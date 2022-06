Test de Moondrop Chu – Actualités GSMArena.com

Le Moondrop Chu est le dernier IEM d’entrée de gamme du constructeur chinois. Moondrop est rapidement devenu une force avec laquelle il faut compter dans le monde des IEM grâce à ses produits abordables mais exceptionnellement performants.

Le Moondrop Chu est le successeur du Moondrop Spaceship, que nous avions examiné dans le passé et qui nous avait généralement impressionnés, du moins en ce qui concerne le son. Le Chu arrive au même prix de 20 $, ce qui n’est rien dans le paysage IEM actuel, avec des produits à plus de 100 fois ce prix. Mais Moondrop a une réputation à défendre, ce qui signifie que même si vous payez le prix d’aubaine absolu, vous pouvez toujours vous attendre à de bonnes performances.

Cela dit, voyons comment fonctionne le nouveau Moondrop Chu.

Emballage

Le Moondrop Chu est livré avec un emballage assez décent malgré le prix de 20 $. En plus des écouteurs, vous obtenez trois paires de pointes de printemps premium de Moondrop. Ces conseils coûtent 13 $ à eux seuls, il est donc plutôt surprenant qu’ils soient simplement inclus dans la boîte.

Outre les embouts, vous obtenez également une paire de crochets d’oreille. Le câble Chu n’a pas de crochets d’oreille intégrés, vous devrez donc attacher manuellement les crochets si vous voulez cette fonctionnalité. Il y a aussi une petite bande velcro fournie pour attacher les oreillettes.

Enfin, il y a une pochette plutôt inutile fournie. Cette chose est fondamentalement juste assez large pour contenir une seule carte de crédit et ne peut pas s’adapter confortablement aux écouteurs. Même si vous parvenez à les enfoncer, vous ne pourrez jamais fermer le loquet. Le matériau ressemble également à des poils de chat recyclés. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils se sont souciés de ça.

Comme mentionné précédemment, le câble est fixé aux écouteurs, il n’y a donc évidemment pas de câble dans la boîte contrairement à la plupart des autres IEM.

Conception et confort

Le Moondrop Chu a un design très simple et minimal. Les écouteurs sont plutôt petits et s’adaptent entièrement à l’intérieur de vos oreilles. Au dos se trouve un simple motif doré sur un corps noir. C’est la seule option de couleur disponible.

Les oreillettes sont entièrement fabriquées en métal, ce qui leur donne une sensation très résistante mais légère. En réalité, ils ne sont pas beaucoup plus robustes que les bourgeons en plastique pour un usage quotidien, mais ils sont un peu plus agréables.

Le Chu est livré avec les Spring Tips de Moondrop. Ce sont des pointes de gel de silice conçues sur mesure avec une structure de guide d’ondes particulière. Moondrop affirme que cette conception et ce matériau rendent les Spring Tips plus fiables, plus confortables et offrent une meilleure étanchéité. Ils prétendent également atténuer la résonance haute fréquence, offrant une atténuation des aigus plus douce.

Certes, je n’ai pas été particulièrement impressionné par ces embouts par rapport à vos embouts en silicone habituels. Je les ai trouvés plus difficiles à insérer et plus faciles à sortir, et la texture collante n’était pas agréable. Je n’ai également trouvé aucune différence de qualité audio en les utilisant par rapport aux embouts auriculaires ordinaires. Je pense juste qu’ils ont l’air plus cool et c’est à peu près tout.

Pourtant, les embouts auriculaires sont pardonnables et, plus important encore, remplaçables. Ce qui n’est pas remplaçable, c’est le câble fixe, qui, à mon avis, est la plus grande faiblesse du Moondrop Chu.

Contrairement au vaisseau spatial Moondrop, les écouteurs Chu sont conçus pour que le câble sorte par le haut et se courbe autour de vos oreilles. Cependant, le câble n’a pas de plis intégrés pour le maintenir en place. Moondrop fournit des crochets d’oreille dans la boîte que vous devez attacher manuellement, mais ils ne sont pas aussi pratiques à porter. Et sans les crochets, le câble a souvent du mal à rester en place autour de vos oreilles et nécessite un ajustement constant.

Heureusement, le câble lui-même n’est pas terrible. De loin, la pire chose à propos du vaisseau spatial était le câble, qui avait des microphonies atroces qui transformaient le tout en stéthoscope. Le câble Chu est nettement meilleur. J’aimerais toujours avoir la possibilité de le remplacer.

Bien que j’aie le modèle standard ici, pour 2 $ de plus, vous pouvez obtenir celui avec un microphone intégré au câble.

Une fois passé le câble, le confort général du Moondrop Chu est plutôt bon. Ils sont très légers et assez petits pour que vous n’ayez même pas l’impression de porter quoi que ce soit. C’est vraiment juste le câble qui continue d’attirer votre attention sur les écouteurs.

Qualité audio

Les Moondrop Chu ont une excellente qualité audio pour le prix. La tonalité générale est assez neutre avec un léger biais vers les aigus.

La performance des basses est exceptionnelle. La réponse en fréquence se rapproche la plupart du temps de la ligne de référence, sans aucun gonflement dans les basses moyennes et supérieures. Il y a une certaine amplification audible des basses dans les graves, mais elle n’est généralement pas perceptible sur la plupart des pistes et quand elle fait surface, c’est une agréable surprise, avec un grondement profond qui ajoute juste ce petit peu de punch au son.

Les performances de milieu de gamme sont également assez bonnes. La région médiane semble très légèrement tirée vers mes oreilles, ce qui repousse les voix dans le mixage et donne une très faible tonalité en forme de V au son, mais elle reste globalement très homogène et pénètre fortement dans les aigus.

La performance des aigus peut faire ou défaire ces écouteurs pour vous. Alors que les performances des aigus inférieurs sont bonnes, le son prend une tonalité plus dure et plus chatoyante dans les gammes supérieures. Cela ressemble presque à l’équivalent audible de l’application d’un filtre de netteté à une image, donnant un avantage et un grésillement supplémentaires aux voix et aux instruments.

Selon la source, j’ai trouvé cela plus ou moins tolérable. Cependant, il y a des pistes où la réponse des aigus a entraîné un timbre vocal très nasal et métallique, qui ne sonne pas très agréable. Par exemple, Drake a un son extra nasal dans toute sa musique, mais cela peut facilement être résolu en écoutant de meilleurs artistes.

En termes de performances techniques, le Moondrop Chu s’en sort bien pour une paire d’IEM à 20 $. Le niveau de détail du son est bon ; pas nécessairement 100 $ + bon mais vous obtenez un niveau de transparence et de résolution dans le son qui aurait été difficile à trouver dans cette gamme de prix dans le passé.

L’imagerie et la scène sonore sont moins impressionnantes. Le son est assez encadré et n’a pas tout à fait la sensation d’espace ou de positionnement articulé des écouteurs plus chers. Ce ne serait pas mon premier choix pour les écouteurs de jeu, mais ils fonctionnent très bien à la rigueur. Les Moondrop SSR sont toujours les meilleurs IEM à cet égard.

Dans l’ensemble, je suis très impressionné par le son qui sort du Moondrop Chu. Bien qu’il ne soit pas impossible d’entendre où il est en retard par rapport aux IEM plus chers, ils ont toujours un son fantastique pour le prix. Malgré le prix très économique, le son est destiné à un audiophile existant ou en herbe. Cela signifie également que si vous êtes plutôt un auditeur occasionnel, vous n’apprécierez peut-être pas le son neutre et voudrez probablement chercher ailleurs.

Conclusion

Malgré la nature concurrentielle du marché IEM actuel, il semble que Moondrop ne soit souvent en concurrence qu’avec lui-même en raison de la qualité de ses produits. Le Chu est une autre victoire colossale pour Moondrop, cette fois à seulement 20 $. La seule plainte que j’ai est avec le câble ; Je souhaite que le produit coûte 25 $ à la place et soit livré avec un câble détachable approprié.

Cela mis à part, je n’ai vraiment pas grand-chose d’autre de négatif à dire sur le Chu. Pour le prix, c’est un excellent moyen pour quelqu’un de se plonger dans le monde des IEM audiophiles ou une bonne deuxième, troisième ou quinzième paire pour quelqu’un déjà dans ce passe-temps et qui veut une autre paire pour pas cher sans compromettre le son.