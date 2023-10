Chelsea et Burnley ne sont que deux clubs du monde entier qui utilisent l’IA pour trouver de futurs talents en Premier League – et QuatreQuatreDeux ont été invités au terrain d’entraînement de Cobham à Chelsea pour tester si nous avons ou non ce qu’il faut pour rivaliser avec des footballeurs de haut niveau (spoiler : nous ne l’avons pas).

Stationné sur le terrain d’entraînement de Chelsea, il était ai.io Le laboratoire de performance d’élite de pointe de , aiLabs, est utilisé par les clubs partenaires pour former leurs propres joueurs, depuis les groupes d’âge de l’académie jusqu’aux professionnels seniors. Outre Chelsea et Burnley, les 29 clubs de la MLS sont partenaires d’ai.io afin de tester leurs propres joueurs et, surtout, de découvrir des talents non cachés du monde entier.

Grâce à aiScout, les joueurs de base peuvent télécharger des exercices spécifiques depuis leur emplacement vers une application mobile, à laquelle les 31 équipes susmentionnées peuvent accéder afin de repérer de nouveaux joueurs d’âges différents. Première plateforme d’identification et de recrutement de talents de football entièrement automatisée au monde, ai.io est actuellement le seul produit de recherche numérique invité dans le programme d’innovation de la FIFA.

Comme l’explique Richard Felton-Thomas, directeur des sciences du sport et COO chez ai.io FFTla technologie permet aux clubs de voir beaucoup plus de joueurs à travers le monde avec moins de ressources, car il n’y a qu’un nombre fini de recruteurs disponibles à un moment donné.

Une vue intégrée à l’application de ce que propose ai.io (Crédit image : ai.io)

“Notre rôle est de dire ‘il y a un talent là-bas’, puis le club doit déterminer s’il vaut la peine de rechercher davantage ce joueur”, explique Felton-Thomas. « Ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est qu’il ne s’agit pas nécessairement de sortir et de devoir voyager pour voir cela parce que vous avez la vidéo, vous avez les données.

« Donc, si le joueur a le bon âge pour que vous puissiez le signer, alors les clubs s’engagent dans cette voie. Mais c’est très spécifique à un territoire, très spécifique à un club.

“Il est intéressant de noter que le modèle de propriété multiple pour les clubs change désormais la façon dont les clubs de Premier League gèrent leurs réseaux de recrutement, car ils peuvent trouver ces joueurs de différents pays, les placer dans d’autres équipes, les surveiller, les développer et ensuite, lorsqu’ils sont prêts. venir au Royaume-Uni, ils peuvent le faire.

Les données sont clairement un élément clé pour dénicher de nouveaux talents, et elles se concentrent sur ce que Felton-Thomas décrit comme « trois piliers différents des tests » : physique, cognitif et technique. Les résultats dépendent également du poste, ce qui signifie que les gardiens de but et les attaquants ne sont pas jugés sur les mêmes critères, par exemple.

Les tests physiques comprenaient la hauteur de saut, la force des abducteurs et des adducteurs, ainsi qu’une mesure de la force globale ; des tests cognitifs ont été effectués sur un ordinateur et concernaient la sélection d’un objet spécifique (contrôle) et la sélection si une certaine forme apparaissait à l’écran (mise au point) ; et des tests techniques liés à la réaction à un bouton vert avec nos mains et nos pieds, testant l’agilité nécessaire pour répondre à certains stimuli.

🚀 Des nouvelles passionnantes ! Jez Davies a fait ses débuts pour la 1ère équipe de @BurnleyOfficial contre @slbenfica_en ! Son parcours témoigne de la puissance de l’@aiscout_app, qui l’aide à réaliser des essais avec @ChelseaFC et @BurnleyOfficial directement depuis son jardin et en utilisant simplement un téléphone portable ! ⚽️📲 pic.twitter.com/mb4kGmOGsQ27 juillet 2023 Voir plus

Cognitivement et physiquement, nous avons bien performé. Techniquement… disons simplement que des améliorations peuvent être apportées.

C’est là, souligne Felton-Thomas, que l’IA opère véritablement sa magie. Séparer tous les chiffres et les présenter de manière claire et cohérente garantit que certains attributs ne sont pas oubliés ou, dans certains cas, délibérément ignorés.

“Nous constatons normalement que si les joueurs sont dépourvus de l’un de ces éléments, ils sont vraiment bons dans les deux autres”, explique le COO d’ai.io. « Par exemple, les tests cognitifs de quelqu’un comme Sergio Busquets seraient hors du commun. Nous savons que ses capacités techniques seraient hors du commun. Mais même si ses résultats physiques font défaut, il appartient au club de continuer à utiliser ses compétences en matière de dépistage. S’ils vont dans la base de données où nous avons collecté des données pour, par exemple, le futur Busquets, nous avons toutes ses statistiques et ses scores de performance. Si un club s’intéresse spécifiquement à la puissance et au rythme, il lui manquera probablement.

“Mais une autre équipe pourrait dire : ‘en fait, cela ne nous dérange pas à ce stade – il pourra l’apprendre plus tard’, ou ‘cette capacité n’est pas une caractéristique de notre jeu, donc cela n’a pas d’importance’. Il y a toujours cette contribution humaine pour le dépistage : même lorsque toutes les données se trouvent sur l’ordinateur que nous avons collecté pour eux, les clubs doivent toujours réfléchir à ce qu’ils recherchent.

aiLabs est une installation de pointe que les clubs et les joueurs utilisent (Crédit image : ai.io)

« À l’avenir, à mesure que de plus en plus de joueurs performants entreront dans le système, nous commencerons à guider les équipes autour de certains joueurs. Par exemple, nous pourrions leur montrer un joueur qu’ils ne regarderaient pas normalement, parce que leur rythme n’est pas génial par exemple, mais tout le reste est tellement bon qu’ils ne devraient pas manquer l’occasion de leur donner une chance. Finalement, l’IA commencera à faire des recommandations différentes.

Donc QuatreQuatreDeux Avez-vous une chance d’impressionner Chelsea sans que les recruteurs nous aient vu jouer à ce moment-là ? Peut être pas.

« Nous ne sommes pas là pour remplacer des emplois, nous sommes là pour travailler avec les recruteurs et les aider à devenir plus efficaces, tout en leur donnant un aperçu des joueurs qu’ils ne pourraient peut-être pas obtenir autrement. L’essentiel est qu’ils subissent leurs examens de la vue, mais nous disposons également de données qui peuvent aider à ces décisions.