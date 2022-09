Test de l’Apple iPhone 14 Pro Max

Introduction

Le meilleur iPhone de tous les temps, version 2022, taille XL – nous avons l’iPhone 14 Pro Max. La grande nouvelle de cette année comprend l’encoche se transformant en une pilule, l’introduction d’un écran Always-On et d’un tout nouvel appareil photo principal – et bien que vous puissiez obtenir tout cela sur le 14 Pro, le domaine d’écran supplémentaire et la longévité couplés avec le statut « ultime » du Max signifie qu’il a sa propre niche de marché.

L’encoche Face ID qui est avec nous depuis que l’iPhone X n’était le favori de personne, et peut-être que sa réincarnation en tant que pilule est une étape vers son retrait éventuel. Mais pas avant de transformer l’horreur en une fonctionnalité – la pilule est un îlot dynamique de notifications, brouillant la frontière entre le matériel et le logiciel.

Dans le même ordre d’idées, l’affichage Always-On – une fonctionnalité logicielle qui n’est rendue possible que maintenant dans le monde d’Apple grâce aux écrans LTPO capables de réduire le taux de rafraîchissement à 1 Hz.

Une augmentation massive de la luminosité fait également partie des développements clés de cette année, celui-ci uniquement dans le département matériel.

Tard à une autre fête, Apple rejoint enfin pratiquement tous les autres fabricants et présente un appareil photo avec un capteur de type Quad Bayer – les spécifications de l’unité principale 48MP ne se lisent pas comme les autres, donc apparemment, c’est un design exclusif. Le téléobjectif reste inchangé, mais l’ultra large a obtenu une mise à niveau de la taille du capteur, tandis que celui orienté vers l’avant dispose désormais d’une mise au point automatique (et peut-être même d’OIS).

Sur le plan matériel, il y a la mise à jour obligatoire du chipset, bien sûr, et rien d’autre ne mérite d’être mentionné. Eh bien, il y a l’emplacement pour carte SIM masqué pour les modèles américains, qui ne fonctionnera qu’avec les eSIM – cela compte-t-il comme un changement matériel ? La détection de collision et la connectivité par satellite de type urgence figurent également sur la liste des nouvelles fonctionnalités combinant logiciel et matériel.

Spécifications Apple iPhone 14 Pro Max en un coup d’œil :

Corps: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm, 240 g ; Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en acier inoxydable ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes).

160,7 x 77,6 x 7,9 mm, 240 g ; Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en acier inoxydable ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes). Affichage: 6.70″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), résolution 1290x2796px, rapport d’aspect 19.5:9, 460ppi; Affichage Always-On.

6.70″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM), résolution 1290x2796px, rapport d’aspect 19.5:9, 460ppi; Affichage Always-On. Jeu de puces : Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs).

Apple A16 Bionic (4 nm) : Hexa-core (2×3,46 GHz Everest + 4×2,02 GHz Sawtooth) ; GPU Apple (graphiques à 5 cœurs). Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM; NVMe.

128 Go de 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM; NVMe. Système d’exploitation/logiciel : iOS 16.

iOS 16. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.8, 77mm, 1/3.5″, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel ; Profondeur : Scanneur LiDAR 3D TOF.

: 48 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur ; : 12 MP, f/2.8, 77mm, 1/3.5″, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; : 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel ; : Scanneur LiDAR 3D TOF. Caméra frontale: Large (principal) : 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, PDAF, OIS (non confirmé) ; Profondeur : SL 3D.

: 12 MP, f/1.9, 23mm, 1/3.6″, PDAF, OIS (non confirmé) ; : SL 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), ProRes, Mode Cinématique (4K@24/30fps), stéréo enregistrement sonore ; Caméra frontale : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS.

: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60fps), ProRes, Mode Cinématique (4K@24/30fps), stéréo enregistrement sonore ; : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS. La batterie: 4323 mAh ; Charge rapide, USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15 W, charge sans fil Qi 7,5 W.

4323 mAh ; Charge rapide, USB Power Delivery 2.0, charge sans fil rapide MagSafe 15 W, charge sans fil Qi 7,5 W. Divers : Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ; NFC ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge de l’ultra large bande (UWB), SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS), Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX).

Déballage Apple iPhone 14 Pro Max

Pratiquement rien n’a changé dans la présentation de l’iPhone 14 Pro Max par rapport au modèle de l’an dernier. La boîte mi-hauteur a une ressemblance de couleur assortie au téléphone imprimée sur le couvercle et s’ouvre avec quelques languettes détachables en papier.

À l’intérieur, le téléphone est couché face vers le bas, son dos vous saluant lorsque vous retirez le couvercle. Il n’y a pas de chargeur fourni, mais il y a toujours un câble USB-C vers Lightning, au moins. Et un autocollant Apple, parce que la publicité gratuite.