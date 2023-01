Test de l’Oral-B iO8 : un peu de luxe

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellentes performances de brossage

Écran couleur avec minuterie

Charge rapide de trois heures Les inconvénients Pas de chargement USB

Durée de vie de la batterie inférieure à deux semaines Notre avis L’iO8 est une brosse intelligente fantastique avec une tonne de fonctionnalités intéressantes. Nous aurions aimé qu’il ait une charge USB et une autonomie légèrement meilleure, mais c’est toujours l’un des meilleurs pinceaux que vous puissiez acheter. C’est un article de luxe mais si votre budget s’étend aussi loin, nous ne pensons pas que vous serez déçu.

249,99 $

Avec la gamme iO, Oral-B propose une série de brosses à dents électriques entièrement repensées, avec un look moderne et ergonomique, des performances de brossage améliorées et une foule de nouvelles fonctionnalités. Selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, il existe jusqu’à huit brosses iO différentes disponibles, à des prix différents et avec des fonctionnalités différentes.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle brosse Oral-B, il y a de fortes chances qu’il y ait une iO qui vous convienne. Lisez cet avis pour savoir si l’iO8 est fait pour vous.

Concevoir

Écran couleur pour afficher la minuterie et la durée de vie de la batterie

Charge rapide de 3 heures

Capteur de pression à anneau lumineux

L’iO8 est l’un des modèles iO haut de gamme, le troisième seulement derrière l’iO9 et l’iO10. En tant que tel, il possède toutes les caractéristiques clés des modèles haut de gamme, y compris une charge rapide de trois heures et un écran OLED couleur.

Il est disponible en trois options de couleur : violet, blanc et noir. Mais rappelez-vous que, comme Oral-B ne fabrique que des têtes de brosse à dents noires ou blanches, si vous optez pour le violet, vous aurez une brosse bicolore. Dans cette revue, nous regardons le modèle noir.

Le jour où ChatGPT arrive sur les brosses à dents électriques, c’est le jour où je commence à me brosser les dents avec une brindille

Vous pouvez personnaliser davantage votre pinceau en choisissant parmi l’une des dix couleurs vives pour l’anneau lumineux autour de son cou. L’anneau lumineux brillera dans la couleur de votre choix lorsque vous commencerez à vous brosser les dents. Il passe ensuite au vert lorsque vous gérez la pression idéale et devient rouge si vous appuyez trop fort. C’est une belle forme de rétroaction visuelle que vous pourrez voir dans le miroir et votre vision périphérique.

L’iO8 dispose d’un écran OLED couleur. Prenez le pinceau et vous serez accueilli avec une icône de soleil, un clin d’œil ou un visage souriant et un bonjour. Heureusement, ces salutations sont uniquement à l’écran – le jour où ChatGPT arrive sur les brosses à dents électriques, c’est le jour où je commence à me brosser les dents avec une brindille.

L’écran a également des fonctions plus pratiques. L’un des meilleurs est que la durée de vie restante de la batterie est clairement affichée chaque fois que vous avez terminé le brossage. Pourtant, comme il est indiqué par incréments de 10%, au moment où vous êtes au dernier dixième, il est difficile de juger s’il vous reste un pinceau ou s’il va mourir sur vous sur-le-champ.

Vous pouvez également choisir votre mode de brossage et faire défiler les paramètres et, une fois que vous commencez à brosser, l’écran affichera une minuterie. Bien que j’aie d’abord pensé que l’écran était un complément exagéré, la minuterie est maintenant l’une de mes fonctionnalités préférées. Si j’utilise un autre pinceau, je le chercherai instinctivement.

J’ai trouvé que cela m’encourageait aussi à me brosser les dents plus longtemps, comme si je m’éloignais ou que j’avais l’impression de me brosser les dents depuis toujours, voir qu’il ne me reste que 30 secondes me pousse à le terminer.

Il y a une deuxième minuterie sous la forme de vibrations de la brosse, qui vous avertissent toutes les 30 secondes pour passer à la section suivante de votre bouche, et une alerte plus longue lorsque vous atteignez le temps de brossage de deux minutes recommandé par le dentiste. Vous pouvez également ouvrir l’application et utiliser la minuterie de retour de brossage.

Dans l’ensemble, c’est une surprise qu’avec le lancement de l’iO10, Oral-B ait ajouté une autre minuterie au mélange – sous la forme d’un affichage lumineux sur son chargeur. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre test de l’iO10.

Achetez l’iO8 et dans la boîte, vous obtiendrez une rondelle de chargement magnétique, un étui de voyage, le manche de la brosse et deux têtes de brosse. L’étui est un ajout pratique, mais il n’est pas aussi bien conçu que celui fourni avec la brosse de luxe concurrente, la Sonicare DiamondClean 9000.

Achetez aux États-Unis et la rondelle de charge a une prise standard à deux broches. Achetez au Royaume-Uni et vous obtiendrez une prise de rasoir. C’est le cas de toutes les brosses Oral-B et c’est ma principale bête noire avec la marque. Pour les pinceaux à ce prix, nous aimerions voir le chargement USB.

L’iO8, comme les autres modèles iO plus chers (à partir de l’iO6 et plus), dispose d’une charge rapide de trois heures via la rondelle magnétique. C’est une fonctionnalité intéressante par rapport à la charge Oral-B standard de 12 heures, bien que si vous êtes habitué à une charge rapide du téléphone, cela vous semblera encore long.

Un léger problème ici est qu’il est très facile de faire tomber la brosse de la rondelle pendant la charge, alors assurez-vous qu’elle se trouve dans un endroit stable et à l’écart.

Performance

Excellentes performances de brossage

Six modes de brossage

Autonomie maximale de la batterie de 2 semaines

La grande différence entre les brosses iO et Oral-B traditionnelles est que les brosses Oral-B traditionnelles oscillent uniquement, tandis que les brosses iO oscillent et vibrent de manière sonique.

La différence est énorme. Les performances de brossage iO sont inégalées – et je ne connais personne qui l’ait essayé et qui pense le contraire.

L’iO8 dispose de six modes de brossage : nettoyage quotidien, sensible, blanchissant, soin des gencives, intense et super sensible. C’est un de moins que l’iO9 et un de plus que l’iO7 – exactement comme vous vous y attendiez. Je n’ai pas trouvé les différences entre les modes aussi prononcées que d’autres pinceaux, mais je pense qu’il y a suffisamment de variété pour trouver un mode qui vous convient.

La performance de brossage iO est inégalée

La batterie de l’iO8 durera au maximum deux semaines. En pratique, j’ai trouvé qu’il n’a jamais duré aussi longtemps, mais son affichage clair de la batterie et sa charge rapide ont atténué cela pour moi.

Partage

Non conçu pour le partage

Les fonctionnalités de l’application seront limitées

Les têtes de brosse comportent des symboles pour les différencier

L’iO8 peut être utilisé comme brosse partagée, bien qu’il ne garde pas une trace de votre dossier de brossage individuel sur l’application. Oral-B a confirmé via un Tweet que bien que deux utilisateurs avec des téléphones séparés peut pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l’application individuellement grâce à la connexion Bluetooth (c’est-à-dire tant que le téléphone de l’utilisateur est à portée et que l’autre ne l’est pas), ce n’est pas ainsi que l’iO a été conçu.

Excellente question, Christine. Bien que les utilisateurs aient réussi à utiliser la même poignée avec des appareils téléphoniques distincts, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons garantir, car l’application n’a pas été conçue pour être utilisée avec plusieurs utilisateurs. Nous espérons que cela vous aidera. Si vous avez d’autres questions, envoyez-nous un DM. — Oral-B (@OralB) 7 avril 2021

Si plusieurs personnes utilisent la même brosse, cela signifie également que le rappel de remplacement de la tête de brosse dans l’application ne fonctionnera pas correctement.

Cependant, si vous êtes prêt à renoncer à certaines fonctionnalités intelligentes, l’iO8 peut toujours être utilisé comme pinceau partagé. Il est facile de changer le mode de brossage sur la poignée si vous préférez différents modes, et les têtes iO sont marquées de petits symboles pour les différencier.

Fonctionnalités et application connectées

Retour de brossage en temps réel

Rappels de remplacement de la tête de brosse

Fonctionnalités de gamification

L’iO8 se connecte via Bluetooth à l’application gratuite Oral-B, disponible pour Apple et Android. Lors de notre test, je l’ai trouvé facile à utiliser et rapide à connecter. La principale raison d’utiliser l’application est le retour d’information interactif sur le brossage. Regardez l’écran de votre téléphone pendant que vous vous brossez les dents et il suivra la couverture au fur et à mesure.

Le retour de brossage en temps réel de l’iO est à peu près aussi bon que possible. D’après mon expérience, cela a généralement bien fonctionné, sauf que j’ai constaté que, pour obtenir un résultat parfait, je brossais plus longtemps que les deux minutes recommandées. Cela affecte la durée de vie de la batterie et qui sait – cela peut me faire trop brosser.

L’une des raisons pour lesquelles vous paieriez plus pour l’iO9 et l’iO10 est leur suivi de brossage IA de surface 3D, mais je ne pense pas que ce soit bien mieux que l’aide en temps réel fournie par l’iO8. Aucun d’entre eux ne donne un retour parfait, mais si vous avez besoin d’une structure pour remettre votre brossage sur les rails, ils peuvent vous aider.

Le retour de brossage en temps réel de l’iO est à peu près aussi bon que possible

En dehors de cela, l’application vous permet d’ajuster les paramètres de la brosse, de définir des objectifs de brossage, de faire des “voyages de soins dentaires” (peut-être pour améliorer la santé de vos gencives), de voir les performances de brossage passées, de collecter des badges et d’obtenir des rappels pour remplacer votre tête de brosse.

Même si les marques essaient de nous vendre des fonctionnalités connectées, la plupart n’en ajoutent pas encore assez pour que l’utilisateur moyen revienne. À moins que vous n’ayez vraiment besoin d’un régime strict d’aide au brossage, je suppose que vous abandonnerez assez rapidement la majorité des fonctionnalités intelligentes.

Prix ​​et disponibilité

Le prix de l’Oral-B iO8 varie selon l’endroit où vous vous trouvez.

Aux États-Unis, il est largement disponible directement auprès d’Oral-B et d’autres détaillants comme Target et Best Buy pour environ 249,99 $.

Au Royaume-Uni, l’iO8 avait un prix de lancement de 450 £, ce qui, à notre avis, était excessivement cher. Cependant, pendant les périodes de soldes régulières, il tomberait à son prix actuel.

Au moment de la rédaction de cet article, il est largement disponible pour 170 £, sur des sites tels que Des bottesOral-B et Currys. Nous pensons que vous ne devriez pas payer plus que cela. Ce n’est toujours pas un prix avantageux, mais c’est un article de luxe qui regorge de fonctionnalités de pointe et nous pensons que cela en vaut la peine.

Verdict

Nous pensons que l’iO8 est l’une des meilleures brosses à dents électriques du marché. Il possède tous les éléments dont vous avez besoin pour prendre soin de vos dents – un capteur de pression visible, une minuterie détaillée, un choix de modes de brossage et des performances de brossage de premier ordre – ainsi que des fonctionnalités intéressantes, comme une charge rapide et un affichage clair de la batterie. Dans un monde idéal, nous aimerions voir une durée de vie de la batterie plus longue, une charge USB et un support de charge plus robuste également. Mais dans l’ensemble, c’est un pinceau bien fait avec beaucoup d’extras et c’est un plaisir à utiliser.

Pour plus d’options d’achat de brosses à dents électriques, consultez notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées. Si vous souhaitez voir comment l’iO8 se compare aux autres modèles iO et aux autres brosses Oral-B en général, jetez un coup d’œil aux meilleures brosses Oral-B que nous avons testées.