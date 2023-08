Test de l’Asus ROG G15 2022 : un ordinateur portable de jeu solide pour moins de 1 000 $

7.8 Asus ROG G15 2022 Comme Autonomie de la batterie décente

Des performances solides

Semble solide malgré beaucoup de plastique

A le style d’un ordinateur portable de jeu Je n’aime pas Les performances chutent beaucoup sur la batterie

Écran inférieur à la moyenne

Pas de webcam

Lorsque vous envisagez d’acheter quelque chose à petit budget, la grande question que vous devez vous poser est : « Où ont-ils économisé ? » ; suivi de « Est-ce que je me soucie des coins qui reposent sur le sol ? » De nombreux modèles réduiront la mémoire à 8 Go ; ce n’est pas un compromis que vous voulez vraiment faire. Les autres concessions courantes du fabricant sont l’écran, la qualité de fabrication et l’éclairage RVB (pour les ordinateurs portables de jeu). Dans le cas de l’Asus ROG Strix G15, les barres obliques choisies se trouvent sur l’écran et la webcam. Pour ce dernier, vous feriez probablement mieux d’acheter un ordinateur autonome plutôt que n’importe quel Asus qui aurait proposé au prix de cet ordinateur portable, de toute façon. L’écran est plutôt bon, cependant.

Asus ROG Strix G15 (G513RC, 2022) Prix ​​tel que révisé 1 000 $ Afficher Écran IPS de 15,6 pouces, 1 920 x 1 080, 144 Hz CPU AMD Ryzen 7 6800HS à 3,2 GHz Mémoire 16 Go DDR5-4800 Graphique 4 Go Nvidia GeForce RTX 3050 Stockage Disque SSD de 512 Go Ports 2 x USB-C (1 x DP 1.4, PD), 2 x USB-A 3.2, 1 x HDMI 2.0b, 1 x combo audio La mise en réseau Realtek Gaming 2,5 GbE Ethernet, MediaTek Wi-Fi 6E MT7922, Bluetooth 5.3 Système opérateur Microsoft Windows 11 Famille 22H2 Poids 4,6 lb/2,1 kg

Ces compromis permettent à Asus de placer à peine le G15 sous la barre des 1 000 $. Comme beaucoup de ses concurrents, la gamme démarre avec un SSD de 512 Go et une Nvidia GeForce RTX 3050 (une puce graphique d’entrée de gamme de dernière génération), en plus d’un solide processeur AMD Ryzen 7 6800HS et de 16 Go de RAM. Il n’est pas léger (près de 5 livres), mais il est relativement fin.

Si vous souhaitez passer à autre chose, c’est un pas relativement important : jusqu’à environ 1 200 $ pour un meilleur écran et plus de stockage. Que cela vaille 200 $ supplémentaires dépend de vous et de vos dieux du budget.

Lori Grunin/CNET

J’hésite à qualifier l’écran de mauvais car, dans le sens le plus élémentaire, il fait le travail. Il est étonnamment lumineux (mesuré à 333 nits) et affiche une image. D’une manière ou d’une autre, il a un contraste d’environ 1 600: 1 (tel que testé), bien qu’il semble généralement délavé.

Mais la gamme de couleurs est d’environ 66 % sRGB comme testé, ce qui est triste en 2023, et les gens l’ont remarqué si l’on en croit les avis des clients. En plus d’avoir des problèmes d’uniformité des couleurs, notamment une dominante verte sur le côté gauche, mon unité d’évaluation présentait des saignements notables dus à l’éclairage des bords et des problèmes d’uniformité de luminosité visibles. (Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la version la plus récente de Calman Ultimate de Portrait Display logiciel utilisant un Écran Calibrite Plus HL. En savoir plus sur notre méthodologie de test des moniteurs.) Ce n’est pas un système à acheter pour vos besoins de créativité avec un budget limité.

Il spécifie un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais il ne semble pas avoir une vitesse de rafraîchissement des pixels correspondant – il y a beaucoup de flou de mouvement. Que cela soit ou non un problème pour vous dépend des jeux auxquels vous aimez jouer et de ce que vous avez tendance à remarquer. Bien sûr, si vous envisagez de connecter un moniteur externe à l’ordinateur portable, ces problèmes peuvent être sans objet et l’écran intégré devrait convenir aux travaux généraux de productivité.

Deux ports USB-C, un HDMI et un port Ethernet se trouvent à l’arrière du système. Lori Grunin/CNET

Le design est plutôt sympa, à la fois esthétiquement et fonctionnellement, et semble plutôt bien construit malgré la présence de beaucoup de plastique. Il utilise un bloc d’alimentation – pas de chargement USB-C, mais c’est assez typique pour l’argent – mais le connecteur se trouve à l’arrière où il ne vous gênera pas. La plupart des connecteurs se trouvent à l’arrière, avec deux USB-A sur le côté gauche : conviviaux pour les gauchers connectant une souris ou un clavier, mais moins adaptés aux droitiers.

Il y a un éclairage RVB par touche pour le clavier et le sous-éclairage, et le clavier n’est pas mal. Vous ne le confondriez jamais avec un clavier mécanique et les touches sont un peu plates et glissantes, mais par ailleurs, il semble OK et possède des touches différentes spécifiquement pour WASD.

Asus exploite autant de performances que possible du processeur Ryzen et du RTX 3050 ; Asus parvient généralement à des performances supérieures à la moyenne avec ses ordinateurs portables de jeu. Mais vous ne pourrez pas jouer à certains jeux AAA, ou bien à certains jeux, car le 3050 est relativement peu gourmand et ne dispose que de 4 Go de VRAM (ce qui peut gêner les opérations qui l’utilisent, comme la récupération de textures). Néanmoins, il peut être assez agile pour les jeux 2D rapides mais légers, comme Enfers et Fortnite.

Et bien qu’il ait été testé comme ayant une autonomie de sept heures supérieure à la moyenne (pour cette classe), les performances sans branchement chutent précipitamment avec ces paramètres d’économie de batterie : les performances du processeur ont chuté de près de moitié, ce qui rend tout plus lent.

L’Asus ROG Strix G15 est un très bon choix si tel est votre budget, et certainement un meilleur achat que les modèles moins chers avec moins de graphiques et 8 Go de RAM. Mais si vous êtes plus exigeant, vous ne pourrez peut-être pas obtenir tout ce que vous voulez pour cet argent.

Performance

Geekbench 5 (monocœur) Dell G16 7620 1 739Dell G15 5520 1 695Acer Nitro5 (AN515-58) 1 627Asus ROG Strix G15 (G513RC, 2022) 1 524HP Victus 15 (2023) 1 484Lenovo IdeaPad Gaming 3 1 426 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Dell G16 7620 17 942Asus ROG Strix G15 (G513RC, 2022) 14 096Dell G15 5520 13 694Acer Nitro5 (AN515-58) 13 583Lenovo IdeaPad Gaming 3 10 192HP Victus 15 (2023) 9 718 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Espion du temps 3DMark Dell G16 7620 9 326Acer Nitro5 (AN515-58) 7 828Lenovo IdeaPad Gaming 3 5 607Asus ROG Strix G15 (G513RC, 2022) 5 566Dell G15 5520 5 520HP Victus 15 (2023) 3 654 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Dell G16 7620 123Asus ROG Strix G15 (G513RC, 2022) 103Dell G15 5520 84Lenovo IdeaPad Gaming 3 76Acer Nitro5 (AN515-58) 71HP Victus 15 (2023) 61 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test d’épuisement de la batterie du streaming vidéo en ligne Lenovo IdeaPad Gaming 3 488Asus ROG Strix G15 (G513RC, 2022) 438HP Victus 15 (2023) 377Dell G15 5520 307Dell G16 7620 287Acer Nitro5 AN515-58 277 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances