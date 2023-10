Test de l’iPhone 15 Plus d’Apple

Introduction et spécifications

La gamme non-Pro d’Apple est sans doute le moyen le plus rentable pour les consommateurs de suivre l’expérience Apple la plus récente et la plus raffinée sans se ruiner. Les nouveaux modèles d’iPhone 15 et 15 Plus sont accompagnés d’une poignée de mises à jour significatives. Il y a peu ou pas de différence entre les deux en termes de fonctionnalités, donc la taille de l’écran, la taille de la batterie et le prix semblent être les principaux différenciateurs.

L’année dernière, le grand écran et la grosse batterie n’ont pas suffi à justifier le prix élevé du 14 Plus, et ses ventes ont été les plus basses de la famille. La gamme Plus n’aura peut-être pas une durée de vie beaucoup plus longue que l’iPhone mini si les ventes du 15 Plus sont aussi peu intéressantes que celles du 14 Plus. L’avenir de toute la série Plus dépend peut-être du succès de cet appareil que nous examinons aujourd’hui.

Ce n’est pas non plus comme si Apple l’avait mis en place pour réussir cette année. Son prix de lancement est inférieur de 50 € en Europe, ce qui est un bon début, mais le prix américain reste le même. Et le fait que le 14 Plus de l’année dernière reste officiellement en vente ajoutera une dimension supplémentaire à la rivalité entre frères et sœurs que le 15 Plus devra endurer. En d’autres termes, si vous recherchez un iPhone grand écran, vous disposez d’un choix encore plus large cette année.

Mais les changements de cette année dépassent le cycle de mise à jour annuel habituel. Cette année marque le passage au port USB-C pour l’iPhone, et nous ne pourrions être plus heureux. La commodité de partager le même connecteur de charge que toutes les autres marques de téléphones est inégalée. Sans parler de la large gamme d’accessoires que vous pouvez brancher directement sur le téléphone, vous permettant de transférer facilement des fichiers, de diffuser des vidéos sur un téléviseur/moniteur ou même de recharger votre montre intelligente ou vos écouteurs.

Spécifications de l’Apple iPhone 15 Plus en un coup d’œil :

Corps: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm, 201 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

160,9 x 77,8 x 7,8 mm, 201 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Afficher: 6,70″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (HBM), 2 000 nits (crête), résolution 1 290 x 2 796 px, rapport hauteur/largeur 19,51:9, 460 ppi.

6,70″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (HBM), 2 000 nits (crête), résolution 1 290 x 2 796 px, rapport hauteur/largeur 19,51:9, 460 ppi. Jeu de puces : Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques 5 cœurs).

Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques 5 cœurs). Mémoire: 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 512 Go 6 Go de RAM ; NVMe.

128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 512 Go 6 Go de RAM ; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 17.

iOS 17. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.6, 26 mm, 1,0 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚.

: 48 MP, f/1.6, 26 mm, 1,0 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), mode cinématique (4K à 30 ips), enregistrement du son stéréo ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS.

: 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), mode cinématique (4K à 30 ips), enregistrement du son stéréo ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS. Batterie: 4383 mAh ; Filaire, 50 % en 30 min (annoncé), 15 W sans fil (MagSafe), 7,5 W sans fil (Qi), 4,5 W filaire inversé.

4383 mAh ; Filaire, 50 % en 30 min (annoncé), 15 W sans fil (MagSafe), 7,5 W sans fil (Qi), 4,5 W filaire inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge Ultra Wideband 2 (UWB), SOS d’urgence via satellite (envoi/réception de SMS).

Outre l’USB-C, l’appareil photo principal est désormais un capteur 48MP plus avancé avec regroupement de pixels, promettant une amélioration substantielle de la qualité de l’image, Apple promet également de superbes photos avec zoom 2x.

Bien que la taille de l’écran reste la même – 6,7″, l’iPhone 15 Plus dispose désormais d’un panneau OLED presque deux fois plus lumineux et remplace enfin l’ancienne encoche par l’île dynamique en forme de pilule. Même si vous n’êtes pas fan des fonctionnalités logicielles qui tournent autour le Dynamic Island, vous pouvez toujours apprécier l’aspect plus moderne et plus professionnel de l’écran d’accueil maintenant que l’encoche visuelle a disparu.

Sous le capot se trouve le chipset professionnel de l’année dernière : l’A16 Bionic. Le chipset est toujours un élément matériel puissant et bien optimisé, et il offre des performances plus rapides que celles du 14 Plus.

Outre ces changements, vous obtenez toujours le même appareil photo ultra-large sans autofocus, et l’écran est toujours à 60 Hz sans affichage permanent, fonctionnalité réservée aux modèles Pro. En parlant de fonctionnalités réservées aux professionnels, le port USB-C ne fournit ici que des vitesses USB 2.0, et nous n’obtenons pas la nouvelle touche d’action personnalisable sur le côté gauche de l’appareil.

Déballage de l’iPhone 15 Plus

Tout comme le reste des iPhones, l’iPhone 15 Plus est livré dans une boîte modeste contenant seulement quelques manuels d’utilisation, un outil d’éjection de carte SIM et un câble USB-C vers USB-C pour le chargement. Les acheteurs américains n’ont même pas le code PIN du plateau de la carte SIM, car ces itérations reposent uniquement sur l’eSIM.

Même si vous devez acheter un nouveau chargeur si vous n’en avez pas déjà un, la bonne nouvelle est que vous n’êtes pas obligé d’acheter un chargeur iPhone. N’importe quel chargeur PowerDelivery devrait faire l’affaire. La puissance de sortie recommandée est de 20 W, mais un chargeur de 30 W devrait fournir une charge encore plus rapide au cours des 40 à 50 premières minutes.