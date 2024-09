Test de l’iPhone 16 Pro Max d’Apple

iPhone 16 Pro Apple Inc.

Pomme La famille de téléphones iPhone 16 sera disponible dans les magasins vendredi. En prévision de leur lancement, j’ai passé les cinq derniers jours à tester l’iPhone 16 Pro Max haut de gamme. C’est un excellent téléphone avec des mises à jour intéressantes comme un bouton d’appareil photo dédié, et il se charge plus rapidement via MagSafe que les modèles Pro précédents. Les écrans sont également légèrement plus grands que ceux des versions précédentes. Mais cette analyse est délicate, car l’une des fonctionnalités phares dont Apple a fait la promotion – sur scène et dans ses nouvelles publicités – est Apple Intelligence. Il s’agit de la suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple pour l’iPhone, et elle ne sera disponible que plus tard cette année. Il y a de quoi être enthousiaste. Certaines des nouvelles fonctionnalités d’IA, comme les modifications apportées à Siri, la retouche photo et la possibilité de laisser l’IA réécrire le texte à votre place, seront lancées en version bêta en octobre. D’autres ajouts, tels que le générateur d’images et d’émojis d’Apple, des réponses Siri plus personnelles et l’intégration avec ChatGPT, viendront plus tard. J’ai pu tester certaines des fonctionnalités bêta pour ce test. D’autres n’étaient pas disponibles. Ces limitations rendent difficile de fournir une évaluation complète du nouvel appareil ou de suggérer si la mise à niveau en vaut la peine. Les actions d’Apple ont chuté en début de semaine après que des analystes ont suggéré une demande plus faible pour les modèles iPhone 16 Pro cette année. Selon Ming-Chi Kuo, analyste chez TF Securities, le problème est qu’Apple Intelligence n’est pas disponible au moment du lancement. Barclays craint également que ce soit dû au fait que la version en langue chinoise d’Apple Intelligence ne sera pas lancée avant 2025. Voici ce que vous devez savoir sur le nouvel iPhone 16 Pro Max, dès maintenant.

Les changements à connaître

Le plus grand changement que vous remarquerez est le nouveau bouton de l’appareil photo. Je m’y habitue encore après quelques jours, mais j’ai déjà pris l’habitude de simplement sortir le téléphone de ma poche, d’appuyer sur le bouton et de prendre une photo. Ma femme m’a demandé à juste titre pourquoi je n’appuyais pas simplement sur le bouton de l’appareil photo sur l’écran de verrouillage comme sur les premiers iPhones. Je n’ai pas de bonne réponse à cette question. Il me semble plus naturel d’appuyer sur un bouton de l’appareil photo. J’ai aimé appuyer à mi-course pour accéder aux commandes de l’appareil photo, comme le zoom, lors du premier match de football de mon fils, même si j’ai parfois trouvé plus facile de simplement pincer pour zoomer. Le nouvel objectif grand angle de 48 mégapixels offre des images plus nettes dans les prises de vue en zoom arrière qui peuvent capturer plus de paysages. Les vidéastes apprécieront sans doute l’enregistrement 4K à 120 ips proposé par l’iPhone 16 Pro Max. Néanmoins, j’essaie de conserver mes clips en qualité inférieure car je les partage par SMS avec ma famille et mes amis. L’iPhone 16 Pro Max possède la meilleure autonomie de batterie de tous les iPhone à ce jour. Le nouveau processeur A18 Pro d’Apple associé à une batterie plus grande offre jusqu’à 33 heures de lecture vidéo, contre 29 heures sur l’iPhone 15 Pro Max de l’année dernière. J’arrivais généralement à tenir jusqu’à l’heure du dîner avant de devoir charger le 15, et je peux tenir jusqu’à l’heure du coucher – ou au-delà – avec le nouveau téléphone en fonction de la fréquence à laquelle je l’utilise. J’adore le fait qu’Apple ait augmenté la vitesse de chargement de son MagSafe. J’ai utilisé MagSafe à sa sortie, mais je suis finalement revenu au chargement par câble classique car c’était plus rapide. Désormais, MagSafe offre jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes si vous utilisez un chargeur de 30 watts (non inclus). Les écrans sont légèrement plus grands sur les modèles Pro de cette année. L’iPhone 16 Pro Max est passé de 6,7 pouces à 6,9 pouces. Je n’ai pas remarqué de différence et je n’ai pu le constater que lorsque j’ai placé les deux téléphones l’un à côté de l’autre. C’est toujours un écran fantastique avec un taux de rafraîchissement élevé, ce qui signifie que le défilement est fluide. Il est coloré et lumineux et j’adore l’affichage permanent pour voir les notifications sans prendre mon téléphone. Ce n’est pas une nouveauté cette année, mais cela reste utile et limité aux modèles Pro.

Renseignements Apple

Photos d’Apple Intelligence Apple Inc.

En l’absence d’Apple Intelligence au lancement, je suis limité à quelques tests de fonctionnalités bêta. Elles sont aléatoires, comme on peut s’y attendre en version bêta. Apple Intelligence pourrait contribuer à lancer un nouveau cycle de mises à niveau de l’iPhone. Le groupe a annoncé des ventes d’iPhone de 39,3 milliards de dollars au cours du troisième trimestre fiscal, soit environ 46 % du chiffre d’affaires total de la société et une baisse de 1 % par rapport à l’année précédente. Le PDG Tim Cook a déclaré que le segment avait progressé à taux de change constant. J’aime les résumés d’e-mails fournis par Apple Intelligence. Ils sont précis et vous donnent juste quelques lignes qui résument ce qui est dit ou relayé dans un e-mail. Cela ne fonctionne cependant que dans l’application Mail d’Apple, donc cela ne fonctionnera pas si votre entreprise vous oblige à utiliser Outlook ou si vous préférez Gmail. De même, j’ai constaté qu’Apple Intelligence résumait avec précision de longs passages de texte (y compris l’introduction de cette évaluation) et renvoyait un extrait précis. Dans les notifications, c’est tout à fait correct. Les résumés des alertes d’actualités étaient corrects. Les résumés des SMS étaient parfois inutiles. Dans un SMS de ma femme, par exemple, Apple Intelligence a suggéré que j’avais jeté un dinosaure sur ma fille et l’avais fait pleurer avant de m’excuser. En réalité, c’est mon fils qui était le coupable. Le SMS d’origine aurait suffi. Dans une notification d’application de garderie que j’utilise, Apple Intelligence a fait du bon travail en résumant que ma fille « a fait une sieste, a mangé des Cheerios et joue joyeusement ». Ce serait une quantité parfaite d’informations à recevoir en conduisant.

Photos d’Apple Intelligence Apple Inc.

Une autre fonctionnalité d’Apple Intelligence peut vous aider à créer des souvenirs de films, qui sont de petits extraits de photos et de vidéos mis en musique. Dans une publicité télévisée, Apple montre une jeune femme l’utilisant pour créer des souvenirs d’un poisson rouge mort avec l’aide de Siri. Je ne pouvais pas utiliser Siri pour créer des films comme ça. À la place, j’ai ouvert l’application Photos, j’ai appuyé sur Souvenirs et j’ai écrit une invite demandant un souvenir photo de mon fils « apprenant à pêcher à Skytop au son d’une mélodie de pêche ». L’application a correctement affiché des photos d’un voyage en famille dans les Poconos, mais n’a inclus aucune photo de mon fils en train de pêcher là-bas. La musique s’appelait « Fishing Tune » de Jiang Jiaqiang, mais ne ressemblait pas à de la musique de pêche à mon avis. Un autre test, demandant un souvenir photo de mon fils « jouant au football », a mieux fonctionné, mais a également inclus une photo de lui lorsqu’il était bébé avec un ballon de football dans les mains. Il y a aussi la toute nouvelle interface Siri qui s’illumine le long des bords de l’écran. J’aime son apparence par rapport au globe terrestre, et il est plus facile d’écrire à Siri en appuyant sur l’indicateur d’écran en bas de l’écran. Siri ne me semble pas avoir radicalement changé pour le moment, même si j’ai apprécié de pouvoir poser des questions spécifiques à l’iPhone comme « Comment utiliser mon iPhone pour scanner un document ? » et « Comment faire un enregistrement d’écran ? » Siri présente la réponse dans un guide simple étape par étape en haut de l’écran. Vous pouvez désormais parler à Siri même si vous êtes interrompu. Ainsi, si vous êtes perplexe pendant que vous réfléchissez et que vous dites « euh » ou « attendez une seconde », vous pouvez continuer à poser des questions dans le même ordre d’idées, comme « Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? » puis « Et quand a-t-elle été construite ? » Mais cela ne fonctionne pas toujours. J’ai essayé « À quelle distance se trouve Boston ? » par exemple, suivi de « Et quel temps fait-il là-bas ? » Siri m’a donné la météo de mon emplacement actuel. Apple Intelligence peut être utile et je suis impatient de voir où cela nous mène.

Apple iPhone 16

Un participant tient deux iPhone 16 alors qu’Apple organise un événement au Steve Jobs Theater sur son campus de Cupertino, en Californie, le 9 septembre 2024. Manuel Orbegozo | Reuters

J’ai concentré cette évaluation sur l’iPhone 16 Pro Max. L’iPhone 16 est légèrement plus petit et a une autonomie de batterie un peu moins importante, mais il est par ailleurs identique. Mon collègue a utilisé l’iPhone 16 classique. Il existe quelques différences entre les deux. L’iPhone 16 est disponible dans plus de couleurs et est construit en aluminium au lieu du titane comme les modèles Pro haut de gamme. Il dispose également du nouveau bouton d’appareil photo, mais il ne dispose pas du taux de rafraîchissement plus élevé et des fonctionnalités toujours actives des écrans du modèle Pro. L’iPhone 16 prendra en charge toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence que j’ai mentionnées ci-dessus, ainsi que celles qui sont encore à venir. Apple a également mis à niveau le processeur pour des performances plus rapides et a ajouté un nouveau mode macro pour les photos rapprochées d’objets, ainsi que la prise en charge de la capture d’images spatiales pour le casque Apple Vision Pro. Il offre jusqu’à 22 heures de lecture vidéo contre 20 heures pour l’iPhone 15 de l’année dernière.