Test de l’Apple Mac Mini (M2, 2023) : petit Mac, grosse affaire

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception élégante et compacte

De nombreux ports

Prix ​​de départ fantastique

Modèle d’entrée puissant Les inconvénients Pas de lecteur de carte SD

Les mises à niveau deviennent vite chères Notre avis Le Mac Mini d’entrée de gamme est à la fois incroyablement puissant et incroyablement abordable, ce qui en fait sans doute l’ordinateur au meilleur rapport qualité-prix sur le marché à l’heure actuelle, mais le prix des mises à niveau des spécifications rend les modèles plus puissants moins attrayants.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 599 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Apple Mac mini (M2, 2023)

Un nouveau Mac Mini n’est pas souvent accueilli avec trop de fanfare – après tout, le design n’a guère changé depuis des années, il n’a pas de rivaux naturels du côté Windows à comparer, et Apple met à jour le processeur et l’appelle principalement un jour.

Cette fois, c’est un peu différent. Tout ce qui précède est toujours vrai, bien sûr, mais en lançant ses nouveaux processeurs M2 et M2 Pro et en abaissant le prix de départ à seulement 599 $ / 649 £, Apple a fait de son mini Mac une proposition de valeur difficile à battre – et de combien de produits Apple pouvez-vous parler ainsi ?

Concevoir et construire

Design iconique et compact

De nombreux ports

Le Mac Mini ressemble beaucoup à ce qu’il a toujours été : une petite boîte argentée, plus petite qu’un ordinateur n’a le droit d’être, avec un grand logo Apple à l’avant et au centre.

C’est, comme ma copine l’a dit, “chic”.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il y a, pour ce que ça vaut, quelques rivaux de mini PC qui exécutent Windows, bien qu’ils aient rarement l’air aussi élégants, et votre influenceur préféré n’en utiliserait pas. Apple a accaparé le marché des ordinateurs de bureau compacts qui sont esthétiquevous ne pouvez donc pas blâmer l’entreprise de s’en tenir à ses armes.

C’est, comme le dit ma copine, “chic”

Là où il a dû travailler pour garder les choses à jour, ce sont les ports à l’arrière.

Sur cette itération actuelle du Mini, vous obtenez deux ports USB-C avec prise en charge de Thunderbolt 4 et USB 4, ainsi que DisplayPort. Optez pour le processeur M2 Pro plus puissant, et Apple en ajoute deux supplémentaires pour quatre au total.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Dans tous les cas, vous disposez également de deux autres ports USB-A, d’une prise casque 3,5 mm, d’une sortie HDMI, d’Ethernet (Gigabit par défaut, extensible à 10 Gigabit) et de la prise d’alimentation. Contrairement à ses ordinateurs portables MacBook Pro, il n’y a malheureusement pas de lecteur de carte SD, mais les ports USB à l’ancienne le compensent largement.

Spécifications et performances

Performances M2 exceptionnelles

Jusqu’à 32 Go de RAM

Jusqu’à 8 To de stockage

Le Mac Mini peut actuellement être équipé de votre choix d’une puce M2 ou M2 Pro – mais pas du M2 Max de niveau supérieur, qui est actuellement limité au MacBook Pro.

Cela ne devrait cependant pas être un problème, car les deux puces disponibles offrent de nombreuses performances. J’ai examiné le Mini avec une puce M2 standard, qui comprend un processeur à huit cœurs et un GPU à 10 cœurs.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Passez au Pro et vous obtenez 10 cœurs de processeur et 16 pour le GPU, avec la possibilité d’aller plus loin pour 12 cœurs de processeur et 19 GPU.

Cela signifie que chaque étape offre une augmentation des performances globales, mais avec un accent particulier sur le punch graphique supplémentaire – donc si le GPU n’est pas votre principale préoccupation, vous pourriez bien être tout aussi satisfait de la spécification par défaut.

Une chose que vous ne pouvez pas faire est de prendre tout ce pouvoir et de l’utiliser sur des jeux

C’est certainement plus qu’assez de puissance pour la plupart des ordinateurs quotidiens, gérant facilement ma horde d’onglets Chrome, Slack, Spotify, les appels vidéo et Photoshop.

Comparer les Mac aux appareils Windows est délicat par rapport aux références — insérez ici votre propre variante sur la blague Apple/oranges — mais il est clair que même le M2 Mini de base est très puissant. Le MacBook Pro que nous avons examiné est équipé de la même puce M2 Pro à 12 cœurs qui est une option ici. dans les performances d’un M2 Pro Mac Mini.

Une partie de la puissance offerte dépend également des configurations de RAM, bien sûr. Par défaut, le nouveau Mini est livré avec 8 Go de RAM, mais si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter jusqu’à 32 Go avec la puce M2 Pro.

Le stockage est encore plus stupide – l’allocation initiale de 256 Go est probablement suffisante si vous êtes un utilisateur passionné du cloud, mais pour ceux qui ne le sont pas, cela va jusqu’à 8 To. À ce stade, ce n’est pas vraiment une proposition de valeur.

Les options d’affichage sont également impressionnantes grâce à la combinaison des ports Thunderbolt 4 et HDMI. Les modèles Pro peuvent piloter un écran 8K @ 60Hz sur HDMI plus jusqu’à deux panneaux 6K sur DisplayPort, tandis que les modèles M2 moins chers plafonnent à 4K @ 60Hz sur HDMI avec un seul écran 6K ajouté sur DisplayPort.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Bien sûr, étant un Mac, une chose que vous ne pouvez pas faire est de prendre toute cette puissance et de l’utiliser sur des jeux – à peu près la principale raison pour laquelle quelqu’un pourrait opter pour un bureau Windows à la place. Apple dit que cela s’améliore, mais les jeux compatibles Mac restent minces sur le terrain, alors n’achetez pas cela en vous attendant à jouer beaucoup.

Enfin, la connectivité est gérée par les dernières normes Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, plus ce port Ethernet – qui offre des vitesses Gigabit par défaut, mais comme mentionné précédemment peut être mis à niveau.

Logiciels et applications

Livré avec macOS Ventura

Stage Manager améliore le multitâche

Support logiciel probable à long terme

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que ce Mac est livré avec macOS.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La dernière version, Ventura, apporte des améliorations au multitâche et à la productivité qui contribuent à élever le potentiel de la Mini en tant qu’appareil de travail, vous permettant de tirer le meilleur parti de toute cette puissance sous le capot.

Il y a fort à parier qu’Apple publiera des mises à jour de ce Mac Mini pour les années à venir

Le cœur de cela est la nouvelle fonctionnalité Stage Manager, qui vous permet de regrouper les applications ouvertes tout en les gardant en cours d’exécution et visibles sur le côté gauche de l’écran, prêtes à basculer en une minute.

Avec la barre des tâches en bas, cela a tendance à rendre votre affichage un peu encombré par défaut, mais il est beaucoup plus facile de basculer entre différentes combinaisons d’applications qui fonctionnent en synergie. J’admettrai que je préfère toujours la manière plus simple dont Windows vous permet d’insérer des applications dans diverses grilles et configurations, mais Apple y arrive.

Ailleurs, il s’agit principalement de macOS tel que vous le savez, pour le meilleur et pour le pire. Son autre point fort réside dans les interactions avec le reste de l’écosystème Apple – c’est un jeu d’enfant pour coupler des AirPods pour l’audio, pour partager des fichiers depuis votre iPhone, ou même utiliser un iPad comme deuxième écran. Si vous êtes all-in sur Apple, ce truc est un super extra.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Enfin, bien qu’il n’y ait aucune promesse spécifique d’années de support logiciel, il y a fort à parier qu’Apple publiera des mises à jour de ce Mac Mini pour les années à venir. Ventura prend toujours en charge les modèles Mac sortis en 2017, donc cela pourrait toujours recevoir des mises à jour macOS en 2029.

Prix ​​& disponibilité

Le prix de départ de 599 $ / 649 £ est l’arme secrète du Mac Mini – il est 100 $ / 50 £ moins cher que son prédécesseur alimenté par M1. Obtenir la puissance même de la puce M2 la plus basique à ce prix est une valeur assez exceptionnelle, et difficile à trouver reproduite ailleurs.

La configuration maximale de 4 499 $ / 4 599 £ – avec la puce Pro, 32 Go de RAM, 8 To de stockage et Ethernet mis à niveau – est plutôt moins un achat impulsif, mais peu de gens auront besoin de se rapprocher de cette spécification. Peut-être que le plus gros problème est que n’importe quel la mise à niveau vers le M2 Pro a un prix – même une version de base commence à partir de 1 299 $ / 1 399 £ – à quel point cela cesse de ressembler à un tel vol.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La mise en garde est bien sûr qu’il ne s’agit que d’un ordinateur de bureau – tout ce que vous obtenez est l’ordinateur lui-même et un câble d’alimentation. Si vous ne les possédez pas déjà, cela signifie que vous devrez également acheter une souris, un clavier et un moniteur, tous vendus séparément. C’est normal, mais il convient de s’en souvenir lorsque l’on compare ce prix à un iMac ou un MacBook.

Pour trouver le nouveau Mac encore moins cher, consultez notre guide où acheter le Mac Mini, y compris les meilleures offres.

Verdict

Apple n’a pas beaucoup changé dans le dernier Mac Mini, à l’exception de ces puces étonnantes, mais ce n’était pas vraiment nécessaire.

Le modèle M1 précédent a impressionné, mais avec le M2 à l’intérieur et un prix de départ plus proche de 500 $ que de 1 000 $, le Mini est maintenant une perspective de rapport qualité-prix inattendue, un ordinateur de bureau abordable avec toute la puissance dont vous avez besoin pour, eh bien, juste à propos de tout, le jeu étant la principale mise en garde.

Même les utilisateurs créatifs exigeants peuvent probablement spécifier une configuration M2 Pro pour répondre à leurs besoins, et peu trouveront cette Mini à court de puissance – ce qui est impressionnant en soi. Cela rend la Mini beaucoup plus chère, donc les modèles améliorés sont nettement moins attrayants.

Pourtant, cela fait du Mini le Mac idéal au quotidien. C’est le Mac pour presque tout le monde – ou du moins pour ceux d’entre nous qui travaillent encore sur des ordinateurs de bureau.

Spécifications