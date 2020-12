introduction

Le temps des fêtes approche et c’est le moment idéal pour acheter une paire d’écouteurs véritablement sans fil de qualité, que ce soit pour un ami ou votre meilleur ami (vous).

Si le prix est important pour vous, mais que la qualité n’est pas négociable, jetez un œil au Realme Buds Air Pro, qui est la vedette de cette revue.







Realme Buds Air Pro en noir et blanc

Non seulement ils offrent jusqu’à 25 heures de lecture et un son exceptionnel à partir d’un petit facteur de forme, mais ils ajoutent des fonctionnalités haut de gamme comme la résistance aux éclaboussures IPX4 et la suppression active du bruit pour 4 999 INR / 90 €.

Qualité de fabrication et ajustement

Les Realme Buds Air Pro sont livrés dans un simple boîtier circulaire avec un indicateur LED pour la connexion et la durée de vie de la batterie. L’intérieur des écouteurs peut être chargé sans fil, tandis que l’étui lui-même se charge via le port USB-C. À l’intérieur de la boîte du Buds Air Pro, il y a un câble USB et trois embouts en caoutchouc de rechange – une paire supplémentaire de petits embouts, ainsi qu’une paire de moyens et grands.

Le boîtier et les écouteurs eux-mêmes utilisent un plastique très brillant qui se macule très facilement. Le boîtier en particulier devient grossier au toucher et s’érafle assez facilement. Il sera bosselé et rayé s’il est placé dans un sac contenant des clés et des pièces de monnaie. Mais c’est vrai des cas d’écouteurs vraiment sans fil plus chers.

Le couvercle du boîtier est très mou. Il coule et vacille et est facile à ouvrir par erreur.

Les Realme Buds Air Pro eux-mêmes sont solides. Ils ont un cône bulbeux et des pointes qui s’étendent à peu près autant que celles des AirPod de 2e génération, et plus que celles des AirPods Pro. Le haut-parleur de 10 mm est grand pour cette classe et se trouve derrière des pointes en caoutchouc.

Les pointes sont de qualité, mais malgré les différentes tailles fournies, ce critique a eu du mal à garder les têtes dans ses oreilles, quelle que soit la taille des pointes utilisées. Les oreilles sont difficiles à adapter, les oreilles individuelles diffèrent un peu. C’est la première fois que j’ai du mal à garder les écouteurs dans mes oreilles. Mais d’autres qui ont testé le Realme Buds Air Pro ont réussi à obtenir un bon ajustement.

Lorsque les Realme Buds Air Pro sont correctement mis en place, ils s’ajustent parfaitement. Comme avec les autres écouteurs intra-auriculaires, ceux-ci offrent une isolation supérieure en raison du vide qu’ils forment dans votre oreille.

Les Realme Buds Air Pro ne se détachent pas de l’oreille et ne pèsent presque rien (5 g chacun) afin que vous ne les sentiez pas lors de longues sessions d’usure. Ils manquent de bouts d’ailes sécuritaires, ce qui les rend moins qu’idéaux pour les sports car ils peuvent tomber.

Les Realme Buds Air Pro disposent de commandes tactiles intuitives et personnalisables. Ils sont faciles à s’habituer et sont la norme pour faire fonctionner de nombreux écouteurs – appuyez deux fois pour la lecture / pause, trois fois pour la chanson suivante. Une pression prolongée sur l’un ou l’autre des boutons permet de basculer entre le mode normal, l’annulation du bruit et le mode transparence par défaut, mais vous pouvez les activer ou les désactiver dans l’application Realme Link. Appuyez et maintenez sur les deux boutons simultanément et vous êtes en mode de jeu, ce qui permet une faible latence de 94 ms pour jouer ou regarder des vidéos.

Comme avec la plupart des casques intelligents, la commutation entre la suppression du bruit et les autres modes est fastidieuse et lente. Un appui long donne l’impression que vous avez besoin d’ajuster rapidement les modes (comme lorsque vous souhaitez désactiver la suppression du bruit et accéder à la transparence). Et chaque fois que vous changez de mode, les écouteurs lisent une invite, qui joue sur votre musique ou votre vidéo. C’est particulièrement ennuyeux lorsque vous écoutez un podcast ou un livre audio car il ne se met pas en pause et ne joue pas mais superpose tout ce que vous écoutez.

L’application Realme Link vous permet de contrôler une variété d’options sur le Realme Buds Air Pro. Vous pouvez choisir le mode dans lequel vous voulez être – Annulation du bruit, Général ou Transparence – activer ou désactiver le mode Jeu, Amplificateur de volume ou Bass Boost + et sélectionner ce que font le double-tap et le triple-tap. Fait intéressant, j’ai désactivé toutes les fonctionnalités de tapotement dans l’application pour un test et les écouteurs ont continué à accepter les commandes tap.

En ce qui concerne la connexion et la force du signal, les Realme Buds Air Pro sont excellents. Les écouteurs prennent en charge Google Fast Pair avec les téléphones Android et s’associent rapidement. Le signal était très fort ici au bureau, ne baissant pas même après avoir éloigné deux pièces du téléphone.

Les Realme Buds Air Pro prennent en charge AAC et utilisent le codec SBC très répandu. Il n’y a pas de support Qualcomm AptX.

Son, annulation active du bruit, autonomie de la batterie

Les Buds Air Pro de Realme ont un son incroyable. Ils sont très bruyants, nettement plus que les produits concurrents comme les AirPods Pro ou les FreeBuds Pro de Huawei.

La meilleure façon de décrire le son du Buds Air Pro est plaire à la foule et je le pense de la meilleure façon possible. Il a un médium prononcé avec de bonnes basses basses et de bonnes voix. Nous suggérons de garder Volume Enhancer activé car il fait des merveilles pour le son global et de garder Bass Boost + désactivé, car cela apporte un peu de basses supplémentaires mais cela nuit sensiblement à la qualité.

Realme évalue la suppression active du bruit du Buds Air Pro jusqu’à 35 décibels. Nous pouvons apprécier l’ANC comme très bénéfique sur le Realme Buds Air, mais lorsqu’il est utilisé avec les bonnes attentes. ANC fait un bon travail pour réduire les sons réguliers tels que le grondement du moteur (dans une voiture), ou un aspirateur, un ventilateur d’ordinateur. Cela ne fera pas de différence notable avec les voix humaines.

L’annulation active du bruit fonctionne également bien lorsque vous écoutez de la musique, ajoutant un niveau de douceur au son.

Le mode Transparence améliore l’ambiance autour de vous, en particulier les voix. Cela vous donne une audition légèrement meilleure et c’est une façon de parler à quelqu’un sans avoir besoin de retirer les écouteurs.

Realme revendique jusqu’à 25 heures de lecture à partir des écouteurs et du boîtier combinés, à 50% du volume avec ANC désactivé. Lors de nos tests à 100% volume avec ANC sur le Realme Buds Air Pro, nous avons géré 4 heures et 20 minutes de streaming continu.

À l’intérieur du boîtier, les bourgeons mettent 1 heure pour revenir à 100%, tandis que le boîtier lui-même prend 1 heure à vide.

Verdict

Vous pouvez acheter le Realme Buds Air Pro pour 4 999 INR ou 90 € au moment de la rédaction de cet article, mais des réductions étaient disponibles jusqu’à récemment (4 499 INR) et le seront probablement encore avant la fin de l’année. C’est un prix très compétitif, bien qu’il soit le plus élevé pour tous les produits audio Realme à ce jour.

Vous auriez du mal à trouver une concurrence équivalente avec ce niveau de fonctionnalités et de qualité d’autres grandes marques.

Nous recommandons les Realme Buds Air Pro ne serait-ce que pour leur son superbe et puissant, même sans la bonne autonomie de la batterie et la suppression active du bruit – ceux-ci rendent notre recommandation encore plus facile.