Test de l’iPhone 14 Pro d’Apple

Introduction

Un affichage amélioré. De meilleures caméras. Une puce plus rapide. C’est le nouvel iPhone. Un téléphone souvent critiqué pour être à la traîne à certains égards, mais souvent copié. Un dispositif polarisant qui définit les tendances à plus d’un titre. L’iPhone 14 Pro est aussi controversé que n’importe quel iPhone de haut niveau qui l’a précédé, sinon plus.

L’iPhone 14 Pro suit la formule d’Apple à un T – il apporte un OLED Super Retina XDR encore plus lumineux avec une option Always On et une découpe plus petite en forme de pilule. Apple l’a encore fait – transformer la faiblesse en force. Autrefois une horreur, la tristement célèbre encoche est maintenant l’île dynamique, une caractéristique unique que d’autres marques envisagent de copier.

Il y a d’autres améliorations sur les caméras, grâce à de nouveaux capteurs, objectifs et FAI. Et, bien sûr, le chipset A16 Bionic d’Apple est plus rapide et plus économe en énergie que l’A15, comme prévu.

Commençons par l’écran. Bien qu’il s’agisse toujours d’un OLED de 6,1 pouces, il a une découpe en forme de pilule plus petite, peut être aussi lumineux que 2 000 nits et prend en charge Always On grâce à un nouveau panneau plus économe en énergie. La découpe est sans doute la fonctionnalité la plus emblématique de la série iPhone 14 Pro, qui comprend en fait deux petites découpes – une en forme de pilule et une ronde. Apple a transformé cela en une fonctionnalité avec diverses animations sympas pour les notifications et l’appelle Dynamic Island.

Viennent ensuite les caméras. La caméra arrière est toujours une configuration triple avec un scanner LiDAR, mais maintenant le tireur principal dispose d’un capteur 48MP avec stabilisation par décalage de capteur de deuxième génération et d’une option de zoom sans perte 2x. L’appareil photo ultra-large 12MP a un nouveau capteur plus grand et un objectif amélioré. Ensuite, il y a la caméra frontale, qui a maintenant un objectif plus lumineux, une mise au point automatique et même une stabilisation optique. Il existe également un meilleur traitement d’image appelé Photonic Engine et un nouveau flash à 9 LED.

Le chipset Apple A16 Bionic offre un processeur et des graphismes encore plus rapides, bien qu’il dispose toujours d’une architecture CPU à 6 cœurs et GPU à 5 cœurs similaire. Il prend désormais en charge la RAM LPDDR5 et dispose d’une bande passante mémoire plus élevée. Enfin, un nouveau FAI et DSP sont bien sûr présents.

Une autre nouveauté dans le cadre du nouveau matériel est le SOS d’urgence par satellite – une fonctionnalité qui vous permet d’envoyer un message aux services d’urgence où que vous soyez dans le monde – pas besoin de carte SIM ou de couverture réseau. Et grâce à un tas de nouveaux capteurs, les nouveaux iPhones prennent désormais en charge la détection de collision et peuvent envoyer automatiquement de l’aide s’ils détectent que vous étiez dans un accident.

Il s’agit de la première série d’iPhone à venir sans emplacement SIM aux États-Unis, ce qui signifie que l’essai pour le retrait de l’emplacement SIM a officiellement commencé – du moins en ce qui concerne Apple. En cas de succès, comme ce fut le cas avec la nano-SIM, préparez-vous à un monde de smartphones sans cartes SIM dans quelques années.

Ce qui n’a pas changé, c’est le design – il est le même que sur les séries iPhone 12 et 13, et tout aussi résistant avec les boucliers en céramique et la protection contre les infiltrations IP68 améliorée. Les capacités de batterie et de charge sont également restées inchangées.

Spécifications Apple iPhone 14 Pro en un coup d’œil :

Corps: 147,5 x 71,5 x 7,9 mm, 206 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

147,5 x 71,5 x 7,9 mm, 206 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en acier inoxydable; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Affichage: 6.10″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), résolution 1179x2556px, rapport d’aspect 19.51:9, 460ppi; Affichage Always-On.

6.10″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), résolution 1179x2556px, rapport d’aspect 19.51:9, 460ppi; Affichage Always-On. Jeu de puces : Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs).

Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs). Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM; NVMe.

128 Go de 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 16, évolutif vers iOS 16.0.2.

iOS 16, évolutif vers iOS 16.0.2. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.8, 77mm, 1/3.5″, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel ; Profondeur : Scanneur LiDAR 3D TOF.

: 48 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; : 12 MP, f/2.8, 77mm, 1/3.5″, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel ; : Scanneur LiDAR 3D TOF. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, PDAF, OIS (non confirmé) ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, PDAF, OIS (non confirmé) ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), ProRes, Mode Cinématique (4K@24/30fps), stéréo enregistrement sonore ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS.

: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), ProRes, Mode Cinématique (4K@24/30fps), stéréo enregistrement sonore ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS. La batterie: 3200 mAh ; Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15W, charge sans fil Qi 7,5W.

3200 mAh ; Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15W, charge sans fil Qi 7,5W. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; NFC ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge de l’ultra large bande (UWB), SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS).

Alors, que manque-t-il au nouvel iPhone 14 Pro ? Un bon gestionnaire de fichiers ! Je plaisante, ça n’arrive pas. Il semble qu’Apple ait corrigé de nombreuses omissions des générations précédentes, et nous avons le meilleur iPhone de tous les temps. Jusqu’à ce que l’iPhone 15 avec USB-C arrive, c’est-à-dire.

Déballage de l’Apple iPhone 14 Pro

La boîte en papier mince contient l’iPhone et un câble USB-C-to-Lighting. Nous avons été déçus qu’Apple n’ait pas retiré le port Lightning sur les iPhones cette année, comme il l’a déjà fait sur ses autres appareils. Nous supposons que c’est une tâche pour le prochain.

Outre le câble, vous obtiendrez un outil d’éjection de la carte SIM pour les modèles dotés d’un emplacement pour carte SIM et d’un autocollant avec le logo Apple. Alors qu’Apple a abandonné l’emballage en plastique des boîtes, l’autocollant en plastique reste.