Test de l’Asus ExpertBook B9450 : écran obsolète, processeur ultraportable élégant en baisse

7.0 Asus ExpertBook B9450 (2023) Comme Extrêmement portable

Qualité de fabrication haut de gamme

Longue durée d’exécution Je n’aime pas Cher

L’affichage 16:9 semble confiné

Performances inférieures à la moyenne du processeur de la génération précédente

Webcam 720p granuleuse

Asus déclare fièrement que l’ExpertBook B9450 de 2,2 livres est l’ordinateur portable professionnel de 14 pouces le plus léger, et je ne trouve aucune preuve pour contester cette affirmation. Je pense que l’on pourrait aller jusqu’à dire qu’il s’agit de l’ordinateur portable de 14 pouces le plus léger de tous types, que ce soit pour la maison ou le travail, sans le Zenbook 14 Ultralight UX435 d’Asus, que la société cite comme pesant à peine 2,16 livres. . Il y a quelques années, il y avait aussi l’Acer Swift 7 de 14 pouces qui a réussi à passer sous la barre des deux livres, mais il n’est plus disponible. Quoi qu’il en soit, l’ExpertBook B9450 est extrêmement léger et atteint sa légèreté plume sans se sentir bon marché. Cette portabilité extrême nécessite cependant quelques compromis.

Pour commencer, cet ordinateur portable de 14 pouces est plus petit que la plupart des modèles modernes de 14 pouces. Il dispose d’un écran large avec un format d’image 16:9 qui offre moins d’espace d’écran vertical que les panneaux 16:10 qui sont actuellement à la mode. Et si vous avez passé du temps à utiliser un ordinateur portable de 14 pouces au format 16:10, alors un appareil de 14 pouces au format 16:9 vous semblera à l’étroit. Les composants internes de l’ExpertBook B9450 sont également en retard. Il est doté d’un processeur Intel Core de génération précédente qui est un ou deux derrière les ordinateurs portables professionnels concurrents basés sur les puces Intel actuelles de 13e génération. Je préfère le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11, plus spacieux et légèrement plus lourd, qui fonctionne également plus rapidement et plus longtemps.

Configuration telle que testée Prix ​​tel que révisé 1 770 $ Taille/résolution d’affichage Écran antireflet non tactile de 14 pouces, 1 920 x 1 080 CPU Intel Core i7-1255U à 1,7 GHz Mémoire 16 Go LP-DDR5 6 400 MHz Graphique Carte graphique Intel Iris Xe de 128 Mo Stockage SSD NVMe de 1 To La mise en réseau Wi-Fi 6E 802.11ax Bi-bande 2*2 + Bluetooth 5.3 Système opérateur Microsoft Windows 11 Professionnel

Asus vend une version de l’ExpertBook B9450. Il s’agit d’une configuration fixe et coûte 1 770 $ chez Asus. Pour cette somme, vous obtenez un processeur Intel Core i7-1255U, 16 Go de RAM, une carte graphique Intel Iris Xe intégrée et un SSD de 1 To. L’écran de 14 pouces présente une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et un écran large au format 16:9. La version précédente avec un processeur Core i7 de 11e génération est également toujours disponible chez Asus, mais la puce de 12e génération de nos systèmes de test est déjà en train de rattraper les modèles équipés de processeurs Intel de 13e génération actuels, donc le modèle de 11e génération est à éviter à son prix actuel de 1 700 $. Il y a aussi un Modèle ExpertBook B9403 OLED pour 2 150 $ qui comprend un écran OLED et du silicium Intel de 13e génération. L’ExpertBook B9450 commence à 1 600 £ au Royaume-Uni. Il est répertorié en Australie sous le nom de ExpertBook B9400 Intel de 12e génération mais n’est pas disponible à l’achat au moment de sa publication.

L’ExpertBook B9450 n’a pas mis le feu à nos laboratoires. Il a terminé dernier parmi les ordinateurs portables de prix similaire lors de nos tests Geekbench 5 et Cinebench et a réussi à dépasser une paire de ThinkPad X1 Carbons sur 3DMark avec un score qui le plaçait toujours à l’arrière du peloton. Son processeur Intel Core série U de 12e génération ne pouvait suivre ni les puces plus récentes de 13e génération, ni le processeur M2 d’Apple. La puce Core i7-1255U de 15 watts a cependant aidé l’ExpertBook B9450 à fournir un résultat positif à notre test d’épuisement de la batterie où il a duré plus de 12 heures. Le processeur efficace a également permis à l’ordinateur portable de rester frais et silencieux, malgré son boîtier compact.

Léger mais serré

Asus obtient le châssis remarquablement léger de l’ExpertBook B9450 en utilisant un alliage magnésium-lithium, qui, selon lui, est l’alliage métallique le plus léger de la planète et, plus précisément pour les acheteurs d’ordinateurs portables, plus léger et plus durable que les ordinateurs portables plus communément construits à partir d’un différents alliages de magnésium ou d’aluminium. À 2,2 livres, il est plus léger que le ThinkPad X1 Carbon Gen 11 de 14 pouces (2,5 livres), le MacBook Air M2 de 13,6 pouces (2,7 livres) et le Dell XPS 13 de 13,4 pouces (2,6 livres). Bref, c’est vraiment très léger et éminemment portable.

Matt Elliott/CNET

L’ExpertBook B9450 est peut-être léger, mais il n’est pas léger. Cela ressemble à un ordinateur portable haut de gamme. De nombreux ultraportables recherchant un faible poids de transport vont trop loin et finissent par ressembler à des modèles économiques en plastique bon marché, même lorsqu’ils sont en métal. Ce n’est pas le cas avec l’ExpertBook B9450. Cela semble assez rigide ; il y a une certaine flexion dans le couvercle derrière l’écran et sous le clavier, mais rien d’inquiétant. Les surfaces métalliques des panneaux supérieur et inférieur et du clavier ont une finition mate texturée agréable. La texture ressemble à du papier de verre à grain fin et de minuscules étincelles vertes et blanches apparaissent sur la surface noire mate. Cela donne un ordinateur portable au look élégant qui se sent également bien, que vous tapiez dessus ou que vous le transportiez.

Le clavier est excellent. Les touches offrent une réponse élastique et vive, et la charnière soutient l’arrière de l’ordinateur portable pour créer un angle de frappe confortable, tout en offrant une plus grande circulation d’air pour l’évent inférieur. En plus de la rangée standard de touches de fonction en haut du clavier, l’ExpertBook B9450 dispose de quatre touches de raccourci supplémentaires. Les touches 1, 2, 3 et 4 sont encadrées en bleu et sont configurées pour contrôler le Bluetooth, le Wi-Fi, le capteur de proximité et les modes d’alimentation. Vous pouvez personnaliser ces quatre raccourcis clavier supplémentaires avec l’application Asus ExpertWidget préinstallée, mais il n’y a que cinq choix pour les quatre touches, et deux des fonctions – le mode d’alimentation et le plan d’alimentation sont très similaires.

Matt Elliott/CNET

Comme le clavier, le pavé tactile possède quelques fonctionnalités cachées. Il peut agir comme un pavé numérique virtuel, ce qui pourrait être utile pour la saisie de données, mais les calculateurs de chiffres manqueront probablement le retour tactile qu’ils obtiendraient des touches réelles s’ils passaient une grande partie de leur journée à saisir des chiffres dans Excel. Un lecteur NFC est également intégré au pavé tactile, ce qui constitue un moyen simple et sécurisé de se connecter au système si votre entreprise émet des cartes NFC.

Matt Elliott/CNET

Doté d’une webcam IR et d’un scanner d’empreintes digitales, l’ExpertBook B9450 propose deux autres options biométriques pour des connexions sécurisées. La webcam peut également détecter le moment où vous vous levez de votre ordinateur portable et verrouillera le système, vous reconnectant lorsqu’elle verra à nouveau votre visage. Il existe également un obturateur physique pour garantir votre confidentialité lorsque la caméra n’est pas utilisée. La fonctionnalité IR et le volet de confidentialité sont cependant les seuls points positifs de la webcam. C’est un appareil photo 720p qui produit une image granuleuse et mal exposée.

L’écran de 14 pouces présente une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et un format d’image large de 16:9. Mon ordinateur portable principal au cours des deux dernières années était un modèle 14 pouces, 16:10, et j’ai testé et utilisé d’innombrables autres ordinateurs portables 16:10 de différentes tailles au cours de cette période. Revenir à un écran 16:9 semble donc très contraignant, surtout à sa taille de 14 pouces. Un panneau plus grand de 15,6 pouces avec un format d’image 16:9 ne semble pas aussi étroit qu’un panneau 16:9 de 14 pouces. Il n’y a tout simplement pas beaucoup de place de haut en bas, et j’avais l’impression de faire constamment défiler les pages Web et les documents et feuilles Google sur l’ExpertBook B9450.

Matt Elliott/CNET

La résolution Full HD du panneau est suffisante pour la taille, mais j’ai trouvé le texte un peu flou lorsqu’on le regarde de près. Le panneau est évalué pour 400 nits de luminosité, et j’ai confirmé ce chiffre avec mes tests à l’aide d’un luxmètre.

L’ExpertBook B9450 offre une sélection de ports limitée mais utile. Vous obtenez une paire de ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0 pleine taille et un port micro HDMI vers Ethernet sur la gauche. Sur la droite se trouvent un port USB-A et une prise audio combo. Asus comprend un adaptateur micro HDMI vers Ethernet dans la boîte, ainsi qu’une pochette pour ordinateur portable.

Matt Elliott/CNET

Avec un prix approchant les 2 000 $, l’Asus ExpertBook B9450 devrait fournir un processeur plus moderne alimentant un écran plus moderne. Asus vend un modèle ExpertBook B9 OLED (B9403, Intel de 13e génération) pour 2 150 $ qui fournit non seulement un panneau OLED avec une résolution plus nette de 2,8K, mais également un rapport d’aspect de 16:10 et un processeur Core i7 de 13e génération plus récent. Même si cela coûte près de 400 $ de plus que notre système de test, c’est la meilleure offre. Vous cherchez à dépenser moins ? Le Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 coûte moins cher que notre système de test ExpertBook B9450 et constitue notre recommandation actuelle pour les voyageurs d’affaires à la recherche d’un ultraportable fiable, portable et de longue durée.

Le processus d’évaluation des ordinateurs portables, de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique comprend deux parties : des tests de performances dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique approfondie par nos évaluateurs experts. Cela inclut l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict final en révision est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps, à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Geekbench 5 de Primate Labs, Cinébench R23, PCMark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la manière dont nous l’utilisons peut être trouvée sur notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) Acer Swift Go 14 (SFG14-71) 11 804HP Libellule Pro 9 146AppleMacBook Air 15 9 013Lenovo ThinkPad X1 Carbone Génération 11 8 431Asus ZenBook S 13 OLED UX5304V 7 999Lenovo ThinkPad X1 Carbone génération 10 7 836Asus ExpertBook B9450 7 520 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Acer Swift Go 14 (SFG14-71) 12 789HP Libellule Pro 12 696AppleMacBook Air 15 8 721Lenovo ThinkPad X1 Carbone génération 10 8 376Lenovo ThinkPad X1 Carbone Génération 11 8 237Asus ZenBook S 13 OLED UX5304V 6 793Asus ExpertBook B9450 5 348 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Wild Life Extrême Illimité AppleMacBook Air 15 6 876Acer Swift Go 14 (SFG14-71) 4 116HP Libellule Pro 3 790Asus ZenBook S 13 OLED UX5304V 3 780Asus ExpertBook B9450 3 633Lenovo ThinkPad X1 Carbone Génération 11 3 563Lenovo ThinkPad X1 Carbone génération 10 3 539 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test d’épuisement de la batterie du streaming en ligne AppleMacBook Air 15 991Lenovo ThinkPad X1 Carbone Génération 11 775Asus ExpertBook B9450 739Asus ZenBook S 13 OLED UX5304V 660Acer Swift Go 14 (SFG14-71) 563Lenovo ThinkPad X1 Carbone génération 10 452HP Libellule Pro 449 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances