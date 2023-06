Test de l’Apple MacBook Air 15 pouces : enfin, gros pour moins cher

Bonjour, grand écran. Lorsque j’ai ouvert le nouveau MacBook Air 15 pouces pour la première fois, il me semblait étrangement grand. J’ai récemment acheté le modèle MacBook Air 13 pouces M2, le choix de CNET pour le meilleur ordinateur portable dans l’ensemble, et je l’adore. C’est mon ordinateur à tout faire, et il a la vitesse et la durée de vie de la batterie pour gérer tout ce que j’entreprends.

Non, je n’ai pas besoin d’un MacBook Pro, et vous n’en avez probablement pas besoin non plus. Le processeur M2 d’Apple dans l’Air dépasse déjà les exigences de tous les professionnels de la création, sauf les plus sérieux. Et pour la première fois, il est désormais disponible dans un ordinateur portable spacieux de 15 pouces.

Mettre un écran plus grand sur la gamme Air plus fine, plus légère et plus abordable est une évidence. Apple le fait avec les iPhones, les iPads et même dans une certaine mesure l’Apple Watch. C’est la même proposition ici : payez un peu plus, obtenez un écran plus grand.

Ce que l’Air 15 pouces ne fait pas, c’est pousser l’enveloppe plus loin. Un an après le modèle M2 13 pouces, il s’agit essentiellement du même ordinateur avec quelques ajustements. Il y a un GPU 10 cœurs par défaut sur le M2, qui est une mise à niveau sur la version 13 pouces. Il y a de meilleurs orateurs (ou du moins plus d’entre eux). Et bien sûr, plus d’espace d’écran et de pixels.

Regarde ça: Test du MacBook Air 15 pouces : bien moins cher qu’un pro 06:34

Le processeur M2 se sent toujours rapide

Coûte beaucoup moins cher que les ordinateurs portables Pro N’aime pas Très peu de ports pour sa taille

Pas d’amélioration des performances de l’Air 13 pouces 2022

Mais la technologie de l’écran est la même (bonne, mais pas de mini-LED comme le Modèles professionnels), les configurations sont largement similaires, et plus particulièrement, il n’y a pas de ports supplémentaires sur le plus grand corps de l’Air. C’est le plus gros problème ici : deux ports de type Thunderbolt USB-C, un chargeur MagSafe et une prise casque semblent encore plus minimes sur cette machine à long tranchant. Pourquoi pas un port de plus de l’autre côté, au moins ? Ou deux?

L’Air 15 pouces commence à 1 299 $ contre 1 099 $ pour le 13 pouces; une hausse de 200 $ est exactement la hausse de prix à laquelle je m’attendais. L’ensemble de ce package est bien moins cher que les équivalents du MacBook Pro. Si j’achetais un ordinateur portable Mac à écran plus grand, je commencerais ici en premier à chaque fois. Mais les éditeurs vidéo 4K sérieux et les professionnels du graphisme trouveront probablement que le Pro en vaut la peine s’ils peuvent se le permettre.

J’ai écrit cette critique sur le 15 pouces Air. J’apprécie l’espace d’écran supplémentaire, et c’est génial de l’avoir sur mon bureau. Mais je ne regrette pas non plus d’avoir acheté la version 13 pouces.

L’Air 15 (à gauche) à côté de l’Air 13. Certainement plus grand, mais la même épaisseur. Scott Stein/Crumpe

Conception: Mince et grand

Cet Air de 15 pouces se sent particulièrement mince lorsque vous l’utilisez, simplement parce qu’il s’agit d’une minceur normale de MacBook Air sur une empreinte plus grande. Mais cela rend presque cet affichage plus surprenant. C’est une grosse chose quand il repose sur mes genoux, et je ne suis pas habitué à un Air ayant cette largeur.

Les propriétaires d’un MacBook Pro 16 pouces vont simplement hausser les épaules, mais l’utiliser sur mes genoux me donne une impression de « je suis sur un gros ordinateur portable ». Sauf, bien sûr, qu’il est silencieux en raison de sa conception sans ventilateur et essentiellement sans chaleur. Il a été aussi silencieux que ma version 13 pouces, et j’aime ne pas avoir à paniquer à propos de la ventilation des flux d’air ou d’un tour chaud.

La caméra 1080p est parfaitement bien, tout comme sur le modèle 13 pouces. Ça a l’air bien sur Zooms. Scott Stein/Crumpe

Apple a conservé une encoche de caméra sur l’écran, tout comme le M2 Air de 13 pouces. J’en ai l’habitude. C’est bon. Apple met sa barre de menu supérieure autour de l’encoche et cela rend l’affichage normal. Je souhaite que l’encoche ne soit pas aussi grande qu’elle ne l’est, d’autant plus que, contrairement à l’iPhone Pros, il n’y a pas de caméra Face ID, mais qu’il en soit ainsi.

Ce sont les seuls ports que vous obtenez, à part une prise casque. Identique au modèle 13 pouces. Scott Stein/Crumpe

Les haut-parleurs sont cachés, au lieu de recouvrir les côtés du clavier. Cela laisse beaucoup d’espace supplémentaire autour de la zone du clavier, et en dessous, Apple a mis un trackpad vraiment gigantesque qui est aussi bon que tous les autres modèles.

Touch ID est sur le clavier et tous les ports (MagSafe et deux ports Thunderbolt) bordent le bord gauche. Le bord droit a une prise casque. Mais pourquoi pas plus de ports ? Je m’attendrais à au moins un de plus sur un ordinateur portable de 15 pouces, et il semble terriblement ridicule d’en avoir si peu. Offrez au moins une option de mise à niveau du port.

Ce n’est pas une mini LED, mais c’est parfaitement bien pour les films et les jeux. Scott Stein/Crumpe

Écran et audio ? Plus que suffisant

L’écran de 15,3 pouces n’est pas un mini-LED comme les modèles Pro, mais vraiment, je suis d’accord avec sa qualité. Les écrans Liquid Retina d’Apple sont toujours colorés, nets et lumineux (et ont un réglage de la couleur de la lumière ambiante avec True Tone), mais ils ne vous épateront probablement pas. La nouvelle mise à niveau des haut-parleurs sur le modèle 15 pouces offre une expérience d’amplification des basses plus percutante que le modèle 13 pouces et offre un meilleur son dans l’ensemble, si cela vous tient à cœur.

Il y a quelques années, j’aurais appelé tout cela une expérience Pro, donc pour moi, c’est un très bon package Air dans l’ensemble.

J’aime toujours à quel point le sac de 13 pouces est convivial. Scott Stein/Crumpe

Équation de prix : vaut la peine d’obtenir les 15 si vous dépensez pour des extras

Il s’avère que la version de stockage améliorée de 8 Go de RAM / 512 Go de l’Air 15 pouces coûte 1 499 $, tandis que l’équivalent de l’Air 13 pouces est de 1 399 $. Dépenser seulement 100 $ de plus pour le plus grand écran semble être un pari logique pour ceux qui veulent plus d’espace pour travailler ou quelque chose de plus facile pour les yeux.

L’écart de prix est de 200 $ pour le modèle de base, ce qui n’est pas non plus énorme, mais je préfère l’Air 13 pouces pour sa portabilité. J’aime sa sensation de tour compact et sa taille d’écran suffisante pour mes besoins. Mais, en le mettant à côté de l’Air 15 pouces, il est clair que vous pouvez mettre des applications côte à côte plus facilement sur le modèle 15 pouces. Ma femme a regardé les deux sur une table et a dit qu’elle préférerait le 15 si elle travaillait beaucoup à un bureau.

Scott Stein/Crumpe

Mais dans tous les cas, ces ordinateurs portables coûtent plus de 1 000 $ de moins que le MacBook Pro à écran 16 pouces. C’est le moyen le plus simple d’obtenir un superbe MacBook avec un écran plus grand maintenant, et ils en valent la peine. Une remarque : le 15 dispose désormais d’un processeur M2 vieux d’un an. Le M2 d’Apple n’était qu’une augmentation modérée des performances par rapport à l’avancée révolutionnaire du M1 avant lui lors de son arrivée l’été dernier. Une future M3 fera-t-elle un nouveau bond ? Peut-être que vous ne devriez pas vous inquiéter. Les gains de vitesse d’Apple sur les puces de la série M par rapport aux modèles Intel ont été si bons qu’ils se sentent toujours fantastiques.

MacBook Air 15 ou 13 ? Faites votre choix, l’un ou l’autre est très bien. À ce stade de 2023, ces MacBook Airs semblent être le pari le plus sûr de la gamme d’ordinateurs portables d’Apple.