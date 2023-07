Test de l’Asus ZenWIFI AX Mini XD5 : une mise à jour bienvenue

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Élégant et compact

Bonnes performances et autonomie

Beaucoup de fonctionnalités Les inconvénients Pas le plus simple à gérer

Le backhaul tombe parfois en panne

Seulement deux ports réseau câblés sur chaque nœud Notre avis Le nouveau mini-mesh d’Asus est clairement meilleur dans les choses les plus importantes que son prédécesseur. Il peut être difficile de tirer le meilleur parti du routeur avec ses nombreuses fonctionnalités et son interface incohérente, mais une fois que vous avez compris, cela en vaut la peine.

130 $ (paquet de 1), 220 $ (paquet de 3)

Le principal avantage du Wi-Fi 6 par rapport au Wi-Fi 5 est la portée. En termes simples, un routeur Wi-Fi 6 peut maintenir une communication à haut débit avec une portée de 40 à 50 % supérieure à celle d’un routeur Wi-Fi 5. Et cela rend les forfaits maillés Wi-Fi 6 particulièrement intéressants. Vous pourriez vous débrouiller dans une maison plus grande avec un pack de deux au lieu de trois nœuds ou plus. Moins compliqué à mettre en place, et moins cher.

Cependant, Asus ne semble pas comprendre cela. Avec le ZenWIFI AX Mini XD4 que j’ai testé début 2022, vous bénéficiez de tous les autres avantages du Wi-Fi 6 : vitesse de pointe rapide, sécurité accrue dans un petit routeur élégant et riche en fonctionnalités, mais seulement environ 15 mètres de portée par nœud tout en maintenir des vitesses acceptables.

Asus a corrigé cela dans le suivi : le ZenWIFI AX Mini XD5.

Maintenant, je peux mettre un deuxième nœud à deux pièces de l’unité principale et toujours obtenir des vitesses de liaison sans fil stables de plus de 200 Mbps, vous permettant de télécharger, de naviguer et de diffuser en haute définition sans aucun problème. La vitesse maximale d’un ordinateur portable avec 2 × 2 Wi-Fi 6 dans des conditions idéales, à environ trois mètres du routeur dans la même pièce, est toujours d’environ 800 Mbps sur 5 GHz.

Les unités sont discrètes, mais elles deviennent également assez chaudes là où elles se trouvent. Mattias Inghe

Plus de bande passante, mais pas plus rapide

Lors de la configuration du système, vous pouvez choisir entre avoir un seul SSID pour 2,4 et 5 GHz, ou les diviser et choisir vous-même à laquelle vous connecter à partir de chaque appareil. Étant donné que la bande passante de 2,4 GHz est limitée à un peu plus d’un demi-gigabit, il peut être judicieux de les séparer, de connecter vos gadgets intelligents pour la maison à la fréquence la plus lente, puis de connecter les ordinateurs et les téléphones à 5 GHz, où vous disposez de plus de bande passante pour travailler. avec.

Pas beaucoup plus : il s’agit d’un système AX3000 bi-bande où il y a 2 400 Mbps de bande passante pour les appareils et le système maillé lui-même à partager. Il s’agit d’une augmentation par rapport au ZenWIFI AX Mini XD4 qui n’avait que 1 200 Mbps sur 5 GHz. Alors si l’ancien modèle convenait pour une ou deux personnes dans un appartement de deux pièces, le ZenWIFI AX Mini XD5 peut être considéré comme adapté pour deux à trois personnes dans trois à cinq pièces. Peut-être même un balcon ou un patio, si vous placez le deuxième nœud dans la meilleure position. Asus revendique 3500 pieds carrés de couverture pour le pack de deux XD5 et 5000 pieds carrés pour le pack de trois.

Au cours d’un test d’une semaine où j’ai utilisé deux appareils XD5 comme Wi-Fi domestique principal, les choses se sont bien passées dans l’ensemble. À quelques reprises, la liaison entre les nœuds a été interrompue et le système a dû se reconnecter, ce qui s’est produit automatiquement, mais a pris environ deux minutes. Un peu ennuyeux, mais pas un gros problème. Lorsque cela s’est produit, j’ai pu me connecter au routeur principal (plus éloigné) et continuer à surfer, mais à une vitesse inférieure.

En testant avec un ordinateur portable équipé du Wi-Fi 6E, j’ai mesuré une vitesse de 820 Mbps à une distance de 3 m du nœud principal : à peu près ce que vous attendez d’un système Wi-Fi 6 bi-bande autour de ce prix. Et la portée est d’environ 20 m / 60 pieds (avec deux murs internes entre l’ordinateur portable et le nœud) pour maintenir un minimum de 200 Mbps.

Chaque nœud a une paire de ports réseau câblés Mattias Inghe

Même forme, nouvelle couleur

Un pack de deux XD5 coûte 213 £ sur Amazon et un pack de trois coûte 315 £. Aux États-Unis, leur rapport qualité-prix est bien meilleur, Amazon vendant le pack de trois pour 219,99 $. Vous ne pouvez pas facilement trouver le pack de deux à vendre.

Il est également vendu comme une seule unité, au cas où vous voudriez ajouter une couverture supplémentaire plus tard. Cependant, considérez ce dont vous aurez besoin, car vous économiserez beaucoup en achetant le bon numéro dès le début, plutôt qu’en obtenant des extras individuels et en élargissant par la suite.

Les unités XD5 conservent le design compact du XD4 : cubes aux côtés arrondis, avec toutes les dimensions externes inférieures à 100 mm / 4 pouces, deux ports réseau gigabit en dessous, dont l’un peut être utilisé pour une connexion WAN (généralement pour connecter l’unité principale à votre routeur existant), et une LED discrète en bas de la façade. Le XD5 est disponible en blanc ainsi que le noir du XD4. De plus, il y a maintenant des supports en bas qui facilitent leur montage sur un mur, ce qui n’est pas possible avec le XD4.

Fonctionnellement, le XD5 offre le même riche ensemble de fonctionnalités que le XD4. Cela signifie que vous disposez à la fois d’un serveur VPN et d’un client VPN, d’un contrôle QoS détaillé, d’un contrôle parental avec planification et filtrage de contenu pour les enfants, d’une capacité de réseau invité polyvalente et d’une surveillance antivirus à vie intégrée de Trend Micro. C’est le genre de fonctionnalités pour lesquelles d’autres fournisseurs facturent des frais supplémentaires, mais pas Asus.

LED d’état discrète en façade. Mattias Inghe

Tout configurer et administrer peut être un défi. Vous pouvez faire beaucoup via l’application Asus, avec des paramètres réseau et Wi-Fi plus détaillés que de nombreux concurrents, mais pour un contrôle total, vous devez parfois vous connecter à l’interface Web beaucoup plus désordonnée. Mais cela vaut la peine d’explorer et de vous familiariser avec, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti du système.

Caractéristiques

Nom du produit: Pack de 2 Asus Zenwifi AX Mini XD5

Protocoles sans fil: Wi-Fi 6

Bande de fréquence: 2,4GHz + 5GHz

Performance: 574 + 2400 Mbit/s

Connexions par appareil: 1 gigabit WAN/LAN, 1 gigabit LAN

Sécurité sans fil: WPA/WPA2, WPA3, WPS

Vitesse, 3m*: 820 Mbit/s

Gamme par unité**: 20 mètres

Serveur de fichiers/serveur d’écriture: Non non

Autre: Réseau invité, contrôle parental, qos, antivirus, serveur et client vpn, prise en charge d’Alexa et IFTTT

Interface utilisateur: Web, application

Administration à distance: Via l’application

Dimensions. antennes : 9 x 9 x 8 cm

* Mesuré sur l’unité principale du système vers l’ordinateur portable avec 2 × 2 Wi-Fi 6E

** Distance la plus longue, y compris deux murs intérieurs, où un nouveau nœud maillé est nécessaire pour maintenir la vitesse de surf d’au moins 200 Mbit/s.