Test de l’iPhone 15 Pro Max d’Apple

Introduction

« Le meilleur iPhone jamais fabriqué ». Des mots que vous entendez chaque année. Et ce titre emblématique revient à l’iPhone 15 Pro Max en 2023. Si vous devez avoir le meilleur, c’est celui-là. Et vous l’avez probablement précommandé, et cette revue est maintenant terminée. Mais si vous avez besoin de savoir si cet iPhone vaut le battage médiatique, nous allons nous mettre au travail et mettre l’iPhone 15 Pro Max à l’épreuve.

Titanium est le dernier mot à la mode d’Apple. Le fabricant est passé du châssis en acier inoxydable au châssis en titane sur les modèles 15 Pro afin de pouvoir les rendre encore plus haut de gamme, plus résistants et pourtant plus légers. C’est la première chose que vous verrez, et c’est ainsi que la série iPhone 15 Pro entrera dans l’histoire.

Il y a bien sûr de nouvelles fonctionnalités plus importantes. La nouvelle puce Apple A17 Pro semble assez impressionnante avec son processeur amélioré et un tout nouveau GPU de qualité console avec lancer de rayons. Le passage tant attendu à l’USB-C a finalement eu lieu, avec en outre la prise en charge des vitesses USB 3. Oh, et l’appareil photo principal de 48 MP a été amélioré pour filmer à 24 MP et offrir des focales supplémentaires (28 mm et 35 mm).

La caractéristique phare pour les non-joueurs est probablement le nouveau téléobjectif avec un périscope tétraprisme spécial pour un zoom optique 5x. Apple a innové dans la conception, permettant à ce type d’objectif de laisser passer plus de lumière et d’offrir une stabilisation plus avancée.

Apple a retiré le silencieux sur les modèles Pro, remplacé par une touche d’action configurable, qui peut toujours servir de silencieux si vous le souhaitez.

Le reste de l’iPhone 15 Pro Max a été dérivé du 14 Pro Max : un Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une prise en charge Dolby Vision et une découpe Dynamic Island. Les panneaux Ceramic Sheild sont là pour rester. Tout comme les puissants haut-parleurs stéréo. L’appareil photo ultra-large 12MP avec mise au point macro, le scanner 3D LiDAR et le selfie AF 12MP sont également de retour.

Le plus gros iPhone regorge bien sûr de fonctionnalités de connectivité. Il existe une prise en charge double SIM 5G via une deuxième carte eSIM, NFC, Wi-Fi 6e, Ultra Wideband 2, détection de crash et messages SOS d’urgence.

Bien sûr, l’essentiel de la magie de l’iPhone, pour le meilleur ou pour le pire, vient d’iOS, maintenant dans sa 17e version. Et l’iPhone 15 Pro Max, comme tout autre modèle, bénéficiera d’au moins cinq ans de mises à jour iOS garanties, souvent plus.

Spécifications de l’Apple iPhone 15 Pro Max en un coup d’œil :

Corps: 159,9 x 76,7 x 8,3 mm, 221 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en titane (grade 5) ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

159,9 x 76,7 x 8,3 mm, 221 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en titane (grade 5) ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Afficher: 6,70″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (typ), 2 000 nits (HBM), résolution 1 290 x 2 796 px, format d’image 19,51:9, 460 ppi ; affichage permanent.

6,70″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (typ), 2 000 nits (HBM), résolution 1 290 x 2 796 px, format d’image 19,51:9, 460 ppi ; affichage permanent. Jeu de puces : Apple A17 Pro (3 nm) : Hexa-core (2×3,78 GHz + 4) ; GPU Apple (graphiques 6 cœurs).

Apple A17 Pro (3 nm) : Hexa-core (2×3,78 GHz + 4) ; GPU Apple (graphiques 6 cœurs). Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 1 To 8 Go de RAM ; NVMe.

256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 1 To 8 Go de RAM ; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 17.

iOS 17. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.8, 120 mm, 1,12 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur 3D, zoom optique 5x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF double pixel ; Profondeur : Scanner LiDAR 3D TOF.

: 48 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; : 12 MP, f/2.8, 120 mm, 1,12 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur 3D, zoom optique 5x ; : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF double pixel ; : Scanner LiDAR 3D TOF. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF, OIS ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF, OIS ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 24/30 ips), 3D vidéo (spatiale), enregistrement du son stéréo ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS.

: 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 24/30 ips), 3D vidéo (spatiale), enregistrement du son stéréo ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS. Batterie: 4441 mAh ; Filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil (MagSafe), 7,5W sans fil (Qi), Filaire inversé.

4441 mAh ; Filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil (MagSafe), 7,5W sans fil (Qi), Filaire inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6e ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6e ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge Ultra Wideband 2 (UWB), SOS d’urgence via satellite (envoi/réception de SMS).

Avec l’USB-C, vous pouvez désormais brancher n’importe quel appareil compatible et l’utiliser immédiatement. Téléphones, disques durs, écouteurs, accessoires d’appareil photo externe, câbles HDMI ou peut-être connectez un périphérique d’entrée filaire. La plupart des périphériques modernes utilisent une connexion USB-C, et désormais les nouveaux iPhones en disposent.

Sans plus attendre, voici l’iPhone 15 Pro Max.

Déballage de l’Apple iPhone 15 Pro Max

Le nouvel iPhone 15 Pro Max arrive dans l’une de ces fines boîtes de vente au détail qui contiennent le téléphone lui-même et un câble USB. Il y a aussi un petit compartiment à papier contenant quelques documents, un autocollant avec le logo Apple et un outil d’éjection de carte SIM.

Le nouveau câble USB (CC) est désormais doté d’un blindage tressé, ce qui devrait considérablement prolonger sa durée de vie. Enfin! Il s’agit cependant d’un câble USB 2.0, si vous vous posez la question.