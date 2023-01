Test de l’Aventon Aventure 2 : ce sont les petits plus qui comptent

Les vélos électriques sont si populaires et si nombreux en ce moment qu’il peut être difficile de les distinguer. Les , cependant, se démarque en se penchant sur les petits extras qui montrent l’attention portée aux détails et offrent plus de valeur que la concurrence à prix similaire. Ce sont ces petites choses qui font une meilleure expérience globale.

Par exemple, le vélo Aventure 2 à 1 899 $ est livré avec un petit paquet de graisse, utile pour les pédales. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c’était la première fois que je voyais cela d’un vélo à ce prix. Il est arrivé bien emballé dans du carton facilement recyclable, pas de mousse, et tous les outils nécessaires à l’assemblage se trouvaient dans des fentes découpées en carton dans une boîte de marque.

En assemblant le vélo, j’ai apprécié la finition de peinture de haute qualité et toute la marque élégante sur tout le vélo, placée avec goût du garde-boue arrière à la béquille. Même le chargeur avait une lettre A qui s’allume en rouge pendant la charge, puis en vert lorsqu’il est plein. Se démarquer comme ça signifie beaucoup pour un gars avec un tas de chargeurs similaires.

Aventon



Les câbles traversent le cadre et ne sont visibles qu’à leur sortie. Les boutons sur le guidon utilisés pour changer le niveau d’assistance sont petits mais doux et bien disposés. Le modèle que j’ai testé était le pas à pas, illustré ci-dessus, mais il existe également un modèle pas à pas, illustré ci-dessous. Le saut-de-loup est disponible en gris et vert ; le pas à pas est disponible en noir et bleu.

Le vélo est assez lourd, construit en alliage d’aluminium à simple épaisseur 6061 pesant 77 livres. L’Aventure 2 peut supporter une charge totale de 400 livres. Le vélo a un phare avant et des feux stop/clignotants sont à l’arrière, intégrés dans le cadre. En plus de la puissance humaine, le vélo est équipé d’un moteur de 750 watts qui fonctionne sur une batterie interne lithium-ion, 48 volts, 15 Ah. Il peut être chargé en quatre à cinq heures et est amovible.

Aventon



Le vélo est livré avec des freins à disque hydrauliques, huit vitesses et quatre niveaux d’assistance avec une vitesse maximale de 28 mph. Il y a aussi un accélérateur qui fait monter le vélo jusqu’à 20 mph sans pédaler. L’Aventure peut être configuré comme un vélo électrique de classe 2 (assistance à la pédale uniquement jusqu’à 20 mph ou accélérateur jusqu’à 20 mph) ou de classe 3 (assistance à la pédale jusqu’à 28 mph ou accélérateur jusqu’à 20 mph) depuis le mobile application. Par défaut, il est livré en classe 2.

L’écran multicolore a une finition mate, qui réduit les reflets, ce qui facilite la lecture en plein soleil. Chacun des quatre niveaux d’assistance est indiqué par des couleurs différentes, ce qui permet de voir facilement votre niveau en un coup d’œil. Il affiche également le niveau de la batterie, la vitesse actuelle, le nombre total de kilomètres, l’indicateur de signal et la disponibilité.

L’Aventure 2 se comporte en douceur sur et hors route – les 80 millimètres de débattement sur les amortisseurs de la fourche avant aident. Il est doté de poignées ergonomiques verrouillables et d’un siège Velo confortable de marque Aventon. Il est livré avec des pneus anti-crevaison de 26 x 4 pouces et un porte-bagages arrière avant et arrière, ce qui rend la conduite par tous les temps aussi indolore que possible. (J’aurais seulement aimé avoir la chance de le tester dans la neige.)

Joseph Kaminski/Crumpe



L’Aventure 2 serait cependant idéale pour les déplacements quotidiens. L’Aventure d’origine était livrée avec un capteur de cadence (l’assistance moteur se déclenche lorsque les manivelles tournent). Cette version mise à jour utilise un capteur de couple, qui fonctionne via la pression sur les pédales, de sorte que l’assistance se déclenche plus rapidement. Les autres nouveautés de la version 2 sont le porte-bagages arrière et les clignotants et la portée améliorée. L’original avait une autonomie estimée à 45 miles, tandis que le nouveau est plus proche de 60 miles avec une charge complète.

Aventon a une application pour iOS et Android qui se connecte au vélo via Bluetooth. L’application affiche le niveau de la batterie, les calories brûlées, le temps de cycle total, la vitesse maximale et la vitesse moyenne. En plus de cela, les lumières peuvent être allumées et éteintes depuis l’application, les cyclistes peuvent enregistrer leurs trajets et il y a même une section où les cyclistes Aventon peuvent se connecter et partager des photos.

Dans le menu des paramètres de l’application, vous pouvez modifier des paramètres tels que mph en km/h, définir l’arrêt automatique du vélo et régler la luminosité de l’écran et la limite de vitesse. De plus, vous n’avez jamais à vous soucier de la durée de vie de la batterie de votre téléphone portable, car l’Aventure est livré avec un port de charge USB-A.

La seule chose manquante qui rendrait cela complet serait un klaxon électrique, mais cela pourrait être trop demander lorsque le vélo ne vous coûtera que 1 899 $.

FAQ sur le vélo électrique

À quelle vitesse peut aller un vélo électrique ? Avant de pouvoir atteindre des vitesses de pointe, nous devons d’abord passer en revue les classifications des vélos électriques. Il y a trois classes : La classe 1 est un vélo électrique où le moteur fournit uniquement une assistance au pédalage pendant que le cycliste pédale et a une vitesse assistée maximale de 20 mph.

La classe 2 suit la même vitesse maximale d’assistance au pédalage que la classe 1, mais dispose également d’un accélérateur, permettant au pilote de se déplacer sans pédaler.

La classe 3 a une vitesse d’assistance maximale de 28 mph et peut être soit une assistance au pédalage uniquement, soit une assistance au pédalage avec assistance à l’accélérateur. Ces classes sont limitées à 1 cheval-vapeur (750 watts). Cela dit, certains supposés “vélos électriques” peuvent atteindre 50 ou même 60 mph. Mais ce sont plutôt des motos à pédales. Ils ne sont pas optimisés comme les vélos traditionnels pour pédaler d’un point A à B et ne rentrent pas légalement dans la catégorie des classes 1-3. En règle générale, seuls les vélos électriques de classe 1 et 2 sont autorisés là où se trouvent les vélos traditionnels.

Ai-je besoin d’un permis ou d’une licence pour utiliser un vélo électrique ? La réponse courte est non. Cependant, les coureurs doivent respecter la limite d’âge minimum de leur état (qui peut varier). A New York, c’est 16.