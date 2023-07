Test de l’Asus TUF Gaming A15 (2023) : rapide et abordable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Grande vitesse 1080p et esports

Autonomie de la batterie étonnamment bonne

De nombreux ports

Plus abordable que de nombreux rivaux Les inconvénients Processeurs AMD intermédiaires

L’écran manque de luminosité

Pas de Thunderbolt 4 ni de biométrie Notre avis L’incarnation 2023 de l’Asus TUF Gaming 15 coche les cases principales avec une grande puissance 1080p et eSports, un traitement solide, une conception raisonnable et une grande autonomie de la batterie – le tout au bon prix. Il n’est pas particulièrement raffiné et il n’a pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires souhaitables, mais c’est toujours un vol grâce à sa grande valeur.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 1 199 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Asus TUF Gaming A15 (2023)

Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu, il est tentant de supposer que votre portable de choix sera beaucoup trop cher, mais ce n’est pas le cas avec l’Asus TUF Gaming A15 pour 2023.

La version de cette année commence à seulement 1 199 $ / 1 049 £ et monte à un prix raisonnable de 1 399 $ / 1 499 £, vous n’aurez donc pas à dépenser beaucoup d’argent.

Le modèle que j’ai examiné coûte 1 399 $ aux États-Unis, mais 1 199 £ plus acceptable au Royaume-Uni. Cela vous donne un GPU Nvidia GeForce RTX 4060 et un écran 144 Hz, 1080p – le matériel exact dont vous aurez besoin pour exécuter presque tous les jeux en douceur au cours des prochaines années.

Sur le papier, c’est super. Mais le succès ne se limite pas aux composants, et l’A15 est en concurrence avec son grand frère, le TUF A16, l’Acer Nitro 5 mis à jour et les concurrents de notre tableau des meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché 2023.

Conception et construction

Conception militaire familière et tests MIL-STD-810H

Une sélection de ports solide, mais sans certaines options à l’épreuve du temps

Plus mince et plus léger que son principal rival

La gamme Asus TUF s’inspire du matériel militaire, et cette édition 2023 ressemble toujours à une caisse de ravitaillement. Fais-en ce que tu veux.

Allez au-delà de cela – et des autocollants promotionnels – et vous trouverez un ordinateur portable avec les tests MIL-STD-810H pour vous assurer qu’il peut résister aux chocs, aux chutes, aux changements de température et aux déversements d’eau.

Cela dit, il y a des mouvements importants dans l’écran, la base et le clavier, donc je recommanderais toujours une housse de protection si vous déployez fréquemment l’A15 hors de la maison.

Plus impressionnant, l’A15 pèse 2,2 kg et mesure 25 mm d’épaisseur, il est donc plus mince et plus léger que l’Acer Nitro 5. Ce n’est pas un ordinateur portable mince et léger dans le grand, mais il est nettement plus facile à gérer.

Mike Jennings / Fonderie

Il y a des ports USB 3.2 Gen 1 pleine grandeur de chaque côté, mais le port USB 4 Type-C, le connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-C et les sorties HDMI, audio et Ethernet sont tous regroupés sur le bord gauche, ce qui peut ne pas être le cas. être pratique pour votre acheminement de câbles ou pour les utilisateurs gauchers.

Les passages à USB 4 et HDMI 2.1 sont les seules mises à niveau de l’A15 2022, et le chipset AMD signifie pas de Thunderbolt. Vous trouverez cela, et un port USB supplémentaire, sur l’Acer.

Ailleurs, l’A15 dispose du Wi-Fi 6 plutôt que du 6E, d’une webcam 720p floue sans connexion Windows Hello ni lecteur d’empreintes digitales. Il y a Gigabit Ethernet mais pas plus rapide 2,5 Gbps. C’est ce qu’on attend d’un ordinateur portable de jeu abordable et cela n’entravera pas l’utilisation quotidienne — et l’Acer souffre de la même manière.

Clavier et pavé tactile

Une bonne disposition avec des boutons supplémentaires et un éclairage LED RVB

Une action de frappe douce et spongieuse qui ne satisfera pas beaucoup de joueurs

Un trackpad incohérent signifie que vous serez mieux avec une souris

Le clavier pourrait également être un peu plus raffiné. Les boutons peuvent avoir une course de 1,7 mm, mais ils sont doux, sans la sensation de vivacité que vous trouverez sur les meilleurs ordinateurs portables de jeu.

Ce n’est pas un désastre; vous pouvez utiliser l’A15 pour jouer et taper. Mais si vous voulez un clavier robuste pour marteler des sessions frénétiques, vous ne l’obtiendrez pas ici.

Mike Jennings / Fonderie

Le trackpad est également doux et ses boutons sont incohérents, avec différents niveaux de force requis sur le pad.

L’ergonomie du A15 est correcte mais pas géniale. La disposition est meilleure, avec un pavé numérique, des boutons audio supplémentaires et un éclairage RVB à zone unique. Il n’y a pratiquement aucune différence entre l’Asus A15, l’Asus A16 et l’Acer – ils sont tous bons mais pas incroyables.

Écran et haut-parleurs

Un panneau IPS 1080p à 144 Hz signifie que vous avez les pixels et le rythme pour les jeux grand public

Un manque de luminosité signifie que le jeu en plein air est interdit

Orateurs médiocres

Il n’y a pas de gros ajouts à l’affichage sur l’A15 de cette année – le panneau IPS 1080p avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz réapparaît. Vous bénéficiez également de la prise en charge de G-Sync aux côtés de Nvidia Advanced Optimus et d’un commutateur MUX, ce qui facilite l’utilisation de l’ordinateur portable sur secteur et sur batterie.

C’est bien pour les jeux grand public et les sports électroniques, mais cet écran n’est pas assez rapide pour la compétition haut de gamme. Il n’a pas l’immersion supplémentaire que vous obtiendrez avec des panneaux 16:10 ou des écrans avec des résolutions plus élevées.

Mike Jennings / Fonderie

En termes de qualité, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Positivement, le delta E de 1,46 de l’A15 signifie que les couleurs sont précises et que le rapport de contraste de 935:1 convient aux jeux – les jeux grand public auront fière allure ici.

Négativement, cependant, la luminosité maximale de seulement 290 nits n’est pas assez élevée pour une utilisation en extérieur. Et c’est toujours assez ennuyeux lorsque d’autres spécifications ne sont pas disponibles — le modèle 2022 peut parfois être trouvé avec des panneaux 1440p et des taux de rafraîchissement de 300 Hz, mais il n’y a aucun signe de cela cette année.

Sans surprise, vous obtenez des haut-parleurs médiocres sur cet appareil, avec des basses inexistantes et un haut de gamme minuscule. Utilisez plutôt un casque et vous passerez un bien meilleur moment.

Spécifications et performances

Processeurs AMD Ryzen 7 ou Ryzen 9

Carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050, 4060 ou 4070

Mémoire DDR5 de 16 Go et SSD de 512 Go

Le GPU Nvidia GeForce RTX 4060 dispose de 8 Go de mémoire et d’un TDP de 140 W, ce qui se situe tout en haut de l’enveloppe thermique du GPU. Asus a déployé un processeur AMD Ryzen 7 7735HS avec huit cœurs multithreads et une vitesse d’accélération de 4,75 GHz.

Vous trouverez également ce processeur dans le TUF A16, mais il est étrange que la plupart des autres ordinateurs portables de jeu, y compris l’Acer Nitro 5, incluent des puces Intel.

Vous avez suffisamment de rythme pour gérer n’importe quel jeu solo de haut niveau pour les prochaines années

L’A15 dispose de 16 Go de mémoire double canal et d’un SSD de 512 Go. Cette mémoire est bonne, mais le SSD est petit compte tenu de la taille des jeux modernes. Heureusement, il y a un deuxième emplacement SSD à l’intérieur.

L’Asus a joué CyberPunk 2077 aux paramètres Ultra avec une moyenne de 88 images par seconde et a renvoyé un résultat toujours jouable de 55 images par seconde avec Ray Tracing et DLSS. Une moyenne 1080p de 85 images par seconde dans Far Cry: New Dawn et un résultat impressionnant de 247 images par seconde dans Rainbow Six Siege ont continué la bonne forme de l’A15.

Vous avez suffisamment de rythme pour gérer n’importe quel jeu solo de haut niveau pour les prochaines années, surtout si vous ne voulez pas exécuter les meilleurs paramètres. Il y a aussi assez de vitesse pour n’importe quel jeu eSports.

Mike Jennings / Fonderie

Dans 3D Mark Time Spy, l’A15 a marqué 10 020 points, soit près de 1 000 au-delà du RX 7600S à l’intérieur de l’A16. Ce résultat a augmenté de 600 points en mode Turbo. C’est aussi bon que possible pour la version pour ordinateur portable du RTX 4060.

Le processeur d’AMD fait un travail décent par rapport aux puces d’Intel. Dans PCMark 10, le processeur AMD a marqué 7 132, ce qui dépasse les 6 926 marqués par le i5-12500H dans l’Acer et le i7-12700H, qui s’est en fait avéré un peu plus lent dans PCMark 10. Les i5-13500H et i7-13700H ne le font pas. faire une énorme différence ici non plus.

Dans les tests à un et plusieurs threads de Cinebench R20, l’A15 a marqué 579 et 5 241, le premier derrière Intel et le second devant.

Le score Geekbench 5 de la puce Ryzen de 9 291 est à environ 3 000 points de moins que le Core i7-12700H et pas loin au-delà du i5-12500H. Son résultat Geekbench 6 de 10 120 se situe derrière le i7, qui est supérieur de plus de 1 000 points dans ce test.

Remarquablement, l’A15 a duré près de neuf heures lorsque vous travaillez avec l’écran à pleine luminosité

Pour la navigation quotidienne, la retouche photo, le multitâche et les tâches bureautiques, la puce AMD est excellente, mais si vous voulez une véritable capacité de création de contenu, vous feriez mieux d’utiliser Intel i7-12700H.

Plus positivement, l’Asus ne s’est jamais avéré trop chaud ou bruyant. Ses ventilateurs ne produisaient qu’un petit vrombissement en mode Performance quotidien et le bruit n’était pas beaucoup plus intrusif en mode Turbo.

Vous obtenez même une autonomie décente. J’ai eu deux heures de jeu avec le TUF A15 – deux fois plus que le Nitro 5. Remarquablement, l’A15 a duré près de neuf heures lorsque l’écran était à pleine luminosité et douze heures lors de l’exécution d’un film avec la luminosité réduite à notre normale paramètre d’essai.

L’A16 a présenté des résultats tout aussi longs, il y a donc clairement quelque chose de bien qui se passe dans le bloc d’alimentation de 90 Wh et c’est un ordinateur portable qui est certainement utilisable pendant une journée de travail complète.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le TUF A15 est livré avec les graphiques RTX 4050, RTX 4060 et RTX 4070. Les deux premiers GPU sont livrés avec le processeur Ryzen 7 7735HS, tandis que le RTX 4070 est associé à un Ryzen 9 7940HS.

La version RTX 4050 coûte 1 199 $ et 1 049 £le modèle RTX 4060 coûte 1 499 $ et 1 199 £et la plate-forme RTX 4070 arrive à 1 499 £ mais n’est pas disponible aux États-Unis au moment de la rédaction.

Aux États-Unis, vous trouverez l’A15 à WalmartNewegg et dans la boutique Asus à des prix variables, et au Royaume-Uni, dirigez-vous vers Amazon, Boîte, Currys et la boutique Asus UK.

Mike Jennings / Fonderie

Ces prix s’alignent sur l’A16 et sont compétitifs avec l’Acer. Le modèle RTX 4050 du Nitro 5 coûte 999 $ aux États-Unis, mais il est actuellement à 1 264 £ au Royaume-Uni, de sorte que l’A15 offre un meilleur rapport qualité-prix au Royaume-Uni. La version RTX 4060 d’Acer coûte 1 299 $ et 1 399 £, donc l’A15 est plus abordable.

Consultez notre tableau des meilleurs ordinateurs portables de jeu bon marché et jetez un œil aux meilleurs sacs à dos pour ordinateur portable de jeu si vous souhaitez un stockage robuste et fiable.

Verdict

Parallèlement à cette meilleure valeur, l’A15 offre une excellente puissance 1080p et eSports, une superbe autonomie de la batterie, un écran suffisamment bon pour les jeux en intérieur, fluides et une sélection décente de ports dans un châssis relativement gérable.

Le manque de connectivité à l’épreuve du temps, la luminosité de l’écran et un clavier vraiment génial règnent sur l’ambition de l’A15, et le processeur AMD va bien – mais Intel reste meilleur dans de nombreux scénarios.

À ces prix, cependant, l’A15 passe sous silence ses défauts. C’est un ordinateur portable de jeu compétent et raisonnablement rapide sans gros défauts, il est donc idéal si vous voulez une puissance de jeu solide sans dépenser d’argent idiot.

