Test de l’édition limitée OnePlus Watch Cobalt

introduction

Cela fait trois mois que la montre OnePlus a été mise en vente pour la première fois. Malheureusement pour OnePlus, la montre a été publiée avec une désapprobation critique généralisée; notre propre examen a révélé qu’il s’agissait d’une montre intelligente médiocre, d’un tracker de fitness médiocre et d’un garde-temps terne pour le prix demandé.

Aujourd’hui, la société lance l’édition limitée Cobalt. Cette variante comprend un corps en alliage de cobalt, un verre saphir et un bracelet en cuir végétalien, le tout pour un prix encore plus élevé que le modèle standard. Cependant, OnePlus a également travaillé dur au cours des trois derniers mois, ajoutant de nombreuses fonctionnalités pour lesquelles il a été critiqué. Nous avons donc pensé que c’était une bonne occasion de découvrir la nouvelle finition sophistiquée et de voir les progrès réalisés par la montre depuis notre dernière révision.

Déballage

Contrairement à la longue et fine boîte de l’édition standard, l’édition limitée Cobalt est livrée dans un emballage légèrement plus sophistiqué. Vous obtenez cette jolie boîte carrée avec un revêtement en matériau doux au toucher à l’extérieur. Le couvercle s’ouvre sur une charnière comme on peut s’y attendre d’un emballage de montre ou de bijoux haut de gamme.

A l’intérieur, la montre est sertie enserrée autour d’un coussin au centre. Laissant un instant de côté, la boîte dévoile un second compartiment en dessous pour les accessoires. Malheureusement, ils n’ont rien de particulièrement spécial, car ils incluent la même rondelle de chargement magnétique USB (de la même couleur noire) que l’édition standard, ainsi que le bracelet en fluoroélastomère que vous obtenez en plus du bracelet en cuir végétalien préinstallé. Le bracelet est également de la même couleur noire que la variante Midnight Black que nous avons examinée auparavant et dont la couleur n’est pas assortie à l’édition Cobalt.

Désormais, l’édition Cobalt n’est pas censée être une variante super premium de la montre OnePlus comme l’Apple Watch Edition en or 18 carats. Cela dit, certains accessoires de couleur assortie ne sont pas trop demander. Vous n’avez même pas de chargeur dans la boîte.

Conception

Pour en revenir à la montre, le design actuel de l’édition Cobalt est identique à l’édition standard. Cependant, au lieu du cadre central en acier inoxydable poli, l’édition Cobalt utilise un alliage de cobalt, qui, selon OnePlus, est la première montre intelligente au monde à le faire.

L’alliage de cobalt a une couleur or très discrète, ce qui est beaucoup plus subtil dans le monde réel que ce qui pourrait apparaître sur les images. Il est plus proche de l’or rose mais est plus brun avec juste une touche de rouge.

Je pense que c’est plutôt sympa et si comme moi vous détestez aussi les montres en or, alors vous pouvez aussi préférer cela aux finitions traditionnelles en or.

OnePlus affirme également que l’alliage de cobalt est deux fois plus dur que l’acier inoxydable, mais à moins que vous ne frappiez constamment votre montre, cela ne sera pas particulièrement important.

Le cadre en alliage de cobalt est complété par un verre saphir pour l’écran. Visuellement, il semble identique au verre traditionnel utilisé sur le modèle standard même en termes d’épaisseur. Bien sûr, l’avantage du verre saphir est la rigidité tout à fait ridicule du matériau, juste derrière les diamants. C’est un peu plus pratique que la rigidité 2x du corps en alliage de cobalt, car vous êtes beaucoup plus susceptible de rayer le cadran de la montre que le corps, mais avec un verre aussi solide, la seule chose dont vous devez vous soucier est de casser les montres des autres si vous les frapper accidentellement avec ça.

Le fond de la montre est toujours en plastique, comme sur l’édition standard. Ce n’est pas particulièrement offensant puisque personne ne le verra jamais, mais comme avec le modèle standard, vous manquez le toucher froid du métal sur votre poignet, ce qui rend l’affaire beaucoup moins premium.

Enfin, il y a le nouveau bracelet en cuir, qui a une couleur émeraude profonde avec des coutures turquoise qui se marient bien avec la couleur de la montre. Il est doté d’une boucle papillon qui s’ouvre et se ferme assez facilement et est également assez facile à ajuster à la taille de votre poignet. La boucle en métal a la même couleur et la même finition que la montre, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit du même matériau en alliage de cobalt que la montre.

Comme mentionné précédemment, l’édition Cobalt est également livrée avec le bracelet en fluoroélastomère noir standard dans la boîte, donc si vous prévoyez de nager avec votre montre, vous n’avez pas à vous soucier de ruiner la ceinture en cuir.

Compte tenu du processus fastidieux de retrait du bracelet, je ne vois personne le faire régulièrement, ce qui signifie que la plupart des personnes qui s’entraînent régulièrement utiliseront probablement le bracelet en fluoroélastomère et passeront au bracelet en cuir lors d’occasions spéciales.

Le cuir dans notre étui était du cuir végétalien. Fabriqué à partir de sources synthétiques ou végétales, ce matériau est fabriqué depuis des années et connu sous différents noms, mais l’ajout de végétalien à tout vous rapporte désormais des points supplémentaires, sans parler du fait que le cuir végétalien n’est pas nécessairement bon pour l’environnement. Cela mis à part, il ressemble toujours à du vrai cuir et a même une odeur similaire, ce que j’ai trouvé intéressant.

Il n’est pas clair si ce matériau vieillira également comme du vrai cuir, mais il n’aura probablement pas la même patine. À la hausse, cela signifie qu’il peut sembler neuf plus longtemps.

Dans l’ensemble, je pense que la nouvelle édition Cobalt est une montre attrayante et de qualité supérieure. La combinaison de couleurs ici est suffisamment subtile pour être utilisée au quotidien et les matériaux sont confortables pour une utilisation toute la journée.

Mon seul problème ici – tout comme la version originale de la smartwatch OnePlus – est sa taille. À 46 mm, le cadran peut sembler un peu écrasant et sur les poignets plus petits, il semble que vous ayez une poêle à frire attachée.

J’apprécie l’apparence et la largeur légèrement plus délicates du bracelet en cuir par rapport au bracelet en fluoroélastomère, mais cela ne fait que faire paraître la montre encore plus grande.

Logiciel

Peu de temps après la sortie de la montre OnePlus, OnePlus a publié une série de mises à jour logicielles, dont l’une a apporté le mode d’affichage permanent qui manquait cruellement. Si cela avait été expédié le premier jour, la montre OnePlus aurait pu éviter d’être enfoncée dans le sol par les médias, mais nous n’aurions pas tous appris une leçon précieuse sur le fait de ne jamais sortir de produits à moitié cuits.











Les horloges à affichage permanent peuvent parfois être difficiles à voir

L’affichage permanent fonctionne comme vous vous en doutez, c’est-à-dire que l’écran reste allumé pour que vous puissiez faire des choses sympas avec votre montre, comme voir l’heure.

Le mode toujours activé sur la montre OnePlus a son propre ensemble de cadrans de montre, quatre pour être exact (deux analogiques et deux numériques). Ils utilisent tous des polices très fines pour les visages numériques et des mains fines pour les visages analogiques. Cela peut parfois les rendre difficiles à voir; l’un des visages analogiques est fondamentalement inutile en raison de la faible luminosité des mains.

Le mode AOD n’est pas non plus affecté par la lumière ambiante, il ne devient donc pas plus lumineux sous un éclairage intense.

Enfin, le mode AOD ne fonctionne que pour l’horloge ; vous ne pouvez pas, par exemple, démarrer le chronomètre et le faire apparaître sur l’AOD afin de pouvoir le voir passivement sans réveiller la montre.

Tout cela rend le mode AOD de la montre OnePlus loin d’être idéal. Ne vous méprenez pas, je prendrais toujours le relais, mais il est clair que OnePlus était hyper-paranoïaque à propos de la durée de vie de la batterie et a nerfé le mode AOD au point d’être presque inutile.

L’autre chose que OnePlus a ajoutée était une tonne métrique de modes d’entraînement. L’une de mes plaintes dans mon examen initial était le manque de modes d’entraînement de gym dans le firmware de lancement. Depuis lors, OnePlus a ajouté tellement d’options d’entraînement qu’il devrait être considéré comme un entraînement simplement pour parcourir toute la liste. Je ne vais même pas prendre la peine de tous les énumérer ici car cela prendrait toute la journée. Regardez plutôt cette vidéo.

À ce stade, à moins d’inventer votre propre entraînement, il est clair que la montre OnePlus vous couvrira.

Enfin, OnePlus a également ajouté un tas de cadrans de montre via son application OnePlus Health. Il y en a maintenant 54 au total, ce qui devrait suffire à la plupart des gens. Malheureusement, vous dépendez toujours de OnePlus pour ajouter plus de cadrans car il n’y a aucun moyen de créer et de distribuer des cadrans personnalisés pour la montre OnePlus.



















Cadrans de montre OnePlus Watch

Et cela reste l’un des problèmes avec la montre, ce qui fait partie du problème global qu’il ne s’agit vraiment pas d’une montre intelligente appropriée, même si cette distinction fait allusion à OnePlus.

En plus de ne pas pouvoir télécharger les cadrans de la montre, vous ne pouvez pas non plus télécharger d’applications sur la montre. Il n’y a pas d’assistant vocal à bord pour répondre à vos requêtes. La montre a NFC mais pour l’instant, il n’y a aucun moyen de l’utiliser pour quoi que ce soit. Le manque de connectivité cellulaire signifie que la montre ne peut être utilisée qu’avec un téléphone pour les appels vocaux. En tant que tel, il reste un tracker de fitness glorifié.

Le problème, je suppose, est avec le marketing. La montre OnePlus aurait pu être la montre stupide la plus intelligente, et cela aurait été bien. Au lieu de cela, cela a fini par être la montre intelligente la plus stupide, ce qui est décevant.

Verdict

L’édition limitée OnePlus Watch Cobalt est au prix de 19 999 INR (268 $) en Inde, ce qui est un peu plus que l’édition standard au prix de 14 999 INR (201 $). Bien que la différence de prix ne soit pas importante compte tenu de la différence de matériaux, l’édition standard elle-même est chère, ce qui rend l’édition Cobalt plus difficile à justifier. OnePlus veut se positionner comme l’option premium dans cette catégorie mais je ne suis pas sûr que ce soit entièrement justifié.

Malheureusement pour OnePlus, il existe aujourd’hui beaucoup trop d’alternatives sur le marché qui sont moins chères et à certains égards meilleures que la montre OnePlus. Ce n’est en aucun cas une mauvaise montre et c’est certainement beaucoup mieux maintenant que lorsque nous l’avons examinée pour la première fois. Si vous deviez en acheter un aujourd’hui, je ne pense pas que vous serez déçu à moins que vous ne vous attendiez à une véritable montre connectée.

Mais peu importe ce que OnePlus vous dit, la montre OnePlus n’est pas une montre connectée mais plutôt un très bon tracker de fitness. Vous pouvez obtenir des trackers de fitness tout aussi bons pour moins d’argent ou acheter une montre intelligente appropriée pour un peu plus. Cela laisse la montre OnePlus dans un no man’s land et je pense que OnePlus devrait intensifier et posséder cette distinction à son avantage plutôt que d’essayer de faire passer cet appareil pour quelque chose qu’il n’est pas.