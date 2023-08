Test de pliage des as du Samsung Galaxy Z Fold5

C’est un événement familier. Un nouveau smartphone est lancé, un certain temps passe, mais pas trop en général, puis il est soumis au redoutable « test de durabilité ». Alors nous revoilà. Cette fois, la star est le dernier smartphone pliable de grande taille de Samsung, le Galaxy Z Fold5, annoncé à la fin du mois dernier.

Il doit également supporter des rayures, des brûlures et des flexions. Y parviendra-t-il ? Eh bien, pour le savoir, prenez du pop-corn et appuyez sur Play ci-dessous.

Ou, alternativement, continuez à lire. Il s’avère que l’écran extérieur est, sans surprise, recouvert de verre, il se raye donc au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs, avec des rainures plus profondes au niveau 7.

L’écran intérieur est une autre histoire, car il est recouvert d’un protecteur en plastique permanent non remplaçable pour lui permettre de se plier et de se déplier. Celui-ci étant en plastique, des rayures se produisent au niveau 2, avec des rainures plus profondes au niveau 3. Le cadre est en aluminium, tout comme la charnière, tandis que les boutons sont également en métal.

La couche de plastique supérieure de l’écran intérieur fond après environ 10 secondes au contact d’une flamme nue, l’écran extérieur en prend un peu plus grâce au verre. Le capteur d’empreintes digitales, une fois rayé, ne fonctionne malheureusement plus de manière cohérente.

Lorsqu’il est soumis à un tas de poussière et de crasse, le téléphone ne bouge pas. Et lorsqu’il est plié alors qu’il est fermé, rien ne se passe. Puis, lorsqu’il est ouvert et plié en arrière… encore une fois, rien ne se passe. C’est un résultat plutôt remarquable compte tenu de la nature pliable de ce téléphone et du fait que des concurrents comme le Google Pixel Fold et le Motorola Razr 40 Ultra n’ont pas survécu à un test similaire. Et pourtant, le Galaxy Z Fold5 l’a fait et mérite des éloges.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’appareil, restez à l’écoute car notre examen approfondi est presque prêt. En attendant, jetez un œil à notre examen pratique.