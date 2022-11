Test de l’Apple TV 4K (2022) : un excellent streaming mais encore trop cher

Pomme a laissé tomber une surprise le mois dernier quand il a révélé une nouvelle Apple TV 4K appareil de diffusion en continu à un prix de départ de 129 $ (149 £, 219 AU $), 50 $ de moins que son la version précédente. La nouvelle boîte a un processeur A15 Bionic plus rapide sous le capot et une mise à jour Télécommande Siri qui remplace le connecteur Lightning propriétaire par USB-C. La société a également tué l’Apple TV HD, une miséricorde attendue depuis longtemps pour une boîte hors de prix qui n’avait pas de sens.

Si ces changements semblent mineurs, c’est parce qu’ils le sont. En utilisant la nouvelle Apple TV 4K au cours de la semaine dernière, je n’ai pas encore vu de réelle différence par rapport à l’appareil de l’année dernière. Cependant, ceux qui ont conservé une Apple TV HD, ou peut-être acheté la première Apple TV 4K il y a quelques années, remarqueront et apprécieront la vitesse supplémentaire d’une puce moderne et voudront peut-être effectuer une mise à niveau à ce stade.

Comme Prix ​​de départ moins cher que la précédente Apple TV 4K

Performances rapides

Puce A15 Bionic moderne

Prise en charge robuste des applications et des formats, intégration avec d’autres services Apple N’aime pas Toujours beaucoup plus cher que les streamers rivaux capables

Aucune application ou expérience notable pour profiter de la nouvelle puce

Les jeux télévisés sur Apple Arcade font toujours défaut

Ethernet est juste sur le modèle le plus cher

Pour tous les autres, la nouvelle Apple TV 4K reste un excellent appareil de streaming dans l’ensemble, mais elle reste trop chère. Si vous cherchez un streamer solide pour Netflix, Disney+, HBO Max, Hulu et le reste, vous feriez mieux d’économiser de l’argent et d’obtenir quelque chose comme le Roku Express 4K Plus ou Bâton de diffusion en continu Roku 4K, Amazon Fire TV 4K Max ou Chromecast avec Google TV 4K. Tous les flux dans 4K HDR parfaitement bien et coûte moins de la moitié.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Test de l’Apple TV 4K (2022) : un excellent streamer…

3:31



Les deux types d’Apple TV 4K en 2022

Avant d’aller trop loin, je pense qu’il vaut la peine d’expliquer les deux types différents d’Apple TV 4K. Pour 149 $, vous obtenez un appareil d’apparence similaire qui double le stockage à 128 Go et ajoute un port Ethernet ainsi que la prise en charge du Thread norme de maison intelligente.

Les deux appareils prennent en charge les mêmes formats audio et vidéo, exécutent les mêmes applications et disposent de la même puce A15 Bionic. Apple ne change pas non plus le contenu des deux emballages. Vous obtenez l’appareil, un câble d’alimentation et la télécommande. Pas de câble USB-C pour charger la télécommande et pas de câble HDMI à brancher sur votre téléviseur.

Le modèle que j’ai testé est la version 128 Go, mais pour la plupart des gens qui n’ont pas besoin d’Internet filaire ou de Thread, la version 64 Go moins chère devrait convenir.

Apple TV 4K (2022) 64 Go

Apple TV 4K (2022) 128 Go avec Ethernet et Thread

Même rondelle noire, légèrement plus petite

David Katzmaier/Crumpe



La boîte elle-même est un peu plus courte et plus mince que les anciennes boîtes Apple TV 4K et HD, mais elle ressemble toujours à une rondelle de hockey. Bien qu’il ne se glisse pas derrière un téléviseur comme une clé de diffusion en continu, le design mis à jour devrait être un peu moins visible sur une étagère ou une console de divertissement.

L’appareil était un jeu d’enfant à configurer avec mon iPhone et téléviseur TCL série 6 2019. Il n’a pas fallu jouer avec les paramètres pour activer Dolby Vision ou pour permettre à la télécommande de contrôler le volume et l’alimentation de mon téléviseur. L’Apple TV 4K prend en charge une grande variété de formats, y compris Dolby Atmos et HDR10 Plus (ce dernier est également nouveau pour la version de cette année, mais à peine une mise à niveau nécessaire).

David Katzmaier/Crumpe



La télécommande Siri semble identique au modèle de l’année dernière, à l’exception de ce port de chargement USB-C. Fonctionnellement, les deux sont identiques, et il il n’y a toujours pas de télémètre ou Find My intégration pour le localiser lorsqu’il est inévitablement égaré dans les coussins du canapé. Les concurrents Roku et Amazon Fire TV offrent tous deux des fonctionnalités de recherche à distance. Je suppose que les utilisateurs d’Apple TV devront continuer à utiliser étuis avec AirTags.

Lire la suite: Nous sommes en 2022 et je perds toujours ma télécommande Apple TV

Logiciel : Nouvelle puce, expérience similaire

Eli Blumenthal/Crumpe



L’expérience est en grande partie inchangée par rapport aux précédents boîtiers Apple TV. Les applications sont disposées dans une grille, semblable à un iPhone ou iPad. Exécutant le dernier TVOS 16.1, Siri opère désormais dans le coin inférieur droit au lieu de dominer l’affichage. L’assistant numérique d’Apple fonctionne en grande partie bien, même si parfois il me donnerait toujours le mauvais résultat, comme jouer la bande originale de l’émission Apple TV Plus Severance au lieu de l’émission.

Comme attendu d’un appareil Apple, vous avez accès à une multitude de services Apple, y compris des photos dans iCloudla possibilité de regarder du contenu avec d’autres amis centrés sur Apple via Partager le jeu et les applications nécessaires pour Remise en forme Plus pour les entraînements, Apple Musique et Arcade aux pommes pour les jeux si vous payez pour ces services.

En ce qui concerne les applications, la plate-forme TV d’Apple prend en charge presque tous les principaux services de streaming que vous pourriez souhaiter. Les applications et les services de streaming que j’ai utilisés se sont généralement chargés rapidement avec le nouveau A15 Bionic et ont fonctionné en grande partie comme prévu. Par rapport à l’Apple TV 4K de l’année dernière, j’ai remarqué que les applications s’ouvraient quelques secondes plus vite, mais l’augmentation n’était pas substantielle.

Je souhaite que plus d’applications comme Hulu, Netflix et la NBA autorisent la connexion via un téléphone ou un ordinateur au lieu de taper des noms d’utilisateur, mais cela devrait être une chose unique. Apple facilite la saisie de texte en vous invitant à utiliser votre iPhone probablement à proximité chaque fois qu’un clavier apparaît sur votre téléviseur.

L’Apple TV 4K peut contrôler les produits domestiques intelligents qui fonctionnent avec le HomeKit d’Apple, et éteindre les lumières Philips Hue a fonctionné sans problème (je n’ai pas configuré Thread et je n’ai donc pas pu le tester). La boîte de streaming s’intègre également avec HomePod Mini et AirPods, si vous souhaitez écouter du contenu sur ces haut-parleurs ou ces écouteurs. L’association avec les AirPods Pro a été un jeu d’enfant, et la boîte les a reconnus immédiatement une fois que je les ai sortis de leur étui. Le transfert audio vers les écouteurs et plus tard vers mon téléviseur (lorsque j’ai remis les écouteurs dans leur étui) s’est déroulé sans problème.

En parlant d’audio, au début de mes tests, j’ai rencontré un bogue vraiment étrange où l’image est apparue mais aucun son n’a été lu lorsque le nouveau boîtier était connecté à mon téléviseur TCL 2019. J’ai remarqué cela en jouant à Deadpool sur Disney Plus, Severance sur Apple TV Plus et House of the Dragon sur HBO Max, par exemple. Parfois, le simple fait de reculer et de redémarrer la vidéo résolvait le problème, et d’autres fois, il se résolvait après quelques secondes. Cependant, cela se produisait fréquemment et sur plusieurs applications, ce qui était étrange et déconcertant pour un lecteur de streaming.

Je ne sais pas ce qui a causé ce problème. Le test de l’appareil sur d’autres téléviseurs dans le bureau de CNET a fonctionné sans problème, tout comme une entrée HDMI différente sur mon téléviseur, il peut donc s’agir d’une bizarrerie temporaire de la connexion à mon téléviseur TCL.

Apple TV 4K n’est toujours pas une centrale de jeu

L’une des façons les plus révélatrices de tester un nouveau processeur est le jeu. Apple a eu un histoire compliquée avec les jeux sur les téléviseurset cette saga continue ici.

Pour tester les prouesses de jeu de la boîte, j’ai allumé NBA 2K23 Apple Arcade Edition de 2K et Asphalt 8: Airborne Plus de Gameloft. En termes de graphismes, ceux-ci devraient être parmi les jeux les plus intenses de la plate-forme Arcade, qui semble toujours être principalement remplie de jeux mobiles.

Eli Blumenthal/Crumpe



NBA 2K23 s’est chargé rapidement et le jeu a enfin des commentaires, apportant une qualité semblable à celle d’une console qui manquait dans les éditions précédentes, mais c’est là que s’arrête la similitude. Dans mes quelques jeux, le titre semble et se sent un peu plus lent que la version console. Même avec une manette Xbox couplée à l’Apple TV 4K, il n’y a pas de passage direct et les animations manquent de la fluidité et de la netteté du jeu sur Xbox One, encore moins Xbox série S/X.

Les modèles de visage sont bien, mais manquent de détails dans les tatouages ​​des joueurs comme D’Angelo Russell et Marcus Smart. Les agrafes de jeu de basket-ball standard comme les rediffusions instantanées et les substitutions rapides ou par lots restent également absentes, tout comme les modes de jeu 2K23 comme The City.

Asphalt 8 Plus de Gameloft s’est également chargé rapidement et a bien fonctionné à l’aide de la télécommande Siri incluse de l’Apple TV. Mais il n’y a pas de lancer de rayons ou d’autres améliorations graphiques modernes qui feraient confondre ce titre avec un jeu PlayStation 5 ou Xbox Series S/X.

Tout compte fait, il ne semble y avoir rien de plus que l’A15 Bionic apporte aux jeux sur Apple TV 4K. Si autre chose que les jeux télévisés légers est votre objectif en plus du streaming, procurez-vous plutôt une console. Ils peuvent non seulement exécuter des jeux de meilleure qualité, mais également disposer de nombreuses applications de streaming que vous souhaiteriez probablement.

A qui s’adresse l’Apple TV 4K ?

Eli Blumenthal/Crumpe



C’est la question que j’ai posée à la fin de mes précédentes critiques Apple TV, et je n’ai toujours pas de réponse décente plus satisfaisante que “C’est pour les fans d’Apple”.

Apple fait une très bonne boîte. Il est élégant, rapide et plus que capable de gérer toutes les bases et même un peu plus, tant que vous vivez dans le monde Apple de Fitness Plus, Arcade et iCloud Photo Sharing. L’intégration des AirPods est une de mes fonctionnalités préférées, en particulier lorsque vous souhaitez regarder quelque chose sur grand écran sans déranger les autres autour de vous.

Mais même avec le nouveau prix de départ de 129 $, il reste l’un des streamers les plus chers disponibles, et il n’y a pas grand-chose qui profite de la nouvelle puce A15 Bionic. Il est encore difficile de recommander l’Apple TV 4K quand Roku, Amazon et Google fabriquent d’excellents appareils pour une fraction du prix.

Avec les services de streaming voir des hausses de prix et devient plus cher, votre argent est mieux dépensé en abonnement qu’en box. Si l’histoire passée est une indication, je ne serais pas surpris de voir les détaillants offrir des rabais sur l’Apple TV 4K cette saison des fêtes. Le modèle 4K précédent, qui commençait à 179 $, était régulièrement en vente pour aussi peu que 99 $ et le modèle HD, qui se vendait à 149 $, tombait jusqu’à 79 $.

Pour 129 $, la nouvelle Apple TV 4K reste difficile à vendre par rapport à ses rivales. Mais si son prix baisse de 30 $ à 50 $ ? Eh bien, Apple pourrait avoir à nouveau un produit TV convaincant.