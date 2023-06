Test de l’Asus Zenbook S 13 OLED (2023) : un ultraportable élégant

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bonne performance

Écran OLED brillant

Compact et léger Les inconvénients Ventilateurs bruyants

Relativement cher Notre avis Le Zenbook S 13 OLED a d’excellentes performances, une bonne autonomie et un excellent écran, le tout dans un appareil qui ne pèse que 1 kg. Mais le prix et le refroidissement l’empêchent d’être le meilleur ordinateur portable ultraportable que vous puissiez acheter, surtout compte tenu de son niveau de bruit.

Prix ​​lors de l’examen

1 399,99 $

1399,99 $

Opter pour un ordinateur portable fin et léger signifie généralement faire des sacrifices importants ailleurs.

Les performances, la durée de vie de la batterie, les ports et l’affichage sont parmi les compromis les plus courants, mais le Zenbook S 13 OLED 2023 parvient à éviter tout cela.

Mis à part le prix premium, y a-t-il d’autres raisons de ne pas l’acheter ? La réponse courte est oui, bien qu’ils ne soient peut-être pas des dealbreakers.

Concevoir et construire

Conception haut de gamme

Extrêmement fin et léger

Se sent très robuste et durable

Les modèles ultra-légers Asus Zenbook que nous avons précédemment testés varient considérablement en poids et ils ont rarement été parmi les plus légers. Cela change avec le modèle haut de gamme de cette année, qui est l’un des plus légers de 2023 à ce jour avec un peu moins de 1 kg.

Avant même d’allumer le Zenbook S 13 OLED, c’est un ordinateur accrocheur

Selon Asus, il est « plus léger que tout autre ordinateur portable 13,3 pouces de sa catégorie ». Mais qu’est-ce que cela veut vraiment dire? Il existe d’autres ordinateurs portables 13 pouces qui pèsent 1 kg ou moins, donc la question la plus pertinente est de savoir ce qu’Asus entend par « sa classe ».

À en juger par son apparence, nous parlons d’appareils haut de gamme. Avant même d’allumer le Zenbook S 13 OLED, c’est un ordinateur accrocheur. Son design épuré et ses découpes dans le couvercle de l’écran, inspirées du nouveau logo d’Asus, le rendent indéniable.

Mattias Inghe

Il s’agit d’une approche traditionnelle d’un ordinateur portable de cette taille, avec l’écran 13,3 pouces adoptant le format d’image classique 16:9.

L’appareil est construit à partir de pièces robustes en métal léger et a une forme rigide, bien qu’il grince un peu lorsque vous le retournez. Vous ne devriez pas avoir à vous soucier de la durabilité à long terme, grâce à la certification de qualité militaire pour la résistance aux chocs.

Lorsqu’il est ouvert, le dos du couvercle de l’écran descend légèrement derrière le clavier. Cela soulève l’arrière d’environ un centimètre supplémentaire, ce qui donne un angle de vision plus confortable et un refroidissement plus efficace.

Spécifications et performances

Processeurs Intel ou Ryzen 7000 de 13e génération

Des performances globales impressionnantes

Les fans peuvent devenir ennuyeux

Le Zenbook S 13 OLED est l’un des ordinateurs portables ultralégers les plus chers que vous puissiez acheter, mais vous obtenez toujours beaucoup de performances pour votre argent.

Avec un puissant processeur Intel Core i7 de la dernière 13e génération, 16 Go de RAM, un énorme SSD de 1 To et un écran OLED haute résolution sur le modèle que j’ai testé, les attentes étaient élevées. Heureusement, Asus ne déçoit certainement pas en ce qui concerne les performances du Zenbook S 13 OLED.

Il convient de noter qu’une version AMD Ryzen 7 moins chère est également disponible dans certains pays et offre la même quantité de RAM et de stockage SSD. Mais je ne peux pas commenter ses performances ou son efficacité énergétique, car l’échantillon que nous avons reçu est la version Intel.

Ce dernier est rapide, correspondant largement à un MacBook Air M2 dans la plupart des tests. Il y a une baisse des performances graphiques, ce qui reflète le choix des graphiques Intel Iris Xe intégrés plutôt qu’un GPU discret.

Asus ne déçoit certainement pas en ce qui concerne les performances Zenbook S 13 OLED

Cependant, une vitesse de lecture de 7 Gbps signifie que le stockage SSD est également rapide. Pour augmenter encore plus les vitesses, il y a la possibilité de doubler la RAM à 32 Go, bien que vous paierez une prime.

Certains ordinateurs portables concurrents offrent des spécifications similaires, mais le manque de systèmes de refroidissement efficaces peut souvent limiter les performances. Sur le Zenbook S 13 OLED, le refroidissement est solide, mais pas des plus subtils.

En mode « performance », qui est censé avoir le refroidissement le plus actif, les ventilateurs se sont activés lors de tâches simples telles que regarder YouTube ou installer une nouvelle application. Ils peuvent devenir ennuyeux lors de charges de travail plus exigeantes, mais c’est le bruit de fond constant qui s’avère le plus gênant.

Mattias Inghe

Comme de nombreux ordinateurs portables, le Zenbook est sujet à une surchauffe sur sa face inférieure. Il s’agit d’un appareil à utiliser sur une table – pas sur vos genoux.

Mais malgré le défi du refroidissement dans un châssis aussi compact, le matériel offre une grande puissance de calcul. Vous pouvez facilement éditer des vidéos et des photos haute résolution, ce qui ne peut pas toujours être dit pour les ordinateurs portables fins et légers.

Affichage, audio et clavier

Écran OLED de 13,3 pouces

Précision des couleurs impressionnante

Haut-parleurs stéréo décents

ccc. C’est un panneau OLED, offrant toutes les couleurs vives et un excellent contraste que nous attendons d’eux.

Une luminosité maximale d’environ 350 nits est assez typique pour un ordinateur portable moderne, mais cela rend la visibilité à l’extérieur un peu difficile. Vous pourrez peut-être aller plus loin en activant le mode HDR, ce dernier offrant une expérience HDR vraiment impressionnante.

Mattias Inghe

Par rapport à l’écran OLED du Swift Go 14 d’Acer, vous pouvez également vous attendre à une meilleure précision des couleurs. Quatre préréglages sont disponibles : natif, sRVB, DCI-P3 et affichage P3. Les quatre ont fière allure, tandis que la couverture AdobeRGB est tout aussi impressionnante – vous regardez environ 96%.

L’écran du Zenbook S 13 OLED est parfaitement adapté à l’usage auquel il est destiné

Le Zenbook S 13 OLED est doté de haut-parleurs stéréo intégrés sous l’ordinateur, ainsi que de la prise en charge de Dolby Atmos côté logiciel. En conséquence, vous pouvez vous attendre à un son riche et corsé. La musique a un son distinctif et beaucoup de basses, tandis que l’audio est d’une grande profondeur lorsque vous regardez des films ou des émissions de télévision.

Sous l’écran se trouve un clavier pleine taille, bien qu’Asus ait toujours laissé de larges marges de tous les côtés. Être un appareil aussi compact signifie qu’il y a relativement peu de déplacement des touches, ce qui est encore plus prononcé sur les touches Maj et Tab.

Cependant, c’est toujours un clavier confortable pour taper. Il est cliquable et réactif, tandis que le rétroéclairage convient à toutes les conditions d’éclairage ambiant. Le grand pavé tactile est également impressionnant, permettant un niveau de précision que vous n’obtenez pas toujours sur les ordinateurs portables.

Ports, webcam et logiciel

De nombreux ports

Webcam 1080p impressionnante

Version propre de Windows 11

Malgré sa finesse, le Zenbook S 13 OLED dispose d’une gamme impressionnante de ports. Les deux ports USB-C prennent en charge Thunderbolt 4 (sur les modèles Intel) et peuvent être utilisés pour le chargement, tandis que vous disposez également d’un port USB-A et d’un port HDMI.

Des appareils tels que le Dell XPS 13 Plus font de gros sacrifices dans ce domaine, n’offrant que l’USB-C. Heureusement, Asus a opté pour quelque chose de plus pratique. Les connexions sans fil via Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 sont également solides.

Malgré sa finesse, le Zenbook S 13 OLED dispose d’une gamme impressionnante de ports

Au-dessus de l’écran, vous trouverez une solide webcam Full HD (1080p). Il gère bien l’exposition et offre des couleurs décentes, même si vous aurez besoin d’un bon éclairage ambiant pour obtenir les meilleurs résultats.

Asus dispose également d’un mode assisté par l’IA, qui peut flouter l’arrière-plan, maintenir un contact visuel avec l’appareil photo ou garder votre visage dans le cadre à tout moment. Cela fonctionne bien, mais met à rude épreuve le processeur et produit un bruit de ventilateur intense.

Mattias Inghe

Le Zenbook S 13 OLED fonctionne sous Windows 11 et il y a relativement peu de logiciels supplémentaires. En fait, à côté des tuners audio Realtek et Dolby et du logiciel de jeu de puces Intel, la seule autre application supplémentaire préinstallée est MyASUS. Il comprend diverses options de personnalisation supplémentaires, telles que celles de l’affichage, du refroidissement et de la webcam. C’est un ajout intéressant.

Prix ​​et disponibilité

Le Zenbook S 13 OLED est un ordinateur portable haut de gamme, et son prix en est le reflet.

Aux États-Unis, vous pouvez vous procurer le modèle Intel Core i7 testé pour 1 399,99 $, à la fois chez Asus et Best Buy.

La page du produit est en ligne sur le site Asus UK, mais elle n’est pas encore disponible à l’achat. Nous ne savons pas non plus combien cela coûtera là-bas.

Néanmoins, ce prix américain le place en concurrence directe avec certains des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter. Parmi les appareils 13 pouces, il est sans doute plus complet que le Dell XPS 13 Plus ou le Microsoft Surface Laptop 5.

Verdict

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable haut de gamme mais que la portabilité est votre priorité absolue, le Zenbook S 13 OLED vaut vraiment la peine d’être considéré.

Malgré une épaisseur de seulement 1,2 cm et un poids de 1 kg, aucun des compromis typiques n’est apparent ici. Les performances sont impressionnantes, la durée de vie de la batterie est solide et il y a même beaucoup de ports. Avec un design élégant et un écran OLED qui rivalise avec certains des meilleurs, il y a beaucoup à aimer ici.

Cependant, ce n’est en aucun cas parfait. Les ventilateurs entrent régulièrement en jeu et peuvent devenir agaçants, tandis que le clavier manque de profondeur réelle.

Il est également relativement cher, ce qui signifie que le Zenbook S 13 OLED n’est pas une recommandation instantanée pour tout le monde. Mais c’est un excellent ordinateur portable.

Spécifications

Affichage : 13,3 pouces, 16:19 OLED, 2880 × 1800, 60 Hz

Processeur : Intel Core i7-1355U

Graphiques : Intel Iris Xe

Mémoire : 16 Go LPDDR5

Stockage : SSD 1 To

Ports : 2x USB-C (tous deux Thunderbolt 4), 1x USB-A 3.2, HDMI 2.1, prise audio 3,5 mm

Caméra : 1080p de face

Sans fil : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Batterie : 63 Wh

Chargement : 65 W USB-C (inclus)

Système d’exploitation : Windows 11 Famille

Couleurs : Gris basalte

Poids : 1kg

Dimensions : 29,6 x 21,6 x 1,2 cm

Cet article a été traduit d’un original posté sur PC för Alla.