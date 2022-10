Test de l’iPhone 14 Plus d’Apple

Introduction

Quittez l’iPhone mini, entrez dans l’iPhone Plus ! En effet, les rumeurs se sont réalisées et cette année, Apple a lancé un plus gros modèle non Pro au lieu d’un mini. Nous ne pouvons que deviner quels sont les plans d’Apple concernant le mini modèle, mais l’examen d’aujourd’hui concerne le dernier ajout d’Apple à la série iPhone – l’iPhone 14 Plus.

Nous pensions que l’iPhone 13 entrerait dans l’histoire comme la mise à jour iPhone la plus insignifiante de tous les temps, mais l’iPhone 14 a arraché ce titre. Vous voyez, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont basés sur le même chipset Apple A15 Bionic que les modèles iPhone 13, et même les spécifications de l’écran sont restées les mêmes – OLED avec environ 460ppi, une luminosité de 800nits et un rafraîchissement de 60Hz.

En fait, il n’y a que quatre mises à niveau notables sur l’iPhone 14 par rapport à l’iPhone 13 – la nouvelle caméra arrière principale (soulevée de l’iPhone 13 Pro), la caméra selfie mise à jour avec le nouvel objectif et AF, 2 Go de RAM en plus et le SOS d’urgence via la fonction satellite.

Le nouvel iPhone 14 Plus en ajoute quelques autres – le plus grand écran et la plus grande batterie. Le modèle Plus apporte un écran de taille Max à la série régulière – même s’il ne s’agit que de 60 Hz.

La caméra selfie, tout en conservant son capteur 12MP, dispose d’un nouvel objectif à ouverture plus lumineuse avec stabilisation optique et autofocus. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi Apple n’avait pas introduit les capacités AF plus tôt, car la technologie Face ID est là pour fournir une aide massive à cela, mais hélas, elle est enfin là.

L’iPhone 14 Plus est aussi étanche que le reste des iPhones récents – il peut durer 30 minutes dans une eau propre jusqu’à 6 m de profondeur. Et ce devrait être un smartphone désirable pour son grand écran et son design fin et léger. Il est également présenté comme l’iPhone avec la meilleure autonomie de batterie, et nous allons sûrement le tester.

Voyons d’abord les spécifications.

Caractéristiques de l’Apple iPhone 14 Plus en un coup d’œil :

Corps: 160,8 x 78,1 x 7,8 mm, 203 g ; Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

160,8 x 78,1 x 7,8 mm, 203 g ; Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Affichage: 6,70″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (crête), résolution 1284x2778px, format d’image 19,47:9, 458ppi.

6,70″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (crête), résolution 1284x2778px, format d’image 19,47:9, 458ppi. Jeu de puces : Apple A15 Bionic (5 nm) : Hexa-core (2×3,23 GHz Avalanche + 4×1,82 GHz Blizzard) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs).

Apple A15 Bionic (5 nm) : Hexa-core (2×3,23 GHz Avalanche + 4×1,82 GHz Blizzard) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs). Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 6 Go, 512 Go de RAM 6 Go; NVMe.

128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 6 Go, 512 Go de RAM 6 Go; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 16, évolutif vers iOS 16.0.3.

iOS 16, évolutif vers iOS 16.0.3. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7″, 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚.

: 12 MP, f/1.5, 26mm, 1/1.7″, 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), mode Cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS.

: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), mode Cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS. La batterie: 4323 mAh ; Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15W, charge sans fil Qi 7,5W.

4323 mAh ; Charge rapide, 50% en 30 min (annoncé), USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15W, charge sans fil Qi 7,5W. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; NFC ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge de l’ultra large bande (UWB), SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS).

Tout comme l’iPhone 13 et l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus a une omission flagrante : la prise en charge d’un taux de rafraîchissement élevé. Et la taille de l’encoche est une horreur que vous devez apparemment supporter encore quelques années. Au moins, il semble subjectivement plus petit sur ce grand écran.

Nous sommes heureux que les iPhones non Pro bénéficient des nouvelles fonctionnalités logicielles telles que le mode Action pour la caméra vidéo, le mode cinématique amélioré et la connexion satellite également.

Déballage de l’iPhone 14 Plus

La boîte iPhone écologique contient un câble USB-C vers Lightning et l’iPhone 14 Plus. Il y a aussi une broche d’éjection SIM, des documents et un autocollant Apple.

Apple a été parmi les premiers fabricants à abandonner les écouteurs et le chargeur de ses boîtes.

Si vous avez un adaptateur secteur USB-PD 20 W + avec un port USB-C, vous devriez être bon.