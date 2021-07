Test de l’Infinix Concept Phone 2021 et de son système de charge ultra rapide 160W

Infinix nous a récemment envoyé un appareil conceptuel intrigant qui présente son nouveau système Ultra Flash Charge (UFC), qui offre une puissance impressionnante de 160 W. Il prétend pouvoir charger une batterie de 4 000 mAh en seulement 10 minutes.

L’Infinix Concept Phone 2021 présente également deux autres technologies : un film électrochrome solide (SECF) qui peut changer la couleur du dos et un film électroluminescent (EL) qui peut illuminer des formes arbitraires.

Sur ce téléphone, il trace une ligne entre le port USB-C et le cercle formé par le O du pochoir « NOW » au dos (la devise d’Infinix est « The future is now »). Cela constitue une bonne indication visuelle que le téléphone est en charge, mais il y a quelque chose d’important à noter – si cela est activé, le temps de charge passe de 10 minutes à 12 minutes.

Nous soulevons cela maintenant, car nous ne pouvions pas le désactiver. Ce ne sont là que quelques-uns des risques que vous courez lorsque vous testez un appareil conceptuel. Pour une raison quelconque, cela n’a pas pu être désactivé sur notre unité. Pourtant, même 12 minutes sont plus rapides que n’importe quel téléphone que nous avons testé précédemment.

Nous avons mentionné les risques, à quel point est-il risqué de charger un téléphone à 160W ? Infinix a déployé beaucoup d’efforts pour répondre « ce n’est pas le cas ». Le téléphone est doté de 20 capteurs de température qui garantissent que le téléphone reste en dessous de 40 °C/104 °F. Il existe également des mécanismes de protection supplémentaires, 60 au total.

Mais commençons par le début – le réseau électrique. Un élément clé de l’UFC est le chargeur 160W, qui est évalué à 20V à une sortie maximale de 8A. Ce n’est pas un petit chargeur, mais ce n’est pas non plus un « ordinateur portable de jeu » énorme, il pèse moins de 200g. Il prend en charge plusieurs protocoles de charge, vous pouvez donc l’utiliser pour charger également votre ordinateur portable et pas seulement votre téléphone.

Il est basé sur des semi-conducteurs au nitrure de gallium (GaN) et au carbure de silicium (SiC), qui constituent actuellement la principale technologie de charge. Ils sont également utilisés dans les véhicules électriques car ils offrent un rendement très élevé.

L’efficacité est le mot-clé ici et se répercute sur le téléphone lui-même. Il dispose d’une batterie 8C et d’une pompe Super Charge innovante, le nom d’Infinix pour quatre puces de charge qui, ensemble, atteignent une efficacité de conversion de charge de 98,6%. Gardez à l’esprit que toute inefficacité signifie chaleur et à 160W, même un seul point de pourcentage est une quantité de chaleur non négligeable.

La batterie 8C a également une résistance interne inférieure, 18 % inférieure à celle des batteries 6C. Cela signifie également que moins de chaleur est produite pendant la charge. C’est quoi ce C ? C’est ce qu’on appelle une cote C et montre à quelle vitesse une batterie peut être chargée ou déchargée par rapport à sa capacité. Par exemple, une batterie 1C de 1 000 mAh peut être chargée/déchargée à 1 000 mA en 1 heure. Une batterie 2C de même capacité peut faire 2 000 mA en 0,5 heure.

En branchant les chiffres pour 4000 mAh et 8C, le temps de charge théorique est de 1/8e d’heure ou 7 minutes et demie. Bien entendu, les batteries au lithium ne sont pas chargées à la vitesse maximale tout le temps afin de prolonger leur durée de vie. Dans cet esprit, 10 minutes sont assez proches du maximum théorique pour cette batterie.

Bon, assez de théorie, pratiquons. Pour rappel, nous visons ici 12 minutes puisque le film EL était actif (nous parlerons du film EL et du SECF plus tard). Pour le premier test, nous partons d’une batterie complètement déchargée.

En 2 minutes, la batterie affichait déjà 22% de charge, passant à 50% à 4h45. Puis vint 90% à 10 minutes et enfin une charge complète à 100% à 11h28. L’Infinix Concept Phone 2021 a atteint son objectif avec du temps à perdre. Bien fait!

Voici un timelapse d’un autre run :

Nous avons utilisé une caméra thermique pour garder un œil sur le téléphone et le chargeur. Le système de sécurité du téléphone l’a maintenu en dessous de 40 °C. En fait, la température a fluctué entre 39,5 °C et 40 °C pendant toute la session.

Cela nous amène à croire que la température est le véritable facteur limitant à la vitesse à laquelle la batterie peut être chargée. En effet, la température ambiante peut avoir un effet sur la vitesse de charge – le test a été réalisé dans une pièce climatisée à 25ºC.

Le chargeur lui-même est également resté à 40 °C ou moins, l’ensemble du système est assez conservateur – nous avons senti que d’autres téléphones chauffent beaucoup plus pendant la charge. Celui-ci ne s’est levé que tiède.

Recharger un téléphone hors tension à partir de la mort n’est peut-être pas le test le plus réaliste. La vitesse est impressionnante, mais la plupart des gens n’attendraient pas 0% pour brancher leur téléphone.

Nous avons donc laissé tomber la batterie à 30% et branché le téléphone alors qu’il était allumé (mais verrouillé, pas en utilisation active). Après seulement 60 secondes, l’état de charge était déjà à 39%, puis 46% à 2 minutes, 70% à 5 minutes et complètement chargé à 9h31. Et, encore une fois, c’est avec le film EL actif, qui ralentit la vitesse de charge (le téléphone allumé le ralentit également).

Nous pensons que nous avons atteint le point de rendements décroissants. Faire votre recharge quotidienne en 5 minutes au lieu de 10 minutes n’aura pas d’impact significatif sur votre routine. Un impact beaucoup plus important viendrait d’une batterie plus grosse pour espacer les temps dont vous avez besoin pour vous brancher.

Et maintenant le film électrochrome ? Sur l’Infinix Concept Phone 2021, il passe d’un gris ardoise à un bleu acier. Cela change lorsqu’il y a un appel entrant, par exemple. Le changement est progressif et ce n’est pas le plus perceptible, donc en tant que système de notification, ce n’est pas très utile.

Ce serait vraiment cool si un jour nous pouvions avoir des téléphones qui peuvent changer de couleur pour correspondre à notre humeur ou à notre tenue. Mais pour le moment, le changement n’est que temporaire et (bien qu’il s’agisse d’une démo sympa) pas très utile.

Le film électroluminescent détient beaucoup plus de potentiel. Il peut être transformé en différentes formes, ce qui permet différentes conceptions – nous pouvons voir des téléphones de jeu l’adopter pour pimenter leur extérieur.

C’est assez pratique aussi. Les LED de notification ont presque disparu et nous les manquons, mais nous devons dire que nous n’avons jamais vu une LED aussi grosse. Certes, cette incarnation du film EL est quelque peu sombre, mais sa taille l’aide à le rendre plus visible. Il est bien sûr alimenté par la batterie, mais il en va de même pour les écrans Always On. Cela ne nous dérangerait pas de voir des films EL utilisés pour les voyants de notification.

Il y a plus à l’Infinix Concept Phone 2021. Les côtés de l’écran AMOLED de 6,67 pouces, d’une résolution de 1080p+, sont incurvés dans un rayon serré. Cela a l’air impressionnant, mais n’est pas si pratique car les côtés sont fondamentalement inutilisables pour le contenu. Pourtant, les téléphones conceptuels devraient avoir l’air cool et celui-ci le fait.







Écran super incurvé FHD+ AMOLED de 6,67 pouces

En outre, la configuration de l’appareil photo à l’arrière met en vedette un appareil photo 8 MP avec un objectif périscope qui promet un zoom numérique jusqu’à 60x. Il existe également un appareil photo principal de 64 MP et un appareil photo ultra large de 8 MP, ainsi qu’un appareil photo selfie de 32 MP.







64MP large + 8MP ultralarge + 8MP téléobjectif

Nous ne les avons pas testés, nous n’avons pas non plus testé le chipset – il s’agit d’un dispositif conceptuel destiné à présenter le système Ultra Flash Charge (et le film EL et SECF). C’est pourquoi nous n’avons pas testé la durée de vie de la batterie aussi, elle ne serait pas représentative d’un vrai appareil.

Mais c’était toujours un test très excitant, car il montre une technologie qui peut être présentée sur les futurs produits phares d’Infinix. Nous n’avons pas d’informations privilégiées sur ce que la société prévoit de faire avec l’UFC, mais nous ne pensons pas qu’il faudra trop de temps avant de voir cela dans un vrai téléphone grand public.