Test de l’Asus Zenfone 8 Flip

Introduction et spécifications

La série Asus Zenfone 7 avait un modèle Pro et non-Pro, mais maintenant, la série Zenfone 8 adopte une approche différente avec ses deux offres nommées Zenfone 8 Flip et juste Zenfone 8. La première conserve le mécanisme de caméra flip emblématique, tandis que le un modèle plus petit vise à combler le vide d’un mini-phare Android à part entière.

Fait intéressant, Asus a souligné que le Flip n’est pas le successeur direct du Zenfone 7 Pro – le vanilla 8 l’est. Cela explique également pourquoi le 8 a obtenu les mises à niveau les plus significatives, tandis que le 8 Flip semble être une catégorie secondaire.

Quel que soit le positionnement de leur smartphone, dans le grand schéma des choses, Asus semble occuper une certaine place vacante sur le marché. Le spot d’une marque passionnée qui défie le statu quo et propose des appareils phares comme OnePlus autrefois.

Caractéristiques de l’Asus Zenfone 8 Flip en un coup d’œil:

Corps: 165,0 x 77,3 x 9,6 mm, 230 g; Façade en verre (Gorilla Glass 6), fond en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium.

165,0 x 77,3 x 9,6 mm, 230 g; Façade en verre (Gorilla Glass 6), fond en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium. Affichage: Super AMOLED 6,67 « , 90 Hz, HDR10 +, 1000 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi; affichage permanent.

Super AMOLED 6,67 « , 90 Hz, HDR10 +, 1000 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi; affichage permanent. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 11, ZenUI 8.

Android 11, ZenUI 8. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 112˚, 14 mm, 1 / 2,55 « , 1,4 µm, PDAF double pixel; Téléobjectif : 8 MP, f / 2.4, 80 mm, PDAF, zoom optique 3x.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; : 12 MP, f / 2,2, 112˚, 14 mm, 1 / 2,55 « , 1,4 µm, PDAF double pixel; : 8 MP, f / 2.4, 80 mm, PDAF, zoom optique 3x. Caméra frontale: Module de caméra principal rabattable motorisé.

Module de caméra principal rabattable motorisé. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; gyro-EIS, HDR; Caméra frontale : 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; gyro-EIS, HDR.

: 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; gyro-EIS, HDR; : 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps; gyro-EIS, HDR. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 30W, USB Power Delivery 3.0.

5000mAh; Charge rapide 30W, USB Power Delivery 3.0. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; 3 microphones;

Nous ne disons pas que d’autres marques comme Xiaomi manquent de propositions phares abordables. Cependant, le Zenfone 8 Flip et le 8 vanilla offrent chacun quelque chose que les autres n’ont pas. Le premier vise à être le roi des selfies et obtient des points bonus pour la configuration de sa caméra à l’arrière, qui est polyvalente à plus d’un titre. Le 8 est, eh bien, un véritable produit phare compact, une race rare de nos jours.

Nous nous concentrerons sur le Flip dans cette revue. Il impressionne non seulement par le prix, mais semble également couper beaucoup moins de virages que ses prédécesseurs. C’est le Zenfone le plus mature à ce jour, pour ainsi dire. Un rapide survol de la fiche technique suggère une expérience phare presque à part entière avec une interface utilisateur Android propre sans se ruiner. Cela vous semble-t-il familier? C’est ce que OnePlus représentait auparavant.

L’expérience Android propre n’a pas à être fade, cependant. Asus a intégré plus d’une poignée de fonctionnalités logicielles personnalisées qui améliorent l’expérience utilisateur.

D’autre part, le Zenfone 8 Flip a moins de mises à niveau à se vanter. Le même panneau OLED 90Hz est à bord avec la configuration de la caméra inchangée, et il n’y a pas de prise jack 3,5 mm malgré le fait qu’il y en ait une sur le Zenfone 8 vanille plus compact. Mais peut-être qu’il y a plus que ce que l’on voit, alors passons à notre examen et découvrons en quoi consiste le Zenfone 8 Flip.

Déballage de l’Asus Zenfone 8 Flip

Le combiné est livré dans une élégante boîte de couleur grise avec quelques goodies à l’intérieur. Cela commence par la brique de charge rapide de 30 W et un câble USB-C vers USB-C correspondant.

Asus a également inclus un étui de protection personnalisé. Notre expérience avec celui-ci est mitigée car il est fait de plastique dur et rend le téléphone encore plus volumineux, et il est sans doute moins adhérent que le téléphone lui-même.

Là encore, nous apprécions le design à motifs, qui est bien meilleur que les étuis transparents bon marché qui accompagnent généralement les téléphones. De plus, le fait que vous ayez un étui prêt à l’emploi est un avantage appréciable compte tenu de la conception inhabituelle et de niche du Flip. Nous pensons que les cas après-vente seront rares, en particulier au moment du lancement.

En parlant de l’affaire, il a un petit interrupteur à côté du module de caméra qui verrouille le module de flip en place. Asus dit que c’est particulièrement utile lorsque le téléphone est mis sur un vélo, par exemple. Le système saurait qu’il est verrouillé et le Flip resterait en place même de fortes vibrations.