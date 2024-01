Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro : un smartphone de jeu qui se souvient qu’il s’agit d’un téléphone

7.5/ dix

SCORE Asus ROG Téléphone 8 Pro Avantages

Conception remaniée

Spécifications puissantes

Des photos décentes Les inconvénients

Les fonctionnalités de l’IA sont subtiles par rapport à leurs concurrents

Batterie plus petite

Chronologie de mise à jour courte

Il y a quelque chose de différent dans le Asus ROG Téléphone 8 Pro. La gamme de téléphones de jeu Asus ROG me surprend toujours par son style distinctif traditionnellement attrayant pour les joueurs. Pourtant, la série ROG Phone 8 de cette année me choque par son apparence grand public. Finies les teintes blanches semblables à celles d’un vaisseau spatial du Téléphone ROG 6 et Téléphone ROG 7 et vient un look noir mat sobre – une apparence discrète pour un téléphone de jeu mature.

Bien qu’il soit grand avec son écran de 6,78 pouces, le cadre supérieur qui cachait la caméra frontale du dernier ROG Phone 7 a disparu – autrement vu pour la dernière fois en 2019 sur des téléphones comme le SamsungGalaxy S9 et le GooglePixel 4. Le ROG Phone 8 Pro dispose d’une caméra frontale perforée, comme nous le voyons sur la plupart des téléphones Android. L’écran secondaire couleur à l’arrière du téléphone dit au revoir au profit d’un écran mini-LED toujours accrocheur, qui est encore plus saisissant sur le modèle Pro.

Le résultat est quelque chose qui rappelle la version noire du Rien de téléphone 2 avec les fonctionnalités de jeu des téléphones ROG précédents ainsi que les spécifications et le prix de départ de 1 200 $ (1 100 £) que nous attendons des produits phares Android de cette année. Mon unité d’examen particulière est la version équipée à 1 500 $ du ROG Phone 8 Pro, avec 24 Go de mémoire ridiculement élevés et 1 To de stockage. Cette configuration maximale me permet d’effectuer facilement plusieurs tâches à la fois, ce qui, lors de mes tests, comprenait l’alternance entre Grand Theft Auto : San Andreas, Dead Cells et l’envoi de SMS en attendant indéfiniment de faire la queue pour accéder au niveau gratuit de GeForce Now pour les jeux en nuage.

L’Asus ROG Phone 8 Pro comprend désormais un écran mini-LED animé. Carly Marsh/CNET

L’apparence du ROG Phone 8 Pro ne se démarque peut-être pas autant dans une gamme d’autres téléphones Android haut de gamme, mais une fois que je l’ai réellement utilisé, j’ai pu rapidement dire qu’il s’agissait toujours d’un téléphone de jeu. Contrairement aux téléphones grand public de cette gamme de prix, l’Asus ROG Phone 8 Pro comprend une prise casque. Il continue également de proposer deux ports USB-C, un en bas et un autre sur le côté gauche, pour deux fixations différentes ou pour charger plus facilement votre appareil tout en le tenant horizontalement. C’était particulièrement agréable à avoir lorsque je branche ma manette Xbox pendant le chargement.

Ce port USB-C latéral connecte également l’accessoire de ventilateur AeroActive Cooler X, qui n’ouvre plus de porte dans le téléphone pour refroidir les composants internes du téléphone. Au lieu de cela, le ROG Phone 8 Pro a un extérieur scellé pour obtenir la certification IP68 afin d’empêcher l’eau et la poussière d’entrer, et le refroidisseur refroidit simplement l’extérieur du téléphone. Attacher l’accessoire au téléphone donne toujours l’impression d’attacher une araignée pour le garder au frais. Si vous possédez le modèle à 1 200 $, cet accessoire coûte 100 $ et est inclus avec le modèle à 1 500 $.

Le Phone 8 Pro fait un bon travail en capturant des photos et des vidéos, avec un traitement assisté par l’intelligence artificielle alimentée par sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il est encore tôt pour les téléphones phares équipés de la nouvelle puce axée sur l’IA, et je trouve que les autres façons dont le Phone 8 Pro tire parti de l’IA sont plus subtiles. Ils incluent la possibilité d’effectuer des recherches contextuelles sur l’appareil, la suppression du bruit de l’IA lors des appels et la reconnaissance de texte dans les jeux.

L’écran de 6,78 pouces a un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Carly Marsh/CNET

Les fonctionnalités d’IA sont intéressantes et certainement utiles, mais loin du niveau de manipulation de photos que nous voyons sur Le Pixel 8 de Google. Bien qu’Asus envisage probablement de garder le jeu Phone 8 Pro axé sur l’IA, nous devons toujours garder à l’esprit qu’en 2024, il est très probable que les produits phares d’autres sociétés auront l’IA au premier plan. Il est possible que les fonctionnalités d’IA du ROG ressemblent davantage à une touche légère en comparaison.

Mais même avec des ambitions plus subtiles en matière d’IA, l’Asus ROG Phone 8 Pro, avec ses spécifications de départ de 512 Go d’espace et 16 Go de mémoire, reste une bête. Vous obtenez la puce la plus récente, des tonnes d’espace, beaucoup de mémoire, et c’est le seul téléphone haut de gamme qui vous offre autant de ports qu’un Macbook Air.

À droite de l’appareil photo du téléphone se trouve une impression « Est. 2006 ». Carly Marsh/CNET

Conception, logiciel, gameplay de l’Asus ROG Phone 8 Pro

Alors qu’au début, l’Asus ROG Phone 8 Pro ressemble à n’importe quel autre grand téléphone noir, la société inclut un certain nombre de détails élégants, notamment un nouvel écran mini-LED animé à l’arrière. Asus imprime son logo Republic of Gamers, son mantra “Dare to Win” et un message “Est. 2006” comme s’il s’agissait d’un jean Levi’s. Une bosse de caméra assez grande abrite un trio de caméras.

Mais la star du téléphone est son mini-écran LED animé AniMe vision à l’arrière. Bien que je sois triste de voir l’écran secondaire couleur disparaître, le nouvel écran comprend de nombreux détails que j’aimerais voir sur davantage de téléphones. Par exemple, par défaut, l’écran pivote entre l’affichage de l’heure, le niveau de votre batterie et le logo ROG. L’écran mini-LED peut afficher une icône d’appareil photo lorsque vous prenez une photo, un visualiseur de musique lorsque vous écoutez de la musique ou des animations personnalisées que vous pouvez configurer dans les paramètres. Cela me rappelle les LED à l’arrière du Nothing Phone 2, sauf que ce petit écran permet d’afficher du texte et des chiffres plus faciles à délimiter que les motifs lumineux abstraits de Nothing. Cet écran peut également être désactivé si vous ne souhaitez pas que tout cela clignote.

L’écran mini-LED AniMe affiche des informations contextuelles, comme du texte ou une icône d’appareil photo lors de la prise d’une photo. Carly Marsh/CNET

L’écran avant de 6,78 pouces est doté d’un capteur optique d’empreintes digitales intégré qui peut déverrouiller le téléphone. Par défaut, l’écran fonctionne à un taux de rafraîchissement adaptatif compris entre 1 et 120 Hz, mais vous pouvez le faire fonctionner à 165 Hz à tout moment. L’écran a un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz – le même que celui du Phone 7 de l’année dernière – pour plus de réactivité.

Les deux fonctionnalités m’ont aidé lorsque j’ai joué à Dead Cells, car le jeu prend en charge un taux de rafraîchissement plus élevé et les combats dans les donjons étaient plus faciles avec ce taux de réactivité. Le Phone 8 Pro comprend également ses capteurs AirTriggers, que je peux programmer comme des boutons d’épaule lorsque je tiens le téléphone horizontalement. Ma préférence est toujours de connecter le téléphone à une manette de jeu lorsque le temps et l’espace le permettent, mais pour les déplacements en métro, la réactivité de l’écran tactile a été suffisante pour le jeu rapide.

Comme les autres téléphones de jeu, le Phone 8 Pro chauffe lorsque vous jouez à des jeux avec des graphismes et des fréquences d’images plus élevés dont le téléphone est capable. Alors qu’Asus affirme que le téléphone utilise désormais un refroidissement par conduction pour attirer la chaleur vers l’arrière du téléphone, j’ai constaté que cela rendait l’arrière du téléphone sensiblement chaud au toucher. Un étui devrait aider à atténuer ce problème, tout comme l’accessoire de refroidissement AeroActive X susmentionné.

L’AeroActive Cooler X se fixe à l’arrière du téléphone pour faciliter le refroidissement. Carly Marsh/CNET

En utilisant le test de résistance de 20 minutes de 3DMark lorsqu’il est associé au ventilateur fonctionnant à son réglage de refroidissement le plus élevé, le tableau de bord du téléphone a signalé une température commençant à 35 degrés Celsius (95 degrés Fahrenheit) et se terminant à 44 degrés Celsius (111 degrés Fahrenheit). À titre de comparaison, lorsque j’ai effectué le test sans l’accessoire, le téléphone a démarré à 33 degrés Celsius (91 degrés Fahrenheit) et s’est terminé à 53 degrés Celsius (127 degrés Fahrenheit) nettement plus chauds. Il convient de noter que le test de 3DMark est particulièrement exigeant pour n’importe quel téléphone, mais pourrait constituer une comparaison pour un joueur particulièrement doué pour repousser les limites.

Asus a repris d’autres fonctionnalités axées sur les jeux des années précédentes, notamment un mode d’arrière-plan qui peut maintenir une application active même si vous éteignez l’écran, un tableau de bord en jeu pour accéder rapidement aux paramètres, la possibilité de personnaliser les paramètres de jeux particuliers et le nouveau AI-grabber pour scanner le texte dans un jeu. Asus suggère que cette fonctionnalité pourrait être utile pour copier et coller rapidement des termes dans un jeu, puis rechercher sur le Web des guides associés.

Une autre fonctionnalité IA du Phone 8 Pro est sa fonction de suppression du bruit pour les appels vocaux et vidéo, qui fonctionne sur n’importe quel service qui les effectue. Cela inclut des services comme WhatsApp et des services de chat de jeu comme Discord.

Bien que ces modes de jeu constituent le principal attrait du ROG Phone 8 Pro, la nouvelle refonte présente de nombreux avantages en termes d’apparence et de convivialité du téléphone. Il est sensiblement plus léger que le téléphone de l’année dernière, avec 225 g contre 246 g pour le Phone 7 Ultimate. Et en éliminant le cadre supérieur du téléphone, le Phone 8 Pro mesure désormais 163,8 mm (6,4 pouces), plus court que les 173 mm (6,7 pouces) du Phone 7 Ultimate. Bien qu’Asus ait réussi à conserver la même taille d’affichage entre les deux téléphones, il convient de noter que la caméra frontale occupe désormais un espace perforé dans l’écran, un peu comme les autres téléphones Android, ce qui pourrait ne pas être idéal pour les joueurs qui préfèrent une vue ininterrompue sur tout leur écran.

Il s’agit du premier téléphone ROG à inclure la recharge sans fil. Carly Marsh/CNET

Rival des téléphones de jeu Magie Rouge utilise par exemple un caméra frontale sous l’écran pour offrir cette vue dégagée, mais les photos prises par les caméras sous l’écran ne sont pas encore de la même qualité que celles prises à partir d’un trou découpé dans l’écran. Pour s’adapter à cela, Asus propose une option permettant soit de laisser les jeux remplir tout l’écran, soit de réduire légèrement la zone d’affichage afin d’éviter la coupure de…