Test de l’imprimante 3D Anycubic Kobra Go : un expert et un novice

La gamme d’imprimantes 3D mise à jour d’Anycubic nous a impressionnés cette année, avec des produits comme le Kobra Max et le Photon M3. Un autre nouvel ajout, le Kobra Go à 200 $, est une tentative ambitieuse de déchiffrer le code de l’imprimante 3D à petit budget.

Comme Mise à niveau automatique du lit pour 200 $

Plaque de construction amovible

Excellent prix N’aime pas Le manuel peut être difficile à lire

A peaufiner dès le départ

Bien que je sois un utilisateur avancé d’imprimantes 3D, il s’agit d’un produit destiné aux débutants, j’ai donc également demandé à mon collègue Russell Holly de tester la Kobra Go et de la comparer à d’autres imprimantes 3D économiques qu’il a essayées, telles que la Kobra Anycubique. J’inclus ses observations aux côtés des miennes.

Assemblage requis

James Bricknell/Crumpe



Le Kobra Go est livré sous forme de semi-kit. Cela signifie que bien que vous deviez assembler de nombreuses pièces mécaniques, vous n’avez pas besoin de faire passer des câbles ou d’utiliser d’autres outils que les clés hexagonales incluses.

L’avantage d’un kit est que vous pouvez apprendre ce que sont toutes les pièces et, dans une certaine mesure, ce qu’elles font, au fur et à mesure que vous le construisez, bien que le manuel n’entre pas trop dans les détails. L’assemblage est certainement quelque chose qui peut être fait par à peu près n’importe qui, et vaut le temps car il vous présente des fonctionnalités assez avancées.

Fiche technique Anycubic Kobra Go Dimensions d’impression 220 x 220 x 250 mm Matériel d’impression PLA, ABS, PETG, TPU Type d’extrudeuse Bowden Taille de buse 0,4 mm Vitesse d’impression 100 mm/s (maximum) Contrôler Écran LCD 2,4 pouces avec molette de commande Système de nivellement Mise à niveau automatique en 25 points Épuisement du filament Supplément en option Protection contre les coupures de courant Oui

Russel: La facilité d’utilisation générale d’Anycubic et sa facilité de réparation encore plus grande sont souvent gâchées par des manuels d’instructions moins que stellaires, et le Kobra Go ne fait pas exception. Mis à part l’erreur de l’utilisateur (j’avoue qu’il manque une page dans le manuel, qui était totalement sur moi), le manuel change régulièrement la perspective de l’imprimante lorsqu’il essaie de vous montrer comment connecter différentes pièces, obligeant l’utilisateur à s’arrêter plusieurs fois pour confirmer qu’il est n’étant pas installé à l’envers.

Ce n’est pas que la notice soit illisible, en fait loin de là, mais il y a beaucoup de place à l’amélioration compte tenu du public visé par ces imprimantes. J’irais jusqu’à suggérer qu’une démonstration vidéo pour les nouveaux propriétaires d’imprimantes 3D serait appropriée pour quelque chose comme ça.

C’est toujours une imprimante 3D à 200 $ (avec des extras)

Russell Holly / Crumpe



Alors que la plupart des imprimantes 3D dans la gamme de 180 $ à 220 $ sont assez similaires en termes de qualité d’impression, l’ajout du nivellement automatique du lit à ce prix est un argument de vente convaincant pour le Kobra Go. J’ai dit à plusieurs reprises que l’ABL devrait devenir la norme de l’industrie et qu’Anycubic l’inclurait dans une imprimante dans la section des budgets extrêmes est un bon signe. Avoir ABL sur chaque machine rendrait l’impression 3D beaucoup plus accessible.

La qualité de l’impression de test CNET a montré certains cas où le Kobra Go n’est pas calibré tout à fait correctement, mais avec un peu d’effort et quelques ajustements du logiciel, vous devriez être en mesure d’imprimer des modèles de qualité de manière fiable.

Russel: La qualité d’impression pour le Kobra Go est exactement ce que j’attendais pour une imprimante 3D à 200 $. Je ne l’utiliserais pas pour imprimer quelque chose avec beaucoup de détails ou beaucoup de bords fins, mais des formes simples ou des pièces pour un projet plus important peuvent facilement être imprimées sur cette machine. Avec un peu de pratique, ce ne serait pas si contraignant pour la plupart des projets.

Kit vs coût

Russell Holly / Crumpe



Lorsqu’il s’agit de fabriquer une imprimante 3D économique, il y a un équilibre entre le coût et la convivialité. En vendant le Kobra Go sous forme de kit, Anycubic peut économiser de l’argent sur l’assemblage et l’expédition, ce qui donne à l’entreprise la possibilité d’ajouter le nivellement automatique du lit et d’autres fonctionnalités haut de gamme.

Que vous soyez novice dans l’impression 3D et que vous cherchiez à apprendre au fur et à mesure (et que vous soyez prêt à faire des efforts pour le construire), ou si vous êtes simplement à la recherche d’une imprimante 3D bon marché avec ABL, le Kobra Go fait un bon cas pour adopter une approche de bricolage.