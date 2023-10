8.0 Bambu Lab A1 Mini Combo Comme La meilleure expérience de configuration

Impression 4 couleurs à petit budget

Bonne expérience d’application

Étonnamment rapide

Cadeau mystère amusant Je n’aime pas Pas de véritable chemin de modification

AMS Lite est bancal

Forme et empreinte gênantes

Le mini combo A1 à 459 $ (409 £, 749 AU $) de Bambu Lab ne devrait pas être aussi bon qu’il l’est pour un certain nombre de raisons, mais ces raisons disparaissent lorsque vous jouez avec. Bambu Lab a déclaré qu’il ne fabriquerait jamais une imprimante 3D comme celle-ci et a plutôt créé l’une des meilleures machines à focalisation laser que j’ai vues depuis un moment.

L’A1 Mini a un public spécifique, et il ne s’agit pas de la communauté inconditionnelle de l’impression 3D ni même de l’amateur occasionnel de l’impression 3D qui a une machine en état de marche et une autre en cours de réparation. Cette imprimante est conçue pour les personnes qui n’ont jamais utilisé d’imprimante 3D et qui ne se soucient pas du voyage, seulement du résultat final.

À cette fin, la configuration de l’imprimante et du système couleur AMS était aussi simple que la configuration d’une imprimante papier traditionnelle. Tout s’est mis en place facilement et était codé par couleur, ce qui rend les instructions faciles à suivre. Cela peut paraître un peu intimidant une fois assemblé, il y a beaucoup de tubes, après tout, mais j’ai fait imprimer un modèle par tout le système en moins de 5 minutes. Même si vous n’aviez jamais touché à une imprimante 3D auparavant, je pense que l’installation pourrait se faire en 10 minutes maximum.

La configuration du logiciel est tout aussi simple, avec une application pour votre PC pour le découpage et une application mobile pour les déplacements. L’application mobile est pratique pour surveiller les impressions – seules les notifications push lorsqu’une impression est terminée sont très utiles – et les deux ont accès à Makerworld, le référentiel de modèles 3D de Bambu Lab. De là, vous pouvez télécharger des modèles directement depuis votre téléphone et les envoyer directement à votre imprimante. Aucun ordinateur requis.

Note: Je ne suis toujours pas convaincu par Makerworld comme un environnement sûr pour les créateurs ou les utilisateurs. Je connais plusieurs excellents artistes qui ne sont pas actuellement sur Makerworld mais dont le travail a été volé et téléchargé sur le site. Il existe des rapports faisant état de faux comptes qui ressemblent à l’artiste mais ne le sont pas. Jusqu’à ce que ce problème soit résolu de manière plus significative, je recommanderais toujours d’utiliser imprimables, merciou ma mini-usine pour trouver des modèles 3D que vous pouvez imprimer avec l’autorisation de l’artiste.

Bambu Lab A1 Mini Combo Construire du volume 180x180x180 Fin chaude Échangeable Type d’extrudeuse AMS à entraînement direct (système couleur) Diamètre de la buse 0,4 mm Température maximale de la buse 300C Température maximale de la plaque de construction 80C Vitesse maximale officielle 500 mm/s Matériel pris en charge PLA, PETG, TPU, PVA Mise à niveau automatique du lit Oui Capteur d’épuisement du filament Oui Connectivité Wi-Fi, compatible avec l’application Caméra accélérée Oui Trancheuse Trancheuse à bambou

Bien que la plaque de construction soit plus petite, seulement 180 x 180 x 180 mm, ce n’est pas un facteur limitant. Le Prusa Minil’un des meilleures imprimantes 3D économiques, et de nombreuses autres machines pour débutants ont utilisé cette taille pour des machines d’entrée de gamme, et cela fonctionne bien. L’idée d’une imprimante de cette taille est d’inciter les gens à se lancer dans ce passe-temps dans l’espoir qu’ils élargiront leurs horizons pour quelque chose de plus grand, comme le P1S, également de Bambu Lab. Cette transition serait plus facile si l’AMS Lite était compatible entre toutes les machines.

Bambu a cependant choisi de rendre l’AMS lite uniquement compatible avec l’A1 Mini, et non avec le P1P, X1 Carbone ou P1S. Toutes ces machines utilisent le système AMS standard, pas l’AMS Lite, donc si vous cherchiez à passer de l’A1 Mini à une machine plus grande, vous devrez payer 900 $ pour un combo P1S/AMS, par exemple, au lieu d’utiliser votre machine AMS existante et ne payez que 600 $ pour le P1S.

L’AMS Lite – système de gestion automatique des matériaux – est ce qui distingue vraiment l’A1 Mini. Pour 459 $ (409 £, 749 AU $), vous obtenez l’imprimante 3D A1 Mini et l’AMS lite, un appareil séparé qui alimente quatre rouleaux de matériau différents dans l’A1 Mini. Cela signifie que vous pouvez imprimer plusieurs couleurs en même temps, ce qui est presque totalement inconnu à ce prix. Comme vous pouvez le constater grâce au joli panda fourni sur la carte SD, il peut produire des résultats époustouflants avec très peu d’effort.

La qualité ne peut être ignorée

Ce mignon petit panda n’est pas non plus un succès ponctuel. J’ai imprimé des dizaines de modèles à ce stade, soit un peu plus de 100 heures d’impression et tout le monde, sans compter les échecs purs et simples, semble excellent, avec des lignes de couches uniformes et des détails nets. Le test d’impression de CNET a montré très peu de problèmes de surplombs ou de pontages, et il n’y avait aucune sonnerie. Les flèches, qui indiquent le bon fonctionnement du ventilateur de refroidissement partiel, étaient un peu bancales. Et il y avait quelques fils – des brins vaporeux de filament fondu – mais pas assez pour nuire à la qualité globale.

L’impression sur PLA et PETG a également fonctionné et la qualité des deux matériaux est excellente. Le TPU n’a pas bien fonctionné du tout via l’AMS, bien qu’il ait bien fonctionné via l’alimentation sur une seule ligne de l’A1 Mini. L’A1 dispose d’une extrudeuse à entraînement direct, elle est donc compatible avec le TPU, bien que le TPU soit généralement plus difficile à travailler. Bien que Bambu dise que l’A1 imprimera de l’ABS, le lit n’atteint que 80 °C, pas les 100 °C recommandés, il est donc susceptible d’échouer souvent.

Bambu Lab vante la vitesse maximale de l’A1 Mini à 500 mm/s, la même vitesse d’impression maximale que toutes ses autres imprimantes, mais lors de tests réels, elle était beaucoup plus proche de 180 mm/s si vous souhaitez une finition de qualité. La vitesse dépendra du modèle et du matériau, mais j’ai trouvé que 180 mm/s était le juste milieu entre vitesse et qualité. Pour être clair, 180 mm/s est plus rapide que les autres imprimantes de cette taille, dont la plupart impriment à environ 40 à 60 mm/s. Ce n’est tout simplement pas les 500 mm/s annoncés.

L’utilisation de plusieurs couleurs ajoute une couche de complication à n’importe quelle impression, vous pouvez donc vous attendre à plus d’échecs, et cela crée beaucoup de gaspillage. Chaque fois que vous changez la couleur d’une impression, la machine doit purger le filament afin de ne pas obtenir de couleurs mélangées. Cela crée des déchets communément appelés « caca de bambou ». Ces déchets peuvent devenir un problème important et vous devriez essayer de collecter les différents types de matériaux séparément. Il existe des entreprises qui récupèrent vos déchets et les recyclent, mais pas si vous avez mélangé du PLA et du PETG, par exemple.

Le positionnement des crottes de Bambu met également en évidence le problème d’empreinte de pas avec l’A1 Mini. Pour une imprimante de cette taille, cela prend beaucoup de place. Bien que l’imprimante elle-même ne mesure que 347 x 315 x 365 mm, elle prend beaucoup plus de place que cela si l’on prend en compte l’AMS Lite et la nécessité d’un bac pour collecter les déchets. Dans l’ensemble, la largeur dont vous avez besoin pour les trois pièces est de 750 mm, soit près de 3 pieds.

Cela représente un encombrement énorme pour une imprimante dont la zone de construction ne mesure que 180 mm de diamètre. Elle est presque deux fois plus large que la P1S (386 mm de large), une imprimante dotée d’un lit d’impression de 256 x 256 mm. Vous pouvez placer l’AMS Lite derrière l’A1 ou peut-être au-dessus, mais peu importe où vous le placez, l’empreinte au sol est quelque chose que vous devez prendre en compte. Il convient également de noter que l’AMS Lite peut être un peu bancal, vous ne pouvez donc pas simplement mettez-le n’importe où. Il devra être stable.

Un cadeau pour démarrer

Dans mon dernier commentaire sur l’impression 3D à l’avenir, j’ai dit ceci à propos de l’A1 mini : « Bambu Lab a clairement conçu l’A1 en pensant à un débutant complet. Vous n’avez besoin d’aucune connaissance préalable en impression 3D pour le faire fonctionner, et vous n’avez pas besoin de découvrez le fonctionnement interne si vous ne le souhaitez pas. »

À cette fin, Bambu a ajouté un cadeau mystère à chaque A1 Mini que vous achetez. Il peut s’agir de quatre choses différentes, mais mon appareil d’évaluation est livré avec ce que je pense être le meilleur : un kit de souris sans fil.

La petite boîte contient tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer une souris sans fil, à l’exception de toutes les pièces imprimées en 3D. Pour les obtenir, vous scannez un code QR sur la boîte avec l’application Bambu, qui ouvre les fichiers dans Makerworld. À partir de là, quelques clics simples pour choisir votre imprimante et les couleurs que vous souhaitez, et tout commencera à s’imprimer. L’une des choses les plus difficiles lors de l’utilisation d’un nouveau produit pour la première fois est de savoir par où commencer. Ces cadeaux mystères éliminent ce problème en vous offrant un projet complet sur lequel travailler immédiatement, avec un résultat tangible et amusant à la fin. Je l’aime.

L’A1 Mini Combo n’est en aucun cas une imprimante 3D parfaite, et pour quelqu’un comme moi, qui est immergé dans l’impression 3D tous les jours et a utilisé des dizaines de machines différentes, ce n’est pas quelque chose que j’achèterais. Mais ce n’est pas pour moi ; c’est pour le prochain groupe d’utilisateurs de l’impression 3D. Ces gens ne recherchent pas de kits compliqués qui leur montrent comment fonctionne l’impression 3D ; ils recherchent un bon résultat final avec un minimum de tracas. L’A1 peut leur donner cela s’ils ont de la place sur le comptoir.

Il existe une granularité dans le mini-écosystème A1 qui nous montre ce que pourrait être l’impression 3D dans le futur. C’est une petite machine amusante qui « fonctionne ». Et si vous êtes nouveau dans ce passe-temps, c’est tout ce que vous voulez.