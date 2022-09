Le Creality Ender-3 S1 était assis dans une boîte près de mon bureau depuis un certain temps avant que j’ose l’installer. J’avais été réticent, ayant entendu des histoires sur la populaire ligne Ender-3 nécessitant un énorme investissement en temps et en efforts pour l’assemblage.

Par exemple, l’Ender-3 V2 grand public est considérée comme une excellente imprimante 3D pour moins de 300 $, mais pas nécessairement pour les débutants. Cela nécessite beaucoup d’assemblage manuel, de la construction du cadre à la fixation des moteurs et des capteurs individuels. Même après cela, la plupart des passionnés d’Ender suggèrent fortement de remplacer une partie du matériel par défaut par des mises à niveau du marché secondaire, ce qui ajoute une complexité supplémentaire.

À 399 $, la version S1 de l’Ender-3 coûte environ 100 $ de plus que les versions plus anciennes, mais comprend tellement de mises à niveau et de fonctionnalités de qualité de vie qu’elle est considérée comme une excellente imprimante plug-and-play conviviale pour les débutants. La plupart.

Comme Très peu d’assemblage requis

Extrudeuse à entraînement direct et lit autonivelant

Assez simple pour que les débutants obtiennent de bons résultats N’aime pas Manque un écran tactile et Wi-Fi

Il a fallu quelques manipulations pour obtenir les bons paramètres du logiciel

En ouvrant la boîte, j’ai été agréablement surpris de trouver l’ensemble du portique préassemblé (c’est-à-dire les deux pièces de support latérales et une supérieure). La base est principalement préassemblée et précâblée ; l’assemblage a pris peut-être 15 minutes, contre les quelques heures dont j’avais entendu parler pour les modèles précédents.

La taille d’impression de 220 mm x 220 mm x 270 mm n’est pas énorme, mais elle devrait être assez grande pour de nombreux amateurs. La température de la buse peut aller jusqu’à 260 degrés Celsius (500 degrés Fahrenheit), ce qui n’est pas le plus élevé, mais encore une fois, assez bon pour l’impression standard PLA/ABS/PETG/TPU. Ces initiales font toutes référence à différents types de filaments 3D, qui sont décrits plus en détail ici dans notre guide des filaments d’impression 3D : Si vous débutez, le PLA de base est ce que vous utiliserez probablement. Il est peu coûteux, non toxique et facile à travailler.

Dan Ackerman/Crumpe



Caractéristiques plus sophistiquées

L’une des principales caractéristiques avancées est que le système fonctionne avec une extrudeuse à entraînement direct, plutôt qu’avec un tube Bowden. Cela signifie que le filament que vous utilisez va directement dans l’extrudeuse et directement dans la buse. Dans un système Bowden, le filament passe dans une extrudeuse, qui le force ensuite à travers un mince tube en plastique jusqu’à la buse. Les deux sont bons, mais la version directe supprime les pièces supplémentaires et les complications potentielles de la chaîne de signal et est considérée comme plus fiable. Une bonne analogie est un plateau tournant à entraînement direct par rapport à un entraînement par courroie.

Il y a aussi un petit boîtier de capteur traversé par le filament qui indique au système quand vous manquez de matériau, ce qui est un plus.

Une autre fonctionnalité que vous ne trouvez pas toujours dans les imprimantes 3D économiques (et dans les modèles Ender-3 précédents) est le nivellement automatique. Le système effectuera lui-même une routine pour sonder et ajuster afin que le lit d’impression soit complètement de niveau. De même, les modèles précédents comprenaient généralement un simple lit en verre sur lequel imprimer, la version S1 a une feuille de métal flexible qui se fixe magnétiquement à la base. C’est ma préférence, car cela facilite grandement le retrait des empreintes du lit.

Quelques déceptions

L’Ender-3 S1 comprend de nombreuses fonctionnalités que je considérerais comme premium, mais il en manque également quelques-unes que j’aimerais avoir. L’écran couleur n’est pas un écran tactile, mais est plutôt actionné par un seul bouton utilisé pour faire défiler les menus. C’est une douleur qui semble inutilement archaïque.

Dan Ackerman/Crumpe



Il n’y a pas non plus de Wi-Fi, qui pendant une minute a semblé être en passe de devenir une fonctionnalité standard dans les imprimantes 3D (comme il se doit). Au lieu de cela, vous devez transférer des fichiers via une carte SD (une est incluse) ou une connexion USB directe. Il existe des moyens de connecter un simple Raspberry Pi séparé mini-ordinateur et l’utiliser pour se connecter, mais c’est loin d’être simple.

Assurez-vous d’avoir une bobine de filament à portée de main lorsque vous commencez, la boîte ne comprend qu’une petite boucle d’échantillon, pas même sur une broche en plastique.

Le S1 en action

Une fois l’imprimante configurée et mise à niveau, j’ai essayé l’un des fichiers de test inclus sur la carte SD. Cela s’est bien passé, mais lorsque j’ai chargé de nouveaux fichiers sur la carte et essayé de les imprimer, j’ai rencontré des problèmes. J’avais l’impression que la buse ne se rapprochait pas suffisamment de la plaque pour que le filament adhère, peu importe à quel point j’ai ajusté l’axe Z dans le menu système.

J’utilisais la version de base de Cura, le populaire programme de découpage 3D gratuit (les trancheurs sont utilisés pour préparer les modèles 3D pour l’impression), et les paramètres par défaut n’étaient clairement pas réglés avec précision pour l’Ender-3 S1. Creality propose une version personnalisée de ce logiciel, renommé Creality Slicer, et son utilisation a résolu le problème immédiatement. J’ai toujours l’intention de revenir en arrière et d’ajuster également les paramètres Cura habituels.

J’ai essayé quelques modèles 3D différents, certains sculpturaux et d’autres plus structurels. Comme je brûlais à travers une bobine de matériau PLA vert, mes choix avaient tendance à pencher vers le côté Yoda/Hulk des choses.

Dan Ackermann



La ligne Ender a toujours été connue pour son bon rapport qualité-prix et ses excellentes performances dans une imprimante économique, mais elle a également été critiquée pour ne pas être suffisamment adaptée aux débutants. C’est pourquoi je recommande généralement des imprimantes comme la Vyper Anycubique pour les débutants, qui est à la fois peu coûteux et facile à mettre en place.

Avec l’Ender-3 S1, Creality dispose d’une imprimante 3D de haute qualité à bas prix, aussi facile à configurer que toutes celles que j’ai essayées. Il existe également un modèle S1 Pro (pour un autre 100 $ à 150 $) qui met à niveau l’assemblage de l’extrémité chaude de la machine en un ensemble entièrement métallique qui prend en charge des températures plus élevées, ajoute une bande lumineuse LED sur le dessus, améliore le lit de surface flexible et ajoute un écran tactile. Tu peux trouver une liste complète des différences ici.

Dans la fourchette de 300 $ à 500 $, j’aime toujours les imprimantes faciles à utiliser comme l’Anycubic Vyper ou la Prusa Mini Plus, mais l’Ender-3 S1 vient de passer en tête de ma liste de recommandations.