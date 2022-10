Test de l’imprimante instantanée Kodak Step Slim : portable et pratique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Construction mince et durable

Frais de fonctionnement abordables

Simple à utiliser Les inconvénients Pas aussi abordable que le Kodak Step

Le papier zinc n’est pas aussi impressionnant que les impressions concurrentes

L’application a quelques bugs Notre avis Le Kodak Step Slim a une excellente construction portable et est extrêmement facile à utiliser. Il n’est pas aussi abordable que le Kodak Step d’origine, mais il reste compétitif sur le marché global.

Prix ​​lors de l’examen

79,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Imprimante instantanée Kodak Step Slim

79,99 $

L’imprimante instantanée Step Slim de Kodak est une version plus fine et plus légère de la Kodak Step. Cependant, il a toujours toutes les cloches et tous les sifflets du modèle principal.

Comme beaucoup d’autres imprimantes photo portables, la Step Slim utilise du papier Zink. Bien qu’il n’ait pas de fonctionnalités de pointe pour se démarquer de la foule, il ne cassera certainement pas la banque – et il est incroyablement simple à utiliser.

Concevoir et construire

La principale différence entre cette imprimante et l’étape est sa construction mince. Le Step Slim mesure 2,29 cm d’épaisseur, tandis que le Step standard mesure 2,54 cm d’épaisseur. Il pèse également 240 g, soit 64 g de moins que le modèle standard. Cela permet de le glisser beaucoup plus facilement dans une poche ou un tout petit sac.

Vous obtenez une construction durable et robuste avec une finition en plastique blanc et des bords incurvés – l’imprimante n’est disponible qu’en une seule couleur. Le bord inférieur comporte deux autocollants rayés jaunes et noirs qui peuvent être décollés si vous préférez un look plus simple.

Il y a deux LED sur l’imprimante, une pour l’alimentation et une pour le chargement, ainsi qu’un bouton pour l’allumer et l’éteindre. Les impressions sont chargées en faisant glisser le panneau avant vers le haut – une action relativement simple lorsque vous avez compris. Les images s’impriment depuis le bas de l’appareil.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Application et fonctionnalités

Pour imprimer des photos, vous devrez télécharger l’application Kodak Step qui l’accompagne, qui est disponible gratuitement sur iOS et Android. Il est possible de configurer une connexion avec Kodak, mais vous pouvez toujours utiliser toutes les fonctionnalités sans avoir à le faire.

Une fois que vous avez téléchargé l’application, il vous suffit de coupler l’imprimante avec votre téléphone – quelque chose avec lequel je n’ai eu aucun problème. L’imprimante intègre des photos de la bibliothèque d’images de votre téléphone, de Google Photos et de vos profils de réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram.

Il existe plusieurs façons de personnaliser les images avant de cliquer sur imprimer. Vous pouvez choisir d’avoir une orientation portrait ou paysage, et vous pouvez recadrer les images en fonction de la taille de l’impression Zink.

Vous pouvez ajouter divers filtres de style Instagram et modifier la saturation, la luminosité et la température de couleur à l’aide des différents curseurs de couleur. Si vous préférez quelque chose d’un peu plus funky, vous pouvez ajouter des cadres, des autocollants, du texte et des dessins.

Hannah Cowton / Fonderie

Il est également possible d’ajouter plusieurs images à un collage. Cependant, la taille des tirages est assez petite, donc le résultat peut ne pas être très impressionnant.

L’application elle-même n’est pas non plus la plus intuitive. Par exemple, les options de température de couleur plus détaillées ne peuvent être utilisées que dans la section “Aperçu avant impression”, plutôt que dans la section “Modifier la photo”. J’ai aussi trouvé qu’il bégayait parfois, surtout lors de l’impression d’une image.

Cela mis à part, les sections sont toutes disposées proprement et le texte est clair et large, ce qui le rend idéal pour l’accessibilité.

Qualité d’impression

Les photos sur le Kodak Step Slim prennent moins d’une minute à imprimer. L’appareil utilise du papier Zink pour ses images, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin de cartouche d’encre – l’image est directement imprimée sur le papier collant.

L’avantage de ces tirages est qu’ils sont relativement bon marché. Cependant, les détails ne sont pas aussi nets que ce que vous trouverez sur de vrais films comme Instax et Polaroid, et ils n’ont pas cette “sensation vintage” que leurs rivaux ont.

Si cela ne vous préoccupe pas trop, vous obtiendrez toujours des couleurs relativement vives et une bonne quantité de détails à partir des impressions Zink. Cependant, à 2×3 pouces, ce ne sont pas les plus grandes photos du bloc. Il est préférable de les coller dans un portefeuille ou de les utiliser dans un album.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Vie de la batterie

Le Kodak Step Slim peut imprimer jusqu’à 25 images sur une seule charge. Je n’avais pas assez de film pour maximiser la durée de vie de la batterie de l’imprimante, mais j’ai imprimé un paquet complet de papier Zink et j’avais encore beaucoup de jus à revendre.

Comme son produit frère, le Kodak Step Slim ne se charge que via le câble micro-USB fourni – une technologie assez obsolète à ce stade. Ce serait bien de voir les futures imprimantes de Kodak équipées des ports USB-C les plus largement utilisés.

Prix ​​et disponibilité

Le Kodak Step Slim coûte 79,99 $ / 79,99 £. Aux États-Unis, il est disponible auprès de Amazone et Kodak, tandis que les lecteurs britanniques peuvent mettre la main dessus depuis Amazone et Kodak aussi. Amazon propose quelques liasses avec l’imprimante.

Le Step Slim coûte 10 $ / 10 £ de plus que le Kodak Step standard, mais il a la même autonomie de batterie, utilise la même application et il n’y a aucune différence dans la qualité d’impression.

Si vous souhaitez obtenir une imprimante portable au coût le plus bas possible, il est logique d’opter pour le Step over the Step Slim. Si, toutefois, vous prévoyez d’utiliser souvent cette imprimante en déplacement et que vous souhaitez la glisser dans une poche sans tracas, alors c’est le modèle qu’il vous faut.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Bien entendu, les imprimantes portables entraînent également des coûts permanents. Heureusement, Zink est l’une des impressions les plus abordables à 50c/50c par feuille. Pour comparer, les impressions Instax Mini coûtent environ 98c/75p par feuille.

Vous pouvez également consulter nos guides des meilleures imprimantes portables et appareils photo instantanés.

Verdict

La Kodak Step Slim est une imprimante portable qui porte bien son nom, avec une construction fine idéale pour une utilisation en déplacement. Il est facile à utiliser et ne cassera pas la banque. De plus, les impressions Zink qui l’accompagnent sont également relativement bon marché.

Les images ne sont pas aussi impressionnantes que de vraies options de film comme Instax et Polaroid, et l’application compagnon a quelques problèmes mineurs. Il est également légèrement plus cher que le Kodak Step standard.

Cependant, si la portabilité est le facteur numéro un pour vous lors du choix d’une imprimante instantanée, il s’agit d’une option fiable et abordable.

Spécifications