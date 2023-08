Test de l’Arlo Pro 5S 2K : une caméra de sécurité domestique haut de gamme, sauf…

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Résolution vidéo 2K

Vision nocturne N&B et couleur (grâce à son projecteur)

Zoom et suivi automatiques

Wi-Fi bi-bande Les inconvénients Abonnement Arlo Smart requis pour l’enregistrement dans le cloud et pour activer bon nombre de ses meilleures fonctionnalités

Nécessite Arlo Pro Smart Hub pour enregistrer la vidéo localement

L'Arlo Pro 5S 2K maintient la série de caméras Arlo Pro près du sommet du marché des caméras de sécurité à domicile. Assurez-vous simplement de prendre en compte le coût d'un abonnement Arlo Secure pour tirer le meilleur parti de cette caméra. Et les fans d'Apple HomeKit voudront peut-être chercher ailleurs.

L’Arlo Pro est depuis longtemps l’une des caméras de sécurité domestique les plus populaires sur le marché, appréciée pour son équilibre entre fonctionnalités de pointe et configuration simple. Comprenant cela, Arlo a résisté à l’envie de trop bricoler avec la caméra, en minimisant les mises à jour à chaque nouvelle itération. L’Arlo Pro 5S 2K (numéro de modèle Arlo VMC4060P) poursuit cette tendance, en apportant quelques ajouts modestes pour améliorer la configuration, la connectivité et la durée de vie de la batterie.

Pour la première fois, la caméra offre une prise en charge Wi-Fi bi-bande, ce qui signifie qu’elle peut fonctionner soit sur la bande de fréquence 2,4 GHz d’un routeur bi-bande, qui offre généralement une portée plus longue mais peut être encombrée, soit sur la portée plus courte d’un routeur, mais réseau 5 GHz moins encombré.

La caméra introduit également un nouveau mode basse consommation qui prolonge la durée de vie de la batterie de 30 % en prenant des instantanés de l’activité détectée au lieu de clips vidéo complets. Enfin, l’Arlo Pro 5S prend en charge la technologie Arlo SecureLink, qui fournit une connexion plus sécurisée pour protéger vos données tout en optimisant davantage la durée de vie de la batterie.

La vidéo que j’ai capturée avec l’Arlo Pro 5S 2K était excellente dans les modes de vision diurne et nocturne couleur

Jeu de fonctionnalités

Pour l’essentiel, cependant, le Pro 5S 2K exploite la technologie et les fonctionnalités de l’Arlo Pro 4 primé. Le projecteur intégré avec vision nocturne couleur, vidéo 2K HDR, champ de vision de 160 degrés, sirène intégrée, zoom numérique 12x , et le suivi automatique ont tous été transférés sur la nouvelle caméra.

L’Arlo Pro 5S 2K utilise un câble de charge magnétique qui se fixe au bas de la caméra pour une recharge facile. Michael Ansaldo/Fonderie

La configuration est effectuée avec l’application Arlo Secure remaniée. Il vous guide à travers les étapes pour connecter la caméra à votre réseau Wi-Fi (il nécessite initialement une connexion 2,4 GHz mais peut passer à votre réseau 5 GHz une fois la configuration terminée) et met en évidence les fonctionnalités de l’application telles qu’un nouveau tableau de bord personnalisable, un flux d’activité, et fonctions d’urgence. L’ensemble du processus n’a pris que 3 ou 4 minutes, y compris le temps nécessaire aux mises à jour de l’application et du micrologiciel.

Performances (et mises en garde)

Sans surprise, la vidéo 2K que j’ai capturée avec le Pro 5S 2K était excellente dans les modes de vision diurne et nocturne couleur. Les couleurs sont suffisamment vives et précises pour fournir des détails médico-légaux solides, tels que la couleur des vêtements d’une personne ou de son véhicule en cas de crime. La vision nocturne en couleur peut être désactivée au profit de la vision nocturne en noir et blanc, qui fournit un éclairage et un contraste puissants.

Comme pour les caméras Arlo Pro précédentes, vous aurez besoin d’un abonnement au service cloud d’Arlo pour déverrouiller la plupart de ses fonctionnalités, y compris la possibilité d’enregistrer des vidéos 2K et de les enregistrer dans le cloud. (Pour enregistrer des clips 2K sur le stockage local, vous avez besoin d’un hub intelligent Arlo Pro, qui est vendu séparément pour 100 $ / 109,99 £.)

Les plans Arlo Secure (anciennement Arlo Smart) ajoutent un historique vidéo de 30 jours et un stockage dans le cloud ; détection intelligente des personnes, des véhicules et des colis ; détection audio ; détection et suivi d’objets vidéo ; zones d’activité; et plus. Les forfaits commencent à 4,99 $/ 3,49 £ par mois pour une seule caméra et à 12,99 $/ 9,99 £ pour un nombre illimité de caméras, avec plus de fonctionnalités activées avec chaque niveau supérieur.

Vous bénéficiez d’un essai de 30 jours d’Arlo Secure avec l’achat du Pro 5S, j’ai donc pu essayer la plupart de ces fonctionnalités. Armée d’une détection intelligente, la caméra a fait un excellent travail de distinction entre les mouvements humains, animaux et véhicules, et a facilité la personnalisation de la détection en fonction des types qui me préoccupaient le plus.

Avec la caméra surveillant mon allée, j’ai été averti chaque fois qu’un véhicule entrait, et le zoom automatique et le suivi m’ont permis de voir de plus près le conducteur et d’autres détails comme le numéro de plaque d’immatriculation. Les notifications étaient instantanées et identifiaient le type d’objet détecté et incluaient un aperçu miniature de l’activité enregistrée.

L’application Arlo Secure remaniée facilite encore plus la personnalisation et le contrôle des caméras Arlo Pro. Michael Ansaldo/Fonderie

Dans le cadre de la refonte de l’application Arlo Secure, les modes de fonctionnement de la caméra ont été étendus et mis à jour. Le mode Arm Away, anciennement appelé Arm Mode, offre le plus haut niveau de sécurité en activant toutes vos caméras Arlo connectées avec des déclencheurs de mouvement.

Un nouveau mode appelé Arm Home est conçu pour réduire la sécurité pendant que vous êtes toujours sur place, en armant uniquement les appareils que vous sélectionnez. Le mode veille, anciennement appelé Désarmer tous les appareils, est destiné à être utilisé lorsque vous souhaitez minimiser ou désactiver la surveillance. Chaque mode est livré avec des règles prédéfinies, mais tous peuvent être personnalisés avec des règles supplémentaires pour les adapter à vos cas d’utilisation spécifiques.

Ces trois modes peuvent être activés en un clic depuis le tableau de bord Arlo Secure, qui abrite également le flux en direct et les commandes de la caméra. Les clips vidéo déclenchés par des événements sont accessibles à partir de l’onglet Flux (anciennement appelé Bibliothèque) ; ceux-ci se chargent rapidement et jouent instantanément. Glisser vers la gauche sur une vignette de clip active les options de partage ou de téléchargement de la vidéo.

Faut-il acheter l’Arlo Pro 5S 2K ?

Le prix demandé officiel de l’Arlo Pro 5S 2K est de 249,99 $, mais il est au prix public de 199,99 $ depuis longtemps ; c’est le même prix que ses prédécesseurs de la gamme Arlo Pro. Mais comme pour ces caméras, vous devez prendre en compte le coût supplémentaire d’un abonnement Arlo Secure ; virtuellement tous les fonctionnalités les plus importantes du Pro 5S sont inaccessibles sans lui.

Notez que même si vous décidez d’acheter un Arlo Pro Smart Hub pour stocker ses enregistrements vidéo localement, vous aurez toujours besoin d’un abonnement Arlo Secure pour activer la plupart des fonctionnalités intelligentes de la caméra. Même tous ces coûts ont été comptabilisés, cependant, vous obtenez toujours l’une des meilleures caméras de sécurité domestique que vous puissiez acheter, à moins que vous ne souhaitiez également la compatibilité avec l’écosystème HomeKit d’Apple.

Si l’Arlo Pro 5S 2K ne correspond pas à la facture, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures caméras de sécurité – toutes testées et revues – pour trouver celle qui vous convient.

Caractéristiques