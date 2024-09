Test de l’Apple Watch 10 : un son plus clair, plus fin et plus lumineux

Apple vient de sortir le Apple Watch série 10 et après un an d’utilisation intensive du Série 9, Je suis ravi de partager un test du nouvel appareil.

Les avis et recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut percevoir une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article

Lorsqu’un géant de la technologie sort la dernière version d’un appareil populaire, la question qui revient souvent est : « Dois-je passer à une version supérieure ? » Ou peut-être envisagez-vous d’acheter l’Apple Watch pour la première fois. Quoi qu’il en soit, j’aborde les deux scénarios, je discute des fonctionnalités mises à jour de la dernière montre et je fais des recommandations sur l’opportunité d’envisager le dernier appareil ou les modèles précédents.

Les principales améliorations apportées à la série 10 comprennent un cadran plus fin, un écran plus lumineux et plus grand et un son plus clair pour les appels. Vous pouvez également écouter de la musique, des podcasts et d’autres lectures audio sur la série 10.

Quoi: Apple Watch série 10

Coût: À partir de 549 $ (le même prix que l’Apple Watch Series 9 de l’année précédente)

Où acheter : Pomme | Amazone | Meilleur achat

Date de disponibilité : 20 septembre 2024

Résumé de la revue de l’Apple Watch Series 10

Comme je l’ai déjà dit, j’adore l’Apple Watch et je la recommande aux utilisateurs d’iPhone. J’aime le fait qu’elle enregistre mes pas, ma fréquence cardiaque et mes données de forme physique. J’aime aussi pouvoir consulter rapidement mes e-mails, mes messages et autres notifications sans avoir à regarder mon téléphone. Elle est résistante à l’eau et à la transpiration, donc je l’enlève rarement. Cependant, la plupart des montres Apple peuvent remplir ces fonctions.