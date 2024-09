Test de l’Asus ProArt PZ13 | Tom’s Guide

Je pense que l’Asus ProArt PZ13 est un meilleur achat que le Surface Pro 11. C’est quelque chose que je ne m’attendais pas à écrire, étant donné à quel point nous avons aimé le convertible de Microsoft et le fait que la machine d’Asus embarque une puce plus faible. Mais laissez-moi vous expliquer.

Vous voyez, la Surface Pro de base ( 1 199 $ ) contient un Snapdragon X Plus à 10 cœurs, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et aucun clavier (cela vous coûtera au moins 279 $ de plus). Alors que pour 100 $ de moins, vous pouvez prendre un PZ13 avec un X Plus 8 cœurs moins performant, la même quantité de RAM, le double de stockage, un écran OLED et le clavier détachable inclus.

C’est le package complet : une coque métallique élégante et haut de gamme qui vous offre un bien meilleur rapport qualité-prix avec cet OLED si coloré que vous pouvez le goûter. De plus, le passage de 10 à 8 cœurs n’est pas vraiment quelque chose que vous pouvez ressentir dans le monde réel, car tout est toujours incroyablement rapide et la durée de vie de la batterie est fantastique.

Est-ce parfait ? Rien ne l’est jamais. Comme tout appareil détachable, la sélection de ports est plutôt restreinte (bien qu’il faille souligner l’emplacement pour carte SD pleine taille), vous ne pouvez pas augmenter la RAM au-delà de 16 Go, et la transition de Windows vers Arm est toujours difficile avec des problèmes de compatibilité des applications.

Mais qu’une chose soit claire ici, c’est la meilleur ordinateur portable 2 en 1 vous pouvez acheter dès maintenant, sans avoir à acheter d’accessoires supplémentaires et en accordant une réelle attention à tous les éléments d’une machine complète pour travailler le jour et se gaver la nuit.

Asus ProArt PZ13 : aide-mémoire

Qu’est-ce que c’est? Il s’agit d’un ordinateur portable détachable (comme le Surface Pro).

Qu'est-ce qu'on aime ? Le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Pour 100 $ de moins que le Surface Pro 11, vous pouvez vous procurer une dalle haut de gamme impressionnante, livrée avec le clavier détachable dans la boîte. Le Snapdragon X Plus à 8 cœurs offre de solides gains de performances et d'efficacité, et cet écran OLED est un délice calibré en termes de couleurs.

Asus ProArt PZ13 : Caractéristiques techniques

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Spécifications Asus ProArt PZ13 Prix 1 099 $ Processeur Snapdragon X Plus (version 8 cœurs) BÉLIER 16 GB Stockage 1 To Afficher Écran AMOLED 13,3 pouces (2800 x 1800 pixels) 60 Hz Batterie 70 Wh Ports 2x USB 4.0 Type-C, 1x emplacement pour carte SD Dimensions 11,7 x 8 x 0,4 pouces Poids 1,9 livres

Asus ProArt PZ13 : ce que nous aimons

Alors, je vais être honnête. Étant donné que j’utilise le Snapdragon X Plus X1P-42-100 (note annexe : nous avons besoin de meilleurs noms pour ces puces), j’étais nerveux à l’idée d’utiliser le ProArt PZ13. Mais dans les premières heures et pendant les deux semaines qui ont suivi, cette nervosité s’est évaporée.

X Plus te le donne aussi

(Crédit image : Future)

Les 8 cœurs de la nouvelle variante Snapdragon X Plus peuvent être dotés d’un potentiel graphique qui ne l’empêche pas de se lancer dans des jeux autres que ceux de type occasionnel, mais lorsqu’il est soumis aux rythmes du processeur et du processeur graphique (NPU), cet appareil tient le coup.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Ordinateur portable Geekbench 6.3 multicœur Geekbench AI (quantification du processeur) Taux de transfert de fichiers (écriture en Mo/s) Test de vitesse du disque BlackMagic (écriture en Mo/s) Frappe de feu 3DMark Asus ProArt PZ13 (Snapdragon X Plus) 11484 4548 1781.1 3564.8 3619 Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) 14432 4442 1001.2 n / A 5743 MacBook Air M3 (13 pouces) 12087 4694 n / A 3030.7 n / A

Bien sûr, l’Elite du Pro 11 que nous avons testé est en avance, c’est évident. Mais nous sommes toujours dans le domaine du MacBook Air M3 et, dans le monde réel, le PZ13 est rapide et fluide dans l’ouverture des applications et permet un multitâche respectable (bien qu’une option avec plus de 16 Go aurait été appréciable pour les charges plus lourdes).

Mais en réalité, le superpouvoir de ce smartphone réside dans l’autonomie de sa batterie. Snapdragon a déjà réussi ce tour de magie et, avec un processeur plus lent et plus faible (sur le papier), vous l’obtenez à nouveau ici et il bat facilement le Surface Pro 11.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Ordinateur portable Autonomie de la batterie (hh:mm) Asus ProArt PZ13 (Snapdragon X Plus) 15:05 Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) 12:10 MacBook Air M3 (13 pouces) 15:13

Oh, et même si nous ne pouvons pas en dire beaucoup sur les nouveaux ordinateurs portables provenant du dernier géant du chipset à rattraper les normes PC Copilot+ — *tousse* Intel *tousse* — je peux « émettre l’hypothèse » sur la base d’informations bien informées que Lunar Lake va manger la poussière du X Plus (je vais glisser un lien vers mon Prise en main du Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura Edition ici – totalement (pas pour des raisons liées à Geekbench).

OLED si coloré que vous pouvez le goûter

(Crédit image : Future)

L’OLED est devenu le pain quotidien d’Asus, il n’est donc absolument pas surprenant que le panneau à l’intérieur de la coque en aluminium lisse du PZ13 soit un déluge de couleurs. Il convient toutefois de noter que la luminosité moyenne peut être un peu problématique en cas d’utilisation en plein soleil. Dans tous les autres cas, le laminage de l’écran le rend facilement visible avec un minimum de reflets.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Ordinateur portable Luminosité moyenne de l’écran Gamme de couleurs DCI-P3 (%) Précision des couleurs Delta-E (plus la valeur est basse, mieux c’est) Asus ProArt PZ13 (Snapdragon X Plus) 361,2 86.1 0,2 Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) 564,2 115.2 0,31 MacBook Air M3 (13 pouces) 476,4 77,8 0,21

Et comme cet écran a été calibré Pantone (avec des options pour modifier l’étalonnage des couleurs en fonction de vos exigences de charge de travail créative avec le ProArt Hub), vous disposez d’un écran qui n’est peut-être pas aussi vif, mais qui peut être tout pour tout le monde.

D’un côté, cela rend votre navigation sur le Web plus vivante et votre visionnage intensif lorsque vous devriez vraiment travailler (désolé patron) beaucoup plus immersif avec des couleurs et un contraste profonds.

(Crédit image : Future)

Et d’autre part, cela peut être une toile précise sur laquelle créer avec les différents outils d’illustration IA d’Asus ou les fonctionnalités PC Copilot+ comme Paint Cocreator – le tout encore amélioré par cette expérience tactile pratiquement sans latence avec les doigts ou un stylet (plus d’informations sur cet accessoire supplémentaire plus tard).

Mais pour faire simple, vous avez confiance en votre charge de travail et en même temps, vous bénéficiez d’une expérience de divertissement de pointe.

Rapport qualité/prix

(Crédit image : Future)

Certes, ce n’est peut-être pas le portable à 700 $ que Qualcomm a souhaité pour son Snapdragon X Plus à 8 cœurs. Mais dans le grand schéma des 2-en-1 basés sur Arm, celui-ci remporte la palme.

J’ai déjà détaillé cela en haut. Mais pour 100 $ de moins que le Surface Pro 11 de base (qui est livré avec un écran LCD), vous obtenez cette beauté OLED, le double de stockage et le clavier détachable inclus (qui semble super à taper au fait). La seule chose que vous devrez acheter séparément est le Stylet Asus 2.0 ce qui à 99 $ amène le prix à égalité avec le Surface Pro.

Vous économisez donc encore près de 300 $ pour une expérience hybride tablette/ordinateur portable plus complète !

Asus ProArt PZ13 : ce que nous n’aimons pas

Le ProArt PZ13 présente quelques inconvénients. L’un est quelque chose que l’on attendrait d’un disque amovible (même si j’aurais préféré que ce ne soit pas le cas), et l’autre est simplement symptomatique de ce qui se passe lorsque l’on essaie de changer complètement la façon dont un système d’exploitation a fonctionné au cours des deux dernières décennies.

Où sont les ports ?

(Crédit image : Future)

Pas de prise casque 3,5 mm, juste deux prises USB-4 et un emplacement pour carte SD de taille standard (celui-là, je suis plutôt content) ? Allez, Asus ! Vous proposez cela aux créateurs mais gardez cette gamme très petite en taille.

Je veux dire que si je voulais éditer une vidéo dans CapCut, éliminer toute latence audio est crucial — quelque chose qui n’est tout simplement pas possible avec des écouteurs Bluetooth. J’aurais adoré voir une prise casque, un USB-A pour des raisons de compatibilité et un HDMI pour présenter votre travail sur grand écran. Mais hélas, ces éléments ont été abandonnés.

Le bras se sent toujours sans bras ici

(Crédit image : Future)

Maintenant, ce titre donne l’impression que le problème de compatibilité des applications Arm est un véritable problème. En toute honnêteté, ce n’est pas un problème énorme. De nombreuses applications les plus utilisées ont déjà une version Arm comme Chrome et Photoshop, mais il y a encore quelques retardataires qui pourraient causer des problèmes.

Par exemple, en raison de l’annonce récente des nouvelles fonctionnalités de génération d’IA géniales de Premiere Pro, j’ai dû apprendre à les maîtriser pour passer de Final Cut Pro à Arm. Cependant, il n’existe pas encore de version Arm (techniquement, c’est en version bêta, mais il n’y a pas de calendrier précis pour un lancement public).

Heureusement, il existe une bonne ressource que j’utilise pour voir si les applications que je souhaite utiliser ont fait le saut vers Arm — simplement nommée Arm Repo Si la compatibilité est un élément crucial pour vous, consultez cette liste. Bien que la couche de traduction Prism soit une solution de contournement décente, vous perdez en moyenne 20 à 30 % de vos performances moyennes dans l’application et les gains d’efficacité de Snapdragon s’envolent par la fenêtre.

Asus ProArt PZ13 : verdict

(Crédit image : Future)

Ce 2-en-1 a peut-être été conçu pour les créateurs, ce à quoi Asus répond bien avec un écran OLED calibré en couleurs, une prise en charge du stylet sans latence et une utilisation efficace du Snapdragon X Plus pour la créativité IA et non IA.

Mais pour ce prix et tout ce que vous obtenez, Asus vient de livrer le combo breaker Surface Pro 11 – un système haut de gamme avec un système bien meilleur, des performances solides et un clavier inclus (plutôt que de devoir dépenser au moins 279 $ pour cela).

Et en ce qui concerne la guerre des puces, sans trop entrer dans les détails de ce que nous testons actuellement, il est clair qu’en termes de performances brutes et d’efficacité énergétique, Arm remporte cette bataille contre x86. Si seulement nous pouvions faire en sorte que davantage d’applications soient transférées vers la compatibilité (plutôt que de passer par la couche de traduction Prism), ce serait formidable !