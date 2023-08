Test de l’Asus Vivobook 16X : beaucoup de puissance, mais pas d’OLED

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Belle performance

Convient pour une utilisation générale ou pour les jeux

Bon affichage, malgré l’absence d’OLED

Relativement léger Les inconvénients Autonomie de la batterie médiocre

Construction bon marché

Certaines spécifications obsolètes Notre avis Avec des performances haut de gamme, un écran impressionnant et un refroidissement efficace, le Vivobook 16X vous en donne pour votre argent. Mais la durée de vie de la batterie est une faiblesse clé.

Si vous recherchez sur le Web le numéro de modèle de cet ordinateur portable, préparez-vous à la confusion. Son nom complet est Asus Vivobook 16X OLED, et c’est ainsi qu’il s’appelle sur le site Web d’Asus. Vous trouverez même parfois une étiquette OLED sur l’appareil lui-même, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous obtenez un écran OLED.

Il s’avère qu’il existe différentes configurations parmi lesquelles choisir, dont seulement deux sont OLED. J’en teste un avec un panneau LCD IPS à la place ici, mais cela ne signifie certainement pas que vous devriez l’exclure.

Affichage et audio

Malgré l’absence d’écran OLED, il y a de nombreuses raisons d’aimer le modèle Vivobook 16X que j’ai testé : il est bien construit, puissant et abordable.

Ce n’est certainement pas un mauvais écran non plus, surtout à ce prix. Asus revendique une couverture complète de la gamme de couleurs sRGB et fonctionne bien dans une variété de scénarios.

Mattias Inghe

Le mode Normal par défaut semble maintenir une grande précision des couleurs, mais le passage au mode Vivid offre des couleurs encore plus percutantes, en particulier dans les tons rouges.

Le contraste est typique d’un écran IPS, avec des noirs imparfaits et une certaine floraison autour de pixels lumineux, mais je le supporterai avec plaisir en échange du taux de rafraîchissement soyeux de 120 Hz.

Une luminosité maximale de seulement 300 nits signifie que j’évite l’utilisation en extérieur, ou au moins cherche un coin ombragé si je travaille à l’air libre. Une surface mate avec une protection antireflet décente aide quelque peu dans ce cas, mais ce n’est pas magique.

Il ne semble pas que l’écran prenne en charge le HDR, mais la combinaison d’un écran de haute qualité et de haut-parleurs bien équilibrés signifie que vous obtiendrez toujours une bonne expérience cinématographique la plupart du temps. Un peu plus de plénitude dans les médiums et les basses aurait cependant été appréciable.

Mais il n’y a aucun problème pour le contenu vocal, tandis qu’une webcam 720p passable et des microphones décents signifient que l’expérience d’appel vidéo est solide.

Spécifications, performances et ports

Le Vivobook 16X possède le matériel d’un ordinateur portable de jeu de base, avec un puissant processeur Intel de type H et une carte graphique Nvidia GeForce RTX.

Cependant, ne vous laissez pas berner en pensant qu’il peut gérer un jeu approprié. Il est destiné à être utilisé comme un appareil de productivité, avec le GPU discret conçu pour améliorer les performances lors de tâches plus exigeantes telles que le montage vidéo. Il n’y a pas de conception de jeu typique, pas d’éclairage RVB ou de prise en charge G-Sync pour l’affichage.

D’autres fonctionnalités liées au jeu telles que l’application Armory Crate d’Asus (utilisée pour surveiller et ajuster les performances) ne sont pas présentes. Cependant, des options similaires sont disponibles dans les applications MyAsus et ProArt Creator Hub, ainsi que dans le menu régulier des paramètres de Windows 11.

Cependant, il convient de noter que le processeur et les graphiques du modèle testé ne sont pas les plus récents, même au moment de l’examen. Cela signifie un processeur Intel de 12e plutôt que de 13e génération et RTX 3050, la carte graphique la moins chère de la gamme 2022. Pour que les jeux fonctionnent correctement, vous devrez faire des compromis sur certains effets spéciaux et le lancer de rayons.

Mattias Inghe

Mais dans la plupart des autres situations, le RTX 3050 fait un excellent travail. Il offre toujours environ quatre fois les performances des graphiques intégrés Intel Iris Xe habituels, accélérant notamment le rendu vidéo et la modélisation 3D. Six des dix cœurs de la puce Core i7-12650H sont axés sur les performances (plutôt que sur l’efficacité), il est donc également idéal pour le multitâche.

Le modèle que j’ai testé comprend 16 Go de RAM, ce qui est assez typique des ordinateurs portables de 15 et 16 pouces à ce prix. Un SSD de 512 Go devrait suffire à la plupart des gens, mais il existe un emplacement M.2 de rechange pour l’extension et une carte SD pour déplacer rapidement des fichiers sur et hors de l’appareil.

Si vous souhaitez insérer un SSD externe via USB, il existe trois ports pour cela : un Type-C et deux Type-A. De nombreux autres ordinateurs de cette classe ont un autre USB-C, mais le Vivobook 16X ne les utilise pas comme méthode de charge principale, bien que cela soit possible.

Au lieu de cela, la charge incluse se connecte à l’aide d’une prise ronde standard sur le côté de l’ordinateur portable.

Durée de vie du clavier, du trackpad et de la batterie

Le clavier a une conception bien pensée avec un rétroéclairage clair et de gros boutons, malgré le pavé numérique séparé qui rend les choses un peu encombrées.

Étant donné que le bouton d’alimentation est situé en haut du pavé numérique au lieu du clavier normal, il y a moins de chance de cliquer accidentellement dessus et d’éteindre l’écran. Sinon, je me serais plaint.

Mattias Inghe

Les touches elles-mêmes semblent assez plastifiées et le voyage n’est pas le meilleur, mais aucun de ceux-ci ne devrait être un facteur décisif. À moins que vous ne passiez plusieurs heures par jour à taper sur un ordinateur portable, ce ne sera pas un problème majeur.

En dessous, le clavier en verre mat est confortable à utiliser et offre un bon contrôle. Il comprend même un capteur d’empreintes digitales dans le coin supérieur droit, ce qui facilite la connexion sans code PIN ni mot de passe.

Cependant, avec des performances puissantes, des graphismes de niveau jeu et un écran 120 Hz, la durée de vie de la batterie n’est pas la meilleure. Pendant les tests, j’obtenais entre deux et six heures d’utilisation sur une seule charge, selon le nombre de tâches exigeantes que j’effectuais. À sa limite absolue, lors de la conversion d’un gros fichier vidéo, cela durait un peu plus d’une heure.

Un mode d’économie d’énergie extrême peut étendre la durée de vie de la batterie à une journée de travail complète, mais il devient difficile de travailler lorsque les performances sont beaucoup plus limitées. Gardez le chargeur à portée de main à tout moment.

Spécifications

Nom du produit: Asus Vivobook 16X K3605ZC-N1131W

Processeur: Intel Core i7-12650H, 6 pièces performantes jusqu’à 4,7 GHz + 4 pièces efficaces jusqu’à 3,5 GHz

Graphique: Nvidia GeForce RTX 3050

Mémoire: 16 Go DDR4

Stockage: SSD de 512 Go, emplacement pour extension de carte SD

Afficher: LCD IPS 16 pouces, 1920×1200, 120Hz

Webcam: 720p

Connexions: 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.1 Type-A, HDMI, prise audio 3,5 mm

Sans fil: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0

Système opérateur: Windows 11 Famille

Autre: Lecteur d’empreintes digitales, clavier rétro-éclairé, pavé numérique

Niveau de bruit: 0-37dBa

Vie de la batterie: 1h 15 min (forte charge), 8h 10 min (faible charge)

Taille: 35,9 x 24,9 x 1,9 cm

Poids: 1,8 kg

Cet article a été initialement publié en suédois sur PC för Alla.