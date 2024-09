Test de l’Apple iPhone 16 et iPhone 16 Plus : pourquoi passer au Pro ?

Ces dernières années, Apple a commencé à doter les modèles iPhone Pro d’une mise à niveau de puce importante pour augmenter l’écart de performances entre les téléphones, mais cette année, ils sont tous sur le même point de départ : le chipset A18. Les appareils iPhone 16 Pro sont équipés de l’A18 Pro, qui dispose de tailles de cache CPU plus grandes et d’un score graphique supplémentaire pour des performances globales légèrement meilleures. Cela dit, dans mes tests de référence, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont juste derrière les Pros et toujours plus puissants que tout autre téléphone du marché.

J’ai joué à des jeux AAA comme Resident Evil et Assassin’s Creed Miragebien que j’aie rencontré quelques bégaiements de plus que les modèles Pro (et tout autant de plantages, même si cela pourrait être dû au fait que j’utilisais une version bêta de développeur d’iOS 18.1). Je tiens à souligner que ces jeux sont actuellement la crème de la crème en matière de fidélité graphique, donc je les teste volontairement. La plupart des titres auxquels vous jouerez fonctionneront parfaitement. Les modèles Pro de cette année ont des performances thermiques améliorées, mais Apple a également apporté quelques modifications pour améliorer la dissipation de la chaleur sur les iPhones standard, et je n’ai pas remarqué que les téléphones chauffaient de manière significative.

Plus important encore, chaque modèle d’iPhone 16 sera capable d’exécuter Apple Intelligence, la suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle qui sera mise à jour en octobre. J’ai passé en revue exactement ce qui est inclus dans Apple Intelligence dans mon guide iOS 18 et j’ai globalement évalué l’expérience actuelle dans mon test de l’iPhone 16 Pro. Il existe quelques fonctionnalités utiles au quotidien, comme les transcriptions en temps réel dans les notes vocales ou les enregistrements d’appels, mais nous devrons attendre qu’Apple propose le kit complet.

L’autonomie de la batterie est une note élevée. J’ai obtenu une meilleure autonomie de la batterie sur l’iPhone 16 Plus que sur le Pro Max, atteignant plus de 7 heures de temps d’écran allumé avec 36 % restant dans le réservoir à 1 heure du matin. L’iPhone 16 n’est pas en reste, me donnant 6 heures de temps d’écran allumé avec environ 20 % restant. Et ce, avec un mélange de doomscrolling sur Instagram, de prise de photos, de navigation et de streaming de musique. Ces appareils vous permettront de passer une journée entière et plus encore. En parlant de la batterie, elle est plus facile à remplacer sur l’iPhone 16 et 16 Plus (pas sur les modèles Pro), et iFixit lui a donné un 7/10 en réparabilité globalece qui représente une énorme amélioration par rapport aux années précédentes.

Il est dommage qu’Apple n’ait pas apporté de spécifications mises à jour pour le port de charge. Lorsque Apple est passé à l’USB-C l’année dernière, il a conservé les mêmes vitesses de transfert de données pour l’iPhone 15, soit 480 mégabits par seconde. Le Pro, en revanche, a des vitesses USB3 allant jusqu’à 20 gigabits par seconde. C’est une différence énorme (et inutile), mais cela n’a d’importance que si vous vous retrouvez à déplacer des fichiers de votre iPhone vers un autre appareil avec un câble.

De bons appareils photo

Photographie : Julian Chokkattu

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus se débrouillent très bien en termes d’appareil photo. Je n’ai constaté aucune différence significative, même en basse lumière, lors de prises de vue avec l’appareil photo principal et l’ultra grand angle. Les téléphones Pro les dépassent ici et là, mais l’écart est faible. L’autofocus est une nouveauté de l’ultra grand angle de 12 MP, ce qui vous permet de prendre des photos macro. Je ne peux pas m’empêcher de prendre des gros plans du nez de mon chiot. Boum !