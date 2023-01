Test de l’Oppo Pad Air : une tablette facile à recommander

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception élégante

Haut-parleurs stéréo décents

Forte autonomie de la batterie Les inconvénients Pas de capteur d’empreintes digitales

Performances moyennes

ColorOS n’est pas la meilleure interface utilisateur Notre avis Aussi bien construit que le Samsung Galaxy Tab A8 mais avec un meilleur affichage, l’Oppo Pad Air est une belle tablette occasionnelle ou secondaire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un as de la performance et qu’il pourrait être utile d’utiliser un capteur d’empreintes digitales, la première tablette occidentale d’Oppo est idéale pour tous ceux qui achètent avec un budget limité.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Oppo a clairement réfléchi longuement à la façon de faire ses débuts sur tablette ici en Occident. Plutôt que de se précipiter avec une tablette phare qui chante et qui danse – comme elle est clairement capable de le faire – l’Oppo Pad Air s’avère être un rival très abordable du Samsung Galaxy Tab A8.

Avec la gamme d’iPad d’Apple au sommet du marché, tout le potentiel est plus bas sur l’échelle, avec peu de prétendants exceptionnels pour le trône de la tablette à 200 £. Alors, l’Oppo Pad Air est-il avec un cri?

Avec un design raffiné, un affichage décent et des performances compétentes, il fait certainement une bonne première impression. Voyons comment tout cela s’assemble.

Concevoir et construire

Conception mince et légère

Couleurs unies

Pas de capteur d’empreintes digitales

Vous ne devineriez pas nécessairement que l’Oppo Pad Air est une tablette à 239 £ simplement en la voyant et en la tenant. Il s’agit d’un kit élégant, avec une construction entièrement métallique mince (6,9 mm) et des bords plats joliment iPad-esque. En ce sens, il ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Tab A8.

Jon Mundy / Fonderie

Ce qui aide l’Oppo Pad Air à se démarquer de sa rivale de tablette Android, c’est la petite fioriture visuelle sur la moitié supérieure de sa partie arrière. La texture légèrement ondulée de ce panneau en plastique est à la fois distinctive et attrayante, tout en étant agréable à saisir lorsque vous tenez la tablette en mode portrait.

En parlant de tenir l’Oppo Pad Air, il est également un peu plus léger que le Samsung Galaxy Tab A8 à 440 g (contre 509 g). Cela est lié à la lecture prolongée, à la navigation sur le Web ou aux sessions de jeu.

Jon Mundy / Fonderie

Le choix des couleurs est un peu décevant – soit gris ou argent – mais l’impression générale que cela donne est celle d’une tablette professionnelle sobre pour adultes plutôt que les vibrations « ma première tablette » de certaines autres options abordables.

La nature budgétaire du Pad Air ressort avec l’absence d’un capteur d’empreintes digitales. Il partage cette omission avec le Galaxy Tab A8, mais il est toujours dommage que cette fonctionnalité biométrique de base n’ait pas été incluse. Vous devrez vous fier à un système de reconnaissance faciale rudimentaire, qui n’est ni particulièrement sûr ni entièrement fiable dans des conditions de faible éclairage.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD dynamique

Taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz

Quatre haut-parleurs stéréo

L’Oppo Pad Air dispose d’un écran LCD IPS de 10,36 pouces avec une résolution de 2000 x 1200. C’est tout à fait le pas en avant par rapport à la résolution inférieure TFT et 1920 x 1080 du Samsung Galaxy Tab A8, avec des couleurs plus vives et de meilleurs angles de vision.

Jon Mundy / Fonderie

Il obtient jusqu’à 355 nits de luminosité, ce qui n’est pas du tout particulièrement brillant, bien que cela batte à nouveau son rival Samsung. La précision des couleurs n’est pas étonnante non plus, mais une couverture de gamme de 89 % sRGB et 64,5 % Adobe RGB dépasse la Galaxy Tab A8, et un Delta E moyen de 2,74 – bien que loin d’être exemplaire – surpasse également confortablement son rival bas de gamme.

Il est dommage que le taux de rafraîchissement de l’écran ne dépasse pas 60 Hz, mais honnêtement, ce n’est pas quelque chose que nous attendons d’une tablette aussi abordable à ce stade. Apple fournit toujours ses iPad et iPad Air avec une telle spécification, et ils se vendent pour des centaines d’autres. Cela dit, le Redmi Pad a été lancé avec un écran à 90 Hz pour un peu plus d’argent (269 £).

Jon Mundy / Fonderie

Dans l’ensemble, c’est une toile solide pour le contenu multimédia vidéo et Web. Cela est encore amélioré par les haut-parleurs stéréo de l’Oppo Pad Air. Il y a quatre des choses, avec deux de chaque côté lorsqu’elles sont tenues en paysage, et elles sonnent bien pour l’argent.

Spécifications et performances

Jeu de puces Snapdragon de base

Gère les jeux simples

64 Go de stockage de base

Oppo a équipé sa tablette d’un processeur Snapdragon 680 4G, une puce que nous avons l’habitude de voir dans les téléphones économiques comme le Realme 9 4G et le Redmi Note 11.

Ce n’est pas un composant extrêmement puissant, mais ce n’est pas nécessaire. Il n’y a aucune prétention à ce qu’il s’agisse d’un outil d’utilisateur expérimenté, et le processeur n’a pas non plus à piloter un affichage à taux de rafraîchissement élevé.

En termes d’analyse comparative, l’Oppo Pad Air surpasse confortablement le Samsung Galaxy Tab A8 sur le Geekbench 5 axé sur le processeur, mais perd dans tous les tests GFXBench axés sur le GPU. Avec ce dernier, il convient de rappeler que l’Oppo Pad Air est doté d’un écran à plus haute résolution que son rival abordable, ce qui fait sans aucun doute des ravages. Il obtient des scores plus élevés que le Nokia T20 dans tous les domaines.

En ce qui concerne les jeux, l’Oppo Pad Air est mieux adapté aux tarifs 2D plus légers. Même lorsque vous exécutez Slay the Spire, vous recevrez cette pause révélatrice lorsque vous atteignez le moment de la mort, ce qui vous permet de savoir de manière fiable que vous jouez sur un matériel modeste. Si vous avez besoin de plus de puissance, le prochain meilleur pari sur Android est le Xiaomi Pad 5, qui commence à partir de 369 £.

Outre le Snapdragon 680 4G, l’Oppo Pad Air est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Cette offre de stockage d’entrée de gamme est le double de celle fournie par le Galaxy Tab A8, ce qui est une autre tique en faveur d’Oppo. D’autres territoires ont également des options 4 + 128 Go et 6 + 128 Go.

Appareil photo

Caméra arrière 8Mp

Caméra selfie de base 5Mp

D’accord pour les appels vidéo, pas grand-chose d’autre

Nous pouvons résumer facilement la caméra arrière solitaire de 8Mp de l’Oppo Pad Air : c’est assez terrible, mais vous ne devriez pas vous en soucier.

Jon Mundy / Fonderie

Contrairement aux smartphones, l’appareil photo est à peu près le composant le moins important de toute tablette, en particulier lorsqu’il s’agit d’une tablette abordable comme celle-ci. La plupart des gens ne prennent pas de photos avec leur tablette 10 pouces, donc le strict minimum est acceptable.

Ce qui est une bonne nouvelle, car le strict minimum est précisément ce que vous obtenez ici. Dans la poignée de clichés que j’ai pris avec l’appareil photo de l’Oppo Pad Air, les détails se sont révélés médiocres, l’exposition était désactivée et le capteur avait du mal avec la plage dynamique. Il a également échoué à se concentrer correctement de temps en temps.

Ailleurs, il n’y a pas de mode nuit dédié, et la prise de vue dans un éclairage moins qu’optimal produira beaucoup de bruit. Vous ne trouverez pas non plus de flash ici.

Il y a une caméra selfie 5Mp à l’avant, mais vous ne devriez vraiment pas vous y fier pour autre chose que les appels vidéo.

Autonomie et charge de la batterie

Grosse batterie pour le prix

Charge plus rapide que les autres rivaux budgétaires

La batterie 7040 mAh de l’Oppo Pad Air est d’une taille décente pour une tablette 10 pouces aussi humble. Si vous êtes un utilisateur léger, cela vous durera des jours entre les charges, et j’ai été impressionné par le peu d’énergie qu’il consommait lorsque je l’ai laissé plus ou moins intact pendant quelques jours. C’est une excellente tablette pour une utilisation occasionnelle occasionnelle.

Notre test habituel de durée de vie de la batterie PCMark 3.0 ne se terminerait pas sur le Pad Air, apparemment en raison d’une notification de batterie faible ennuyeuse provoquant la fermeture de l’application au moment clé. Cependant, un coup d’œil au menu Paramètres de la batterie a révélé que la tablette semblait tenir entre 8 heures et 8 heures 30 sur ce test en boucle.

Jon Mundy / Fonderie

Cela le placerait un peu derrière le Samsung Galaxy Tab A8, bien devant le Nokia T20, et à peu près au même niveau que le Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Oppo fournit sa tablette avec un chargeur filaire de 18W, ce qui est bien pour faire passer la tablette de 0 à 23% en 30 minutes. Ce n’est pas rapide, mais c’est beaucoup plus rapide que le Galaxy Tab A8.

Logiciel

Livré avec Android 12

Exécute la peau lourde ColorOS d’Oppo

Oppo a équipé sa tablette d’Android 12. Ce n’est plus la dernière version du système d’exploitation de Google, mais cela n’a pas beaucoup d’importance avec la lourde peau ColorOS 12 d’Oppo enduite sur le dessus.

ColorOS n’est pas trop répréhensible, avec un design assez épuré et des icônes simples. Mais il s’éloigne un peu plus du stock d’Android que nous ne le préférerions, avec une barre de notification et des menus Paramètres fortement modifiés.

Jon Mundy / Fonderie

Heureusement, cela ne pèse pas trop lourd sur le bloatware. Mis à part la suite habituelle d’applications d’outils maison (Calculatrice, Boussole, etc.), il est à peu près exempt de dispositions superflues. Vous obtenez Netflix préinstallé, mais c’est une inclusion justifiable sur un appareil qui est à peu près conçu pour le streaming vidéo occasionnel.

Prix ​​& disponibilité

L’Oppo Pad Air est disponible à l’achat dès maintenant sur le site Web d’Oppo et sur Amazone. Au moment d’écrire ces lignes, il est en vente chez Oppo pour 199 £, mais le RRP s’élève à 239 £.

Nous ne voyons que le modèle 64 Go disponible à l’achat au Royaume-Uni, mais le site Web britannique d’Oppo répertorie une option de 128 Go dans sa liste de spécifications.

Il ne semble pas être prévu de lancer l’Oppo Pad Air aux États-Unis, mais nous mettrons à jour cette revue si cela change à tout moment.

Jon Mundy / Fonderie

Si vous n’êtes pas encore sûr, consultez notre classement des meilleures tablettes économiques pour voir ce qu’il y a d’autre.

Verdict

L’Oppo Pad Air est une excellente tablette économique pleine grandeur qui correspond à son principal rival, le Samsung Galaxy Tab A8, à plusieurs égards et le surpasse dans d’autres. Son design est tout aussi abouti, avec un corps robuste tout en métal et quatre haut-parleurs stéréo.

Cependant, son écran LCD IPS est plus net et de qualité supérieure, ce qui rend tout, de la lecture multimédia à la navigation sur le Web et aux jeux, plus agréable sur la tablette d’Oppo. Les performances sont assez médiocres, mais elles correspondent parfaitement aux tâches occasionnelles que vous exigerez du Pad Air.

La durée de vie de la batterie est élevée et l’Oppo Pad Air a la capacité impressionnante de siroter le jus lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui en fait une tablette fiable à avoir sous la main pour une utilisation occasionnelle. Si vous avez moins de 250 £ à dépenser pour votre prochaine tablette, l’Oppo Pad Air fera le travail avec une bonne dose d’équilibre.

Spécifications