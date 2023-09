Test de l’Apple iPhone 15 – Tests GSMArena.com

Introduction

C’est encore une autre année de raffinement progressif pour l’iPhone vanille. Personne ne s’attend à des changements majeurs à ce stade. L’iPhone 15 propose quelques avancées par rapport au 14 sans altérer la formule de manière significative.

Il y a néanmoins quelques changements à noter. L’iPhone vanille obtient enfin le Dynamic Island de ses frères et sœurs Pro. En fait, l’écran est tout nouveau cette année avec une luminosité maximale considérablement améliorée. Vous bénéficiez également d’un nouvel appareil photo principal de 48 MP, rapprochant encore une fois la vanille des modèles Pro. Cela inclut une nouvelle résolution par défaut de 24 MP pour les photos, ainsi que des portraits de nouvelle génération et une capture vidéo HDR 4K à 60 ips.

Spécifications de l’Apple iPhone 15 en un coup d’œil :

Corps: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, 171 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

147,6 x 71,6 x 7,8 mm, 171 g ; Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX). Afficher: 6,10″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (HBM), 2 000 nits (crête), résolution 1 179 x 2 556 px, rapport hauteur/largeur 19,51:9, 461 ppi.

6,10″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (HBM), 2 000 nits (crête), résolution 1 179 x 2 556 px, rapport hauteur/largeur 19,51:9, 461 ppi. Jeu de puces : Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques 5 cœurs).

Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques 5 cœurs). Mémoire: 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 512 Go 6 Go de RAM ; NVMe.

128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 512 Go 6 Go de RAM ; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 17.

iOS 17. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.6, 26 mm, 1,0 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120 degrés.

: 48 MP, f/1.6, 26 mm, 1,0 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur ; : 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120 degrés. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3.6″, PDAF ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), mode cinématique (4K à 30 ips), enregistrement du son stéréo ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS.

: 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), mode cinématique (4K à 30 ips), enregistrement du son stéréo ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyroscope-EIS. Batterie: 3349 mAh ; Filaire, 50 % en 30 min (annoncé), 15 W sans fil (MagSafe), 7,5 W sans fil (Qi), 4,5 W filaire inversé.

3349 mAh ; Filaire, 50 % en 30 min (annoncé), 15 W sans fil (MagSafe), 7,5 W sans fil (Qi), 4,5 W filaire inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge Ultra Wideband 2 (UWB), SOS d’urgence via satellite (envoi/réception de SMS).

Le nouvel iPhone 15 apporte également un nouveau chipset Apple A16 Bionic. Comme le veut la tradition, il ne s’agit pas de la dernière et de la meilleure offre d’Apple et est livrée avec les modèles Pro, mais plutôt de la puce phare de l’année dernière. Cela pourrait être une bénédiction déguisée puisque la nouvelle puce Apple A17 Pro est actuellement au milieu d’une controverse sur la limitation thermique. L’A16, en revanche, est fatiguée et vraie. L’iPhone 15 bénéficie également de quelques autres modifications « mineures », comme l’inclusion d’une puce Ultra Wideband 2 (UWB) pour une recherche plus précise et plus précise pour la fonction Find My Friends.

Oh, et enfin et surtout, Apple est enfin passé à l’USB Type-C. Cupertino a été en quelque sorte contraint de le faire en raison de la pression réglementaire croissante, mais quoi qu’il en soit, le changement est enfin une réalité. Ainsi, si vous recherchez un appareil de la série iPhone 15, vous devrez peut-être également changer certains câbles que vous possédez.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez un câble USB Type-C vers Type-C relativement court d’un mètre de long, un outil d’éjection de carte SIM (en dehors des États-Unis, où l’iPhone 15 est uniquement eSIM et n’a pas de plateau SIM physique) et quelques dépliants. C’est ça. Ni plus ni moins. Apple a lancé toute la tendance « moins d’accessoires » et n’est pas près de faire marche arrière maintenant. La bonne nouvelle est que si vous disposez déjà d’un chargeur USB Type-C décent, vous n’aurez peut-être besoin que de remplacer quelques câbles Lightning et de ne pas acheter de nouvelle brique de chargement. Vous avez juste besoin d’au moins 20 W de puissance pour charger l’iPhone 15 de manière optimale, idéalement un peu plus, peut-être dans la fourchette approximative de 30 W juste pour être sûr.