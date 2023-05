Test de l’Infinix Note 30 – Tests GSMArena.com

Introduction

Infinix gagne du terrain en dehors de ses marchés habituels, principalement grâce à ses excellentes offres de milieu de gamme. Avec ses sociétés sœurs Tecno et Itel, le fabricant chinois de Transsion Holding a conquis une part de marché importante en Afrique et en Asie du Sud et cherche à étendre sa portée mondiale.

Aujourd’hui, nous avons l’Infinix Note 30 pour examen. Pour être clair, il s’agit de la version 4G, pas du modèle 5G. La série Note est en quelque sorte le milieu de gamme pour Infinix. Notez que les modèles ne sont pas aussi économiques et d’entrée de gamme que la ligne Hot et sont en fait plus proches de la ligne Zero haut de gamme de l’entreprise.

Les spécifications de l’Infinix Note 30 en un coup d’œil :

Corps: 168,6 x 76,6 x 8,6 mm, 219 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre ou en cuir.

168,6 x 76,6 x 8,6 mm, 219 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre ou en cuir. Afficher: Écran LCD IPS de 6,78 pouces, 120 Hz, 580 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image de 20,5:9, 396 ppi.

Écran LCD IPS de 6,78 pouces, 120 Hz, 580 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image de 20,5:9, 396 ppi. Jeu de puces : Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2.

Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS ; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.7, 1/2″, 0.7µm, PDAF ; Profondeur : 2 MP, f/2.4 ; Autre : QVGA.

: 64 MP, f/1.7, 1/2″, 0.7µm, PDAF ; : 2 MP, f/2.4 ; : QVGA. Caméra frontale: 16 MP, f/2.0, (large).

16 MP, f/2.0, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60fps ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected], [email protected]/60fps ; : [email protected]. Batterie: 5000 mAh ; 45W filaire.

5000 mAh ; 45W filaire. Connectivité : LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT ; NFC ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT ; NFC ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); deux haut-parleurs.

Le Note 30 apporte un grand écran de 6,78 pouces à 120 Hz à la table, un chipset MediaTek Helio G99 décent, ainsi qu’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 45 W. Le téléphone dispose également d’une configuration de haut-parleurs stéréo réglée par JBL.

Le Note 30 ne va pas trop loin dans le département des looks, optant plutôt pour un look plus traditionnel et chic. Vous pouvez obtenir le téléphone avec un dos en verre dépoli ou opter pour une finition en similicuir pour une classe supplémentaire. Infinix a clairement de l’ambition et veut frapper au-dessus de sa catégorie, ce que nous apprécions.

Déballage

L’Infinix Note 30 est livré dans une boîte standard en deux parties. Un téléphone assez robuste, ce qui est apprécié, avec un support en plastique pour maintenir le téléphone à l’intérieur pour plus de sécurité. Nous aimons la palette de couleurs vertes avec laquelle Infinix a opté. C’est accrocheur. Vous obtenez également de nombreuses informations matérielles sur le téléphone directement sur la boîte, ce que nous apprécions.

Infinix a traditionnellement été extrêmement généreux avec son ensemble d’accessoires, et le Note 30 ne fait pas exception. Dans la boîte, vous obtenez un joli boîtier en TPU transparent, une paire d’écouteurs filaires de 3,5 mm avec un microphone en ligne pour les appels téléphoniques, un chargeur rapide Infinix 45W et un câble USB Type-A vers Type-C. Il existe également un protecteur d’écran en verre et un protecteur en plastique pré-appliqué sur l’écran du téléphone en usine, vous pouvez donc choisir. Vous ne pouvez vraiment rien demander de plus en termes d’ensemble d’accessoires.