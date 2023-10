7.7 Acer Swift X 16 SFX16-61G Comme Fortes performances applicatives et graphiques

Écran OLED spacieux de 16 pouces, 120 Hz Je n’aime pas Conception terne

Autonomie épouvantable de la batterie

Mauvaise sortie audio

Les concepteurs et les créateurs peuvent rechigner devant l’apparence sans inspiration de l’Acer Swift X 16, mais se cache sous son extérieur sobre se cache un ordinateur portable bien équipé pour la création de contenu. Pour commencer, son panneau OLED offre d’excellentes performances de couleurs et un contraste stellaire. De plus, l’écran de 16 pouces d’une résolution de 3,2K est une grande toile et son taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit la fluidité des vidéos. Et sous le capot se trouve un formidable duo CPU/GPU offrant suffisamment de puissance pour exécuter des applications graphiques intensives.

Malheureusement, le processeur AMD Ryzen 9 7940HS et le GPU Nvidia GeForce RTX 4050 du Swift X 16 ne rendent pas service à la durée de vie de la batterie. Normalement, un ordinateur portable de 16 pouces n’est pas le premier choix pour les voyages réguliers ou les déplacements quotidiens, mais son autonomie relativement courte signifie que vous serez régulièrement à la recherche de prises de courant. Le plus petit Swift X 14 est la meilleure option pour les créateurs itinérants en raison de sa taille et des performances de sa batterie. Et pour quelque chose entre les deux qui offre un grand écran soutenu par beaucoup de puissance et une autonomie d’une journée, le Samsung Galaxy Book 3 Ultra se situe à l’endroit idéal et reste notre recommandation d’ordinateur portable de création de contenu.

Configuration telle que testée Prix ​​tel que révisé 1 600 $ Taille/résolution d’affichage Écran OLED de 16 pouces, 3 200 x 2 000, 120 Hz CPU AMD Ryzen 9 7940HS à 4 GHz avec carte graphique Radeon Mémoire 16 Go de RAM DDR5 à 6 400 MHz Graphique Carte graphique Nvidia RTX 4050 de 6 Go Stockage SSD de 1 To La mise en réseau IEEE 802.11ax Gigabit Ethernet Bluetooth 5.1 Système opérateur Windows Édition Familiale 22H2

Acer vend deux modèles du Swift X 16. Le modèle de base coûte 1 250 $ et dispose d’un écran LCD de 16 pouces alimenté par un processeur Ryzen 7 et des graphiques RTX 3050 plus anciens. Notre système de test à 1 600 $ (modèle SFX16-61G) comprend un écran OLED de 3 200 x 2 000 pixels de plus haute résolution, un processeur Ryzen 9 plus puissant et les derniers graphiques RTX 4050. Le modèle bas de gamme est disponible pour 1 299 £ au Royaume-Uni tandis que le modèle haut de gamme que nous avons testé est répertorié sur le site britannique d’Acer mais n’est pas encore disponible. Nous avons trouvé un Page produit Swift X 16 sur le site australien d’Acermais il n’est actuellement pas disponible à l’achat.

Avec un processeur Ryzen 9 7940HS doté de huit cœurs physiques, 16 threads de traitement et une horloge de base de 4 GHz et un maximum de 5,2 GHz ainsi qu’un GPU GeForce RTX 4050 avec 6 Go de RAM vidéo dédiée, notre Swift X 16 est une centrale électrique. pour la création de contenu. Et le dGPU RTX 4050 d’entrée de gamme offre également des capacités de jeu.

Matt Elliott/CNET

Le Swift X 16 a bien rivalisé avec les ordinateurs portables de création de contenu basés sur Intel lors de nos tests en laboratoire, obtenant les meilleures notes aux tests d’application PCMark 10 et JetStream 2. C’était moins réussi sur Geekbench 6, mais les résultats étaient tous étroitement regroupés avec la concurrence sur ce test.

Lors de nos tests graphiques, il a terminé deuxième derrière le Dell Inspiron 16 Plus 7630 sur Cinebench, mais le Dell a l’avantage d’utiliser des graphiques RTX 4060, un cran au-dessus de ce qu’il y a dans le Swift X 16 et le reste des ordinateurs portables que vous verrez. dans les tableaux ci-dessous. Le Swift X 16 a également bien performé lors de nos tests de jeu, produisant des fréquences d’images jouables à 1080p qui vous permettront d’utiliser l’écran 120 Hz. Il affichait en moyenne 117 images par seconde sur notre test des Gardiens de la Galaxie et 119 ips sur Shadow of the Tomb Raider, ce qui était en fait quelques images par seconde plus rapide que le Dell.

Le revers de la médaille d’un grand écran OLED haute résolution et de composants haute puissance est l’impact de cette combinaison sur la durée de vie de la batterie : ce n’est pas bon. Le Swift X 16 n’a pas pu tenir même cinq heures lors de notre test d’épuisement de la batterie, un résultat décidément médiocre. Vous pourriez obtenir une durée d’exécution légèrement plus longue avec une certaine gestion de l’énergie (et si vous ne diffusez pas constamment une vidéo YouTube). Mais même dans ce cas, le Swift X 16 ne vous laissera pas trop vous éloigner d’une prise murale.

OLED et RTX

Pour de nombreux ordinateurs portables, la durée de vie lamentable de la batterie est un facteur décisif. Pour le Swift X 16, c’est définitivement un démérite, mais cela ne tue pas l’affaire. La raison pour laquelle le Swift X 16 mérite d’être pris en considération malgré sa courte durée d’exécution est qu’il offre les deux ingrédients les plus importants pour les créateurs de contenu : un superbe écran OLED et de solides performances soutenues par RTX.

Récemment, j’ai testé des ordinateurs portables de création de contenu de 16 pouces avec l’un ou l’autre. Par exemple, le Dell Inspiron 16 Plus 7630 est très performant avec un processeur Core i7 série H et une carte graphique RTX 4060, mais dispose d’un écran LCD moyen. Et le Swift Go 16 d’Acer fournit le même écran OLED haute résolution que le Swift X 16, mais est équipé de graphiques Intel intégrés. Notre système de test Swift X 16 à 1 600 $ coûte 300 $ de plus que l’Inspiron 16 Plus et 400 $ de plus que le Swift Go 16, mais c’est de l’argent bien dépensé pour les professionnels du graphisme qui ont besoin de la qualité d’affichage et des performances graphiques pour travailler.

J’ai couvert les solides performances globales du Swift X 16 (et vous pouvez voir ses résultats de référence dans les graphiques de performances ci-dessous). L’écran OLED de 16 pouces est grand, net et rapide. Les panneaux OLED offrent en général un contraste fantastique avec des blancs éclatants et des niveaux de noir absolus. Et les performances des couleurs sont excellentes. Mais pour confirmer les choses, j’ai utilisé un colorimètre Spyder X Elite pour tester sa gamme de couleurs, et le Swift X 16 a montré une excellente couverture : il a atteint 100 % du sRGB et du DCI-P3 et 98 % de l’AdobeRGB.

Matt Elliott/CNET

Le panneau est évalué pour une luminosité de 500 nits, mais mesuré en dessous de celle du test de luminosité Spyder X. Il a atteint un maximum de 390 nits et n’a grimpé qu’à 399 nits avec le HDR activé. L’écran est suffisamment lumineux pour une utilisation en intérieur sous lumière artificielle, mais vous pourriez avoir du mal si vous prévoyez de l’utiliser à l’extérieur. Que ce soit à mon bureau à domicile à côté d’une fenêtre orientée au nord ou assis à une table de petit-déjeuner ensoleillée dans ma cuisine à côté de fenêtres orientées au sud, la luminosité de l’écran était réglée à environ 70 % pendant la plupart de mon temps avec l’ordinateur portable. . Ce n’est certainement pas un écran sombre – il n’est tout simplement pas aussi lumineux que sa note. Un obstacle plus important que la luminosité de l’écran à l’utilisation du Swift X 16 à l’extérieur sera la durée de vie de la batterie, surtout si vous devez augmenter la luminosité pour le faire.

La webcam 1080p produit des images nettes et bien équilibrées, mais manque à la fois d’un obturateur de confidentialité physique et d’un capteur IR qui permettrait les connexions par reconnaissance faciale. Tout n’est cependant pas perdu sur le plan biométrique : un capteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

Le Swift X 16 est meilleur pour la création de contenu que pour la consommation de contenu. De nombreux ordinateurs portables de 16 pouces disposent de quatre haut-parleurs pour un son plus complet, mais le Swift X 16 ne dispose que de l’ensemble stéréo standard et produit un son décevant. Le son est grêle avec peu ou pas de basses, ce qui est décevant pour un si gros ordinateur portable à ce prix.

Matt Elliott/CNET

Le reste du package Swift X 16 est indéniablement ordinaire. Le châssis entièrement métallique est assez rigide mais par ailleurs moyen, n’offrant aucune fioriture de design intéressante. L’ordinateur portable pèse 4,3 livres, ce qui est la moyenne pour un modèle de 16 pouces. Si vous êtes prêt à abandonner les graphiques RTX, le Swift Go 16 d’Acer coûte non seulement moins cher, mais est plus léger à 3,6 livres. Et le Swift Edge 16 ne pèse que 2,6 livres.

Le clavier était confortable, mais je remets en question l’inclusion d’un pavé numérique. Avec les graphiques RTX, l’ordinateur portable est excessif pour la saisie de données. Je préférerais abandonner le pavé numérique et centrer le clavier sous l’écran. Le pavé tactile est généreusement proportionné et semble précis avec une réponse de clic ferme qui avait juste un peu trop de déplacement à mon goût.

Matt Elliott/CNET

La sélection du port ne comporte aucune omission flagrante. Vous obtenez une paire de ports Thunderbolt 4 USB-C, une paire de ports USB Type-A, une sortie HDMI, une prise casque et un emplacement pour carte microSD. Le connecteur d’alimentation est situé au milieu du bord gauche au lieu de l’endroit le plus courant et le plus utile près de l’arrière de l’ordinateur portable. Cet emplacement signifie que vous pourriez vous retrouver à lutter contre le cordon d’alimentation dans certaines situations, selon l’endroit où se trouve la prise la plus proche.

L’Acer Swift X 16 fait mouche en offrant aux créateurs un écran OLED spacieux soutenu par un puissant combo CPU/GPU. Sans ces deux éléments, il est difficile de recommander un ordinateur portable aux professionnels et aux passionnés du design. Cela dit, il est difficile de recommander le Swift X 16 au Samsung Galaxy Book 3 Ultra, car le modèle de Samsung offre non seulement un fantastique écran OLED et une puissante paire CPU/GPU, mais il présente également un design plus élégant et une bien meilleure autonomie de la batterie.

Le processus d’évaluation des ordinateurs portables, de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique comprend deux parties : des tests de performances dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique approfondie par nos évaluateurs experts. Cela inclut l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict final en révision est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps, à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Geekbench 5 de Primate Labs, Cinébench R23, PCMark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la manière dont nous l’utilisons peut être trouvée sur notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 6 (multicœur) Dell Inspiron 16 Plus 7630 13 250Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12 717Acer SwiftX14 12 628Acer SwiftX16 12 473MSI Cyborg 15 A13VE 11 871 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Édition Pro Acer SwiftX16 7 645Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 7 545Dell Inspiron 16 Plus 7630 7 071Acer SwiftX14 6 888MSI Cyborg 15 A13VE 6 541 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Dell Inspiron 16 Plus 7630 17 167Acer SwiftX16 16 689Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 15 965Acer SwiftX14 14 760MSI Cyborg 15 A13VE 13 673 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



JetStream2 (benchmark JavaScript et WebAssembly) dans Chrome Acer SwiftX16 319.268MacBook Pro (16 pouces, 2023) 303.318Dell Inspiron 16 Plus 7630 289.113MSI Cyborg 15 A13VE 275.556Acer SwiftX14 266.062Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 256.561 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Dell Inspiron 16 Plus 7630 144Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 131Acer SwiftX14 127Acer SwiftX16 117MSI Cyborg 15 A13VE 100 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Shadow of the Tomb Raider (le plus élevé à 1920 x 1080) Acer Swift X 16 SFX16-61G 119Dell Inspiron 16 Plus 7630 109Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 105Acer SwiftX14 87MSI Cyborg 15 A13VE 75 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test d’épuisement de la batterie du streaming en ligne MacBook Pro (16 pouces, 2023) 1 474Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 634Dell Inspiron 16 Plus 7630 608Acer SwiftX14 446MSI Cyborg 15 A13VE 310Acer SwiftX16 267 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances