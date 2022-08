Test de l’Ecovac Deebot T10 Plus

En un coup d’œil Avantages Bon nettoyage

Assistant vocal intégré

Station à vidange automatique

Vadrouille vraiment décente Les inconvénients Assistant vocal pas génial avec le bruit de fond

L’édition de cartes peut être fastidieuse

Cher Notre avis Le T10 Plus possède d’excellentes fonctionnalités qui se combinent pour vous offrir un nettoyage sans intervention. Mais c’est un robot coûteux et la question est de savoir si vous êtes heureux de payer pour d’autres fonctionnalités, comme sa caméra embarquée et son audio bidirectionnel, que vous pourriez ne pas utiliser.

Prix ​​lors de l’examen

949 $

Meilleurs prix aujourd’hui: Ecovacs Deebot T10 Plus

949 $

Le Deebot T10 +, avec le robot aspirateur monstre phare et polyvalent le Deebot X1 OMNI, est l’une des dernières versions d’Ecovacs.

Aux États-Unis et en Europe, Ecovacs n’a pas la même reconnaissance de nom que les Roombas d’iRobot, mais la marque est l’un des plus grands noms de la fabrication d’aspirateurs robots dans le monde et propose actuellement certains des logiciels et fonctionnalités les plus complets. s’installe autour. Mais le T10+ n’est pas un robot économique, il vaut donc la peine de vérifier que vous utiliserez toutes les fonctionnalités avant d’acheter.

Conception et fonctionnalités

Le Deebot T10+ ressemble au disque standard sans particularité du robot aspirateur. En fait, la seule chose qui la distingue vraiment d’une assiette blanche brillante est la tour ronde et surélevée sur le dessus. Sur le plan positif, cela fait partie de son système de navigation AIVI 3.0 amélioré, qui lui permet d’identifier et d’éviter un certain nombre d’objets ménagers courants, comme les chaussures lancées.

Emma Rowley / Fonderie

Il est assez efficace et donnera une large place aux objets comme les livres et les tasses – ainsi que des déviations assez cool autour du chat – mais il y a toujours des problèmes avec les câbles, les fils et les lacets, qui sont plus difficiles à repérer ou éviter. Cela peut l’amener à traîner un chargeur dans la maison comme un chien à la recherche de quelqu’un avec qui jouer.

Le côté négatif de la tour est qu’elle augmente la hauteur de l’aspirateur robot – et dans certains foyers, cela signifie qu’il aura du mal à passer sous des meubles bas comme des lits et des canapés. Il ne mesure toujours que 10,5 cm de haut, mais avant d’envisager de l’acheter, ou tout autre robot aspirateur, nous vous conseillons de mesurer l’espace sous les meubles s’ils sont proches du sol et de déterminer s’il le fera. travailler pour vous.

En plus de la tour de navigation, le T10+ dispose d’une “caméra d’astrophotographie 960P” à l’avant. Par cela, Ecovacs nous dit qu’il s’agit d’un bon appareil photo, le genre de chose que vous ne vous attendez peut-être pas à voir sur le devant d’un aspirateur.

Et, en effet, l’image est excellente. Accédez au gestionnaire de vidéos dans l’application et le flux vidéo en temps réel au format paysage livré sur votre téléphone est net, avec un large champ de vision (148,3°). Cela étant dit, je ne suis pas entièrement convaincu par le besoin d’une caméra de qualité spatiale sur un appareil de nettoyage.

Emma Rowley / Fonderie

Il y a même un son bidirectionnel, donc lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez sauter sur l’application Ecovacs et demander à votre partenaire si vous devez ramasser du lait. C’est drôle à bien des égards. Tout d’abord, parce que vous contournez tous les canaux de communication normaux déjà sur votre téléphone mais aussi parce que vous faites converser votre partenaire avec un aspirateur.

Ecovacs suggère que vous utilisiez la caméra pour voir comment se déroule le nettoyage ou pour surveiller vos animaux de compagnie lorsqu’ils sont sortis, ou comme une sorte de système de sécurité itinérant : à cela, je lève un sourcil sceptique. Mais c’est peut-être simplement parce que mon chat ne réagit pas bien à être harcelé par des machines.

Bien qu’Ecovacs ait la certification TUV Rheinland pour la gestion en toute sécurité des données des utilisateurs, vous voudrez peut-être peser combien vous utiliserez la caméra embarquée du T10+ par rapport aux risques inhérents à la connexion d’une caméra à un appareil compatible Wi-Fi qui roule autour de chez vous.

Station de charge

Et puis il y a la grosse station de charge et de vidage automatique. Il mesure 35 cm/ 14 pouces de haut, 36,5 cm/ 14,5 pouces de large et environ 43 cm/ 17 pouces de profondeur, y compris l’endroit où se trouve le robot aspirateur. Il a une palette de couleurs de blanc et d’argent, ce qui, selon votre point de vue, le fait ressembler un peu moins à une poubelle que la plupart des quais à vidage automatique, ou le fait simplement ressembler à une poubelle qui attire l’attention sur elle-même.

Emma Rowley / Fonderie

À l’intérieur du quai se trouve un sac de 3,2 litres qui vous donnera jusqu’à 60 jours avant de devoir l’échanger. Vous pourriez même être plus long, comme je l’ai fait, en fonction du niveau de remplissage de votre bac à vide.

Emma Rowley / Fonderie

Les systèmes d’auto-vidange comme celui-ci sont de plus en plus courants. Entre autres, nous avons testé le iRobot Roomba i7+, qui peut être acheté avec ou sans le dock. (Si l’espace est un problème, son quai est beaucoup plus petit que l’homologue Ecovacs.)

Ces stations d’accueil sont vraiment utiles pour tirer le meilleur parti de votre robot aspirateur, car vous pouvez établir un programme de nettoyage et laisser le robot s’en occuper, sans avoir à vous rappeler de vider la poubelle tous les deux jours. Sinon, votre robot continue de sortir pour nettoyer avec une poubelle trop bouchée pour être utile.

Une chose à prendre en compte est le fait qu’ils vident le robot par aspiration, qui, même si elle ne dure que quelques secondes, est incroyablement bruyante. Si vous ne vous y attendez pas, cela vous fera sauter dans les airs, renversant tout ce que vous tenez sur vous-même, ce qui n’est alors qu’une autre chose à nettoyer.

Configuration du T10+

La configuration est simple. Il vous suffira d’attacher la base de stationnement au quai et de mettre le robot à sa place pour commencer à charger. Téléchargez ensuite l’application Ecovacs, disponible pour Apple et Android, créez un compte et connectez votre robot.

C’est là qu’une autre fonctionnalité du T10+ entre en jeu. Dans les dernières étapes de la configuration, vous pouvez activer l’assistant vocal en disant “Okay Yiko”. À partir de là, Yiko demandera la permission de commencer une cartographie rapide pour créer une carte initiale de votre maison.

Assistant vocal dédié, Yiko

L’assistant vocal est particulièrement pratique car il fonctionne directement – il n’est pas nécessaire de relier votre robot à votre assistant intelligent domestique (bien que le T10+ soit également compatible Google Assistant et Alexa) – et Yiko peut comprendre un plus grand nombre de commandes .

Parfois, cependant, il était difficile d’obtenir une réponse. Oui, c’est extrêmement cool de pouvoir dire “Okay Yiko, va laver le sol de la cuisine” mais pas si Yiko manque la commande de réveil à plusieurs reprises, au point où vous vous retrouvez allongé à côté du robot, beuglant à ce.

À l’inverse, il y a eu quelques fois où je regardais la télévision et Yiko arrivait du coin de la pièce et commençait à discuter avec les téléspectateurs. Cette partie de notre avenir dystopique se produit bien trop tôt.

Au final, j’ai trouvé Yiko réactif tant que le bruit de fond était faible. Et lorsqu’il est combiné avec le niveau de détail de la fonction de cartographie (plus sur cela plus tard), vous pouvez demander un nettoyage pour un endroit spécifique. Vous pouvez donc dire “nettoyez sous le canapé” et le T10+ le fera, puis retournera au quai. C’est une fonctionnalité brillante.

Cartographie

Retour à la cartographie. Une fois votre carte créée, un étage de votre maison (si vous en avez plusieurs) peut être transformé en une carte 3D modifiable, à laquelle vous pouvez ajouter des meubles courants : un bureau, un canapé, un ensemble de salle à manger, un lit, etc. .

Vous pouvez même ajouter des accessoires pour animaux de compagnie, de sorte que le T10+ saura éviter les bols et les lits.

C’est également ainsi que vous ciblez des meubles spécifiques à nettoyer.

Mais il peut y avoir des problèmes dans la pratique. J’ai déjà utilisé la même application et le même logiciel de cartographie lors du test du X1 OMNI et je l’ai trouvé précis et fiable. Cependant, la première carte créée par le T10 + était étrangement décalée, avec des limites de pièce aux mauvais endroits et même des formes de pièces méconnaissables.

Alors j’ai recommencé. Il a fallu deux voyages exploratoires au T10+ pour créer une carte précise. Il confondait toujours le lit avec un mur et créait une porte là où il n’y en avait pas – et l’édition de la carte était un peu fastidieuse. Mais ces problèmes n’ont pas affecté le nettoyage et cela en valait la peine une fois terminé.

Emma Rowley / Fonderie

Passe l’aspirateur

Il est étrange qu’il s’agisse d’un aspirateur et je vais passer une si courte partie de cette revue à parler de ses capacités d’aspiration, mais mon expérience ici a été simple. J’ai trouvé que c’était un nettoyant très efficace. Il a une paire de balayeuses rotatives, qui peuvent s’emmêler avec des cheveux plus longs mais dont je n’ai pas trouvé de miettes éparpillées.

Emma Rowley / Fonderie

L’aspiration 3000PA du T10+ est bonne à la fois sur le papier et sur le sol. Il traite efficacement tout, des poils d’animaux à la poussière en passant par les miettes. En mode de nettoyage intelligent, il augmente l’aspiration lorsqu’un petit coup de pouce supplémentaire est nécessaire.

En se déplaçant, il est impressionnant d’éviter les meubles, de s’arrêter juste avant les obstacles tout en parvenant à naviguer entre les pieds de la chaise pour nettoyer sous une table, par exemple. Il est également silencieux en action et c’est un bon grimpeur qui peut franchir des seuils de 1 cm.

Il peut passer l’aspirateur pendant 195 minutes sur une seule charge, ou passer la vadrouille pendant 180. Si vous avez besoin de plus de temps que cela, alors félicitations pour votre vaste maison. Le robot devra faire une pause lorsqu’il sera à court d’énergie, mais reprendra au même endroit lorsqu’il sera rechargé.

Passer la serpillière

J’ai tendance à penser que les systèmes de nettoyage sur les aspirateurs robots combinés ne sont pas très bons, pour la simple raison que faire glisser un peu de chiffon humide sur le sol n’est pas une méthode de nettoyage efficace. C’est honnêtement ainsi que fonctionnent la majorité des aspirateurs robots laveurs en ce moment. Mais le T10+ a rompu avec la tradition en étant plutôt bon.

La section vadrouille clique à l’arrière du robot (remplaçant une cartouche de désodorisant totalement inutile que je ne vais même pas aborder dans cette revue, sauf pour demander : pourquoi est-elle ici ?). Il vous suffit de remplir le réservoir et de le cliquer en place.

Emma Rowley / Fonderie

J’ai utilisé une commande vocale pour demander au T10 + de nettoyer le sol de la cuisine, puis je me suis éloigné. Quelques minutes plus tard, je suis revenu sur un sol d’une propreté impressionnante, avec des taches de thé et des marques mystérieuses disparues. La vadrouille ne trempe pas votre sol, mais comme elle est capable de fournir un peu plus de pression que les accessoires de vadrouille standard, elle est beaucoup plus efficace que ses concurrents.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, vous pouvez acheter le T10+ directement auprès d’Ecovacs. Si vous achetez maintenant, vous obtiendrez six mois de pièces de rechange (sacs à poussière, assainisseurs d’air, tampons de nettoyage et plus) pour 824 $. Il est également actuellement disponible chez Walmart pour 949 $.

Au Royaume-Uni, le T10 + a un RRP élevé de 899 £. Mais en réalité, vous pouvez l’obtenir pour beaucoup moins cher. Au moment de la rédaction, c’est 729 £ sur le site Ecovacs et Amazone. Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un robot aspirateur bon marché, il est d’un meilleur rapport qualité-prix que l’iRobot Roomba i7+ doté de fonctionnalités similaires avec élimination automatique de la saleté, qui coûte 799£.

Aux États-Unis, cependant, le Roomba est l’option la moins chère avec une petite marge.

N’oubliez pas de prendre en compte le coût des sacs de remplacement pour l’intérieur de la station de vidage automatique. Aux États-Unis, vous pouvez obtenir six sacs (d’une valeur d’environ un an) pour 35,98 $. Au Royaume-Uni, trois sacs (ce qui devrait suffire pour environ six mois) coûte 15,90 £.

Verdict

Bien que j’aie eu des problèmes de démarrage avec la cartographie et l’assistant vocal, le T10+ est toujours l’un des meilleurs aspirateurs robots que nous ayons testés. Si vous êtes à la recherche d’un nettoyant prêt à l’emploi, cela vaut la peine d’être considéré. Cependant, ce n’est en aucun cas une option bon marché, et si vous pensez qu’il est peu probable que vous utilisiez bon nombre de ses fonctionnalités, vous constaterez peut-être qu’un robot aspirateur plus simple est une meilleure option.

Pour voir quels autres aspirateurs robots nous recommandons, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés.

Spécifications