Test de l’EarFun Air Pro 3 : les écouteurs ANC prêts pour demain

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Reproduction audio solide

Léger et confortable pour des heures d’utilisation

Longue durée de fonctionnement de la batterie, avec recharge 4x dans le boîtier

Fonctionnalités Bluetooth de nouvelle génération prometteuses Les inconvénients Commandes tactiles capricieuses

Suppression active du bruit moins qu’à la pointe de la technologie

N’arrête pas de jouer lorsqu’il est retiré de vos oreilles Notre avis Les écouteurs sans fil Air Pro 3 ANC à l’épreuve du futur d’EarFun combinent un son bien talonné avec ce qui pourrait être les prochaines grandes nouveautés de la technologie Bluetooth.

Prix ​​lors de l’examen

79,99 $

79,99 $

Pardonnez-moi pendant que je me lève et salue les nouveaux écouteurs antibruit phares d’EarFun, l’Air Pro 3. Ces puissants acariens remplis de fonctionnalités offrent un son dynamique, détaillé et corsé. Bien qu’ils soient juste un peu timides dans l’articulation des basses, ils offrent une grande partie de ce que vous obtiendrez des bourgeons avec des étiquettes de prix beaucoup plus élevées.

Le niveau de confort est bon – je peux les porter pendant des heures – et la suppression active du bruit (ANC) est améliorée par rapport aux efforts antérieurs de l’entreprise, éliminant une bonne quantité de bruit d’avion, de train et de bus ainsi que le bruit du vent. .

Je suis heureux d’annoncer que la suppression du bruit de l’Air Pro 3 a été améliorée

Ce qui distingue vraiment l’Air Pro 3 de ses concurrents à prix moyen, c’est un ensemble de fonctionnalités futuristes qui pourraient gagner en utilité et en service pour les années à venir. Exploitant la toute nouvelle puce audio Qualcomm QCC3071, EarFun a déjoué les majors pour fournir les tout premiers écouteurs prenant en charge l’architecture Bluetooth LE Audio de nouvelle génération, travaillant main dans la main ici avec le tout nouveau codec LC3 (Low Complexity Communications). Collectivement, ces mises à niveau pourrait fournir une série d’améliorations conviviales — si les fabricants de matériel du côté de la lecture de l’équation adoptent également ces normes et exploitent leurs points forts. Dans l’état actuel des choses, cependant, c’est un très gros « si. »

EarFun propose également l’Air S – des bourgeons à pointe de buse de style similaire qui sont également des alternatives beaucoup plus abordables aux offres « véritables sans fil » d’Apple, Bose, Jabra, etc. Alors que j’appréciais les caractéristiques de la batterie, le prix et le profil sonore global de l’Air S, j’avais des reproches : ces bourgeons sont glissants dans mes oreilles et ont besoin de réajustements périodiques pour rester assis en position primo. Ils ont également une suppression du bruit médiocre et des commandes tactiles floconneuses.

L’Air Pro 3 résout et résout en grande partie ces problèmes, ce qui me fait me sentir un peu prémonitoire.

1. Comparé à l’EarFun Air S (à gauche), l’Air Pro 3 (à droite) présente un boîtier plus intelligemment sculpté et un point tactile utile et alvéolé. Jonathan Takiff/Fonderie

La courbure de l’enceinte des nouveaux bourgeons a été rasée et réorientée, de sorte que ces choses restent immobiles et maintiennent une étanchéité plus serrée dans mon conduit auditif – ce qui est crucial pour la suppression passive et active du bruit – et elles offrent des performances de basses plus complètes.

Les fossettes nouvellement plantées au sommet des tuyaux des écouteurs ne sont pas seulement un joli élément de design décoratif, elles aident le porteur à poser un doigt au bon endroit pour quelques opérations de contrôle tactile thermique. Le guide de l’utilisateur d’EarFun, cependant, n’explique toujours pas de manière adéquate comment augmenter le volume (à l’aide du contrôle de la fossette de l’écouteur droit) et le baisser (sur l’écouteur gauche) pour coopérer. L’instruction de « taper une fois » devrait vraiment suggérer « feuilleter rapidement votre doigt vers le haut (ou vers le bas) » dans la zone tactile thermique. Laissez votre doigt s’attarder et le capteur du bourgeon interprétera le geste comme un double-clic, mettant la musique en pause. C’est très étrange. Et c’est très ennuyeux.

Sur le plan positif, je suis heureux d’annoncer que la suppression du bruit de l’Air Pro 3 a été améliorée avec un ensemble de six microphones (le modèle précédent utilisait quatre micros) et j’ai trouvé qu’il fonctionne raisonnablement bien pour supprimer une variété de gémissements/ moteur rugissant ainsi que des bruits de vent. Ce n’est toujours pas très utile pour faire taire le son des autres personnes qui discutent en votre présence (en direct ou à la télévision), ou pour supprimer les bruits ambiants étrangers lorsque vous répondez à un appel téléphonique. Les appelants ont dit que j’avais l’air étouffé et ont demandé « Êtes-vous dehors? » même quand je ne l’étais pas.

Ces problèmes ne se retrouvent pas sur les écouteurs ANC les plus sophistiqués d’aujourd’hui – les écouteurs Bose QuietComfort II, les Apple AirPods Pro (2nd génération), et le Sony WF-1000XM4 – mais vous paierez trois ou quatre fois plus pour un ensemble de ceux-ci.

Quel est le son de l’EarFun Air Pro 3 ?

EarFun dispose d’une application bien équipée qui inclut le suivi de la batterie et des paramètres d’égalisation personnalisables. Jonathan Takiff/Fonderie

L’EarFun Air Pro 3 s’installe gentiment dans votre tête, avec un milieu de gamme très clair et présent et une réponse haut de gamme bien articulée. Il y a un peu plus de coup de pied bas ici que dans l’Air S, bien que les basses chaudes et laineuses ne soient toujours pas aussi nuancées que dans les bourgeons de haut niveau.

Je suis également heureux d’annoncer que l’égalisation réglée en usine des trois modes de suppression du bruit a été ajustée, de sorte que le contour du son du réglage « Normal » le plus économe en énergie est maintenant plus équilibré et moins aigu.

Un niveau de volume maximum moins qu’idéal reste un problème EarFun permanent avec l’Air Pro 3. Ils jouent assez fort pour moi à l’intérieur, mais lors d’une promenade bruyante dans la ville, j’avais vraiment envie de plus de kick d’une nouvelle collection de concerts de rock J’ai trouvé sur Amazon Music : Jours de gloire, spectacles de gloire !, compilant des morceaux de Springsteen (bien sûr), Bowie, The Doors, Genesis, Talking Heads, Chuck Berry et Roger Waters. Comme je l’ai découvert avec l’Air S, il est possible de compenser, d’augmenter de manière circulaire le volume de l’Air Pro 3 d’au moins quelques décibels en ouvrant l’écran d’égalisation de l’application EarFun et en poussant les curseurs virtuels sur les six bandes de fréquences vers le position maximale. Faites cela et vous constaterez qu’il y a plus qu’assez de volume pour jouer, mais avec une certaine compression du signal.

Cette compression sonore est à peine perceptible ou gênante lors de l’écoute à l’extérieur ; mais dans les zones calmes, avec moins de distraction, mon truc grossier a émoussé les charmes intimes de la voix roucoulante de la chanteuse et de l’ensemble arty-acoustique de Melody Gardot sur le bien nommé L’absence, jusqu’à ce que je me souvienne d’appuyer sur le bouton de réinitialisation de l’égaliseur. Cela a remis tous les curseurs de fréquence en position « plate », restaurant les douces sonorités du paysage sonore de Mme Gardot.

Les EarFun Air Pro 3 s’adaptent bien et sont confortables pour les longues sessions d’écoute. Jonathan Takiff/Fonderie

Quoi d’autre de nouveau avec l’EarFun Air Pro 3 ?

Les écouteurs haut de gamme d’EarFun prennent en charge Bluetooth 5.3 – ils doivent le faire pour fonctionner avec Bluetooth LE. Leur réponse des basses plus profondes est due à leurs haut-parleurs en composite de laine de 11 mm. Ils offrent une autonomie d’environ 7 heures avec ANC activé, 9 heures avec éteint. Et leur boîtier de charge peut fournir quatre recharges complètes. Le boîtier lui-même peut être rechargé avec son câble USB-C ou sur un pad Qi (prévoir le vôtre). Vous pouvez suivre à la fois le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier dans l’application.

L’activation du mode jeu réduit le temps de latence audio à 55 ms (contre 100 ms dans l’Air S) pour améliorer les contractions des joueurs et la synchronisation labiale vidéo ; mais dans le département « pas de déjeuner gratuit », le mode jeu réduit l’autonomie de la batterie.

J’ai été surpris de découvrir l’absence d’une caractéristique commune des écouteurs modernes, qui met automatiquement la musique en pause lorsque vous les retirez de vos oreilles. L’AirFun Pro 3 continue de jouer et ne s’éteindra que si vous le déconnectez de l’appareil couplé ou si vous le remettez dans son étui. Ils sera mettez la musique en pause et passez temporairement à un appel téléphonique, même si vous diffusez de la musique à partir d’une autre source Bluetooth. C’est ainsi que fonctionne la connexion multipoint : vous pouvez coupler les écouteurs avec deux appareils en même temps, l’un actif et l’autre en veille.

Vous pouvez charger le boîtier de charge de l’EarFun Air Pro 3 avec un chargeur Qi ou un câble USB-C. Le boîtier rechargera les bourgeons quatre fois. Jonathan Takiff/Fonderie

Un mot sur la prochaine génération de Bluetooth

En développement depuis 2015, les avancées de Bluetooth LE sont nombreuses et significatives. Commencez avec une consommation d’énergie plus faible pour une autonomie plus longue de la batterie. Et le Bluetooth SIG indique que le nouveau codec LC3 peut compresser un flux audio de 1,5 Mbps à seulement 160 Kbps, contre 345 Kbps en utilisant le codec SBC fourni avec la spécification Bluetooth d’origine.

Certaines autres fonctionnalités Bluetooth LE promises n’ont pas encore été livrées, mais le plus gros problème est le classique « Qui vient en premier, la poule ou l’œuf ? » dilemme passe ici. Il pourrait également y avoir quelques problèmes non prêts pour les heures de grande écoute. Même avec la compatibilité Bluetooth 5.2 et 5.3 intégrée à plusieurs nouveaux modèles de smartphones et les notations «LE Audio» apparaissant dans quelques fiches techniques (par exemple, le Samsung Galaxy Z Fold 4), les fabricants de smartphones n’ont pas encore pleinement adopté la nouvelle norme.

Les EarFun Air Pro 3 sont-ils d’un bon rapport qualité-prix ?

L’EarFun Air Pro 3 se vend 79,99 $ / 79,99 £. Vous pouvez les acheter directement chez EarFun US et EarFun UK, ou chez Amazon États-Unis et amazon Royaume-Unis. Amazon propose souvent des remises sur ce produit, ramenant le prix à 59,99 $ / 59,99 £ (les lecteurs américains peuvent utiliser le code AP315OFF dans le champ du coupon sur Amazon).

Même si votre appareil de lecture ne peut pas tirer pleinement parti des fonctionnalités Bluetooth avancées de l’EarFun Air Pro 3, ces écouteurs sans fil offrent de nombreuses performances grâce à des technologies telles que les codecs AAC et aptX Adaptive – qui sont plus largement soutenu aujourd’hui. Et ils le font à un prix très raisonnable. Ajoutez à cela la longue durée de vie de la batterie et de très bonnes performances audio, et vous obtenez une valeur sûre pour l’audio personnel.

