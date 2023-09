Test de l’Edifier MP100 Plus : belle apparence, bon son en miniature

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Un design attrayant et réfléchi

Bon son global pour une enceinte de sa taille

Résistance aux intempéries IPX7 Les inconvénients Basses minimales

Les accents jaune vif sont une question de goût (mais aussi de but) Notre verdict L’Edifier MP100 Plus est portable, résistant aux intempéries et compétitif sur le plan sonore avec la série JBL Clip. Il présente cependant un léger déficit en termes de bruit sourd, comme la plupart des enceintes personnelles.

59,99 $

Le beau haut-parleur Bluetooth portable MP100 Plus d’Edifier offre une concurrence féroce aux offres tout aussi petites et résistantes aux intempéries de JBL (le JBL Clip, maintenant dans sa 4e génération) et Tribit (le Stormbox Micro 2).

On pourrait affirmer que le produit d’Edifier est le plus beau des trois, et qu’il correspond certainement au JBL Clip 4 en termes de son, bien qu’il ne corresponde pas à la reproduction des basses inhabituellement forte de ce petit haut-parleur.

Le MP100 Plus produit des médiums extrêmement bien définis pour sa taille, et il y a beaucoup d’aigus.

Le haut-parleur coûte 59,99 $/49,99 £ et vous pouvez l’acheter dans la boutique officielle, sur Amazon et BestBuy aux États-Unis. Au Royaume-Uni, regardez du côté d’Amazon ainsi que de Tech4.

Concevoir et construire

J’ai immédiatement été séduit par le design du MP100 Plus de 3,7 pouces de diamètre et 1,8 pouce d’épaisseur. Le tissu et le logo vert forêt m’ont semblé énergiques et conviviaux – adaptés à son utilisation extérieure prévue. La version vert lac brillant pourrait être encore plus conviviale, même si je juge par sa photo puisqu’Edifier ne l’a pas envoyée pour cette revue. Si vous préférez quelque chose de plus sombre, l’enceinte est également disponible en noir.

Quelle que soit la couleur que vous choisissez, l’arrière du haut-parleur sera en plastique noir, avec du jaune vif mettant en valeur ses boutons. L’anneau en silicone souple, quelque peu antidérapant, sur lequel repose le MP100 Plus est également jaune.

Même si le jaune vif peut sembler un peu criard, vous apprécierez le ton si vous laissez tomber ou égarez le MP100 Plus au milieu des couleurs de la nature. Je garde un ornement lumineux sur mon porte-clés pour le rendre plus facile à repérer. (J’ai la mauvaise habitude de laisser mes clés dans des endroits étranges, y compris sur les terrains où je joue au baseball.)

L’Edifier MP100 Plus dispose de commandes en retrait faciles à trouver. La fiche imperdable recouvrant le port de chargement USB-C au bas de l’enceinte n’est pas visible sous cet angle.

Les boutons multifonctions (pour l’alimentation, le Bluetooth, l’augmentation/la diminution du volume et le contrôle des appels) sont profondément en retrait, ce qui les rend plus faciles à localiser au toucher et offre une prise plus stable : ils sont suffisamment profonds pour qu’il faille une intention pour les activer. eux. Un cordon captif se trouve dans une rainure entre les moitiés de l’unité, et une fiche imperdable recouvre le port USB-C au bas du dos du haut-parleur.

Le MP100 Plus est classé IPX7 pour sa résistance aux intempéries, ce qui signifie qu’il peut être immergé jusqu’à un mètre d’eau pendant 30 minutes, mais qu’il n’a pas été testé pour sa résistance aux particules. Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur les codes IP.

Immerger le MP100 Plus demandera un certain temps, car le haut-parleur de 7 onces flotte naturellement. Et à en juger simplement par sa construction, vous ne devriez pas trop vous inquiéter des particules fines qui endommageraient cette enceinte, à moins que vous ne travailliez dans une usine de talc ou que vous gardiez des caravanes de bergers à travers le désert.

L’Edifier MP100 Plus est une enceinte Bluetooth très bien conçue. Un membre de l’équipe de gestion des produits a évidemment passé du temps avec des conférenciers personnels dans les bois et à la plage.

Qualité sonore

Dans l’ensemble, le MP100 Plus offre un bon son grâce à son haut-parleur large bande de 43 mm, même si les lois de la physique font qu’il est difficile d’obtenir un bruit sourd important d’un haut-parleur et d’un boîtier de cette taille.

Après avoir déjà examiné les enceintes Edifier, j’espérais qu’elles auraient résolu le problème du manque de basses des petites enceintes. Hélas, le bas de gamme est quasiment limité à 100 Hz et plus. Bien que 100 Hz puisse vous paraître grave – pour inventer un terme – un haut-parleur qui ne peut pas reproduire des fréquences inférieures à 100 Hz présentera un minimum de punch perceptible.

L’Edifier MP100 Plus est équipé d’une lanière captive distinctive. Jon L. Jacobi

Je ne dénoncerais pas le manque de basses du MP100 Plus si la série JBL Clip était son seul concurrent, mais Tribit a également réussi à extraire un peu de bruit sourd de sa Stormbox Micro 2. Bien que cet appareil soit carré et pas aussi digne de voyager que le MP100 Plus, c’est la norme bas de gamme que j’utilise maintenant dans cette catégorie de poids.

Les médiums du MP100 Plus, en revanche, sont extrêmement bien définis et les aigus sont nombreux, bien que le timbre général de l’enceinte devienne plus strident à mesure que j’augmente le volume. Cependant, c’est essentiellement une réalité avec des enceintes plus petites. La bonne nouvelle ici est que le MP100 Plus de 5 watts devient sacrément bruyant si vous en avez besoin.

Les appels téléphoniques étaient faciles et Edifier parle (jeu de mots) de sa suppression du bruit sur le microphone intégré. Les communications vocales étaient relativement claires.

Ce haut-parleur intègre une radio Bluetooth 5.3 – la dernière version – et se connecte rapidement aux appareils sources. J’étais à environ trois heures d’écoute avec une charge initiale de 80 % avant que la batterie de 1 500 mAh de l’enceinte ne tombe à environ 40 %. Cela signifie que l’autonomie de 9 heures promise par Edifier est relativement précise, du moins lorsque le haut-parleur est joué à un niveau de volume modeste.

Faut-il acheter un Edifier MP100 Plus ?

Avec un peu plus de bruit, le MP100 Plus aurait probablement pris la première place parmi nos recommandations personnelles en matière d’enceintes Bluetooth, grâce à sa beauté et son design intelligent. La plupart des gens ne seront pas aussi pointilleux que moi en ce qui concerne la réponse des basses dans un haut-parleur personnel de cette taille ; donc, si vous aimez le look de celui-ci, n’hésitez pas à en prendre un et à au moins lui donner une audition personnelle.

Cet avis a été initialement publié sur TechHive.