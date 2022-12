Test de l’imprimante 3D Creality Ender 5 S1 : simplement compétent parmi les meilleurs concurrents

Malgré quelques grandes innovations dans le matériel et les logiciels d’impression 3D en 2022, le nouveau Ender 5 S1 de Creality ne fait pas grand-chose pour repousser les limites. C’est une imprimante décente, mais il en fallait plus pour vraiment m’impressionner.

À première vue, l’Ender 5 S1 à 579 $ coche beaucoup de cases. Basé sur l’Ender 5 d’origine de 2019, le S1 met à niveau presque tous les éléments matériels pour le rendre plus rapide et plus précis que jamais. Mais en y regardant de plus près, une grande partie de ce que nous voyons est décidément au milieu de la route.

Créalité Ender 5 S1 Volume de construction 220x220x280mm Extrémité chaude Tout métal Type d’extrudeuse Entraînement direct Diamètre de buse 0,04 mm Température maximale de la buse 300C Construire la température maximale de la plaque 110C vitesse maximale ~ 250 mm/s Matériel pris en charge PLA, PETG, ABS, TPU, ASA, HANCHES Mise à niveau automatique du lit Hybride (CRtouch/roues manuelles) Capteur de fin de filament Oui Espace de rangement carte SD Trancheuse Trancheur de créalité, trancheur de prusas, cura

La qualité de fabrication de cette imprimante 3D est excellente, comme je m’y attendais de la gamme Ender. Toutes les pièces ont l’air et se sentent bien faites. Lorsque vous le prenez par les poignées intégrées, il a un poids qui suggère une robustesse que vous n’obtenez pas avec des modèles moins chers. Contrairement à l’Ender 3, l’Ender 5 est une machine CoreXY, de sorte que le lit se déplace de haut en bas, plutôt que d’intérieur et d’extérieur, il est donc beaucoup plus stable à grande vitesse.

Le fait d’avoir une extrémité chaude entièrement métallique et un assemblage d’extrudeuse à entraînement direct permet au S1 de gérer une variété de matériaux différents. L’extrudeuse à entraînement direct rend extrêmement facile l’impression avec du TPU – un filament flexible à partir duquel vous pouvez fabriquer des coques de téléphone en caoutchouc – et l’extrémité chaude entièrement métallique permet également d’imprimer des filaments à haute température comme l’ABS et le PETG. Des températures élevées peuvent détruire le petit tube d’une extrémité chaude standard, qui devrait alors être remplacée après l’impression de PETG ou d’ABS pendant de longues périodes.

James Bricknell/Crumpe



La qualité d’impression de l’Ender 5 S1 est étonnamment bonne à la vitesse à laquelle elle imprime, qui est plus rapide que de nombreuses imprimantes similaires. Bien qu’il dise qu’il peut imprimer à 250 millimètres par seconde, cela ne raconte pas toute l’histoire, car la vitesse d’impression est limitée dans la trancheuse pour maintenir la qualité élevée. Les millimètres par seconde sont utilisés pour mesurer la vitesse à laquelle la tête d’impression peut se déplacer pendant l’impression, ainsi que lorsqu’aucun matériau n’est extrudé. Il s’agit d’un nombre abstrait basé sur les valeurs par défaut de l’usine, il n’est donc pas toujours exact lorsque vous apportez l’imprimante 3D à votre domicile.

J’ai utilisé une impression de test d’araignée d’E3D, qui teste les porte-à-faux et les ponts – tous deux notoirement difficiles à grande vitesse – pour tester l’Ender 5 S1. Ce fichier prend environ 1h30 à imprimer sur les Prusa Mk3s, un temps respectable pour l’un des meilleures imprimantes 3D à l’heure actuelle. Le logiciel Creality slicer inclus avec l’Ender 5 S1 estime cette même impression à 1 heure et 9 minutes. S’il imprimait à la vitesse maximale de 250 mm/s, il devrait être trois fois plus rapide que le Prusa, mais ce n’est pas le cas. En comparaison, l’AnkerMake M5 – qui vante également des vitesses d’impression de 250 mm/s – estime que le même modèle sera imprimé en 22 minutes. Ainsi, bien que l’Ender 5 S1 soit plus rapide que la plupart des imprimantes, elle n’est pas aussi rapide que le promet la fiche technique.

James Bricknell/Crumpe



Limiter la vitesse n’est pas une mauvaise idée en soi. Après tout, l’équilibre entre vitesse et qualité est important pour les imprimantes 3D et la qualité est ici très bonne même sur les paramètres de stock. L’impression de test CNET n’a montré aucun signe de cordage, ce qui m’a surpris. Le cordage se produit lorsqu’il n’y a pas de temps entre chaque couche pour que le plastique refroidisse, de sorte qu’il suinte en cordes. Cela peut se produire lorsque les imprimantes sont trop rapides, mais l’Ender 5 S1 a fait un excellent travail avec tous les aspects du test d’impression.

j’en ai imprimé plusieurs Dragons Fotis Mint, une main squelettique et quelques homards, et ils sont tous sortis excellents. Cette FlexiFactory le dinosaure a fière allure et toute son articulation fonctionne comme il se doit, même s’il m’a fallu plusieurs tentatives pour que la première couche colle correctement.

James Bricknell/Crumpe



L’Ender 5 S1 est également doté de fonctionnalités avancées, telles qu’un capteur de fin de filament et une détection de mise hors tension, bien que le système de mise à niveau automatique présente des avantages et des inconvénients.

Le nivellement automatique a toujours un élément manuel et nécessite un réglage du lit en réglant les roues de réglage de la hauteur à ressort en dessous. Cela signifie que l’imprimante 3D a tendance à perdre son niveau de lit après quelques impressions. Bien que cela puisse ne pas sembler être un gros problème de continuer à niveler, cela peut être pénible et conduit souvent à des échecs d’impression et à la perte de matériaux. Cela va également à l’encontre de la raison entière du nivellement automatique, la suppression de l’erreur humaine de l’équation.

Il y a un an ou deux (et peut-être 100 $ moins cher), l’Ender 5 S1 m’aurait terrassé. Mais dans une année où nous voyons beaucoup d’innovations en termes de qualité, de fonctionnalités et de prix, cela ne se démarque pas. Si vous pouvez le trouver en vente pour moins de 450 $, cela vaudrait la peine d’être acheté, mais il existe de meilleures imprimantes, comme la 569 $. Anycubique Kobra Max – une imprimante avec un véritable nivellement automatique et une taille d’impression géante – ou les 799 $ AnkerMake M5à un jet de pierre du prix actuel de l’Ender 5 S1 de 579 $.