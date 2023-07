Test de l’Epson Ecotank ET-8500 : imprimante à réservoir d’encre pour les fans de photo

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Très haute qualité d’impression

Haut pour les photos en niveaux de gris

Traite de nombreux types de matériaux

Coût à la page très faible malgré 6 couleurs Les inconvénients Pas de véritable interrupteur

Prix ​​d’achat élevé Notre avis L’impression de belles photos sur une variété de supports est un art en soi, que l’Epson Ecotank ET-8500 maîtrise admirablement – des formats photo classiques à l’impression sur papier beaux-arts. La polyvalence de cette imprimante de réservoir multifonctionnelle est ce qui la distingue et la rend amusante à essayer. Et, grâce aux réservoirs d’encre, les coûts de la photo restent faibles.

Prix ​​lors de l’examen

699,99 $

610,00 $ 699,99 $

Les photographes amateurs dépensent souvent une fortune en tirages, surtout s’ils utilisent un périphérique à cartouche avec beaucoup d’encres photo pour l’impression. L’Epson Ecotank ET-8500 est précisément adapté à ce groupe cible. Grâce au système de réservoir, vous économiserez beaucoup d’argent par impression. Bien que l’investissement initial soit élevé, il s’amortit rapidement.

Ce qu’il en coûte pour imprimer

L’Epson Ecotank ET-8500 dispose de six réservoirs qui peuvent être remplis avec la série de bouteilles 114. Un réservoir est pour l’encre noire pigmentée. Les cinq réservoirs restants sont réservés aux encres à base de colorants – plus précisément aux couleurs noir photo, cyan (bleu), magenta (rouge), jaune (jaune) et gris. Tous les réservoirs offrent la même capacité de remplissage. Il n’y a pas de réservoir noir plus grand pour le texte.

Les impressions photo sont produites par l’imprimante multifonction à réservoir d’encre à partir d’un maximum de cinq couleurs. Les coûts sont calculés sur la base d’une photo de 10 x 15 centimètres. Toutes les quantités d’encre doivent être suffisantes pour 2 300 photos lors de l’achat.

Le fabricant facture 17,49 $ / 15,99 £ / 17,99 euros par bouteille pour 70 millilitres. Sur cette base, le prix d’une photo 10 x 15 est de 3,4 cents / 3,4p / 3,9 cents – bien que veuillez garder à l’esprit que les prix au Royaume-Uni et aux États-Unis sont une estimation approximative.

Deux fois plus est facturé pour une photo A4 – 7,5 cents/ 6,9p/ 7,8 cents. Par rapport aux imprimantes à cartouche, ce sont des prix incroyablement bas. Vous pouvez imprimer vos photos à votre guise. La seule chose qui coûte cher est le papier, que vous devez ajouter aux coûts d’encre.

Mais même en impression standard sur papier ordinaire, l’Epson Ecotank ET-8500 ne vous ruinera pas. Ici, les recharges d’encres proposent une gamme de 6 700 pages pour le texte noir et 6 200 pages pour les autres couleurs. Avec des prix de 0,25 cents/ 0,23p/ 0,27 cents pour une feuille noir et blanc et 1,4 cents/ 1,24p/ 1,45 cents pour une page ISO couleur, l’ET-8500 est un peu plus élevé que les autres modèles de réservoir, mais laisse toute modèle de cartouche ou de toner loin derrière.

En même temps, il est frugal dans sa consommation électrique : en mode veille, l’Epson Ecotank ET-8500 passe à 0,7 watt avec une connexion USB et à 0,9 watt via WLAN. Mais il y a un défaut : lorsqu’elle est éteinte, l’imprimante multifonction à réservoir d’encre ne se déconnecte pas complètement du secteur. Lors du test, le compteur affichait tout de même une consommation de 0,4 watts.

Malgré ses six couleurs et donc ses bouteilles d’encre, l’Epson Ecotank ET-8500 est facile à utiliser Fonderie

Démarrage facile

L’Epson Ecotank ET-8500 prouve que même une imprimante multifonction six couleurs est facile à configurer. Le CD du pilote et le dépliant clair – tous deux inclus dans la livraison – sont utiles. De plus, il existe un ensemble de bouteilles d’encre qui correspond aux bouteilles de recharge en termes de quantités de remplissage.

Étant donné que le système de lignes doit être rempli une fois, la plage est réduite à 18,00 photos (10 x 15 centimètres). Les réservoirs d’encre sont codés. Cela signifie que seules les bonnes combinaisons de réservoirs d’encre conviennent. Un remplissage incorrect est ainsi exclu. Des anti-gouttes et un arrêt automatique du processus de remplissage garantissent que l’encre se retrouve dans les réservoirs sans éclaboussures ni débordements.

Le réglage de la pression est plus étendu sur l’ET-8500 que sur les autres modèles d’imprimantes. Cela montre qu’il s’agit d’un appareil plus spécialisé dont la tête d’impression doit être alignée un peu plus précisément.

Caractéristiques : Destiné aux fans de photo

Le grand nombre de chargeurs de papier à lui seul montre clairement qu’Epson veut répondre à autant de souhaits photo que possible avec l’Ecotank ET-8500. Et il réussit avec une cassette papier pour 100 feuilles, une deuxième cassette pour 20 papiers photo jusqu’à 13 x 18 centimètres, un chargeur arrière pour jusqu’à 50 feuilles, un chargeur feuille à feuille pour les supports épais et un modèle d’impression pour l’impression sur CD /DVD.

Certains chargeurs de papier ne sont prêts à l’emploi qu’après quelques opérations manuelles. Par exemple, pour le chargeur de feuilles simple, vous devez retirer le capot arrière, cliquer dans le guide papier à l’intérieur du boîtier et aligner la feuille exactement avec les flèches. Pour imprimer sur un DVD, retirez le porte-documents du bas de la cassette de papier et insérez-le à l’avant du boîtier à l’endroit désigné. Avec un peu de pratique, les deux procédures sont faciles à réaliser.

L’écran tactile pliable de l’Epson Ecotank ET-8500 est remarquable : il a une diagonale de près de 11 centimètres et peut donc être utilisé facilement d’une simple pression du doigt.

La connexion aux réseaux Wi-Fi est également simple et rapide. L’ET-8500 peut également être connecté via USB, LAN ou Wi-Fi Direct. L’impression mobile fonctionne via Apple Airprint, Mopria ou les propres applications du fabricant, Epson Smart Panel ou Epson Print Layout.

Pour une impression directe à partir d’un support de stockage, l’imprimante multifonction tank offre un emplacement pour carte SD et un port hôte USB à l’avant de l’appareil. Les deux interfaces disparaissent derrière le capot avant de la cassette papier lorsqu’elles sont pliées. De plus, l’Epson Ecotank ET-8500 peut imprimer automatiquement des deux côtés grâce à l’unité recto-verso.

Il y a deux caractéristiques qui sont vraiment des éléments de conception plutôt que d’importance fonctionnelle. Lorsqu’un travail d’impression arrive à l’Epson Ecotank ET-8500, le bac de sortie sort automatiquement. Il peut être rétracté à nouveau en appuyant sur un bouton de l’appareil. Et lorsqu’un travail d’impression est en cours, la sortie papier est éclairée par des LED blanches.

Qualité : superbes photos, impressions quotidiennes de haute qualité

L’Epson Ecotank ET-8500 imprime, numérise et copie. Même s’il est adapté à l’impression photo, il gère les tâches quotidiennes à un niveau élevé. L’encre noire pigmentée, par exemple, garantit un texte très lisible avec une couverture équilibrée. Les PDF en couleur avec des images, des graphiques et du texte se sont également révélés impressionnants lors du test.

Il n’y a pas grand-chose à redire dans les analyses de test. Cependant, il ne faut pas s’attendre à des miracles, car Epson s’appuie ici sur un scanner CIS (Compact Image Sensor) – similaire aux autres modèles de réservoirs d’encre. Cependant, les performances sont tout à fait satisfaisantes pour la numérisation d’originaux courants. En ce qui concerne la copie, l’ET-8500 est plus conforme aux imprimantes à réservoir normales de bureau et de bureau à domicile. Ici, ses performances sont absolument correctes, mais pas exceptionnelles.

La netteté de numérisation de l’Epson ET-8500 a été convaincante lors de notre test Fonderie

La force de l’Epson ET-8500 réside clairement dans l’impression photo, où elle impressionne par des détails riches, de superbes transitions et des tons chair naturels. Ceux qui veulent imprimer des photos en noir et blanc apprécieront l’encre grise. Comme pour les couleurs, le rendu sur papier est ici excellent. Vous n’avez pas à vous soucier des dominantes de couleur gênantes, qui se produisent souvent avec les imprimantes quatre couleurs.

Si vous imprimez à partir d’un appareil mobile, l’application Epson Smart Panel est une bonne aide. Les couleurs deviennent encore plus naturelles lorsque l’application Epson Print Layout est utilisée. La gestion des couleurs est ici encore plus fine. Cependant, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir une impression sans bordure. Mais les marges sont très faibles.

L’Epson Ecotank ET-8500 peut également imprimer des photos de très haute qualité à l’aide de l’application. En plus de l’application Epson Smart Panel (image), l’imprimante multifonction fonctionne également avec Epson Print Layout Fonderie

Vitesse de travail : Rapide, mais pas trop rapide

Lors de notre test, nous avons remarqué à quel point l’Epson Ecotank ET-8500 fonctionne silencieusement la plupart du temps. Il devient seulement plus audible lors de l’impression de texte monochrome en résolution standard. Ici, il a produit 10 pages en 45 secondes via USB – un résultat décent, qui est également similaire via Wi-Fi. Dix pages couleur d’Acrobat ont été imprimées en 2 min 14 s – encore une fois, très rapidement.

L’ET-8500 conserve également ce mode de fonctionnement fiable lors de l’impression de photos. Nous avons mesuré près de 3 minutes pour une photo A4, et 1h32 minutes pour une photo 10×15, presque exactement la moitié du temps. En numérisation également, l’imprimante multifonction à réservoir d’encre a effectué les tâches à un rythme décent. Nous avons mesuré 6 secondes pour un aperçu A4 et 10 secondes pour un scan couleur. Une copie a pris 19 secondes en couleur et 14 secondes en noir et blanc. De nombreux concurrents sont considérablement plus lents.

Prix ​​et disponibilité

Il existe de nombreuses options d’achat pour l’Epsom Ecotank ET-8500, mais c’est une bonne idée de faire le tour car les prix peuvent varier. Si vous êtes aux États-Unis, son PDSF est de 699,99 $ et vous pouvez l’obtenir à ce prix auprès de Best Buy, mais il est disponible pour beaucoup moins cher sur Amazone.

Au Royaume-Uni, vous pouvez acheter directement auprès d’Epsom, mais vous paierez le RRP complet de 649,99 £. Au moment de la rédaction, John lewis et Amazone ont de bien meilleures offres – par un énorme 100 £.

Verdict

L’Epsom Ecotank ET-8500 est un excellent choix pour les personnes qui souhaitent imprimer des photos, en particulier celles qui souhaitent les imprimer régulièrement. C’est rapide et vos impressions seront de haute qualité. Oui, vous paierez plus lors de l’achat initial, mais au fil du temps, sa vitesse, sa fiabilité et son coût par impression s’avéreront plus avantageux.

Cette critique a paru à l’origine dans PC-Welt et a été traduite pour être incluse ici.

