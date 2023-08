Test de l’Orange Box : haut-parleur Bluetooth inspiré des amplis

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception classique

Bonne qualité sonore

Autonomie de la batterie décente Les inconvénients Grand et volumineux

Pas de résistance à l’eau Notre avis Orange a fait un haut-parleur Bluetooth impressionnant lors de sa première tentative. Mais à part le design et la nostalgie, il n’y a aucune raison claire de l’acheter par rapport à ses rivaux.

Déplacez-vous, Marshall – il y a une nouvelle société d’amplis qui fait son entrée sur le marché des haut-parleurs Bluetooth.

Vraisemblablement envieux de l’expansion réussie de son ancien rival dans les haut-parleurs portables et les casques Bluetooth, Orange a décidé d’essayer la même chose, en tirant parti du design emblématique et de l’expertise sonore qui en ont fait un pilier des émissions de rock pour créer quelque chose de tout à fait plus portable.

La société a en fait sorti une paire d’enceintes Bluetooth à la fois : la Box et la Box-L. J’ai passé en revue le premier ici, qui est à la fois moins cher et plus petit que son frère.

Concevoir et construire

Conception orange classique

Grand et volumineux

La première chose à dire est que la portabilité ici n’est que jusqu’à un certain point. Ce n’est pas un petit haut-parleur Bluetooth de poche que vous pourriez jeter dans votre valise pour un week-end : à 3 kg, c’est un kit assez lourd que vous pourriez déplacer dans la maison ou prendre pour une sortie rapide au parc, mais pas beaucoup plus loin.

Une sangle de transport en cuir en option facilite légèrement le transport, mais même ainsi, c’est probablement quelque chose que vous voudrez jeter dans son propre sac lorsque vous l’emporterez à l’extérieur de la maison. Vous êtes plus susceptible de simplement le déplacer d’une pièce à l’autre ou dans le jardin pour l’après-midi.

Dominic Preston / Fonderie

L’autre limitation est que le haut-parleur n’est pas résistant à l’eau. Bien que vous souhaitiez peut-être l’emmener à l’extérieur pendant un petit moment, vous ne pouvez pas vous en sortir en le laissant sans surveillance par temps peu fiable.

Dommage qu’il n’y ait pas de version plus portable, car c’est une enceinte que vous aurez vraiment envie de montrer. Suivant les traces de Marshall, il s’agit d’une recréation minutieuse de l’esthétique de l’ampli Orange, de la teinte distinctive du contour en cuir à la façade en tissu maillé et au logo vintage.

C’est un haut-parleur que vous voudrez vraiment montrer

Il existe également une version noire, mais je vais être honnête : si vous achetez quelque chose qui s’appelle l’Orange Box en noir, vous vous trompez vraiment.

Naturellement, la sensation de la vieille école s’étend également aux commandes. Vous allumez le haut-parleur avec un bruit sourd satisfaisant, tandis que trois commandes rotatives gèrent les graves, les aigus et le volume général. Même le câble auxiliaire de 3,5 mm inclus est enroulé, ce qui complète le look.

Dominic Preston / Fonderie

Tout est rassurant et solide, comme si quelqu’un avait voyagé dans le temps jusqu’aux années 70 pour leur donner les derniers protocoles Bluetooth. Bien sûr, c’est un peu affecté en 2023, mais en tant qu’ancien bassiste qui aspirait à un ampli Orange pour appeler le sien, je ne peux pas nier l’attrait.

Qualité sonore

Son percutant

Riche en basses, mais équilibré

L’avantage de la taille de l’Orange Box est qu’il contient beaucoup de poids en ce qui concerne ses sons. Ici, vous obtenez une paire de haut-parleurs de 2 pouces, soutenus par un seul subwoofer de 4 pouces.

Augmentez le volume et cette chose devient bruyante – il ne s’agit pas de conduire un concert, mais l’Orange Box devrait offrir suffisamment de punch pour remplir votre salon ou embêter vos voisins du jardin.

Comme vous vous en doutez avec le subwoofer dédié, il y a aussi beaucoup de basses à l’intérieur de cette chose, vous pouvez donc vraiment augmenter le bas de gamme si vous le souhaitez.

L’Orange Box devrait offrir suffisamment de punch pour remplir votre salon ou embêter vos voisins depuis le jardin

Par défaut, cependant, le profil est assez équilibré, avec une scène sonore large et ouverte qui garde les pistes nettes et séparées sans perdre sa chaleur bienvenue.

Contrairement à certains rivaux, il n’y a pas d’application sophistiquée pour vous donner un égaliseur complet ou des profils sonores personnalisés, de sorte que les commandes audio sont limitées aux cadrans des graves et des aigus sur le haut-parleur lui-même. Mais ceux-ci donnent suffisamment de flexibilité pour ajuster les choses à vos goûts.

Les commandes sur l’appareil rendent également plus naturel le réglage de l’audio au fur et à mesure, plutôt que de configurer un profil et de ne plus jamais toucher à l’application.

Dominic Preston / Fonderie

Bien que Bluetooth soit probablement la façon dont vous écouterez le plus souvent, Orange inclut également un câble de 3,5 mm avec le haut-parleur. En fait, compte tenu de sa taille, vous trouverez peut-être que la Box est suffisamment puissante pour s’asseoir quelque part en permanence en tant qu’option filaire (pour les goûts d’un tourne-disque ou similaire), prête à être saisie et à partir quand le moment l’exige.

Vie de la batterie

Fonctionne presque toute la journée

Chargeur personnalisé

La durée de vie de la batterie de l’Orange Box est bonne, mais pas géniale.

Orange dit que le haut-parleur devrait durer 15 heures, mais d’après mon expérience, c’est un peu optimiste.

Dominic Preston / Fonderie

Avec des amis autour, il a alimenté la fête pendant la majeure partie de la journée, mais s’est épuisé avant le dîner. Donc, si vous utilisez le haut-parleur pendant plus de quelques heures, vous voudrez garder le chargeur à portée de main.

Si vous utilisez le haut-parleur pendant plus de quelques heures, vous voudrez garder le chargeur à portée de main

Une frustration mineure est que le chargeur inclus n’est pas basé sur USB, vous ne pouvez donc pas utiliser les câbles d’alimentation que vous avez déjà, ou une banque d’alimentation. Si tu faire vous voulez voyager avec, le chargeur volumineux est une chose de plus que vous devez emporter avec vous.

Prix ​​& disponibilité

L’Orange Box est une enceinte Bluetooth haut de gamme, et son prix en est le reflet.

Au Royaume-Uni, il en coûte 275 £, à la fois directement d’Orange et via Amazon. Il est uniquement disponible chez Orange aux États-Unis, au prix de 353,46 $.

Ce prix le place face à une concurrence assez rude, y compris de nombreux haut-parleurs qui offrent un son similaire mais intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que les commandes vocales ou se connectent à des systèmes audio multi-pièces.

L’Orange ne fait ni l’un ni l’autre, il mise donc sur son attrait esthétique pour vous tenter dans un achat.

Verdict

Il n’y a rien que l’Orange Box fasse qui la distingue à ce prix. Mais alors ce n’est pas le sujet.

Tout est question d’esthétique et de pedigree, et il offre les deux à la pelle. Ceux qui ont un faible pour les amplis Orange adoreront l’attention portée aux détails dans la conception, et cela se démarque certainement – à la fois parmi une mer d’enceintes plus modernes et par rapport aux modèles Marshall.

Cela n’aurait pas beaucoup d’importance si l’audio n’était pas bon, bien sûr. Je n’irais pas jusqu’à dire que les sons ici sont les meilleurs de leur catégorie, mais le son ne déçoit pas, avec un son chaud et riche pour correspondre au look old school.

N’oubliez pas que grâce à sa taille, il s’agit principalement d’une enceinte à déplacer dans la maison, et non d’une enceinte que vous êtes susceptible d’emporter pour vos prochaines vacances.

