Test de l’Asus Vivobook 15 (X1504) : solide mais peu spectaculaire

En un coup d’œil Note d’expert Avantages 16 Go de RAM

Qualité de construction décente

Ensemble équilibré de fonctionnalités Les inconvénients Mauvais écran

USB lent

GPU faible Notre verdict Ce n’est pas un ordinateur portable passionnant, mais un bon polyvalent si vous recherchez quelque chose pour écrire, naviguer, discuter ou travailler de bureau. Cependant, il y a beaucoup de concurrence à ce niveau de prix, et le Vivobook 15 ne fait pas vraiment grand-chose pour se démarquer.

Il y a un mot que les critiques essaient souvent d’éviter parce qu’il ressemble trop à un accablant avec de légers éloges, et ce mot est « bien ». Cela ressemble à un produit qui ne va pas assez loin pour plaire à son utilisateur, à des raccourcis pour atteindre un prix et à produire quelque chose qui fonctionne, mais qui ne va pas vous faire sourire.

Et le Vivobook 15, dans sa version CPU i5/16 Go de RAM, n’est que cela. C’est bon. Ça marche. Mais il n’y a aucune étincelle là-dedans. Ce n’est pas un ordinateur portable qui vous fera sourire à chaque fois que vous ouvrirez le couvercle. Cependant, son prix est raisonnable et, selon ce que vous voulez faire, parfois, une bonne note suffit.

Concevoir et construire

Extérieur en plastique argenté

Durabilité de qualité militaire

Sélection de port décevante

Le châssis en plastique argenté d’Asus est très familier, la société ayant sorti de nombreux ordinateurs portables identiques au cours des dernières années.

Il n’y a rien de spectaculaire ou d’innovant dans le design du Vivobook 15, la charnière rabattable à plat étant la seule caractéristique notable. Le dessus du couvercle a une finition satinée tandis que le dessous est gris mat, ce qui a au moins l’avantage de ne pas capter les empreintes digitales ou autres marques grasses de la même manière qu’un dessus brillant.

Ian Evenden / Fonderie

Le plastique est très flexible si vous appuyez dessus avec un doigt, mais Asus affirme qu’il a une durabilité de niveau militaire. Même si je ne suis pas sûr de sa résistance aux chocs dans un tank, une vie passée sur un bureau au QG militaire est certainement à la portée du Vivobook.

Le plastique est très flexible si vous appuyez dessus avec le doigt, mais Asus affirme qu’il a une durabilité de niveau militaire.

Pouvoir se connecter à des périphériques et transférer rapidement de nombreuses données n’est pas le point fort du Vivobook 15. Il dispose de trois ports USB-A, dont deux USB3 et un USB2, contrairement à la dernière norme USB4.

Il existe un seul USB-C, un HDMI pleine taille et une prise audio 3,5 mm. Vous bénéficiez également d’un port d’alimentation CC classique, car vous ne pouvez pas charger via USB-C.

Ian Evenden / Fonderie

Et c’est tout, donc pas d’Ethernet (mais vous bénéficiez du Wi-Fi 6), pas de Thunderbolt et pas de lecteur de carte SD.

Clavier, trackpad et webcam

Trackpad petit et peu intuitif

Clavier spongieux et écrasé

Webcam 720p moyenne

Ce sont quelques-uns des domaines les plus faibles de l’ordinateur portable. Le trackpad est petit et n’a pas la surface lisse et soyeuse de certains autres ordinateurs portables Asus. Il essaie de s’accrocher à votre doigt lorsqu’il le défile, et il semble beaucoup trop facile de cliquer avec le bouton droit lorsque vous voulez cliquer avec le gauche, surtout si vous êtes gaucher.

Le clavier a été trempé dans une sorte de substance antimicrobienne pour empêcher la propagation des virus et des bactéries, mais cela ne le sauve pas.

Le clavier a été trempé dans une sorte de substance antimicrobienne pour empêcher la propagation des virus et des bactéries, mais cela ne le sauve pas. Les touches sont spongieuses, non rétroéclairées et légèrement écrasées à cause de la présence d’un pavé numérique séparé. Abandonner ce dernier et agrandir les autres touches aurait été une meilleure solution ici.

Ian Evenden / Fonderie

Il n’y a pas de lecteur d’empreintes digitales ni de reconnaissance faciale Windows Hello sur le Vivobook 15 que j’ai testé.

La webcam est un modèle 720p qui montre son âge, même s’il est toujours agréable de voir un obturateur de confidentialité intégré, et celle du Vivobook est équipée d’un flash orange pour que vous puissiez toujours savoir si elle est fermée ou non.

Anyron Copeman / Fonderie

Bien qu’utilisable pour les appels vidéo, nous avons tout vu avec plus de panache ailleurs, et une caméra externe avec un micro antibruit vous servira mieux.

Affichage et audio

Écran LCD décent de 15,6 pouces

Ne devient pas très lumineux

Des intervenants décevants

Le Vivobook est équipé d’un écran LCD 1080p rétroéclairé par LED de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est, encore une fois, très bien.

Le revêtement antireflet signifie que vous pouvez voir ce qu’il y a sur l’écran lorsqu’il y a de la lumière autour de vous, et il n’a pas les problèmes de réflectivité de l’OLED.

Les ordinateurs portables et téléviseurs récents équipés d’écrans OLED ont cependant ruiné le pauvre vieux LCD, car il n’a plus la luminosité ou le contraste pour vraiment se démarquer. La luminosité de l’écran – 250 nits selon Asus, 275 selon mes mesures – n’est pas la meilleure, avec seulement la moitié de la puissance du MacBook Air M2.

Cependant, le revêtement antireflet signifie que vous pouvez voir ce qu’il y a sur l’écran lorsqu’il y a de la lumière autour de vous, et il n’a pas les problèmes de réflectivité de l’OLED. Ce n’est toujours pas un écran que vous voudrez utiliser en plein soleil, mais sous un arbre dans le parc, cela ira bien.

Il n’y a pas de réglage automatique de la luminosité pour la lumière ambiante, bien que la capacité de Windows 11 à ajuster l’affichage en fonction du contenu vienne à la rescousse. Les bords latéraux minces lui donnent au moins une belle apparence, mais le dessus est plus épais pour accueillir la webcam.

Ian Evenden / Fonderie

Les haut-parleurs sont petits et orientés vers le bas, sans grille visible sur le dessus du boîtier. Ils sont également fournis par SonicMaster plutôt que par Harman Kardon, qui a été utilisé pour le Vivobook Pro.

Ils conviennent aux notifications d’alerte Windows et peut-être à un ou deux appels vidéo, mais il est préférable d’utiliser le port casque 3,5 mm ou Bluetooth pour connecter un casque ou un haut-parleur externe.

Spécifications et performances

Processeur Intel Core i5-1235U

Impressionnant 16 Go de RAM

Idéal pour les tâches quotidiennes

Le Core i5 est un processeur intermédiaire de la gamme Intel de 12e génération, mais le i5-1235U utilisé ici appartient à la série U basse consommation.

Il s’agit également d’une puce 2022, tandis que la conception hybride (contenant à la fois des cœurs de performance et d’efficacité) signifie que vous n’obtiendrez pas de performances exceptionnelles avec cette puce, malgré ses 10 cœurs et sa fréquence maximale de 4,4 GHz.

Cela dit, il y en a suffisamment ici pour exécuter des applications bureautiques et des navigateurs. Les 16 Go de RAM sont vraiment agréables à avoir, car la marge supplémentaire qu’ils offrent pour empêcher l’envoi de trop de données vers et depuis le SSD permet aux choses de bien avancer. Les puces Core i5 sont populaires auprès des joueurs qui les associent à un GPU externe pour une configuration de bureau économique.

Anyron Copeman / Fonderie

Il n’y a cependant pas de GPU externe sur le Vivobook 15. L’Intel Iris Xe n’est pas trop mauvais en termes de solutions de rendu intégrées, mais ne vous attendez pas à pouvoir jouer à Starfield ou Armored Core VI sur cette machine. Ce n’est tout simplement pas pour cela qu’il a été conçu.

Vous pouvez vous en sortir avec des jeux moins exigeants tels que Grand Theft Auto V, Fortnite, Stardew Valley ou les milliers de jeux sortis il y a dix ans ou plus, mais cela ne poussera pas suffisamment les polygones pour quelque chose de trop moderne. Il exécute des jeux aussi bien que la carte GT 1030 de Nvidia, le modèle bas de gamme de 2017, et dans le benchmark de jeu Night Raid conçu pour les ordinateurs utilisant des graphiques intégrés, il a obtenu un score légèrement supérieur à celui d’un ordinateur portable de bureau générique de 2020.

Mais il est injuste de s’attendre à ce qu’il joue correctement aux jeux modernes sur le Vivobook. Le i5 n’est pas une mauvaise puce, et les performances sont suffisantes pour la navigation sur le Web et les applications bureautiques – les tâches quotidiennes pour lesquelles la plupart des gens utilisent des ordinateurs.

Le i5 n’est pas une mauvaise puce, et les performances sont suffisantes pour la navigation sur le Web et les applications bureautiques.

Vous pouvez le transformer en retouche d’images et en montage vidéo 1080p tant que vous ne devenez pas fou d’effets grâce aux 16 Go de RAM, bien que les ports USB lents gêneront les transferts de fichiers volumineux et que la sortie couleur de l’écran ne parvient pas à s’afficher. la gamme complète de tout espace colorimétrique professionnel.

Vie de la batterie

Autonomie de la batterie pas vraiment toute la journée

Charge décente de 45 W

Lors des tests d’autonomie de la batterie avec l’écran allumé en permanence, le Vivobook 15 a réussi à durer six heures, ce qui pourrait vous permettre de terminer une journée de travail si vous prenez quelques pauses, mais cela signifie plus probablement que vous chercherez le chargeur avant le fin de la journée.

Ian Evenden / Fonderie

En chargeant à l’aide de l’adaptateur secteur 45 W fourni (vous ne pouvez pas charger via le port USB-C), 30 % de la batterie de 42 Wh se remplit en une demi-heure, ce qui est tout à fait raisonnable, et le chargeur lui-même est particulièrement petit et mince, facile à utiliser. mettre dans un sac et emporter avec vous.

Prix ​​et disponibilité

En payant le prix fort, le Vivobook 15 commence à 459 £ au Royaume-Uni. Les prix vont jusqu’à 799,99 £, mais des réductions sont souvent disponibles.

Vous pouvez en acheter un sur Amazon, Argos, Currys et Très.

Compte tenu des spécifications proposées assez basiques, les modèles les moins chers représentent un meilleur rapport qualité-prix.

Faut-il acheter l’Asus Vivobook 15 ?

Le Vivobook 15 est un ordinateur portable décent, mais il ne fait rien d’extraordinaire.

C’est un bon appareil pour travailler, naviguer, diffuser, retoucher des photos et même jouer un peu. Mais la batterie ne tient pas toute la journée, l’écran n’est pas particulièrement lumineux ni coloré et c’est loin d’être la machine la plus puissante du marché.

Même si la forte concurrence des Chromebooks et autres ordinateurs portables économiques le rend plus difficile à recommander, le Vivobook 15 vous servira toujours bien si vous n’en attendez pas trop.

Spécifications