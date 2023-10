Test de l’iPhone 15 Pro d’Apple

Introduction

De temps en temps, Apple vous oblige à choisir entre plus que la simple taille lorsque vous recherchez le « meilleur iPhone de tous les temps » de cette année – il y a eu des cas où le Max surpasse le Pro « normal » dans cette seule ligne du fiche technique de la caméra. C’est le cas de l’iPhone 15 Pro qui ne dispose que d’un téléobjectif modéré et non de la portée plus longue du Pro Max.

iPhone 15 Pro (à gauche) à côté de l’iPhone 15 Pro Max

Mais, vraiment, 3x contre 5x font-ils toute la différence ? Particulièrement avec les iPhones, où Apple fait de grands efforts pour normaliser l’expérience d’une génération à l’autre, mais aussi d’une génération à la suivante ? Nous ne pensons pas, du moins pour le bien de ce critique qui a opté pour un Pro, au lieu d’un Pro Max.

Le 15 Pro bénéficie par ailleurs du même traitement que le 15 Pro Max dans tous les autres domaines clés, comme le titane dans le cadre qui le rend beaucoup plus léger que le modèle de l’année dernière. Il s’agit en fait peut-être d’un développement encore plus important par rapport au modèle plus petit, et cela en fait désormais une option plus viable pour ceux qui recherchent un iPhone Pro de poche.

Naturellement, une mise à niveau du chipset fait également partie des changements de génération et là, le Pro est aussi Pro que le Pro Max, bien sûr – le 3 nm A17 Pro est un équipement standard. Ce n’est pas tout à fait le cas de la situation de stockage, où le niveau de finition de base de 128 Go du Pro standard ne convient pas à son nom – le Pro Max commence à 256 Go et c’est beaucoup plus comme ça.

Revenant aux caméras (car il ne s’agit pas uniquement de téléobjectifs), l’iPhone 15 Pro obtient également les jpeg 24MP (ou heifs, si c’est votre truc) et les deux fausses focales intermédiaires – il y a tellement plus de parité dans l’imagerie. département qu’il y a des différences, après tout.



iPhone 15 Pro (à gauche) à côté de l’iPhone 15 Pro Max

Apple a également inventé l’USB-C cette année, peut-être poussé dans la bonne direction par l’UE, mais pourquoi pas de son propre chef ? (Parce que probablement pas.) Ce n’est pas strictement une fonctionnalité Pro celle-ci, puisque l’iPhone 15 vanille et le 15 Plus utilisent également le connecteur standard de l’industrie, mais un développement des plus bienvenus dans tous les cas.

Ensuite, il y a encore quelques trucs habituels, les bons trucs habituels. Les iPhones Pro possèdent certains des meilleurs écrans du secteur, et celui du 15 Pro n’est pas différent – ​​dans la même taille compacte de 6,1 pouces qu’Apple a choisie en 2020 avec la 12e génération. Même si nous dirions que les lecteurs d’empreintes digitales sous écran devraient être suffisamment matures pour qu’Apple puisse enfin en ajouter un, Face ID reste une option solide pour l’authentification. La caméra selfie à mise au point automatique située dans le même voisinage s’est également révélée excellente dans le passé.

La durée de vie de la batterie est un point fort des iPhones depuis un certain temps et nous ne voyons pas pourquoi cela changerait maintenant. Nous pensons cependant que nous allons nous plaindre des vitesses de chargement du 15 Pro, comme d’habitude. Jetez un œil à ce bref aperçu des spécifications avant de déchirer les languettes en papier de cette boîte blanche.

Spécifications de l’Apple iPhone 15 Pro en un coup d’œil :

Corps: 146,6 x 70,6 x 8,3 mm, 187 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en titane (grade 5) ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

146,6 x 70,6 x 8,3 mm, 187 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en titane (grade 5) ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Afficher: Écran OLED Super Retina XDR LTPO de 6,1 pouces, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (typ), 2 000 nits (HBM), résolution de 1 179 x 2 556 px, format d’image 19,5 : 9, 461 ppp ; affichage permanent.

Écran OLED Super Retina XDR LTPO de 6,1 pouces, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (typ), 2 000 nits (HBM), résolution de 1 179 x 2 556 px, format d’image 19,5 : 9, 461 ppp ; affichage permanent. Jeu de puces : Apple A17 Pro (3 nm) : Hexa-core (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) ; GPU Apple (graphiques 6 cœurs).

Apple A17 Pro (3 nm) : Hexa-core (2×3,78 GHz + 4×2,11 GHz) ; GPU Apple (graphiques 6 cœurs). Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 1 To 8 Go de RAM ; NVMe.

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 512 Go 8 Go de RAM, 1 To 8 Go de RAM ; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 17.

iOS 17. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.8, 77 mm, 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF double pixel ; Profondeur : Scanner LiDAR 3D TOF.

: 48 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; : 12 MP, f/2.8, 77 mm, 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF double pixel ; : Scanner LiDAR 3D TOF. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF, OIS ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF, OIS ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 24/30 ips), 3D vidéo (spatiale), enregistrement du son stéréo ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS.

: 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 24/30 ips), 3D vidéo (spatiale), enregistrement du son stéréo ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS. Batterie: 3274 mAh ; Filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil (MagSafe), 7,5W sans fil (Qi), Filaire inversé.

3274 mAh ; Filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil (MagSafe), 7,5W sans fil (Qi), Filaire inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6e ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6e ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge Ultra Wideband 2 (UWB), SOS d’urgence via satellite (envoi/réception de SMS).

Déballage de l’Apple iPhone 15 Pro

Comme prévu, l’iPhone 15 Pro est livré dans une boîte de vente au détail mi-hauteur, avec peu d’intérieur autre que le téléphone lui-même. Les éléments les moins importants toujours inclus sont un outil d’éjection de carte SIM, un autocollant Apple et de la documentation.

Le seul accessoire fourni qui présente une importance plus pratique est le nouveau câble USB (CC) désormais tressé. Cela devrait contribuer à le faire durer plus longtemps que les câbles Apple ordinaires d’antan, même si nous ne sommes pas sûrs que le tissu blanc aura l’air impeccable dans quelques semaines. Le câble est également conforme aux spécifications USB 2.0, donc si vous recherchez les vitesses de transfert les plus rapides possibles, vous devrez en acheter un autre. Passons maintenant au téléphone lui-même.