Test de l’Amazon Fire HD 8 (2022)

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Toujours l’une des tablettes les moins chères du marché

Alexa mains libres

Prise casque et espace de stockage extensible Les inconvénients Les performances ne sont pas vraiment meilleures

Sélection limitée d’applications

Caméras horribles Notre avis Si vous êtes un abonné Prime et que vous ne manquerez pas les applications Google, vous pourrez peut-être vivre avec la sélection limitée d’applications, les performances médiocres et les caméras terribles du Fire HD 8. La plupart des gens seront mieux lotis avec une tablette Android légèrement plus chère, mais la HD 8 est une bonne tablette pour enfant.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 99,99 $. Modèle revu 129,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Amazon Fire HD 8 (2022)

99,99 $

La tablette Fire HD 8 d’Amazon est depuis longtemps notre choix de la gamme. Il se situe au milieu entre le plus petit Fire 7 et le plus grand Fire HD 10.

Ce nouveau modèle 2022 est pratiquement indiscernable du modèle 2020, mais est désormais plus cher. Tout est plus cher, oui, mais il est difficile de payer plus pour un nouvel appareil avec peu de mises à niveau réelles.

Nous avons qualifié la Fire HD 8 de “combinaison brillante de fonction et de valeur” en 2018, une “tablette économique sans prise de tête” en 2019 et avons déclaré qu’elle était “toujours d’une bonne valeur” en 2020.

Mais maintenant, en 2022 avec essentiellement les mêmes limitations, les mêmes caméras médiocres, le même écran, une charge lente et aucune augmentation perceptible des performances, il est beaucoup plus difficile de le recommander.

Caractéristiques et conception

Construction en plastique

Prise casque

Même conception ancienne

Amazon qualifie la Fire HD 8 2022 de « toute nouvelle ». Mais mettez-le côte à côte avec la génération précédente et vous aurez besoin d’un concours de détection des différences pour identifier tout changement externe.

Les boutons et le port USB-C ont été légèrement réorganisés, mais à part cela, il s’agit de la même tablette avec une grosse lunette autour de l’écran et un cadre et un dos en plastique bon marché.

Jim Martin / Fonderie

Il y a une prise casque pratique, idéale lorsque les enfants veulent se divertir lors de longs trajets, et deux haut-parleurs sur le bord supérieur lorsque vous ne voulez pas utiliser de casque.

Ils peuvent prendre en charge Dolby Atmos, mais cela ne signifie pas qu’ils sonnent bien. Vous ne voudrez pas écouter de la musique dessus et ils ne sont passables que pour regarder des vidéos sur Netflix et Amazon Prime Video.

Jim Martin / Fonderie

S’il y a un point culminant, c’est que le Fire HD 8 a la meilleure autonomie de la gamme de tablettes Fire avec « jusqu’à » 13 heures. C’est un de plus que le Fire HD 10 et trois de plus que le Fire 7.

La durée réelle entre les charges dépend de l’utilisation que vous faites du Fire HD 8. Regarder des vidéos téléchargées est assez économe en énergie et devrait donc se rapprocher de la réclamation, mais jouer à Roblox ou à d’autres jeux réduira considérablement la durée de vie de la batterie.

Et la mauvaise nouvelle est qu’il faut cinq heures entières pour recharger à vide.

Comme auparavant, Amazon propose une version Plus du Fire HD 8 qui coûte 20 $ / 20 £ de plus, mais se recharge en trois heures, a plus de RAM et ajoute également une charge sans fil.

Les deux versions sont disponibles avec 32 Go ou 64 Go de stockage, et vous pouvez toujours ajouter une carte microSD pour l’étendre jusqu’à 1 To supplémentaire.

Filtrer

1280×800 pixels, 189ppi

Écran LCD IPS

L’une des raisons pour lesquelles nous avons traditionnellement recommandé le HD 8 plutôt que le Fire 7 est qu’il dispose d’un écran plus grand et à plus haute résolution. De nos jours, la plupart des téléphones ont des écrans presque aussi grands que le Fire 7, mais avec des résolutions beaucoup plus élevées.

Même maintenant en 2022, le HD 8 a toujours le même écran qu’il a toujours eu, sans mise à niveau. Cela signifie une résolution de 1280 × 800 pixels, ce qui équivaut à 189 pixels par pouce.

Pour mettre cela en contexte, même les téléphones économiques ont des écrans d’environ 400ppi. Pourtant, Amazon s’en tient résolument à la même résolution chaque année. Je n’appellerais pas cela « en bloc », mais ce n’est pas aussi net que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un tout nouvel appareil, et cela se remarque lorsque vous lisez des pages de texte.

Jim Martin / Fonderie

Je n’avais pas le modèle 2020 sous la main pour une comparaison directe, mais l’écran de la nouvelle version semble de qualité inférieure.

Il n’est pas particulièrement lumineux, le rétroéclairage n’est pas très uniforme sur l’écran et la luminosité et les couleurs changent lorsque vous déplacez la tablette dans vos mains et regardez l’écran sous un angle.

Les couleurs sont bonnes et, dans l’ensemble, c’est acceptable pour une tablette économique, mais il est décevant qu’il n’y ait aucune amélioration, et peut-être même une légère baisse de qualité.

Logiciel

Verrouille les publicités à l’écran

Aucune application ou service Google

Conçu pour les services Amazon

La chose la plus importante à comprendre à propos des tablettes Fire est qu’elles ne sont pas des tablettes Android. Ils fais exécuter Android sous l’interface Fire OS hautement personnalisée d’Amazon et ils fais exécuter des applications Android.

La principale différence est qu’il n’y a pas d’applications ou de services Google. Pas de Gmail, YouTube, Maps, Photos, Drive ou quoi que ce soit d’autre. Et cela inclut la boutique Google Play.

Pour installer des applications, il y a le propre Appstore d’Amazon. Cela a une bonne sélection d’applications et de jeux populaires, mais un choix global beaucoup plus petit que le Play Store.

Jim Martin / Fonderie

Tant que vous n’avez pas besoin d’effectuer des opérations bancaires en ligne ou d’utiliser des appareils domestiques intelligents spécifiques à partir d’une tablette Fire, tout ira bien.

Le divertissement est bien couvert avec des applications pour la plupart des grands services de streaming de l’Appstore.

Vous pouvez contrôler de nombreux gadgets domestiques intelligents avec Alexa sur le Fire HD 8, mais uniquement si vous disposez d’un autre appareil tel qu’un téléphone Android ou un iPhone sur lequel installer l’application et la connecter à Alexa.

Vous ne trouverez pas d’applications pour Google Home, Nest, Philips Hue, TP-Link Tapo, WiZ ou Samsung SmartThings dans l’Appstore.

Il est possible d’utiliser le navigateur Web Silk d’Amazon pour regarder YouTube et utiliser Gmail et Google Maps, mais l’expérience – par rapport à des applications dédiées – n’est pas aussi bonne.

Fire OS est plutôt conçu pour simplifier l’accès aux services d’Amazon tels que Prime Video, Kindle, Amazon Music et – bien sûr – pour acheter des produits physiques d’Amazon.

À moins que vous ne payiez un supplément lorsque vous achetez une Fire HD 8, vous verrez des publicités pour ces produits et services sur l’écran de verrouillage, et elles changent à chaque fois que vous allumez la tablette. Si cela vous dérange, c’est 10 $ / 10 £ de plus pour ne pas les voir.

Fire OS lui-même est assez intuitif, avec un écran d’accueil contenant des applications, des applications récemment utilisées et une section Découvrir qui promeut largement le propre contenu d’Amazon.

Il y a un écran Pour vous qui contient également une liste des applications récemment utilisées ainsi que “Regarder ensuite” pour Prime Video et des suggestions pour d’autres applications et jeux que vous voudrez peut-être télécharger.

Jim Martin / Fonderie

Balayez vers le bas depuis le haut et vous trouverez un contrôle de la luminosité, divers raccourcis vers des paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth, ainsi qu’un interrupteur à bascule pour le mode Afficher.

L’activer transforme le Fire HD 8 en un Echo Show, affichant des écrans d’accueil rotatifs avec des nouvelles, la météo, des recettes et d’autres choses.

Performance

Avec les tablettes Fire précédentes, je n’ai pas exécuté nos tests Geekbench et GFXbench habituels. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, il était difficile d’installer ces applications car elles n’étaient pas sur l’Appstore. Deuxièmement, les résultats n’auraient eu aucun sens pour la plupart des gens qui cherchaient à acheter une tablette bon marché.

Les deux applications sont maintenant sur l’Appstore, mais aucune ne fonctionnerait correctement ou ne donnerait aucun résultat. Geekbench 5 a planté à la fin de chaque test et n’a pas enregistré de score, tandis que GFXbench a refusé de se connecter aux serveurs back-end pour télécharger les benchmarks.

Cela signifie que je ne peux pas dire avec certitude si les deux cœurs de processeur supplémentaires rendent le HD 8 30 % plus rapide, comme le prétend Amazon.

Ce que je peux dire, c’est que cette tablette semble toujours sous-alimentée. Même en balayant les écrans d’accueil et la nuance de notification, vous pouvez attendre que l’écran se rattrape, et les applications prennent plus de temps à se charger que prévu.

Le navigateur Silk s’est arrêté chaque fois que j’ai dû accéder à des pages Web complexes, telles que Google Photos. Il s’est écrasé plusieurs fois et est également revenu à l’écran d’accueil. Une expérience loin d’être idéale si vous essayez d’utiliser les services Google.

Jim Martin / Fonderie

Le mode Show fonctionne bien, même s’il n’est pas aussi réactif qu’un véritable Echo Show. Si vous avez d’autres appareils Echo, vous constaterez probablement qu’ils répondent en premier avant que le Fire HD 8 ne se mette en place.

Les caméras sont les mêmes que celles 2Mp trouvées dans le Fire 7 et de nombreuses tablettes Fire au cours des dernières années. Il est difficile d’exagérer à quel point ils sont mauvais. L’arrière capture des photos salissantes et des vidéos saccadées, tandis que l’avant convient aux appels vidéo, mais pas aux selfies.

L’essentiel est qu’il s’agit toujours d’une tablette bon marché et qu’elle a donc des performances d’entrée de gamme.

Prix ​​& disponibilité

À partir de 99,99 $/99,99 £

Le modèle sans publicité coûte 10 $ / 10 £ de plus

64 Go de stockage ajoute 30 $ / 30 £

Fire HD 8 Plus coûte 20 $ / 20 £ de plus que le modèle équivalent non Plus

Les éditions pour enfants coûtent 149,99 $ / 149,99 £

Là où le Fire HD 8 coûtait 89,99 $ / 89,99 £, il est maintenant sur le point de 100 $ / 100 £. Et vous paierez 10 $ / 10 £ de plus pour le modèle sans publicité.

Si vous pensez que 32 Go ne seront pas assez de stockage pour les applications, les jeux et le téléchargement de vidéos à regarder, le modèle 64 Go coûte 30 $/30 £ supplémentaires.

Optez pour le Fire HD 8 Plus et vous obtenez 1 Go de RAM supplémentaire (ce qui ne fait presque aucune différence) et une recharge sans fil. C’est 20 $ / 20 £ supplémentaires.

Tu peux acheter le Fire HD 8 d’Amazon, bien sûr, mais bientôt vous pourrez également l’acheter auprès d’autres détaillants. Au moment de cet examen, à la date de sortie de la tablette, elle n’était disponible que sur Amazon.

Il y a un choix de noir, denim (bleu) et rose (rose).

Amazon vend également le Fire HD 8 en deux versions différentes pour enfants. L’un s’appelle le Kids et s’adresse aux 3-7 ans, et l’autre est le Kids Pro destiné aux 6-12 ans.

Les deux coûtent 149,99 $ / 149,99 £ et sont livrés avec un étui de protection. La Modèle enfant a un gros étui pare-chocs qui est facile à tenir et offre une excellente protection.

Pour les enfants plus âgés, le Pro a un boîtier plus fin dans une sélection de modèles plus adultes et une interface plus adulte également.

Les deux incluent un abonnement d’un an à Amazon Kids + qui comprend une variété de contenus adaptés à l’âge, y compris des jeux, des livres électroniques, des livres audio, des vidéos et plus encore, tous sans publicité.

Au Royaume-Uni, les tablettes pour enfants disposent de 32 Go de stockage au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, vous pouvez opter pour 64 Go si vous êtes prêt à payer 30 $ de plus.

Comme toujours, ils sont accompagnés d’une garantie de deux ans qui couvre les dommages accidentels. Le Fire HD 8 (et Plus) standard a une seule année de garantie qui ne couvre pas les dommages.

Il convient de noter que les modèles réguliers incluent l’application Amazon Kids, qui vous permet de verrouiller la tablette à certains moments, de choisir le contenu que vos enfants peuvent utiliser et de les empêcher d’utiliser Internet non filtré.

Vous ne trouverez pas de tablette à petit budget pour moins de 200 $ / 200 £, mais vous trouverez quelques recommandations dans notre tour d’horizon des meilleures tablettes à petit budget.

Verdict

Les tablettes Fire sont peut-être bon marché, mais le nouveau HD 8 – surtout si vous optez pour le stockage supplémentaire et choisissez le modèle sans publicité – devient assez cher.

Vous pourriez être heureux d’accepter les limites de l’Appstore et de ne pas avoir de services Google, mais sachez que vous pouvez acheter une tablette Android aux spécifications similaires pour presque le même prix. Galaxy Tab A7 Lite de Samsung est disponible sur Amazon.com pour seulement 109 $, et au Royaume-Uni pour moins de 120 £ auprès de divers détaillants, y compris Argos.

Il offre des performances et une qualité de construction similaires, mais aura au moins toutes les applications Google habituelles, y compris le Play Store.

Il existe également de nombreuses tablettes Android sans marque (ou sans nom) sur Amazon pour encore moins cher.

Je suis sûr que les forces du marché ont dicté qu’Amazon ne peut plus vendre des tablettes Fire aussi bon marché qu’auparavant, mais avec presque aucune amélioration à voir au cours des dernières années (sauf si vous comptez le port USB-C) ce 2022 Fire HD 8 ne représente pas la grande valeur qu’il avait autrefois.

Amazon Fire HD 8 (12e génération) : spécifications