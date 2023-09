Test de l’Asus Zenbook 14 Pro OLED : ordinateur portable compact mais puissant

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Excellentes performances pour un appareil de 14 pouces

Écran OLED net

Clavier et trackpad haut de gamme

Châssis robuste et durable Les inconvénients Sujet à la surchauffe

Cadran Asus délicat

Cher Notre verdict Si vous recherchez une puissance importante dans un petit boîtier, l’Asus Zenbook 14 Pro OLED est celui qu’il vous faut.

Prix ​​une fois examiné

1 799 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Asus Zenbook 14 Pro OLED

1 799 $ 2 299,00 $

Le Zenbook 14 Pro OLED est un ordinateur compact qui, malgré ses petites dimensions, cache de nombreuses performances sous le capot.

Mais comment cela se passe-t-il dans le monde réel ? Voici notre revue complète.

Performance

La configuration de niveau supérieur du 14 Pro OLED comprend un processeur Intel Core i9-13900H et un GPU GeForce RTX 4070 et peut ainsi défier les ordinateurs portables de jeu costauds en pure force brute. Le modèle que j’ai pour tester est plus modeste et possède à la place un Core i7-13700H et un RTX 4060 plus simples. Il dispose également de 16 Go de RAM au lieu de 32.

Mon unité d’examen n’est pas la configuration la plus puissante, mais cela représente quand même beaucoup de puissance pour un si petit ordinateur portable. Je peux facilement lancer Adobe Premiere Pro et couper ou colorer des films 4K en plusieurs calques, parcourir des bibliothèques de photos à une vitesse fulgurante et tordre et retourner des objets 3D dans Blender. Vous voudrez peut-être éviter d’être trop ambitieux et d’essayer de faire les trois en même temps en raison de la RAM limitée. Mais même cela est possible.

Vous pouvez jouer à des jeux sur votre ordinateur même si ce n’est pas pour cela qu’il est principalement conçu. Avec sa résolution d’un peu plus de 2k et sa fréquence de 120 Hz, la carte graphique n’est pas vraiment adaptée pour maintenir une fréquence constante de 60 Hz dans les jeux, mais diminuez l’ambition et la résolution et même les titres lourds peuvent fonctionner sans problème. De toute façon, pendant un certain temps, l’ordinateur a tendance à réduire quelque peu ses performances pendant de longues périodes de charge maximale. Pas étonnant compte tenu du petit espace pour le refroidissement et les ventilateurs.

Mattias Inghé

Mais uniquement pour la carte graphique. Vous pouvez pousser le processeur pendant des heures sans aucune perte de performances. Cependant, le dessous de l’ordinateur devient rapidement chaud, il est donc préférable de le garder sur une table et non sur vos genoux. La partie supérieure du clavier ne devient sensiblement chaude que lorsque la carte graphique fonctionne à pleine vitesse.

Concevoir et construire

L’ordinateur est peut-être compact, mais il n’est pas particulièrement fin et léger. Il mesure près de deux centimètres à son point le plus épais et pèse 3,63 livres, soit environ 1,65 kg. Sa forme plutôt anguleuse le rend également moins confortable à transporter. Le châssis est en aluminium mat massif avec des surfaces sombres, et les côtés et l’arrière sont recouverts de grandes grilles de refroidissement. Il reste encore de la place pour l’ensemble de connexions attendu, un Dual Thunderbolt 4 USB-C, un USB-A, un HDMI et une prise casque.

Ce qui est inhabituel dans ce petit format, c’est qu’il dispose d’un port de chargement séparé au lieu d’être alimenté par l’un des ports Type-C. Mais là encore, il s’agit d’un ordinateur performant doté d’un matériel performant. Le chargeur est un bloc lourd, aussi épais que l’ordinateur, et pèse quelques kilos supplémentaires à transporter. Trois, si vous incluez le câble de prise murale.

Mattias Inghé

Clavier et pavé tactile

Le « 14 » dans le nom signifie 14 pouces de taille d’écran, mais il est un peu plus grand que la plupart des 14 pouces, avec une surface de 14,5 pouces. Cela le rend également quelques millimètres plus large qu’un 13,3 ou 14 pouces standard. Cela peut paraître marginal, et c’est en grande partie le cas. Cela laisse cependant un peu plus de place au clavier qui, malgré des marges sur les bords, possède des touches de taille normale et correctement espacées. C’est aussi très bien construit. Les boutons ont une mécanique de qualité distinctive et la hauteur de course est palpable.

Le bouton d’alimentation se trouve dans la rangée supérieure entre Imprimer l’écran et Supprimer. Il existe un certain risque d’appuis accidentels, mais avec un placement légèrement plus intelligent que sur d’autres ordinateurs et avec une résistance à la pression plus élevée, Asus évite les plus gros risques. Le rétroéclairage du clavier n’est jamais supérieur à la moitié, mais il suffit pour voir confortablement les touches dans des conditions de faible luminosité.

En dessous se trouve un grand tapis de souris avec un bon contrôle. Un anneau encastré dans le coin supérieur gauche fournit des commandes spéciales qui imitent une commande à molette, vous permettant de la « tourner » du bout du doigt.

La fonction Asus Dial, qui affiche un menu rond à l’écran lorsque j’appuie sur le « cadran », peut être liée à des commandes telles que le volume et la luminosité, et également contrôler certaines fonctionnalités de Microsoft Office et Adobe Creative Cloud. Vous pouvez également créer vos propres roues de menu avec des paramètres et des fonctionnalités facultatifs dans le système.

Même si c’est frustrant et compliqué à faire. Après des années d’utilisation de cette fonctionnalité sur divers ordinateurs Zenbook et ProArt, il est dommage qu’elle n’ait pas été davantage développée et que vous ne puissiez pas obtenir de prise en charge directe des curseurs dans davantage de programmes. C’est aux développeurs tiers d’intégrer, et ce n’est apparemment pas assez attrayant.

Mattias Inghé

Écran et haut-parleurs

Avec OLED dans le nom, il s’agit bien sûr d’OLED dans l’écran. Ici, vous obtenez un joli écran OLED net et coloré avec toutes les bonnes qualités qu’il apporte. La résolution de 2 880 x 1 800 pixels le rend si détaillé que je dois me pencher très près pour distinguer les pixels individuels.

Vous obtenez un contraste parfait jusqu’au plus petit pixel, des couleurs intenses avec un excellent contrôle et une excellente précision des couleurs, et même des temps de réponse courts lorsque vous souhaitez jouer à des jeux. La gamme de couleurs s’étend jusqu’au DCI-P3 complet et au sRGB, et elle est si proche de l’AdobeRGB complet que vous ne remarquez pas les quelques pour cent manquants.

C’est pour l’image standard et atteint une luminosité allant jusqu’à environ 350 nits. Si vous souhaitez la meilleure qualité absolue, l’activation du mode HDR dans les paramètres de Windows 11 la porte à un peu plus de 500 nits. La précision des couleurs est compromise, bien que vous puissiez la personnaliser à votre guise et ajouter un filtre de lumière bleue.

Mattias Inghé

Cela se fait dans l’application My Asus, où vous disposez également de contrôles pour l’optimisation du réseau, les paramètres du clavier, le chargement de la batterie et les ventilateurs. Ensuite, il y a ProArt Creator Hub, où vous pouvez contrôler les mêmes ventilateurs et une poignée d’autres paramètres, ainsi que calibrer l’écran de manière professionnelle si vous disposez d’un calibrateur compatible.

Asus devrait envisager de fusionner ces deux programmes – cela devient déroutant d’avoir autant d’applications distinctes.

Des haut-parleurs au son de bonne qualité, voire spectaculairement bons, se trouvent sous l’ordinateur. Ils fournissent des basses et des aigus clairs et un médium bien adapté à la reproduction vocale. Ce n’est peut-être pas une expérience hi-fi pour écouter de la musique, mais c’est acceptable pour la plupart des choses.

Les microphones petits mais bons de l’ordinateur offrent une excellente voix sans bruit, et la webcam 1080p est assez bonne. Ce dernier est toujours un peu une loterie sur les ordinateurs portables Asus, mais il délivre ici une image plutôt bonne, avec un peu de bruit dans les environnements sombres mais sinon rien de significatif à redire.

Mattias Inghé

Verdict

Malgré sa taille compacte, le Zenbook 14 Pro OLED peut à peu près tout faire. Cela inclut l’édition de photos et de vidéos, la compilation de code ou la manipulation de modèles 3D. Vous pouvez même jouer à la plupart des jeux sans problème.

Mais voulez-vous tout faire sur un écran de 14 pouces qui doit être si souvent branché au secteur ? C’est la réalité ici : le 14 Pro OLED ne peut pas fonctionner de manière optimale pendant plus de quelques heures.

Cependant, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un superbe ordinateur portable doté de nombreuses fonctionnalités intéressantes.

Spécifications

Processeur:Intel Core i9-13700H

Graphique: NVIDIA GeForce RTX 4060

Mémoire: 16 Go DDR5

Stockage: SSD 1 To, emplacement pour carte SD

Affichages: OLED brillant 14,5 pouces, 2880×1800 pixels, 120 Hz

Webcam: 1080p, capteur IR séparé pour le déverrouillage du visage Windows Hello

Connexions: 2 Thunderbolt 4, USB 3 Gen 2 Type A, HDMI, prise audio 3,5 mm

Sans fil: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3

Système opérateur: Windows 11 Professionnel

Autre: Clavier rétroéclairé, Asus Dial

Niveau de bruit: 0-39dB

Vie de la batterie: Deux heures 10 minutes (charge élevée, pleine luminosité), environ huit heures (faible charge, faible luminosité)

Taille: 32,2 x 22,3 x 1,8 cm

Poids: 3,63 livres (1,65 kg)

Cet article a été diffusé depuis PCWorld. Il est apparu à l’origine en suédois sur PC pour Alla.