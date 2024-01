Test de l’Asus ROG Phone 8 Pro Edition

L’Asus ROG Phone 8 Pro Edition, à 1 499 $, est le modèle haut de gamme de la série ROG Phone 8. À juste titre, il regorge de fonctionnalités pour améliorer les performances de jeu, d’un processeur empilé à une quantité ridicule de RAM. Pour compenser le prix exorbitant, Asus inclut un accessoire de ventilateur externe qui permet de contrôler les températures thermiques pendant les longues sessions de jeu, ainsi qu’un chargeur rapide de 65 W pour recharger la batterie en moins d’une heure. C’est aussi juste un bon téléphone en général, avec de meilleurs appareils photo que ceux que l’on voit généralement sur les combinés axés sur les jeux, ainsi qu’une construction étanche à la poussière et à l’eau. C’est le téléphone qu’il vous faut pour jouer sérieusement sur Android si vous pouvez vous le permettre, bien que le RedMagic 9 Pro à 649 $ offre des performances de jeu largement similaires pour la moitié du prix.

Looks sophistiqués

Il existe trois appareils dans la série ROG Phone 8 et ils partagent de nombreuses fonctionnalités de base. Le plus grand différenciateur entre eux réside dans les allocations de mémoire et de stockage. Le ROG Phone 8 d’entrée de gamme à 1 099 $ est livré avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, le ROG Phone 8 Pro de milieu de gamme à 1 199 $ a 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et le produit phare à 1 499 $ ROG Phone 8 Pro Edition contient 24 Go de RAM et 1 To de stockage. stockage. Tous les trois sont alimentés par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que l’on retrouve également dans le RedMagic 9 Pro, le OnePlus 12 et d’autres combinés haut de gamme. L’édition Pro que nous avons testée est le seul modèle fourni avec l’AeroActive Cooler X dans la boîte, qui est par ailleurs disponible au prix de 99 $. Chaque téléphone est également livré avec un étui de base.

Depuis 1982, PCMag a testé et évalué des milliers de produits pour vous aider à prendre de meilleures décisions d’achat. Voyez comment nous testons.

À 6,45 x 3,02 x 0,35 pouces (HWD) et 7,94 onces, le ROG Phone 8 est plus petit et plus léger que le ROG Phone 7 (6,80 x 3,03 x 0,40 pouces, 8,4 onces). Le RedMagic 9 est dans la même fourchette (6,45 sur 3,01 sur 0,35 pouces, 8,08 onces) en ce qui concerne la taille. Il y a une bosse de caméra à l’arrière, mais le téléphone ROG est confortable et équilibré lorsqu’il est tenu en orientation paysage, ce qui est essentiel pour les jeux. Il se glisse facilement dans une poche, mais l’accessoire AeroActive Cooler X ajoute un volume considérable une fois fixé.

AeroActive Cooler X sur Asus ROG Phone 8 Pro (Crédit : Iyaz Akhtar)

L’écran AMOLED mesure 6,78 pouces et a une résolution de 2 400 x 1 080 pixels avec une luminosité maximale de 2 500 nits. Vous pouvez facilement visualiser l’écran même sous la lumière directe du soleil. Il a un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz mais peut être réglé à 165 Hz pour des performances encore plus fluides. Partout, les animations semblent fluides. L’écran du RedMagic est comparable en taille, résolution et vitesse.

Asus opte pour une caméra frontale sous l’écran, ce qui lui permet de réduire les cadres afin que la façade soit entièrement dominée par l’écran. Le capteur d’empreintes digitales sous l’écran a bien fonctionné lors des tests. Pour plus de durabilité, l’écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus 2. Le RedMagic utilise du Gorilla Glass 5 beaucoup plus ancien.

La vitesse visuelle n’est pas le seul aspect notable de l’écran du ROG Phone 8 : il dispose également d’un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, ce qui signifie qu’il répond aux saisies tactiles beaucoup plus rapidement que les autres téléphones. Il s’agit d’un embrayage pour les jeux qui nécessitent des pressions rapides sur les boutons et des niveaux élevés de réactivité.

Un deuxième écran orne le panneau arrière du téléphone. Les éditions Pro et Pro comportent 341 mini-LED programmables qui ne sont visibles que lorsqu’elles sont allumées. Lorsqu’il est éteint, le panneau arrière semble solide, sans aucune trace de lumière en dessous. Il existe plus de 20 animations préprogrammées. Par exemple, les mini-LED peuvent vous informer de l’état de la batterie, servir de visualiseur lorsque vous écoutez de la musique ou afficher une icône d’appareil photo pour que les gens sachent que vous prenez une photo. Bien sûr, vous pouvez les éloigner si vous le souhaitez. Les mini-LED sont plus utiles que le système Glyph du Nothing Phone (2) puisque vous n’avez pas besoin d’apprendre à lire les modèles de lumière personnalisés de ce dernier. Le ROG Phone 8 standard dispose à la place de quatre lumières RVB personnalisables. Le RedMagic évite les lumières fantaisistes.

(Crédit : Iyaz Akhtar)

Le côté droit de l’appareil comporte une bascule de volume et un bouton d’alimentation flanqués de deux boutons capacitifs (appelés Air Triggers) pour les jeux. Le bas comprend un port USB-C, un plateau SIM, une grille de haut-parleur et une prise casque 3,5 mm. Le côté gauche dispose d’un autre port USB-C pour connecter l’accessoire ventilateur et rendre le chargement plus confortable pendant le jeu.

(Crédit : Iyaz Akhtar)

Asus affirme qu’il s’agit du premier téléphone de jeu classé IP68. Cela signifie que le ROG Phone 8 est entièrement protégé de la poussière et peut résister à une immersion dans l’eau à une profondeur d’un mètre pendant 30 minutes maximum. Il s’agit d’une mise à niveau bienvenue qui fait du téléphone un choix plus raisonnable, même pour les non-joueurs. C’est également un gros avantage par rapport au RedMagic 9 Pro, qui n’a pas de classification IP et n’est donc pas protégé.

Performances améliorées

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 à l’intérieur de l’Asus ROG Phone 8 Pro Edition est le meilleur processeur mobile que vous puissiez actuellement obtenir dans un téléphone Android. De plus, le téléphone prend en charge les normes plus rapides UFS 4.0 et LPDDR5x pour le stockage et la mémoire, respectivement. Pour le garder au frais pendant que vous jouez, Asus a amélioré sa conception Rapid-Cooling Conductor, qui conduit la chaleur du processeur vers la coque arrière. L’AeroActive Cooler X contribue à réduire davantage la température de la coque arrière jusqu’à 79 degrés Fahrenheit. Garder tout au frais signifie des sessions de jeu plus longues.

Sur Geekbench 6, une suite de tests qui quantifie la puissance de calcul brute, le ROG Phone 8 Pro Edition a obtenu un score de 2 236 au test monocœur et de 7 000 au test multicœur. Le lancement de Geekbench 6 active automatiquement le mode X d’Asus, qui donne la priorité aux performances par rapport à d’autres facteurs comme la durée de vie de la batterie. À titre de comparaison, le RedMagic 9 Pro a obtenu des scores de 2 263 et 7 187 aux mêmes tests, ce qui signifie que les deux téléphones offrent des performances similaires. Lorsque j’ai connecté l’AeroActive Cooler X au téléphone, les scores se sont légèrement améliorés, passant à 2 288 et 7 120.

(Crédit : PCMark/Geekbench/GFXBench)

Le téléphone a atteint 20 833 au test PCMark Work 3.0, qui évalue les tâches mobiles générales. Le RedMagic 9 Pro a obtenu un score de 20 782, ce qui démontre une fois de plus à quel point les deux combinés sont parfaitement adaptés. L’ajout du ventilateur externe au ROG Phone 8 a poussé le score à 22 112. Sur le Basemark Web 3.0 test du navigateur, le téléphone ROG a obtenu un score de 850, ce qui est supérieur au score de 730 du RedMagic 9 Pro, mais les deux sont étonnamment inférieurs au score de 925 du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Pour évaluer les performances graphiques, j’ai exécuté le test High Tier Aztec Ruins dans GFXBench. Le téléphone a terminé le test à 108 ips, soit près du double du taux de 60 ips du RedMagic 9 Pro. J’ai effectué le même benchmark avec l’AeroActive Cooler X et j’ai constaté une légère amélioration ; les fans se sont mis en marche et le téléphone a atteint 112 ips.

Ce que ces chiffres signifient, c’est que le téléphone génère les meilleures notes en ce qui concerne le travail lourd requis par de nombreux jeux.

Jouer à des jeux gourmands en ressources comme Genshin Impact avec les paramètres les plus élevés à 60 ips ne pose aucun problème pour l’Asus ROG Phone 8 Pro Edition. Je n’ai remarqué aucune image sautée ni aucun ralentissement. Sans surprise, des jeux moins intensifs comme Mario Kart Tour et Alto’s Oddysey se sont déroulés sans aucun problème. De plus, l’écran est très réactif aux entrées, tout comme les Air Triggers et les boutons d’épaule de l’AeroActive Cooler X (bien que les boutons du Cooler soient un peu pâteux).

Pour l’alimentation, le téléphone dispose d’une batterie de 5 500 mAh (utilisant deux cellules de 2 750 mAh), qui se charge jusqu’à 65 W avec fil ou 15 W sans fil. La batterie est plus petite que la cellule de 6 000 mAh du ROG 7, mais Asus affirme que les deux appareils ont une durée de vie proche. L’édition Pro est livrée avec un chargeur rapide dans la boîte.

Lors de notre test d’épuisement de la batterie, dans lequel nous diffusons des vidéos HD depuis YouTube avec l’écran à pleine luminosité, le ROG Phone 8 a duré 12 heures et 55 minutes. Le RedMagic 9 Pro a tenu plus de 12 heures et il lui restait encore 37 % de sa charge. Le téléphone ROG est à la hauteur des produits phares d’Android standard comme le S23 Ultra, qui a atteint 12 heures et 10 minutes.

Lors des tests, il a fallu environ 50 minutes pour charger la batterie de 0 % à 100 % avec le chargeur 65 W inclus. Une charge de 15 minutes a permis au téléphone d’atteindre 34 %, tandis que 30 minutes l’ont amené à 69 %. Le RedMagic 9 Pro a réussi une recharge complète en 45 minutes et le OnePlus 11 5G se charge encore plus rapidement en seulement 27 minutes.

Prendre les jeux au sérieux

Le ROG Phone 8 fonctionne sous Android 14 avec l’interface utilisateur ROG d’Asus en plus. Si vous êtes habitué à la mise en page Android d’origine, il existe une option dans les paramètres, ce qui peut être utile lors du premier passage d’un ancien téléphone à celui-ci. Pour nos tests, nous nous sommes cantonnés à la couche logicielle d’Asus. Le ROG Phone 8 bénéficiera de deux ans de mises à jour majeures et de quatre ans de mises à jour de sécurité. C’est bien en deçà de la promesse de sept ans faite par Google pour ses téléphones Pixel, mais en avance sur les plans de RedMagic pour le 9 Pro : la société n’a pas confirmé que le 9 Pro recevrait une seule mise à jour du système.

Puisqu’il s’agit d’un téléphone de jeu, Asus en a beaucoup personnalisé. En haut de l’écran se trouve une lecture de votre taux de rafraîchissement, que vous jouiez ou non à un jeu. Vous trouverez le centre de jeu dans l’application Armory Crate, où vous interagissez le plus avec le logiciel Asus. Ici, vous pouvez mapper les Air Triggers et les boutons de l’AeroActive Cooler X. Vous pouvez également trouver des options de personnalisation en cours de partie en faisant glisser du coin supérieur gauche ou droit vers le centre. Cela lance le Game Genie.

(Crédit : Iyaz Akhtar)

Asus affirme que son logiciel X Sense 2.0 peut vous aider dans les actions en jeu dans les jeux pris en charge. Il apprendra les modèles d’IA dans le jeu et vous avertira des actions à venir. Dans Genshin Impact, vous pouvez compter sur X Sense 2.0 pour automatiser des tâches telles que ramasser des objets (armes, etc.), avancer rapidement dans les dialogues, configurer votre personnage pour qu’il coure toujours et lui permettre d’éviter les problèmes. Ces fonctionnalités varient en utilité en fonction du scénario du jeu, mais fonctionnent généralement bien et sont utiles. Il existe également des macros accessibles via la section ROG Instant Master. Pour Genshin, par exemple, vous pouvez télécharger une macro qui vous permet de libérer…