Test de l’AnkerMake M5 3DPrinter : des impressions plus rapides et un appareil photo plus intelligent

La société technologique Anker est surtout connue pour ses banques d’alimentation et ses chargeurs de téléphone. Maintenant, la société s’est diversifiée dans les imprimantes 3D, et son premier modèle est l’AnkerMake M5 à 800 $. Sur la base de mon temps avec elle, je pense que c’est un gagnant.

Comme Extrêmement vite

Grande qualité

Excellente esthétique N’aime pas Certaines parties bruyantes

Pas très facile à réparer

Quand Anker a annoncé pour la première fois qu’il fabriquait une imprimante 3D, il y avait un certain scepticisme. L’entreprise n’avait aucune expérience dans ce domaine et a introduit le produit via un Kickstarter, qui peut être un drapeau rouge. Cela n’a pas aidé que certaines des affirmations semblaient farfelues, notamment des vitesses d’impression 5 fois plus rapides et une caméra AI qui pourrait publier des vidéos en accéléré sur votre TikTok.

Maintenant, après avoir levé un impressionnant 8,8 millions de dollars sur Kickstarter, c’était à Anker de tenir ses promesses. L’a fait? Oui, ou du moins la plupart du temps.

La configuration de l’AnkerMake M5 était simple. Quelques vis et la connexion de quelques tubes ont suffi pour préparer la machine pour sa première impression. Ce n’est pas une grosse machine non plus, mais solidement construite. Il a besoin d’un centre de gravité bas pour imprimer à grande vitesse sans trop de vibrations. De l’extérieur, il a fière allure. Beaucoup d’imprimantes 3D ont une sensation de bricolage, mais cela ressemble à une machine conçue par des professionnels de la tête aux pieds.

Lors de la première mise sous tension, il y a une animation de bienvenue élégante qui va dans la configuration du Wi-Fi et le téléchargement de l’application téléphonique compagnon. Une grande partie de la configuration se fait via l’application, y compris la saisie de votre mot de passe Wi-Fi. Une fois cela fait, il est prêt à imprimer le Dossier de test au banc qui vient sur le stockage intégré.

L’application elle-même est toujours en version bêta, donc toutes les fonctionnalités ne fonctionnent pas, mais la caméra en direct, les time-lapses et les notifications le font. Pouvoir voir votre impression et savoir quand elle est terminée est formidable, mais être informé qu’il y a un problème est encore plus précieux.

Il est plus avancé que les autres solutions de surveillance à distance, car la caméra de l’AnkerMake utilise l’IA basée sur le cloud pour vérifier à quoi devrait ressembler votre modèle, puis le comparer au modèle réel lors de l’impression. C’est ainsi qu’il est censé reconnaître les erreurs et vous avertir.

Cela fonctionne bien jusqu’à un certain point. J’aime le fait qu’il vous avertisse des erreurs potentielles sans réellement arrêter l’impression, mais s’il voit quelque chose de majeur – un gros tourbillon de filament en désordre par exemple – il peut freiner. Si quelque chose comme cela se produit, l’impression sera interrompue jusqu’à ce que vous puissiez la réparer ou la supprimer. Le seul problème que j’ai trouvé est qu’il voit les gens marcher en arrière-plan comme une erreur dans votre impression. Cela signifie que vous recevez une bonne quantité de fausses notifications, ce qui peut devenir irritant. Heureusement, vous pouvez rapidement regarder le flux en direct où que vous soyez pour vérifier ce qui se passe. (Ou dirigez-le vers un mur.)

La qualité compte

La qualité des impressions sur AnkerMake était bonne dans tous les domaines. Lorsque vous payez 800 $ pour une imprimante 3D, vous vous attendez à cela, et l’AnkerMake est à égalité avec les meilleures imprimantes 3D dans cette gamme de prix. Ma fille et moi étions sur un énorme coup de pied au crâne – après tout, c’était Halloween – et Hex3D nous a offert beaucoup de variété.

Le crâne de luxe que vous pouvez voir ici a été imprimé sans support et avec très peu d’erreurs. C’est beau dans ce , changeant de couleur lorsque vous vous déplacez. J’ai eu si peu d’échecs d’impression sur cette machine que j’attends que l’autre chaussure tombe, mais jusqu’à présent, elle m’a donné une sortie presque parfaite à chaque test.

Bien sûr, vous pouvez toujours voir des lignes de calque, et il y a des boucles sur le bas du crâne où il aurait pu utiliser un support. J’ai aussi imprimé l’OG Test d’imprimante CNETqui, à l’exception de quelques tours vacillantes, s’est bien passé.

Dans l’ensemble, la qualité est à la hauteur de n’importe quelle imprimante dans cette gamme de prix. Mais si elle est seulement aussi bonne que d’autres imprimantes au même prix, pourquoi devriez-vous la choisir ? Parce qu’il imprime à une vitesse que je n’ai jamais vue.

Démon de la vitesse

“Une impression cinq fois plus rapide” est une grande revendication et bien que cela puisse être techniquement vrai dans certains cas, cela ne fonctionne jamais de cette façon dans le monde réel. Anker a obtenu ce nombre en divisant la vitesse d’impression du M5 (250 mm/s) par la vitesse moyenne de la récolte actuelle d’imprimantes concurrentes (50 mm/s) m, ce qui leur donne 5x. C’est gonflé, car des imprimantes comme la Prusa Mk3s Plus peuvent facilement atteindre des vitesses de 80 mm/s, c’est donc plus un point marketing.

La vérité est que ce n’est pas cinq fois plus rapide. Dans tous mes tests, c’est environ deux fois plus rapide. Anker dit maintenant qu’elle pourrait potentiellement imprimer jusqu’à 69 % plus vite qu’une imprimante 50 mm/s, mais je n’ai pas été en mesure d’obtenir ce genre de résultats. Il y a une énorme quantité de facteurs qui entrent dans la vitesse d’une imprimante 3D – y compris l’accélération, le débit du filament et d’autres détails – donc les chiffres seuls ne l’expliquent pas vraiment. Franchement, même deux fois plus vite, c’est choquant. Le Flexi Skeleton de Flexi-Factory, que vous pouvez voir ci-dessus, aurait normalement pris environ trois jours pour être imprimé. C’est 30 heures d’impression physique et deux nuits d’inactivité de la machine pendant que je dors. Avec l’AnkerMake, cela a été fait en 15 heures sans temps d’arrêt. C’est extraordinaire.

TikToks et time-lapse

L’une des fonctionnalités de l’appareil photo incluses par Anker est destinée au marché des médias sociaux. Le time-lapse des modèles imprimés en 3D est souvent incroyable, et bien que cet appareil photo 1080p 30fps ne soit pas le meilleur, il enregistre automatiquement chaque impression réussie dans un time-lapse que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux.

À l’heure actuelle, la vidéo est orientée paysage plutôt que portrait, il faut donc un peu de montage pour qu’elle fonctionne bien sur TikTok, YouTube Shorts ou Instagram, mais j’espère qu’une mise à jour du firmware pourra résoudre ce problème. En attendant, une application comme InShot peut recadrer ces vidéos pour vous. J’apprécie qu’Anker comprenne comment TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux jouent un rôle important dans la culture des fabricants, et avoir ces fonctionnalités intégrées est un gros plus.

Ce n’est pas tout le soleil et le filament arc-en-ciel

Bien que je pense que l’Anker est une excellente machine dans l’ensemble, elle n’est pas parfaite. Lorsque j’ai allumé la machine pour la première fois, les ventilateurs ont pris vie comme un moteur à réaction, suivis d’un grincement qui m’a rappelé un ventilateur bon marché refroidissant une alimentation électrique. C’est dommage, car le reste de la machine ressemble à un produit de qualité. Les ventilateurs bon marché sont souvent utilisés parce qu’ils sont remplaçables, mais nous ne devrions vraiment pas avoir à le faire.

La remplaçabilité est également un point de friction avec le M5. Il utilise un bloc chauffant personnalisé, un système à double entraînement personnalisé et même une buse personnalisée. Cela signifie que si quelque chose se casse ou s’use (comme le font les buses), vous devrez acheter des pièces de rechange auprès d’Anker, quel que soit leur coût. L’interopérabilité et la coopération sont la pierre angulaire de l’impression 3D, j’espère donc que des pièces tierces apparaîtront bientôt.

Il convient également de noter qu’Anker utilise du code open source à la fois dans son logiciel PC, appelé trancheuse, et dans le micrologiciel à l’intérieur de la machine. Ce n’est pas un problème en soi – c’est à cela que sert l’open source – mais ce code a une licence GPL (General Public License) qui oblige Anker à rendre “… disponible le code source complet des travaux sous licence et des modifications …” et il n’a pas fait cela.

Quand j’ai demandé un commentaire, Anker avait ceci à dire: Le logiciel AnkerMake Slicer est actuellement en phase bêta et uniquement disponible pour être testé par les médias et les bailleurs de fonds. AnkerMake Slicer et le micrologiciel utilisent des codes open source obtenus via la licence publique générale. Nous respectons le travail des autres marques et de la communauté de l’impression 3D et suivons les termes de la licence GNU. Nous rendrons le logiciel et le micrologiciel AnkerMake Slicer open-source avec la sortie de la version officielle à la mi-novembre 2022.

Bien que cela semble raisonnable, un modèle commercial basé sur l’open source et le partage d’idées est défavorable aux entreprises qui ne respectent pas les normes open source, en particulier lorsqu’elles utilisent plusieurs logiciels et matériels pour gagner de l’argent sans suivre les règles.

Le point d’équilibre

L’impression rapide n’a rien de nouveau. Si je le voulais, je pourrais pousser n’importe laquelle des machines que j’ai dans mon atelier jusqu’à 250 mm/s et probablement réussir à leur faire imprimer quelque chose. Cela ressemblerait cependant à une poubelle absolue. C’est ce que l’AnkerMake apporte à la table et ce qui le distingue de la foule : il peut imprimer extrêmement rapidement tout en produisant des résultats que vous voudriez utiliser.

Anker a trouvé un équilibre entre vitesse et qualité avec l’AnkerMake M5 et, avec sa belle apparence et ses extras amusants pour l’appareil photo, a une réelle chance d’attirer davantage d’utilisateurs grand public. Les jours de la vitesse arrivent, et je suis là pour ça.