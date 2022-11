Test de l’Epson Home Cinema 2350 : Projecteur 4K lumineux pour moins cher

Epson fabrique certaines des meilleurs projecteurs de cinéma maisonet le Home Cinema 2350 est le moins cher Projecteur 4K Epson n’a jamais fait. Il est lumineux, détaillé et a une excellente précision des couleurs. Le nouveau design est compact et attrayant. Il y a même une suite complète de services de diffusion en continu grâce à Android TV intégré. Il combine beaucoup de ce que nous recherchons dans les projecteurs.

Le rapport de contraste, cependant, est assez médiocre, contrairement à certaines des meilleures unités de la société comme le 5050UB. Ainsi, alors que l’image semble bonne avec des scènes lumineuses, elle se débat dans les plus sombres. Dans l’ensemble, il semble plus délavé que la plupart des autres projecteurs, y compris son prédécesseur direct et les projecteurs DLP moins chers.

Comme 4K

Design compact

Très intelligent N’aime pas Le contraste est assez médiocre

Fort à la luminosité maximale

Techniquement 4K mais d’autres projecteurs sont plus nets

Dans l’ensemble, cependant, le Home Cinema 2350 est un excellent projecteur au bon prix. Pour un peu plus qu’un projecteur 1080p décent, vous pouvez obtenir ce PJ 4K lumineux et coloré.

Découvrez le projecteur Epson 2350 4K compact et ultra-lumineux Voir toutes les photos



C’est beaucoup de lumière

Résolution : 3840 x 2160

Compatible HDR : Oui

Compatible 4K : Oui

Compatible 3D : Non

Spécification de lumens : 2 800

Zoom : Oui

Décalage de l’objectif : Vertical, ±60 %

Durée de vie de la lampe (mode normal) : 4 500 heures

La caractéristique principale du HC2350 est 4K, mais ce qui est tout aussi impressionnant, ce sont les 2 800 lumens revendiqués. C’est beaucoup de lumière d’un si petit paquet. j’ai mesuré près de 2 100, ce qui en fait l’un des projecteurs les plus brillants que nous ayons jamais mesurés à tout prix. Dans le mode d’image dynamique moins précis, il est capable de dépasser sa luminosité nominale. C’est une quantité de lumière absolument éblouissante d’une si petite machine.

Geoff Morrison/Crumpe



Comme tous les projecteurs 4K à moindre coût, le HC2350 utilise des puces d’imagerie à faible résolution qui sont rapidement manipulées pour créer plusieurs pixels à l’écran. Dans ce cas, deux, donc la résolution est techniquement 1080×2 et non “4K”. Epson est beaucoup plus cher LS11000 fait une astuce similaire, mais chaque pixel en crée quatre à l’écran (donc 1080×4). Je parle plus en détail de ce à quoi cela ressemble ci-dessous, mais la version courte est que le HC2350 semble plus détaillé que son prédécesseur 1080p, mais pas aussi net que certains autres projecteurs 4K.

Contrairement à presque tous les projecteurs DLP proches du prix du HC2350, il dispose d’un décalage d’objectif. Cela augmente considérablement la flexibilité de placement. Le montage au plafond, sur une table et même sur une étagère est tout à fait faisable. Un zoom raisonnablement généreux signifie que vous pouvez placer ce projecteur dans beaucoup plus de pièces, ou dans une pièce, par rapport à la plupart des autres projecteurs.

Une chose à considérer lorsque vous décidez où placer/monter le HC2350 : c’est bruyant. Dans le mode de luminosité le plus élevé, c’est comme un Dustbuster à fusion, avec des tonnes de lumière, de chaleur et de bruit. C’est le cas de beaucoup de petits projecteurs, mais cela semble un peu plus le cas ici. Ne prévoyez pas de le placer sur une étagère derrière le canapé, par exemple, notamment parce qu’il évacue un flux d’air quasi plasmique hors du coin avant gauche (comme on le voit en regardant le projecteur). Bien que je suppose que si vous avez un chat ou quelqu’un qui a toujours froid, vous pourriez considérer cela comme une “fonctionnalité”.

Lors de mes tests, après une journée complète de jeu en mode lampe haute, le 2350 s’est éteint à cause de la chaleur. Après quelques minutes, j’ai pu le redémarrer et tout allait bien. Je n’ai pas pu reproduire cela, mais ce n’était pas une journée chaude et la pièce n’était pas chaude. Nous avons contacté Epson et nous mettrons à jour cette revue si nous en apprenons plus ou si cela se reproduit.

La durée de vie de la lampe est un peu faible, à 4 500 heures. L’utilisation du mode ECO étend cela à 7 500. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, les remplacements de lampes coûtent moins de 100 $, ce n’est donc pas un gros problème.

Obtenez votre streaming ici

Geoff Morrison/Crumpe



Entrées HDMI : 2

Port USB : 1 (2A)

Sortie audio : analogique 3,5 mm

Internet : 2,4 et 5 GHz

Télécommande : 2x, non rétro-éclairée

Deux entrées HDMI sont plus que suffisantes pour n’importe quel projecteur, bien que dans ce cas, l’une d’entre elles soit occupée par la clé de diffusion intégrée mais amovible incluse. Ce stick, propre à Epson, fonctionne sur Android TV, ce qui devrait vous permettre de diffuser à peu près tout ce que vous voulez. Il y a aussi une connexion USB, mais elle alimente la clé de diffusion. Si vous souhaitez utiliser votre propre appareil de streaming, un petit couvercle à l’arrière s’ouvre facilement pour donner accès aux deux connexions. Un couvercle plus grand cache le filtre à air et le bâton de diffusion lui-même.

L’autre connexion HDMI a ARCafin que vous puissiez renvoyer le flux audio via un câble HDMI vers un récepteur ou une barre de son.

Comparaisons de qualité d’image

Pour ma comparaison, j’ai opposé le 2350 au HC2250, son prédécesseur direct, et le BenQ HT2050A, notre projecteur global préféré l’argent. Dans mon examen initial, le 2250 était environ 200 $ trop cher pour un projecteur 1080p, en particulier celui qui était largement surpassé par le HT2050A. En parlant de cela, BenQ a plusieurs années à ce stade, une éternité dans le monde de la technologie, mais parvient toujours à se défendre contre des concurrents plus récents et maintenant à plus haute résolution. Bien que son prix ait baissé au fil des ans, il reste notre choix de prédilection pour les projecteurs d’environ 1 000 $.

Le 2350 est environ 20 % plus lumineux que son prédécesseur et environ 30 % plus lumineux que le BenQ. Tous les trois peuvent certainement être considérés comme “lumineux” et avoir beaucoup de lumière pour un écran de 100 pouces ou plus. Le 2350 attire vraiment l’œil, il est tellement brillant.

Geoff Morrison/Crumpe



La Rapport de contraste, cependant, était de loin la différence la plus notable et pas dans le bon sens. L’ancien 2250 a un rapport de contraste deux fois moins élevé que celui que le BenQ peut produire, le 2350 représentant un tiers du 2250. Les barres de boîte aux lettres assez sombres sur le BenQ sont perceptibles sur le 2250 et visiblement plus claires (pas bonnes) sur le 2350. Avec des contenu c’est moins évident, mais le BenQ a beaucoup plus de profondeur apparente que l’un ou l’autre Epson. Il y a une raison pour laquelle nous recommandons toujours le BenQ après tant d’années, et cette raison est le contraste. Le 2350 finit par avoir l’air un peu plat. Pas délavé, mais pas aussi percutant que les deux autres.

Le contraste est l’une des mesures de performance les plus importantes, sinon la plus importante, pour un projecteur, mais ce n’est pas la seule mesure. Les couleurs du 2350 sont plus précises et plus éclatantes que celles des autres projecteurs ici. Ce n’est pas une différence aussi énorme par rapport à la différence de contraste et de luminosité, mais c’est notable.

Alors que le 2350 est 4K par rapport au 1080p de BenQ, la différence de netteté n’était pas aussi perceptible qu’on pourrait le penser. L’Epson est LCD pour le DLP de BenQ, et la plus grande force du DLP est ses images ultra-nettes. Il n’y a pas de flou de mouvement, donc les images avec beaucoup de mouvement ont tendance à être plus nettes sur les projecteurs DLP. Cependant, l’Epson a deux fois plus de pixels à l’écran, donc malgré ces pixels arrivant via la technologie de décalage de pixels et les panneaux LCD 1080p, le 2350 est nettement plus net. Les images en mouvement plus lent, en particulier les gros plans de visages, sont encore plus nettes. Sur les prises de vue avec beaucoup de mouvement, la différence de détail est moins perceptible, bien qu’elle soit toujours là. Avec les trois images adjacentes, dans l’ordre de détail était 2350 en haut, le BenQ HT2050, puis le 2250 semblant le plus doux.

Geoff Morrison/Crumpe



Donc, dans l’ensemble, le 2350 est définitivement un progrès par rapport à son prédécesseur, malgré la décevante diminution du taux de contraste. Le BenQ gériatrique tient toujours étonnamment bien, malgré ses pixels, sa luminosité et ses fonctionnalités. Peut-être plus important encore, le BenQ coûte actuellement environ la moitié du prix du 2350.

J’ai brièvement comparé le 2350 au LS11000, juste pour vérifier la différence entre les deux versions de la technologie de décalage de pixels d’Epson. Le 11000 est plus détaillé, mais encore une fois, pas autant que vous pourriez le penser. Étant donné que le 2350 semble plus net que le 1080p vanille du HC2250, nous appellerons cela une victoire pour le prix.

Malheureusement, je n’avais pas le Optoma UHD35 à portée de main pour comparer directement. C’est à peu près le même prix que le 2350, c’est aussi 4K, mais utilise DLP au lieu de LCD. Même sans lui sous la main, nous pouvons déduire beaucoup de ses mesures et des problèmes que j’ai trouvés lors de mon examen. Tout d’abord, l’Epson est beaucoup plus lumineux. L’UHD35 a atteint un maximum d’environ 1 500 lumens contre 2 000 pour l’Epson. Les couleurs de l’Optoma sont bonnes, mais celles de l’Epson sont plus précises. L’Epson a beaucoup plus de plage de zoom et de décalage d’objectif, ainsi qu’un meilleur traitement vidéo.

Geoff Morrison/Crumpe



Les deux façons dont l’Optoma est sans doute meilleur sont avec le rapport de contraste et les détails. J’ai mesuré presque le double du contraste par rapport à celui de l’Epson. Cela sera probablement perceptible, mais gardez à l’esprit que le 649: 1 de l’Optoma n’est toujours pas génial. Les deux auront l’air délavés par rapport au BenQ et à presque tous les téléviseurs modernes.

En termes de détails, chaque projecteur DLP 4K que j’ai examiné a semblé plus net, côte à côte, par rapport à chaque écran LCD 4K que j’ai examiné. Il n’est donc pas exagéré de supposer que l’UHD35 aurait l’air plus nette que la 2350. Cela dit, ce serait assez proche. De plus, la résolution n’est pas aussi importante que d’autres aspects de la qualité de l’image.

Tout compte fait, je suis à l’aise de recommander l’Epson plutôt que l’UHD35, car pour la plupart des gens, la luminosité supplémentaire va l’emporter sur le rapport de contraste et les détails légèrement meilleurs.

Budget-ish, lumineux 4K

Geoff Morrison/Crumpe



Il n’y a pas si longtemps, un projecteur 4K “économique” signifiait encore plus de 2 000 $. L’Optoma UHD35 a certainement déplacé l’aiguille, tout comme quelques projecteurs depuis. Le 2250 de l’année dernière était un bon projecteur, mais trop cher. Au lieu de corriger vers le prix, Epson a ajouté plus de fonctionnalités et est légèrement monté en gamme. C’est une stratégie qui a fonctionné pour d’innombrables entreprises dans le passé. Le 2350 est l’un des rares projecteurs 4K autour de 1 000 $, donc je parie que ce changement fonctionne bien pour eux.

À certains égards, les performances du 2350 sont un pas en arrière, augmentant la luminosité et la résolution au détriment du contraste. En fin de compte, cependant, la résolution et la luminosité sont les deux principales choses qui vendent des projecteurs, même si le contraste est ce qui sépare le meilleur du reste. À ce prix, tous les projecteurs ont un ou deux points négatifs en raison de leur coût, donc tout est un exercice d’équilibre.

Ce qui est loin de dire que, malgré quelques défauts, le HC2350 est définitivement gagnant. Si le prix dépasse votre budget, le HT2050A, beaucoup moins cher, est une excellente alternative. Sinon, il est difficile de battre le 4K super lumineux et coloré pour un peu plus de 1 000 $.